أنشئ مقاطع تدريب داخلية توسّع قدرات فريق التعلّم والتطوير لديك
فريق التعلم والتطوير لديك المكوّن من ثلاثة أشخاص يخدم 2,000 موظف. كل قسم يريد تدريبًا: تطوير القيادات، تهيئة المديرين الجدد، التدريب على الأنظمة، تحديثات العمليات، ومهارات التواصل. وسّع قدرة برامج التدريب لديك دون الحاجة إلى توسيع فريقك.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير
تحدي سعة التدريب
قدّم برامج السلامة والامتثال والتأهيل الوظيفي والتدريب التشغيلي باللغات التي يفهمها الموظفون. استوفِ متطلبات اللغة الخاصة بـ OSHA، وحسّن مستوى الفهم، وقلّل المخاطر من خلال تقديم التدريب بالإنجليزية والإسبانية والماندرين والفيتنامية وغيرها. تستخدم الفرق العالمية برامج متعددة اللغات، بما في ذلك مقاطع فيديو تأهيل الموظفين الجدد، للحفاظ على تدريب متسق عبر المناطق دون الحاجة إلى إنتاج منفصل. تشير المؤسسات إلى زيادة في الفهم تتجاوز 85% وانخفاض في حوادث السلامة عندما يُقدَّم التدريب بلغات الموظفين الأم.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen فريق التعلم والتطوير الصغير لديك إلى قوة إنتاج تدريبية متكاملة. حوّل عروض PowerPoint الحالية والوثائق ومعرفة الخبراء المتخصصين إلى تدريب فيديو احترافي. حمّل الشرائح من ورشة القيادة التي عقدتها العام الماضي. الصق النصوص من أدلة الإجراءات لديك. سجّل أفضل الموظفين لديك وهم يشرحون أفضل الممارسات. أنشئ مقاطع فيديو تدريبية بجودة البث خلال دقائق.
استنسخ خبراء المحتوى لديك كأفاتارات بالذكاء الاصطناعي. يسجَّل مدير الاتصالات لديك مرة واحدة، ثم يدرّب عددًا غير محدود من الموظفين على مهارات العرض والتقديم. خبرة مدير العمليات تتحول إلى تدريب قابل لإعادة الاستخدام على إجراءات العمل. مسؤول تقنية المعلومات يقدّم تدريبًا على الأنظمة دون أن يغادر مكتبه. معرفة الخبراء تتوسع دون الحاجة إلى وقتهم.
حدّث مواد التدريب فورًا عند حدوث أي تغيير. تم تحسين العملية؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو خلال خمس دقائق. تم إطلاق نظام جديد؟ حدّث التدريب في اليوم نفسه. مكتبة التدريب الخاصة بك تبقى محدثة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء كل شيء من البداية
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
حوّل المحتوى الحالي إلى فيديو
تحتوي مؤسستك بالفعل على محتوى تدريبي مخزّن في عروض PowerPoint التقديمية وملفات PDF ومستندات Word وفي خبرات الخبراء المتخصصين. حمّل العروض التقديمية، وستحوّلها HeyGen إلى تدريب فيديو احترافي. انسخ النصوص من الأدلة وابدأ في إنشاء تدريب مُعلّق صوتياً. عملك القائم يتحول إلى محتوى فيديو جذاب.
استيراد PowerPoint وGoogle Slides وPDF
حوّل المستندات إلى تدريب بالفيديو
أضف مقدّم أفاتار احترافي
استخدم ألوان وهوية شركتك وشعارها للعلامة التجارية
استنسخ خبراء المحتوى المتخصص
مسؤول الامتثال لديك هو الشخص الوحيد الذي يفهم سياساتك حقًا. أفضل مندوب مبيعات لديك يمتلك أساليب تستحق المشاركة. مدير العمليات لديك يعرف العمليات الأكثر كفاءة. استنسخهم كأفاتارات بالذكاء الاصطناعي. سجّلهم مرة واحدة، ثم استخدم خبرتهم عددًا غير محدود من المرات دون الحاجة إلى جدولة حضورهم في كل مرة.
سجّل خبير المحتوى مرة واحدة لتوفير تدريب غير محدود
خبير رقمي متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
تسليم ثابت في كل مرة
حرّر فرق الخبراء من الجلسات المتكررة
جودة احترافية دون الحاجة إلى خبرة في الإنتاج
يجب أن يبدو تدريبك بمستوى احترافية شركتك. لا تحتاج إلى كاميرات أو إضاءة أو استوديوهات أو مهارات مونتاج فيديو. اختر من بين أكثر من 120 أفاتاراً احترافياً أو أنشئ نسخاً مخصّصة. اختر الخلفيات. أضف عناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية. أنشئ مواد تدريبية بجودة البث تعكس صورة إيجابية عن مؤسستك.
