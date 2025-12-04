تُعد Malecare منظمة وطنية لدعم مرضى السرطان والدفاع عنهم، يقودها داريل ميتلدورف، وهو طبيب أورام وأخصائي اجتماعي كرّس عقودًا من حياته لمساعدة المرضى على العيش لفترات أطول وحياة أكثر سعادة. ما بدأ قبل 30 عامًا كرد فعل على تشخيص والده بسرطان البروستاتا تطوّر ليصبح واحدة من أكبر منظمات السرطان في الولايات المتحدة. قال داريل: "رأيت في ذلك فرصة للانتقام من المرض".

في صميم عمل Malecare تأتي Cancer Academy، وهي منصة تعليمية رقمية صُممت لتزويد مرضى السرطان وأحبّائهم بإرشادات واضحة وعملية. وقال داريل: "Cancer Academy هي منصة لجميع مرضى السرطان وكل من يحب مرضى السرطان". من خلال مقاطع فيديو قصيرة ومركّزة، تهدف المنصة إلى استعادة الثقة، وتقليل الخوف، ومساعدة الناس على التعامل بشكل أفضل مع العلاج والأعراض والتحديات اليومية.

مع مرور الوقت، أدركت Malecare أن رؤيتها التعليمية تتطلب آلاف مقاطع الفيديو، يُعدّ كل منها بعناية، ويدعم المرضى عاطفيًا، ويتمتع بدقة طبية عالية. ولكن مع فريق مكوّن بالكامل من الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس، بدا إنتاج هذا الحجم من المحتوى عالي الجودة أمرًا مستحيلًا.

قال داريل: "منصة Malecare’s Cancer Academy تتطلب آلاف مقاطع الفيديو. قبل HeyGen، كان التحدي هو إنشاء آلاف المقاطع على نطاق واسع بواسطة فريق مكوّن من ستة أشخاص فقط، جميعهم أخصائيو عمل اجتماعي أو علماء نفس، ولا يمتلك أيٌّ منهم خلفية في إنتاج الفيديو."

تغيّر كل شيء عندما اكتشف الفريق HeyGen. فقد أتاح لهم هذا المنصّة إنشاء فيديوهات تعليمية متعاطفة ودقيقة على نطاق واسع، من دون الحاجة إلى خبرة متخصصة في التصوير أو موارد إنتاج باهظة التكلفة.

تجاوز عوائق الإنتاج للوصول إلى ملايين المرضى

قبل استخدام HeyGen، واجهت Malecare صعوبة في الوصول إلى مجتمع المرضى بالكامل الذين كانوا بحاجة إلى المعلومات. قال داريل: "لدينا 120,000 شخص يحضرون مجموعات الدعم الخاصة بنا. هناك ملايين الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسرطان، لذا نحن لا نصل إلى عدد كبير من الناس".

الوصول إلى هؤلاء المرضى كان يتطلّب مستوى من إنتاج الفيديو لم يكن الفريق قادرًا ببساطة على تحقيقه. كانوا بحاجة إلى مقدّمين يمكن تكرار ظهورهم، ورسائل واضحة، وإنتاج عالي الحجم، لكن التسجيل الحي كان بطيئًا ومكلفًا ويعتمد على مساهمين من خارج الفريق. قال داريل: "لم نعد مضطرين للانتظار لموعد في الاستوديو أو لظهور المتحدثين الأصليين. لم نعد بحاجة إلى توظيف أشخاص ذوي مهارات عالية. أنا أخصائي اجتماعي، وأُنتج مقاطع فيديو بالمستوى نفسه أو قريبًا جدًا من مستوى المحترفين الذين لديهم 20 أو 30 سنة من الخبرة".

من دون القدرة على إنتاج المحتوى بشكل منتظم وسريع، حُرم كثير من المرضى من الوصول إلى إجابات موثوقة. كثيرًا ما كان الفريق يسمع من أشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو في منتصف الليل، وهم خائفون وغير متأكدين مما إذا كانت أعراضهم طبيعية.

«في كل مرة يتعرّقون فيها ليلًا ويتساءلون: ماذا سأقول لطبيبي؟ أو هل سأعيش حتى الصباح؟ يمكنهم مشاهدة فيديو مُنتَج باستخدام HeyGen ومعرفة أن الدواء الذي يتناولونه له بالفعل أثر جانبي. ستتجاوز هذه الليلة، وستستمتع بيوم الغد»

بالنسبة لـ Malecare، أصبح مساعدة المرضى على الشعور بالاطمئنان في تلك اللحظات محور رسالتهم والسبب في حاجتهم إلى حل قابل للتوسّع وموثوق.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التعليم بوضوح وثقة واهتمام

كانت أول تجربة للفريق مع HeyGen ما يصفه داريل بأنها "لحظة سحرية". في يوم واحد فقط، وهو يعمل من غرفة المعيشة في منزله، حققوا ما كان يبدو في السابق مستحيلاً.

