أنشئ مقاطع فيديو لإعداد الموظفين الجدد يشاهدها المنضمون الجدد فعليًا
حوّل عروض PowerPoint ووثائق الإعداد للموظفين الجدد إلى فيديوهات تدريبية جذابة يمكن توسيع نطاقها لتصل إلى كل موظف، وفي كل موقع، وبكل لغة. لا حاجة لجلسات مباشرة للتنسيق، ولا لتصوير الفيديو، ولا لتأخيرات عند تغيير السياسات.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير
عنق الزجاجة في الإعداد الأولي
فريقك يوسّع التوظيف بسرعة، لكن جلسات الإعداد الحيّة لا يمكن توسيعها. تنسيق الجلسات يبعد المديرين عن أعمالهم، والموظفون الجدد عن بُعد يقضون ساعات في مكالمات Zoom طويلة عبر مناطق زمنية مختلفة، وتختلف المعلومات باختلاف الشخص الذي يقدّمها. عروض الإعداد التقديمية قديمة، والتدريب المتاح باللغة الإنجليزية فقط يترك الموظفين العالميين متأخرين، ويقضي فريق الموارد البشرية ساعات في إدارة الجوانب اللوجستية. ونتيجة لذلك، يبقى الموظفون الجدد في حالة ارتباك وقلة تفاعل، ويستغرقون أشهرًا للوصول إلى إنتاجيتهم الكاملة، بينما تعجز الشرائح الثابتة والجلسات الحيّة عن مواكبة نمو شركتك.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen مواد الإعداد الحالية لديك إلى تدريب فيديو احترافي يكمله الموظفون الجدد فعلياً. حمّل عروض PowerPoint، أو انسخ المحتوى من دليل الموظف، أو أنشئ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم اختر مقدّم أفاتار وأنشئ مقاطع فيديو إعداد مصقولة خلال دقائق. يتعلم الموظفون الجدد وفق جدولهم الخاص مع إمكانية الإيقاف وإعادة المشاهدة، مما يحسّن الاحتفاظ بالمعلومات. عند تغيّر السياسات، ما عليك سوى تعديل النص وإعادة إنشاء الفيديو فوراً. هل توظّف عالمياً؟ ترجم برنامج الإعداد بالكامل إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة الشفاه. ينشئ فريق الموارد البشرية المحتوى مرة واحدة، ويحدّثه فوراً، ويوسّع عملية الإعداد بما يواكب وتيرة التوظيف.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
من عرض PowerPoint إلى فيديو إرشادي للموظفين الجدد
توقّف عن مطالبة الموظفين الجدد بقراءة عروض تقديمية من 80 شريحة. حمّل العروض التقديمية الحالية لديك، وستحوّلها HeyGen إلى تدريب فيديو يقوده أفاتار مع تعليق صوتي، وانتقالات، ولمسة احترافية. مكتبة الشرائح لديك تتحول إلى محتوى فيديو دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
استورد ملفات PowerPoint أو Google Slides أو PDF
يتنقّل الأفاتار بين المحتوى بأسلوب احترافي
أضف شعارك وألوان علامتك التجارية تلقائياً
استنساخ خبراء المحتوى المتخصصين
رئيس قسم المبيعات لديك يقدّم أفضل تدريب على المنتج. ومدير الهندسة يشرح عملية الإعداد التقني للمنضمين الجدد بشكل متقن.أنشئ نسخًا رقمية منهم من تسجيل فيديو قصير. يسجّلون مرة واحدة، ويُستخدم المحتوى في الإعداد إلى الأبد. تقديم متسق، دون تعارض في الجداول الزمنية، ودون انتظار طويل لخبراء المحتوى المشغولين.
استنسخ أعضاء فريقك الحقيقيين من تسجيل قصير
انشر خبرتهم عبر عدد غير محدود من الموظفين الجدد
حدّث نصوص التدريب دون إعادة التسجيل
توطين الإعداد العالمي
فيديو تعريفي واحد، بكل لغة يتحدث بها فريقك.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع استنساخ الصوت تجعل التدريب يبدو كأنه مسجّل باللغة الأصلية بالإسبانية والبرتغالية والماندرين وأكثر من 175 لغة أخرى، وليس كالدبلجة غير المتقنة. عرّف الجميع بلغتهم المفضلة انطلاقًا من مصدر واحد.