مقدّمون محترفون لأي موضوع
جودة متسقة في جميع برامج التدريب
لا تحتاج إلى خبرة في إنتاج الفيديو
جودة بمستوى الاستوديو دون الحاجة إلى استوديوهات
حدّث التدريب في دقائق
الشركات تتغيّر. العمليات تتحسّن. الأنظمة تُحدَّث. السياسات تُراجَع. المؤسسات تعيد هيكلة نفسها. عندما يحتاج تدريبك إلى تحديث، عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو. خمس دقائق بدلًا من خمسة أسابيع. تبقى مكتبة التدريب لديك مواكِبة لأعمالك.
يتم تطبيق تغييرات النص فورًا
لا حاجة إلى إعادة التصوير
التحكم في الإصدارات لسجلات التدقيق
حافظ على التدريب دقيقًا وملائمًا
انشر عبر جميع المواقع
خمسة مكاتب. ثلاث ورديات. موظفون عن بُعد. فرق دولية. الجميع يحتاج إلى التدريب نفسه لكنهم يصلون إليه بطرق مختلفة. أنشئ المحتوى مرة واحدة، وطبّقه في كل مكان. الوصول عند الطلب يعني أن وردية الليل تشاهد في الساعة 2 صباحًا، والفرق البعيدة تصل من المنزل، والمكاتب الدولية تحصل على التدريب في منطقتها الزمنية.
إمكانية وصول عند الطلب على مدار 24/7
نشر متعدد المواقع
يعمل عبر جميع الورديات
تعلّم متوافق مع الأجهزة المحمولة
متعدد اللغات للفرق العالمية
المكاتب الدولية تحتاج إلى تدريب بلغتها الخاصة. أنشئ المحتوى باللغة الإنجليزية، ثم ترجم إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت. المكتب في ألمانيا يحصل على تدريب بالألمانية، وفريق شنغهاي يتلقى تدريبًا بالماندرين، وساو باولو تحصل على تدريب بالبرتغالية. كل ذلك انطلاقًا من محتوى واحد لديك.
أكثر من 175 لغة من فيديو واحد
استنساخ صوت طبيعي لكل لغة
مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم
تدريب القوى العاملة العالمية
من تحديد الحاجة التدريبية إلى نشر الدورة في 3 خطوات
ابدأ بما لديك
حمّل مواد التدريب الحالية لديك. عروض PowerPoint من ورش العمل. كتيبات PDF. توثيق العمليات. نصوص الجلسات التدريبية المباشرة. أو سجّل خبراء المحتوى وهم يشرحون الموضوعات التي يدرّسونها بشكل متكرر. محتوى التدريب لديك موجود بالفعل بصيغ متعددة. HeyGen يحوّله إلى فيديو احترافي.
أنشئ مقاطع تدريب احترافية
اختر مقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي يناسب موضوعك. مقدّمون محترفون لتدريب القيادات، ووجوه ودودة للمهارات السلوكية، وخبراء تقنيون لتدريب الأنظمة. خصّص المحتوى بما يتوافق مع هوية علامتك التجارية. أضف شعار الشركة والألوان والخطوط المعتمدة. أنشئ فيديوهات تبدو وكأنها من إنتاج استوديو احترافي.
انشر في مؤسستك
صدّر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك باستخدام حزم SCORM. حمّل المحتوى للاستخدام على شبكة الإنترانت أو في قاعدة المعرفة. ضمّنه في بوابات الموظفين. شاركه عبر الروابط. يصل تدريبك إلى الموظفين أينما يتعلمون. تتبّع الإكمال، وراقب التقدّم، وقِس مستوى الفعالية من خلال أنظمتك الحالية.
مصمم لتلبية كل احتياجات التدريب
القيادة والإدارة
التدريب طوّر القادة على جميع المستويات من خلال برامج تدريبية للمديرين الجدد، والتدريب التنفيذي، واتخاذ القرارات، وإدارة التغيير. تشير تقارير المؤسسات إلى تحسّن فعالية الإدارة بنسبة تصل إلى 40% بعد تطبيق برامج قيادية منظمة.
برامج تطوير المهارات
طوّر المهارات المهنية الأساسية مثل التواصل، وحل المشكلات، والتفاوض، وإدارة الوقت. يساهم التدريب الذاتي الإيقاع في تعزيز كفاءة القوى العاملة وتحقيق مكاسب ملموسة في رضا العملاء.
تدريب العمليات والإجراءات
وحّد سير العمل وأفضل الممارسات من خلال تدريب موحّد على إجراءات التشغيل القياسية SOP. الفرق التي تتبع تدريبًا على العمليات قائمًا على الفيديو تقلّل الأخطاء وتحسّن الجودة بأكثر من 30%.
تدريب الأنظمة والأدوات
سرّع اعتماد الأنظمة الداخلية مثل CRM وERP وأدوات الإنتاجية. يحقق التدريب بالفيديو إتقاناً أسرع ومستويات استخدام أعلى مقارنة بالاعتماد على الوثائق فقط.
تدريب مخصص للأقسام
قدّم تدريباً موجهاً لفرق المبيعات، والتسويق، والعمليات، والموارد البشرية، وخدمة العملاء. يمكن للفرق طرح التحديثات خلال أيام بدلاً من أسابيع مع تقديم متسق وقابل للتوسّع.