قال داريل: "كنّا ثلاثة منا جالسين في غرفة المعيشة في منزلي، وفي نهاية اليوم أنشأنا 15 فيديو. كان الأمر أشبه بالتساؤل: كيف فعلنا ذلك؟ خمسة عشر فيديو يستحق النشر تمامًا."

في تلك اللحظة أدركوا ما هو ممكن. HeyGen أتاحت لهم توسيع الإنتاج إلى ما هو أبعد من عدد محدود من المساهمين، وتمكين كل فرد في الفريق من إنشاء محتوى فيديو قوي ومتسق. أوضح داريل: "لقد نقلنا سير العمل هذا إلى الأفراد". "يمكن لعلماء النفس بكل راحة أن ينشئوا من 5 إلى 10 مقاطع فيديو في اليوم."

كان العثور على الصوت والنبرة المناسبين مهمًا بالقدر نفسه. لاحظت Malecare أن مرضى السرطان استجابوا بشكل أفضل للمقدّمين الودودين، خصوصًا أولئك الذين يشبهون معلمي العلوم في المرحلة الثانوية. بعد اختبار عشرات المقدمين الحقيقيين، أتاح HeyGen للفريق إعادة إنتاج تلك الأصوات الدافئة والمطمئنة رقميًا.

قال داريل: "يمكننا في الواقع إضفاء شخصية مميزة على كل أفاتار. يمكننا محاكاة نفس معلمي العلوم في المرحلة الثانوية الذين كنا نستخدمهم كمقدّمين مباشرين."

غالبًا ما يعجز المرضى عن التمييز بين مقاطع الفيديو التي يظهر فيها مقدّمون حقيقيون وتلك التي تستخدم أفاتارات، وفي كثير من الحالات يرتبط الناس بشكل أعمق مع النسخ الرقمية. وقد شارك أحد المشاركين في مجموعة التركيز ملاحظة ظلّت عالقة في ذهن Darryl منذ ذلك الحين:

«أعرف أن هذا أفاتار. لقد أخبرتني أنه أفاتار، لكنني أشعر أنني أستطيع أن أجري معه حوارًا أعمق حول الموضوع نفسه الذي يقدّمه لي. وحتى الآن، أكاد أشعر بالدموع تملأ عينيّ عندما أفكّر في كيف نعرف أننا نجحنا في التواصل مع الناس، وجعلهم يشعرون بالارتياح، وتقليل قلقهم، ومساعدتهم على الاستماع فعلًا إلى معلومات صعبة للغاية واستيعابها»

بالنسبة لداريل، أظهر هذا التفاعل العاطفي أن HeyGen لم تكن تتيح التوسّع فحسب، بل تعزّز التعاطف أيضًا. "إذا كان هناك أمر واحد يمكن قوله عن HeyGen، فهو أنك لن تحصل فقط على التحكم، بل ستحصل أيضًا على القدرة على توظيف إبداعك وقلبك في إنشاء محادثات مع أشخاص لم تلتقِ بهم من قبل."

تحقيق أثر ملموس واستعادة ثقة المرضى

أصبح HeyGen جزءًا أساسيًا من سير عمل Malecare، مما يمكّن الفريق من إنشاء المحتوى بدقة ومرونة.

قال داريل: "لدي القدرة على إنشاء محتوى تعليمي رقمي يمكننا قياسه، ومعرفة أي جزء من الفيديو يحتاج إلى تعديل، ثم إعادة تحريره. لا يمكنك القيام بذلك إلا عندما يكون لديك تحكم رقمي كامل في أداء الأفاتار."

HeyGen تجعل العمل مستدامًا من الناحية العاطفية والإبداعية أيضًا. وبدلًا من الشعور بالإرهاق من فكرة المونتاج، يصف Darryl إحساسًا بالراحة. قال Darryl: "الاستوديو الخاص بالمونتاج يتيح لي ألا أفكر في عملية المونتاج نفسها. أنا لا أُجري المونتاج، أنا أُبدع". "إنه شعور استثنائي أن تمتلك هذا الإحساس".

الأهم من ذلك أن نتائج المرضى تتحسن. تعتمد Malecare على أدوات مُعتمدة لقياس التغيّرات في معرفة المرضى، واستعدادهم، وتفاعلهم. قال داريل: "جميع أرقامنا تجاوزت توقعاتنا". وأضاف: "هناك أمور قليلة جدًا يمكن القول إنها تحقق هذه النتائج بالسرعة التي تمكّنا من إثباتها".

بالنسبة لداريل وفريقه، تعد HeyGen أكثر من مجرد أداة؛ إنها وسيلة لملاقاة المرضى بوضوح وراحة وأمل في اللحظات التي يحتاجون فيها إلى ذلك أكثر من غيرها. قال داريل: "إنها كأن ملاكًا نزل عبر iPhone الخاص بهم ودخل إلى عقولهم، وهذا أمر رائع حقًا".