أنشئ مقاطع تدريبية للشركات يشاهدها فريقك فعلًا
حوّل عروض PowerPoint وملفات PDF والمعرفة الضمنية إلى فيديوهات تدريبية جذابة قابلة للتوسّع عبر جميع الفرق والمواقع واللغات، من دون استوديوهات أو فرق تصوير أو انتظار خبراء المحتوى.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- يتضمن تصدير SCORM
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير
تتزايد قائمة مواد التدريب المتراكمة لديك باستمرار. الموظفون الجدد يحتاجون إلى برامج تأهيل، وتحديثات المنتج تتطلّب تمكينًا وتدريبًا، والقيادة تريد برامج لتطوير المهارات. لكن إنشاء فيديوهات تدريبية يعني التنسيق مع خبراء المحتوى الذين لا يجدون وقتًا، وحجز الاستوديوهات، وتوظيف فرق الإنتاج، والانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديمًا قبل إطلاقه. في الوقت نفسه، يحتاج موظفوك حول العالم إلى كل شيء بعدة لغات، وميزانيتك لا تغطي تكاليف الدبلجة لكل سوق. الشرائح الثابتة لا تشد انتباه المتعلمين، والجلسات الحية لا يمكن توسيع نطاقها، وفريقك المكوّن من شخصين لا يستطيع خدمة مؤسسة تضم آلاف الموظفين.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen مواد التدريب الحالية لديك إلى محتوى فيديو احترافي يكمله المتعلمون فعلياً. حمّل عرض PowerPoint، أو الصق نصاً، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المحتوى من مستنداتك. اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوت خبيرك المتخصص، وأنشئ مقاطع تدريبية مصقولة خلال دقائق. تحتاج إلى الوصول إلى قوة العمل العالمية لديك؟ بنقرة واحدة يمكنك ترجمة الفيديو إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. التحديثات فورية: عدّل النص، وأعد الإنشاء، ويبقى LMS لديك محدّثاً من دون إعادة التصوير.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
من PowerPoint إلى فيديو
توقّف عن مطالبة المتعلمين بقراءة الشرائح. حمّل العروض التقديمية الحالية لديك، وستحوّلها HeyGen إلى وحدات فيديو يقودها أفاتار مع تعليق صوتي، وانتقالات، ولمسة احترافية. تصبح مكتبة المحتوى لديك مكتبة فيديو كاملة من دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
• استيراد PowerPoint أو Google Slides أو PDF
• حافظ على البنية الحالية وتدفق المحتوى
• أضف مقدّم أفاتار تلقائياً
استنساخ خبراء المحتوى المتخصصين
أفضل المدربين لديك لا يمكنهم التواجد في كل مكان. أنشئ توائم رقمية من تسجيل فيديو قصير، ثم انشر خبرتهم عبر عدد غير محدود من وحدات التدريب. تقديم متسق، دون تعارضات في الجداول الزمنية، ودون المزيد من تأخيرات "ننتظر خبير المحتوى".
• استنسخ خبراء المحتوى من تسجيل قصير
• أعد الاستخدام عبر عدد غير محدود من الوحدات
• حدّث النصوص من دون إعادة التسجيل
توطين التدريب العالمي
فيديو تدريبي واحد يغطي كل لغة يتحدث بها فريق عملك. فيديو بالذكاء الاصطناعي مترجم مع استنساخ الصوت، ما يجعل تجربة الانضمام للموظفين تبدو طبيعية باللغات الإسبانية والصينية (الماندرين) والألمانية وأكثر من 175 لغة أخرى، وليس كأنها محتوى مدبلج. درّب الجميع بلغتهم المفضلة انطلاقًا من مصدر واحد.
• استنساخ الصوت يحافظ على أصالة المقدم
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• انشر عالميًا انطلاقًا من فيديو رئيسي واحد
تكامل نظام إدارة التعلّم (LMS)
صدّر وحدات التدريب مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم لديك. حزم SCORM 1.2 و2004 تعمل مع Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وغيرها. تتبّع حالات الإكمال، وحدّد درجات النجاح المطلوبة، وادمج كل ذلك مع منظومة التعلّم الحالية لديك.
• تصدير بصيغة SCORM 1.2 وSCORM 2004
• حدود إتمام قابلة للتخصيص
• دعم الرفع المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)
تحديثات محتوى سريعة
المنتجات تتغيّر، والعمليات تتطوّر، والسياسات تتحدّث. عندما يحتاج محتوى التدريب لديك إلى تحديث، عدّل النص وأعد إنشاءه خلال دقائق، لا أشهر. بلا إعادة تصوير، ولا وقت في الاستوديو، ولا تراكم في الإنتاج. يظل تدريبك مواكبًا لوتيرة عملك.
• يتم تطبيق تغييرات النص خلال دقائق
• لا حاجة لإعادة التصوير
• التحكم في الإصدارات لسجلات التدقيق
اتساق العلامة التجارية
ثبّت الهوية البصرية لمؤسستك باستخدام Brand Kit. تضمن الألوان والخطوط والشعارات والأفاتارات المعتمدة أن يبدو كل فيديو تدريبي وكأنه صادر عن الفريق الاحترافي نفسه، حتى عندما يقوم أشخاص مختلفون بإنشائه.Brand Glossary يضمن نطق أسماء المنتجات والمصطلحات بشكل صحيح في كل مرة.
