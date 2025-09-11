Vision Creative Labs هي شركة رائدة عالميًا في إنشاء فيديوهات الأفاتار، مما يمكّن الشركات المالية من التواصل على نطاق واسع عبر الفيديو، وتحقيق تفاعل أكبر، وزيادة العائد على الاستثمار. رأى روجر هيرست، الشريك المؤسس، مشكلة جوهرية في الاتصالات المالية: فجوة بين صانعي الفيديو وقطاع التمويل. وقال روجر: "المتخصصون في المالية يريدون الفيديو، لكنهم غالبًا لا يعرفون كيفية إنتاجه، وفي المقابل، المبدعون غالبًا لا يفهمون عالم المال".

مع التركيز على إنتاج محتوى جذاب على نطاق واسع لشركات التمويل والتمويل اللامركزي، جمع روجر وشريكه المؤسس داميان هورنر بين خبرتهما في فهم السوق والرؤية الإبداعية. معًا، سَعَيَا إلى الارتقاء بسرد القصص في الفيديوهات المالية، وتحويل الموضوعات الجافة والمليئة بالبيانات إلى سرديات تتواصل مع المتخصصين والجمهور العام على حد سواء.

لكن إنشاء ذلك المحتوى على نطاق واسع شكّل تحدياً. كان العملاء يحتاجون إلى مئات، وأحياناً آلاف مقاطع الفيديو سنوياً، غالباً ما تكون مخصصة أو محلية، ويريدونها بسرعة. HeyGen غيّرت قواعد اللعبة.

تحقيق التوسّع دون التفريط في الجودة

قبل HeyGen، واجهت Vision Creative Labs عنق زجاجة جوهرياً: كان عملاؤهم يريدون المزيد من محتوى الفيديو، لكن تكاليف الإنتاج المرتفعة جعلت ذلك غير ممكن. اضطر كثيرون إلى الحد من إنتاجهم إلى فيديو واحد أو اثنين في السنة، غير قادرين على توسيع رسائلهم دون تجاوز الميزانيات. قال روجر: "الأمر الرائع في الذكاء الاصطناعي هو القدرة على توسيع نطاق إنتاج الفيديو".

أتاح HeyGen مستوى جديدًا من المرونة لـ Vision Creative Labs، مما مكّنهم من تحويل مواد العملاء مثل تقارير الأبحاث وملفات PDF وحتى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية إلى محتوى فيديو جذاب. كان الاختراق الحقيقي هو مدى سهولة وكفاءة تنفيذ ذلك. أصبح بإمكان العملاء أن يكونوا صوت منتجاتهم بأنفسهم، ويقدّموا مقاطع فيديو أصيلة واحترافية دون الأعباء التقليدية للوقت أو التكلفة. قال روجر: "قبل HeyGen، لم يكن ذلك ممكنًا من دون فرق إنتاج ضخمة وتكاليف كبيرة".

أصبحت بساطة HeyGen وسرعتها نقطة قوة في البيع. وبجهد محدود، أصبح بإمكان Vision Creative Labs الآن إنتاج عشرات مقاطع الفيديو عالية الجودة يوميًا من جلسة تصوير واحدة فقط. هذه القابلية للتوسع حوّلت الفيديو إلى أداة تواصل يومية عملية للعملاء الذين كانوا يرونه سابقًا مستهلكًا للموارد بشكل مبالغ فيه.

كانت إحدى اللحظات البارزة عندما استخدم روجر HeyGen لإنشاء توأم رقمي لنفسه. قال: "كان لدينا سلسلة بعنوان 'The Man from Macro' وأدركت أن بإمكاني الاستمرار في إنتاج هذه الحلقات من أي مكان — على الشاطئ، وكأس من التكيلا في يدي. كانت تلك هي اللحظة الفارقة."

قدرات HeyGen في الترجمة فتحت آفاقًا عالمية جديدة. ولأول مرة، أصبح بإمكان Vision Creative Labs استخدام نص فيديو واحد وتقديمه بفعالية عبر عدة مناطق. أتاح ذلك للعملاء تعظيم نطاق أبحاثهم ورؤاهم دون الحاجة إلى إعادة التسجيل أو الترجمة يدويًا.

تحرير التكاليف وتحسين الكفاءة وإطلاق الطاقة الإبداعية

منذ اعتماد HeyGen، زادت Vision Creative Labs إنتاجيتها بشكل كبير دون التضحية بالجودة أو مستوى التحكم.

محتوى على نطاق واسع : مكّن العملاء من الانتقال من إنتاج 1–2 فيديو سنوياً إلى 50–60 فيديو يومياً باستخدام الأفاتارات والمحتوى المكتوب مسبقاً.

: مكّن العملاء من الانتقال من إنتاج 1–2 فيديو سنوياً إلى 50–60 فيديو يومياً باستخدام الأفاتارات والمحتوى المكتوب مسبقاً. انتشار متعدد اللغات : الاستفادة من ترجمة HeyGen للوصول إلى جماهير عالمية انطلاقًا من مصدر واحد.

: الاستفادة من ترجمة HeyGen للوصول إلى جماهير عالمية انطلاقًا من مصدر واحد. كفاءة إبداعية: أتاح وقتًا أكبر لسرد القصص الاستراتيجي من خلال إزالة العوائق اللوجستية في الإنتاج.

كانت ردود الفعل من العملاء والزملاء إيجابية للغاية. "عرضت على أصدقائي مقطع فيديو وقلت: هذا هو الأفاتار الخاص بي. فصُدموا وسألوا: ألم تقم بتصوير هذا؟ وعندها أدركوا أن الإمكانات هائلة."

الأهم من ذلك أن المنصّة أطلقت العنان للطاقة الإبداعية. مع إزالة عوائق الإنتاج، أصبح بإمكان روجر التركيز بالكامل على صياغة سرديات تسويقية جذابة من أي مكان. ما كان يتطلّب سابقًا استوديوًا متكاملًا يمكن الآن تنفيذه من سيارة أو شاطئ أو أي مكان في العالم، مع توفير حرية إبداعية لا مثيل لها.

ما نصيحته للمبتدئين؟ "جرّب كل شيء. ابدأ بصورة بسيطة لنفسك، استخدم وظيفة الترجمة، واعرضها على أصدقائك. تكون الاستجابة دائمًا نفسها: 'هل هذا أنت حقًا؟'"

تتيح HeyGen لشركة Vision Creative Labs التوسع بذكاء، وخدمة العملاء حول العالم، والحفاظ على سرد القصص في صميم كل رسالة مالية.