استنساخ الصوت يحافظ على أصالة المقدم
مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه لكل لغة
انشر عالميًا انطلاقًا من فيديو رئيسي واحد
تكامل نظام إدارة التعلّم (LMS)
صدّر مقاطع فيديو الإعداد والتعريف مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم لديك. حزم SCORM 1.2 و2004 تعمل مع Workday Learning وCornerstone وSAP SuccessFactors وBambooHR وغيرها. تتبّع إكمال الدورات، وحدّد متطلبات النجاح، وادمجها مع حزمة تقنيات الموارد البشرية الحالية لديك.
تصدير بصيغة SCORM 1.2 وSCORM 2004
عتبات إكمال قابلة للتخصيص
دعم الرفع المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)
تحديثات محتوى فورية
تتغيّر السياسات، وتتطوّر العمليات، وتُستبدل الأدوات. عندما يحتاج محتوى الإعداد الأولي للموظفين إلى تحديث، عدّل النص وأنشئه من جديد خلال دقائق بدلًا من أشهر. بلا إعادة تصوير، ولا تأخيرات إنتاجية، ولا مواد تدريبية قديمة. يظل محتوى الإعداد الأولي لديك مواكبًا لوضع شركتك الفعلي.
يتم تطبيق تغييرات النص خلال دقائق
لا حاجة إلى إعادة التصوير
التحكم في الإصدارات لتتبع الامتثال
وتيرة ذاتية للفرق عن بُعد
الموظفون عن بُعد عبر مناطق زمنية مختلفة يشاهدون المحتوى في الوقت المناسب لهم. لا حاجة لتنسيق الجداول الزمنية للتدريب المباشر. يمكنهم الإيقاف المؤقت، والإرجاع، وإعادة مشاهدة الأجزاء التي يحتاجونها. تتم عملية الإعداد والتوظيف وفق جدولهم الزمني، لا جدولك.
يعمل عبر جميع المناطق الزمنية
إمكانية الوصول عند الطلب في أي وقت
متوافق مع الأجهزة المحمولة لمزيد من المرونة
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
استفد مما لديك بالفعل
حمّل عروض PowerPoint الحالية، والصق النصوص من دليل الموظف لديك، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المحتوى من مستندات إعداد الموظفين الجدد. لا مزيد من مشكلة الصفحة الفارغة. أنت تعرف بالفعل ما الذي يحتاج الموظفون الجدد إلى معرفته. HeyGen يجعل كل ذلك قابلاً للمشاهدة.
اختر مقدّم العرض
اختر من بين أكثر من 120 أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ نسخة رقمية مطابقة لمديرك التنفيذي (CEO) أو مدير الموارد البشرية (CHRO) أو مسؤول التوظيف. اختر صوتًا ينسجم مع ثقافة شركتك. خصّص المظهر والإحساس ليتوافقا مع هوية مؤسستك. سيبدو برنامج الإعداد للموظفين الجدد لديك وكأنه مُنتَج باحتراف من دون الحاجة إلى حجز مصوّري فيديو.
أنشئ وترجم وانشر
انقر على «إنشاء». خلال دقائق سيكون لديك فيديوهات احترافية لتهيئة الموظفين الجدد. صدّرها كملفات SCORM لمنصة إدارة التعلّم الخاصة بك (LMS)، أو نزّل ملفات MP4 لاستخدامها في بوابة التهيئة، أو قم بتضمينها في شبكة الإنترانت الداخلية لديك. تحتاج إلى لغات أخرى؟ أنشئ جميع اللغات الـ175+ من نفس المصدر بنقرة واحدة. يمكن للموظفين الجدد الوصول إليها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف.
مصمم لتلبية كل احتياجات التدريب
إعداد الموظفين على مستوى الشركة
قدّم لكل موظف جديد المقدمة نفسها عالية الجودة عن شركتكم: رسالة ترحيب من القيادة، نبذة عن تاريخ الشركة ورسالتها، الثقافة والقيم، الهيكل التنظيمي، لمحة عن المزايا، وسياسات مكان العمل. إنها الأساس الذي يحتاج إليه الجميع بغض النظر عن دورهم.
