على مدى أكثر من 150 عامًا، Sibelco كانت شركة عالمية لحلول المواد، متخصصة في استخراج ومعالجة المعادن الصناعية. يقع مقرها الرئيسي في بلجيكا ولديها عمليات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا. تلتزم Sibelco بالاستدامة والابتكار، وتعمل باستمرار على تحسين عملياتها ومنتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتطورة مع تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد ممكن.

أوضح جان-ماري بيتي، مدير التعلم الرقمي في Sibelco، كيف أن العملية التقليدية لإنشاء مقاطع الفيديو التدريبية الداخلية كانت تستغرق غالبًا عدة أشهر من وقت الإنتاج. ومع ذلك، وباستخدام HeyGen، تمكّن فريقه من تعزيز الكفاءة بشكل كبير، مع مواءمة جهودهم مع مهمة الشركة في تقديم مواد تدريبية آمنة وغنية بالمعلومات تسهّل عملية الإنتاج في سلسلة التوريد لديهم.

التحدي

في السابق، كان إنشاء الفيديو يمثل عائقًا كبيرًا أمام فريق التدريب في Sibelco. فقد كان تأمين الممثلين، والسفر إلى مواقع حضورية مختلفة حول العالم، وتحرير كل فيديو وتخصيصه للغات متعددة يستهلك وقتًا وموارد ثمينة. هذا الأسلوب التقليدي لم يرهق ميزانيتهم فحسب، بل أعاق أيضًا قدرة الفريق على إنتاج الفيديوهات بكفاءة وفعالية.

بدافع الفضول حول أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تخفّض التكاليف وتبسط وقت الإنتاج، اكتشف فريق التعلم والتطوير لدى جان-ماري منصة HeyGen، التي غيّرت سير عملهم بالكامل. لم يعد الفريق بحاجة إلى إحضار الممثلين إلى الاستوديو لساعات أو حتى لأيام من أجل إنشاء الفيديوهات، مما وفّر الوقت والجهد. ومع HeyGen، يمكن تنفيذ التحديثات على المحتوى بسرعة، بما يضمن أن تعكس مواد التدريب السياسات والإجراءات الحالية.

الحل

أدّى دمج أفاتارات HeyGen الواقعية بالذكاء الاصطناعي وميزات تحويل النص إلى كلام إلى تغيير كبير في عمليات التدريب لدى Sibelco، مما قلّل اعتمادهم على المورّدين الخارجيين. ومن خلال نشر مقاطع الفيديو داخلياً، حصل الفريق على قدر أكبر من التحكم في محتواهم، مما أسهم في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتمكين فريق الإنتاج لديهم من إنشاء الفيديوهات.

لم يؤدِ سير العمل الجديد هذا إلى تبسيط عمليات Sibelco فحسب، بل مكّنها أيضًا من إنتاج فيديوهات تدريبية بجودة الاستوديو على نطاق أوسع، مما يزوّد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء وظائفهم بأمان وكفاءة. ومن خلال تبسيط عملية الإنتاج، يستطيع فريق التعلم والتطوير لدى Jean-Marie تطوير محتوى مخصص بسرعة لاحتياجات تدريبية محددة. وهذا يضمن حصول الموظفين على إرشادات واضحة ومتسقة، مما يقلل من احتمالية الأخطاء ويعزز أداءهم العام. ونتيجة لذلك، لا يقتصر الأمر على تلبية متطلبات التدريب فحسب، بل يساهم أيضًا في ترسيخ ثقافة السلامة والكفاءة في جميع أنحاء المؤسسة.

‍

النتائج

في أقل من ستة أشهر، غيّرت Sibelco بشكل جذري الوقت اللازم لإنتاج مقاطع الفيديو التدريبية الداخلية. انخفضت تكلفة إنتاج الفيديو بشكل كبير، مما أتاح لفريقهم توفير 1,000 يورو مقابل دقيقة واحدة فقط من محتوى التدريب. بالإضافة إلى ذلك، استخدم فريقهم HeyGen لعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي أمام فرقهم، وهو ما كان ذا قيمة كبيرة في إبراز الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي داخل Sibelco.

بالإضافة إلى ذلك، أتاح لهم استخدام HeyGen تحسين عدد مقاطع الفيديو التي ينتجونها وينشرونها بشكل كبير. هذا التحول مكّن شريحة أوسع من الأفراد من الابتكار والإبداع، حتى من دون امتلاك خبرة واسعة في إنتاج الفيديو. والآن يمكن لفريقهم تحديث المحتوى الحالي بكفاءة وإنتاج مواد تدريبية عالية الجودة من دون زيادة ميزانياتهم.

‍

«مع HeyGen تصبح الأمور أقل تعقيدًا وأكثر سهولة في الفهم. ورغم أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يكون مقلقًا، فإن سير العمل مع HeyGen يجعل التنقّل سهلًا، ويسمح لفريقنا بتوفير الوقت والمال مع الحفاظ على سلامة موظفي Sibelco.»

جان-ماري بيتي

مدير التعلم الرقمي في Sibelco