• فرض معايير الهوية البصرية للعلامة التجارية على جميع مقاطع الفيديو
• تحكّم في نطق المصطلحات الأساسية
• مكتبة أفاتارات معتمدة لفريقك
من تحديد الحاجة التدريبية إلى نشر الدورة في 3 خطوات
ابدأ بما لديك
حمّل عروض PowerPoint الحالية، أو الصق النصوص من مستنداتك، أو دع مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ محتوى انطلاقًا من أهدافك التعليمية. لا مزيد من مشكلة الصفحة الفارغة — ابدأ من معارفك الحالية.
اختر المقدّم
اختر من بين أكثر من 200 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ نسخة رقمية مطابقة للمدرّب لديك. اختر صوتًا يتوافق مع هوية علامتك التجارية، أو قم باستنساخ صوت خبير المحتوى لديك لتحقيق مزيد من المصداقية. خصّص المظهر والأسلوب ليتماشى مع هوية مؤسستك.
اختر من بين أكثر من 200 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ نسخة رقمية مطابقة للمدرّب لديك. اختر صوتًا يتوافق مع هوية علامتك التجارية، أو قم باستنساخ صوت خبير المحتوى لديك لتحقيق مزيد من المصداقية. خصّص المظهر والأسلوب ليتوافق مع هوية مؤسستك.
مصمم لتلبية كل احتياجات التدريب
إعداد الموظفين الجدد
اجعل الموظفين الجدد أكثر إنتاجية بسرعة من خلال برنامج تهيئة موحّد لا يعتمد على توفر المدربين. فيديوهات التهيئة للموظفين الجدد تغطي ثقافة الشركة، وتدريب الأنظمة، وتوقعات الدور الوظيفي — وتُقدَّم بالطريقة نفسها في كل مرة، وفي كل موقع.
حالة استخدام: توحيد برنامج تعريف الموظفين الجدد في جميع المكاتب من خلال وحدات فيديو تحل محل الجلسات المباشرة.
تدريب تطوير المهارات
طوّر قدرات فريق عملك من خلال تدريب المهارات القابل للتوسّع. تطوير القيادات، ومهارات التواصل، والتدريب التقني — أنشئ المحتوى مرة واحدة، وقدّمه لآلاف الأشخاص.
حالة استخدام: تقديم تدريب إداري لكل مشرف جديد دون الحاجة إلى جدولة ورش عمل مباشرة.
تدريب المنتجات والأنظمة
حافظ على اطلاع الفرق على تحديثات المنتجات وتغييرات البرامج والأدوات الجديدة. مقاطع الفيديو التعليمية توضح بدقة كيفية عمل الأنظمة، وتُحدَّث فورًا عند تغيّر واجهة الاستخدام.
حالة استخدام: أنشئ مقاطع تدريب على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يتم تحديثها تلقائياً عند إطلاق ميزات جديدة.
تدريب القوى العاملة العالمية
درّب فرقك الدولية بلغاتهم الأم دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل سوق. نفس المحتوى، نفس الجودة، وأكثر من 175 لغة.
حالة استخدام: تقديم تدريب على السلامة في المستودعات بـ12 لغة عبر مراكز التوزيع العالمية.
النتيجة الموثوقة: مجموعة Würth أنشأت عرضاً تدريبياً مدته 65 دقيقة بـ 8 لغات خلال 4 أيام فقط، مما خفّض تكاليف الترجمة بنسبة 80%.
التدريب على الامتثال والسلامة
استوفِ المتطلبات التنظيمية من خلال تدريب الامتثال المتّسم بالاتساق وإمكانية التتبع. يتيح تصدير SCORM لنظام إدارة التعلّم (LMS) لديك تسجيل إكمال الدورات لأغراض توثيق التدقيق.
حالة استخدام: توزيع شهادات الالتزام السنوية مع تتبّع حالات الإكمال في جميع الأقسام.
تمكين الشركاء والقنوات
وسّع نطاق التدريب ليشمل الشركاء والموزعين وفرق القنوات، وليس الموظفين فقط. حافظ على رسائل موحّدة على نطاق واسع، من دون الحاجة إلى إرسال المدربين إلى كل موقع.
حالة استخدام: تمكين فرق مبيعات الموزعين من التعرّف على إطلاق المنتجات الجديدة من خلال فيديوهات تدريبية يكملونها في الوقت المناسب لهم.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو برنامج إنشاء فيديوهات التدريب؟
يساعد برنامج فيديوهات التدريب فرق التعلم والتطوير على إنشاء محتوى التعلم القائم على الفيديو وإدارته وتوزيعه. تستخدم HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت لإنشاء فيديوهات تدريب احترافية انطلاقاً من النصوص أو الشرائح أو المستندات، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق إنتاج. والنتيجة هي تدريب بالفيديو قابل للتوسّع يمكن تحديثه بسرعة وترجمته إلى أي لغة.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات تدريبية للشركات بدون استوديو؟
حمّل عرض PowerPoint الحالي أو نص التدريب إلى HeyGen. اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي ليكون مقدّمك على الشاشة، واختر صوتاً، ثم أنشئ الفيديو. تستغرق العملية كلها دقائق بدلاً من أشهر. ولإضفاء طابع أكثر شخصية، استنسخ خبير المحتوى لديك حتى يقدّم التوأم الرقمي التدريب.