حالة استخدام: شركة SaaS نامية تنشئ سلسلة أساسية من 8 مقاطع فيديو للتعريف بالموظفين الجدد تغطي أساسيات الشركة. كل موظف جديد من الموظف رقم 50 حتى 500 يشاهد نفس المقدمة الاحترافية.
تدريب مخصص حسب الدور
منهجية المبيعات لمديري الحسابات، والمعايير الهندسية للمطورين، وسير عمل نجاح العملاء لفريق الدعم، ومتطلبات الامتثال لقسم المالية. تدريب موجّه لمختلف الأقسام دون الحاجة إلى عقد جلسات مباشرة منفصلة لكل دور.
حالة استخدام: شركة تقنية تحتفظ بمسارات تأهيل للانضمام للفرق في الهندسة والمبيعات والتسويق ونجاح العملاء. يكمل الموظفون الجدد سلسلة التدريب العامة على مستوى الشركة بالإضافة إلى الوحدات التدريبية الخاصة بكل قسم.
إعداد الموظفين عن بُعد
إرشادات الفرق الموزعة، وأدوات الاتصال وأفضل الممارسات، وبناء الروابط افتراضياً، وتوقعات إعداد مكتب العمل في المنزل، وسياسات العمل عن بُعد. ساعد الموظفين الجدد عن بُعد على الشعور بالاندماج منذ اليوم الأول دون إلزامهم بحضور مكالمات مع المقر الرئيسي في الساعة 6 صباحاً.
حالة استخدام: شركة تعمل عن بُعد بالكامل تقوم بإعداد أكثر من 40 موظفًا جديدًا كل ربع سنة في 15 دولة. يوفّر التدريب عبر الفيديو تجربة متسقة بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو المنطقة الزمنية.
إعداد فرق العمل العالمية
قدّم تجربة توظيف موحّدة على مستوى العالم باستخدام مقاطع فيديو تدريبية متعددة اللغات تضمن أن يتعلم كل موظف بلغته المفضلة.
حالة استخدام: شركة متعددة الجنسيات تنشئ برنامج تأهيل أساسي مرة واحدة، وتطرحه بـ 8 لغات. يتسارع التوظيف الدولي دون الحاجة إلى ميزانيات إنتاج منفصلة لكل سوق.
الامتثال والتدريب الإلزامي
لبِّ المتطلبات التنظيمية من خلال برامج تدريب إلزامية متسقة وقابلة للتتبع. منع التحرش، سلامة مكان العمل، أمن البيانات، مدونة السلوك. تأكد من أن الموظفين الجدد يستكملون السياسات الإلزامية، وتدريب السلامة، والتوعية بالمتطلبات التنظيمية باستخدام مقاطع فيديو تدريب الامتثال مع تتبع قائم على SCORM وتقارير جاهزة للتدقيق.
حالة استخدام: شركة رعاية صحية تضمن أن 100% من الموظفين الجدد يكملون تدريب HIPAA قبل الحصول على صلاحية الدخول إلى الأنظمة. يوفر تنسيق الفيديو مع تتبّع SCORM توثيقًا كاملًا لعمليات التدقيق التنظيمية.
إعداد المديرين الجدد
توقعات القيادة، أساسيات إدارة الأفراد، عملية مراجعة الأداء، أفضل الممارسات للاجتماعات الفردية، ومسؤوليات التوظيف وإجراء المقابلات. إعداد الأفراد المساهمين الذين تمت ترقيتهم إلى مناصب إدارية لتحمّل مسؤولياتهم الجديدة.
حالة استخدام: تقوم الشركة بترقية 20 شخصًا سنويًا إلى مناصب إدارية. يضمن مسار تأهيل المديرين الجدد فهمهم للتوقعات قبل تولي قيادة الفرق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما أنواع محتوى الإعداد الأولي التي تناسب أن تكون في شكل فيديو؟
معظم محتوى الإعداد الأولي للموظفين يكون فعّالًا عند تقديمه كفيديو، بما في ذلك التعريف بالشركة، والثقافة، والمزايا، والتدريب على الأنظمة، والسياسات، وتوقعات الدور الوظيفي. كما تقوم العديد من الفرق بتمديد مرحلة الإعداد الأولي لتشمل مقاطع فيديو تدريبية داخلية للتعلم المستمر وتطوير المهارات.