نتيجة موثوقة
تحقق المؤسسات زيادة تصل إلى 10× في إنتاج مواد التدريب عند استخدام التدريب المعتمد على الفيديو مقارنة بالأساليب التقليدية
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما أنواع برامج التدريب الداخلي التي يمكنكم إنشاؤها؟
أي نوع من التدريب للموظفين: تطوير القيادات، مهارات الإدارة، المهارات الشخصية، التدريب التقني، إجراءات العمليات، تدريب الأنظمة، تحديثات الامتثال، التدريب الخاص بكل قسم، التطوير المهني، مهارات التواصل، إدارة المشاريع، إدارة الوقت. إذا كنت بحاجة إلى تدريب الموظفين عليه، فإن HeyGen يتولى ذلك.
كيف يختلف هذا عن الدورات التدريبية الجاهزة؟
الدورات الجاهزة عامة وغير مخصصة. لدى مؤسستك عمليات وأنظمة وثقافة ومصطلحات خاصة بها. HeyGen تنشئ تدريبًا مخصصًا لمؤسستك باستخدام محتواك وخبرائك الداخليين وأمثلتك. يتعلم الموظفون بالضبط ما يحتاجون إليه لمؤسستك.
كم يستغرق إنشاء دورة تدريبية؟
تدريب الإجراءات البسيطة: 30 دقيقة. برنامج القيادة الشامل: أسبوع واحد. أسرع بكثير من الإنتاج التقليدي (من أسابيع إلى أشهر) أو من مزوّدي الخدمات الخارجيين (أشهر). معظم المؤسسات تبني مكتبات تدريب كاملة في ربعها الأول.
ماذا لو كان محتوى التدريب لدينا يحتاج إلى تحديثات؟
عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو. خمس دقائق بدلًا من التعاقد مع مزوّدي خدمات أو إعادة التصوير. تغيّر الإجراء؟ حدّث مواد التدريب في اليوم نفسه. تم ترقية النظام؟ حدّث التدريب فورًا.
هل يساعد التدريب عبر الفيديو فعلًا في تحسين معدلات الإكمال؟
نعم. تشير المؤسسات باستمرار إلى معدلات إكمال أعلى بمقدار 2-3 مرات للتدريب بالفيديو مقارنة بالتدريب المعتمد على المستندات. الفيديو أكثر جذباً للاهتمام، وأسهل في المتابعة، ويتناسب بشكل أفضل مع سير العمل. الموظفون في الواقع يُكملون التدريب بالفيديو.
كيف يعمل هذا مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لدينا؟
صدّر مقاطع الفيديو كحزم SCORM متوافقة مع جميع أنظمة إدارة التعلّم الرئيسية. أو نزّل ملفات MP4 لاستخدامها في البوابات الداخلية وقواعد المعرفة والإنترانت. يعمل مع Workday Learning وCornerstone وSAP SuccessFactors أو أي نظام إدارة تعلّم يدعم SCORM.
ما الحد الأقصى لمدة مقاطع الفيديو التدريبية؟
أنشئ التدريب بلغتك الأساسية، وترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. نفس التدريب يُقدَّم بشكل طبيعي في كل لغة. يحصل فريق العمل العالمي على تدريب متسق بلغتهم المفضلة من خلال فريق التعلم والتطوير الواحد لديك.
هل يمكن لعدة أشخاص في فريق التعلم والتطوير لدي استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمصممي المواد التدريبية، ومديري التدريب، ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والقوالب لجميع أعضاء فريقك. تتيح لك أدوات الإدارة التحكم في الصلاحيات ومتابعة الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج فيديوهات التدريب التقليدية جدولة مقدّمي المحتوى، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، ومونتاج ما بعد التصوير، وغالبًا ما يستغرق ذلك 2-3 أشهر وتكلفة تتراوح بين $5,000 و$15,000+ لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في غضون دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من المراجعات. شركة Advantive أفادت بتقليل وقت إنشاء المحتوى بنسبة 50%. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
ماذا عن التدريب للفرق العالمية؟
أنشئ التدريب بلغتك الأساسية، وترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. نفس التدريب يُقدَّم بشكل طبيعي بكل لغة. يحصل فريق العمل العالمي على تدريب متسق بلغتهم المفضلة من خلال فريق التعلم والتطوير الواحد لديك.
ما صيغ الفيديو ومستويات الجودة المدعومة؟
يصدّر HeyGen مقاطع الفيديو بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K. تستخدم معظم فرق التعلم والتطوير دقة 1080p (Full HD) لأنها توازن بين الجودة وحجم الملف لتسليم المحتوى عبر أنظمة إدارة التعلم LMS ومراعاة حدود النطاق الترددي. يمكنك أيضًا التصدير بدقة 720p لسيناريوهات التركيز على الأجهزة المحمولة أو البيئات ذات النطاق الترددي المحدود.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن الانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديماً قبل إطلاقه. أنشئ مقاطع تدريب احترافية في دقائق، وترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — دون الحاجة إلى إعادة التصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