هل يمكنني تحويل عروض PowerPoint الحالية إلى فيديوهات تدريبية؟
نعم — هذا أحد أشهر سير العمل الخاصة بالتعلّم والتطوير في HeyGen. حمّل عرضك التقديمي من PowerPoint أو Google Slides، وستحوّل HeyGen كل شريحة إلى مشهد فيديو مع سرد بواسطة أفاتار. يتم الحفاظ على البنية والمحتوى وتسلسل العرض الحالي كما هي. يمكنك تعديل النصوص، وضبط التوقيت، وإضافة الانتقالات قبل إنشاء الفيديو النهائي.
كيف يعمل التدريب متعدد اللغات؟
أنشئ فيديو التدريب مرة واحدة بلغتك الأساسية. ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوت المقدم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (لتتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). فيديو مصدر واحد، ووصول عالمي.
هل يتكامل HeyGen مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لدينا؟
نعم. تصدّر HeyGen حزم SCORM 1.2 وSCORM 2004 التي تعمل مع أنظمة إدارة التعلّم الرئيسية بما في ذلك Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وDocebo وAbsorb وغيرها. يمكنك تحديد معايير إكمال الدورة، وتتبع تقدّم المتعلمين، والدمج مع منظومة التعلّم الحالية لديك.
كيف يمكنني إنشاء نسخة رقمية من خبير المحتوى لدينا؟
ميزة الاستنساخ بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تنشئ توأمًا رقميًا من تسجيل فيديو قصير. يقوم خبير المحتوى لديك بالتسجيل مرة واحدة فقط، مع اتباع إرشادات بسيطة للإضاءة وتكوين اللقطة، ثم يمكن لأفاتاره تقديم محتوى تدريبي غير محدود. وعندما يكون غير متاح أو يغادر المؤسسة، تظل خبرته محفوظة لديك في شكل فيديو.
ما الحد الأقصى لمدة مقاطع الفيديو التدريبية؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة. يكون التدريب الأكثر فعالية عادةً وفق مبادئ التعلم المصغّر، أي وحدات مدتها 3-10 دقائق تركز على أهداف تعليمية محددة. ومع ذلك، يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضّل تقسيم المحتوى إلى فصول لتحسين تفاعل المتعلمين ومعدلات إكمال التدريب.
هل يمكن لعدة أشخاص في فريق التعلّم والتطوير لديّ استخدام HeyGen؟
نعم.HeyGen للأعمال يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمصممي المواد التدريبية، ومديري التدريب، ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والقوالب لجميع أعضاء فريقك. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات ومتابعة الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج فيديوهات التدريب التقليدية جدولة مقدّمي المحتوى، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، والتحرير بعد التصوير، وغالبًا ما يستغرق ذلك 2-3 أشهر وتكلفة بين $5,000 و$15,000 أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من المراجعات. شركة Advantive أفادت بتقليل وقت إنشاء المحتوى بنسبة 50%. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
هل يمكنني إضافة اختبارات أو عناصر تفاعلية إلى فيديوهات التدريب الخاصة بي؟
يدعم HeyGen العناصر التفاعلية بما في ذلك الاختبارات القصيرة، وأسئلة التحقق من الفهم، والمسارات المتفرعة. يمكنك إضافة أسئلة متعددة الخيارات، وتضمين الروابط، وإنشاء نقاط اتخاذ القرار التي تخصّص تجربة التعلّم. يتم تصدير الميزات التفاعلية مع حزمة SCORM الخاصة بك لتتبعها في نظام إدارة التعلّم (LMS).
هل محتوى التدريب الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق التعلم والتطوير في المؤسسات التي تتعامل مع مواد تدريبية حساسة، توفر HeyGen مساحات عمل مخصصة مع تكامل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة مركزية للمستخدمين. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
ما صيغ الفيديو ومستويات الجودة المدعومة؟
يصدّر HeyGen بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K. تستخدم معظم فرق التعلّم والتطوير دقة 1080p (Full HD) لأنها توازن بين الجودة وحجم الملف لتسليم المحتوى عبر أنظمة إدارة التعلّم LMS ومراعاة حدود النطاق الترددي. يمكنك أيضًا التصدير بدقة 720p لسيناريوهات التركيز على الأجهزة المحمولة أو البيئات ذات النطاق الترددي المحدود.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن الانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديماً قبل إطلاقه. أنشئ مقاطع تدريب احترافية في دقائق، وترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — دون الحاجة إلى إعادة التصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
- إلغاء الاشتراك في أي وقت