ما المدة المناسبة لفيديوهات الإعداد (Onboarding)؟
اجعل مدة كل فيديو بين 5 و15 دقيقة. قسّم الموضوعات الطويلة إلى فصول. يمكن أن يمتد برنامج الإعداد الكامل للموظفين الجدد على عدة ساعات موزعة على وحدات قصيرة متعددة. ينخفض الانتباه بشكل ملحوظ بعد 15 دقيقة، لذلك تؤدي الفيديوهات القصيرة المركّزة إلى معدلات إكمال أعلى من الجلسات الطويلة المتواصلة.
هل تحتاج إلى مهارات في إنتاج الفيديو؟
لا. إذا كنت تستطيع إنشاء عرض PowerPoint أو كتابة نص، فيمكنك إنشاء مقاطع فيديو احترافية للتعريف بالموظفين الجدد. تتولى HeyGen جميع الجوانب التقنية للإنتاج. تنشئ معظم فرق الموارد البشرية أول فيديو لها في أقل من 30 دقيقة دون أي خبرة سابقة في إنتاج الفيديو.
كيف يعمل تصدير SCORM؟
صدّر فيديو الإعداد الخاص بك كحزمة SCORM (بتنسيق 1.2 أو 2004). حمّله إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك تمامًا مثل أي وحدة تدريبية أخرى. حدّد متطلبات الإكمال. يقوم نظام إدارة التعلّم بتتبع من شاهد الفيديو، ومستوى التقدّم، وحالة الإكمال. يعمل مع Workday وCornerstone وSAP SuccessFactors ومع جميع منصات التعلّم الرئيسية.
هل يمكنك تعديل مقاطع الفيديو دون البدء من جديد؟
نعم. عدّل النص مع المعلومات المحدّثة وأعد إنشاء الفيديو. يستغرق ذلك 5-10 دقائق. لا حاجة لإعادة التسجيل، ولا لتحديثات معقّدة في نظام إدارة التعلّم (LMS)، ولا لارتباك بين الإصدارات. هذا أمر حاسم عندما تتغيّر السياسات أو تكتشف أن هناك ما يحتاج إلى توضيح استنادًا إلى أسئلة الموظفين الجدد.
ماذا عن اللغات المختلفة؟
أنشئ محتوى الإعداد الأولي للموظفين بلغتك الأساسية. انقر على الترجمة. اختر الإسبانية أو الفرنسية أو البرتغالية أو الماندرين أو الهندية أو أي مجموعة من أكثر من 175 لغة. HeyGen ينشئ نسخًا محلية مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. الأفاتار نفسه يتحدث الإسبانية أو الفرنسية أو اليابانية بطلاقة.
هل يناسب هذا الموظفين عن بُعد؟
مناسب بشكل خاص للموظفين عن بُعد. يمكنهم المشاهدة وفق جدولهم الزمني عبر مناطق زمنية مختلفة، إيقاف الفيديو للاستراحة، إعادة المقاطع التي يحتاجون إلى مزيد من الوضوح بشأنها، والمشاهدة على الحاسوب المحمول أو الهاتف. لن تضطر بعد الآن لإجبار أعضاء فريق طوكيو على حضور مكالمات مع المقر الرئيسي في الثالثة صباحًا.
كم تبلغ تكلفة هذا مقارنة بالتدريب الحضوري؟
يتضمن الإعداد المباشر للموظفين الجدد تكاليف خفية تتمثل في وقت منسق الموارد البشرية، ووقت المديرين، والمرافق، والسفر في الشركات متعددة المكاتب. تنفق الشركة النموذجية ما بين 15-25 ساعة من وقت الموظفين لكل دفعة من الموظفين الجدد. الإعداد عبر الفيديو يلغي معظم هذه التكاليف غير المباشرة. جهد إنشاء واحد يمكن إعادة استخدامه بلا حدود. معظم فرق الموارد البشرية تلاحظ عائداً إيجابياً على الاستثمار خلال الربع الأول.
