كيفية إنشاء توأم رقمي

هل تريد تخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك كما لم يحدث من قبل؟ مع Digital Twins في HeyGen، يمكنك إنشاء أفاتار يشبهك في المظهر والإحساس، وصولًا إلى أسلوبك وتعابيرك وصوتك. إنها الطريقة الأكثر شخصية للظهور في مقاطع الفيديو الخاصة بك دون الحاجة إلى التواجد أمام الكاميرا دائمًا.

ابدأ في علامة تبويب الأفاتار

سجّل الدخول إلى حسابك في HeyGen وافتح علامة تبويب الأفاتار من لوحة التحكم لديك. من هنا، يمكنك اختيار Digital Twin موجود أو إنشاء واحد جديد.

انقر على Create Avatar، ثم اختر ابدأ الآن. راجع إرشادات التسجيل لضمان أفضل جودة ممكنة. سيُطلب منك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد تفعيل اكتشاف الإيماءات، الذي يلتقط الحركات الأكبر في لقطاتك ويحفظها كإيماءات قابلة لإعادة الاستخدام في مقاطع الفيديو الخاصة بك.

بعد ذلك، اختر الطريقة التي تريد بها تقديم لقطاتك. يمكنك رفع فيديو، أو التسجيل مباشرة باستخدام كاميرا الويب، أو التسجيل باستخدام هاتفك.

أفضل الممارسات لتسجيل اللقطات

للحصول على أفضل النتائج، قم برفع أو تسجيل فيديو مدته حوالي دقيقتين. حافظ على حركاتك طبيعية وتجنب الإيماءات المبالغ فيها حتى لا يبدو الأفاتار الخاص بك متحركًا بشكل زائد.

استخدم كاميرا أو هاتفاً ذكياً عالي الدقة كلما أمكن ذلك. إذا كنت تجري اختباراً فقط، فإن مقطعاً مدته 30 ثانية يكون كافياً. يمكنك إما رفع اللقطات التي سجلتها أو تسجيلها مباشرة في المتصفح.

حمّل لقطاتك وقدّمها

بعد رفع الفيديو الخاص بك، ستتمكن من اختيار خيارات إضافية، مثل الإبقاء على الصوت المحيط، وضبط مستوى صوت الصوت، وإزالة الخلفية، وتصدير الأفاتار بدقة 4K.

بعد ذلك ستتلقى مطالبة بتسجيل مقطع قصير عبر كاميرا الويب للتحقق، ويمكنك إكماله بعد إنشاء الأفاتار الخاص بك. تقوم HeyGen بتحليل اللقطات التي سجّلتها وتُبرز أي جوانب قد تحتاج إلى تحسين.

عندما يبدو كل شيء على ما يرام، انقر على إرسال. سيقوم HeyGen بإنشاء التوأم الرقمي الخاص بك وإضافته إلى مكتبة الأصول لديك.

حرّر النسخة الرقمية الخاصة بك

بمجرد إنشاء الأفاتار الخاص بك، يمكنك إجراء تعديلات في أي وقت. اختر الأفاتار ثم انقر على تعديل الأفاتار.

من هنا، يمكنك إزالة الخلفية أو تعديلها، وتغيير الدقة، واختيار الصوت أو تحديثه. عند الانتهاء، انقر على حفظ التغييرات.

أنشئ مظهرات إضافية للأفاتار

يمكنك أيضًا إنشاء أشكال أفاتار مختلفة لإضفاء مزيد من التنوع على مقاطع الفيديو الخاصة بك. تمثل هذه الأشكال نسخًا متنوعة من التوأم الرقمي الخاص بك، مع أزياء أو وضعيات أو خلفيات مختلفة.

لإنشاء مظهر جديد، قم برفع فيديو مدته دقيقة واحدة أو مجموعة من الصور المخصصة. في حال رفع الصور، احرص على تضمين مزيج من اللقطات القريبة واللقطات الكاملة للجسم بزوايا وتعابير مختلفة. بعد إتمام عملية التحقق، ستكون المظاهر الجديدة متاحة للاستخدام في أي مشروع.

أصبح لديك الآن التوأم الرقمي الخاص بك، الجاهز للاستخدام في HeyGen. بفضل الـ Looks المخصصة والقدرات التعبيرية المتقدمة، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو جذابة وشخصية بكل سهولة.