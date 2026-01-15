أنشئ مقاطع تدريبية متعددة اللغات يفهمها الجميع
موظفوك الناطقون بالإسبانية لا يفهمون تدريبات السلامة باللغة الإنجليزية. تلقّيت مخالفة من OSHA بسبب انتهاكات متعلقة باللغة. عروض الترجمة التقليدية تقدّر تكلفة برنامج التدريب الخاص بك بـ 50,000$. أنشئ تدريباً بـ 175+ لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة الشفاه. فيديو واحد يتحول إلى عدد غير محدود من اللغات. متوافق مع متطلبات OSHA وبكلفة أقل بنسبة 90%.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- يتضمن تصدير SCORM
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير (L&D)
تحدي التدريب متعدد اللغات
يتحدث أفراد القوى العاملة لديك عدة لغات، لكن تدريب السلامة والامتثال يُقدَّم باللغة الإنجليزية فقط. لا يفهمه كثير من الموظفين فهمًا كاملًا، مما يعرّض مؤسستك لخطر مخالفات متطلبات اللغة لدى OSHA وغرامات قد تصل إلى 15,000$ لكل حالة. ترجمة مواد التدريب بالطرق التقليدية بطيئة ومكلفة، وغالبًا ما تكلّف آلاف الدولارات لكل لغة وتنتج دبلجة منخفضة الجودة تقلل من التفاعل. كما أن الترجمات النصية لا تحل المشكلة، لأنها تفترض مهارات قراءة قوية ومشاهدة مع تشغيل الصوت. والنتيجة هي ضعف الفهم، وانخفاض معدلات إكمال التدريب، واستمرار التعرض للمخاطر القانونية، في حين تعمل المؤسسات التي لديها برامج تدريب متعددة اللغات بأمان وامتثال عبر جميع الفئات اللغوية.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل مواد التدريب الحالية لديك إلى محتوى فيديو متعدد اللغات بأكثر من 175 لغة. حمّل مواد التدريب الإنجليزية الخاصة بك وأنشئ فوراً ترجمات طبيعية الصوت باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه الدقيقة، لتحصل على جودة احترافية دون دبلجة غير متقنة. على عكس الترجمة التقليدية التي قد تكلف آلاف الدولارات لكل لغة، يوفّر اشتراك HeyGen الثابت إنشاء عدد غير محدود من الفيديوهات بعدد غير محدود من اللغات، مما يقلل التكاليف بما يصل إلى 90%. وعندما تتغير مواد التدريب، حدّث النص مرة واحدة وأعد إنشاء جميع النسخ اللغوية خلال دقائق، لتحافظ على مكتبة التدريب العالمية لديكمكتبة التدريبدقيقة، ومتوافقة، ومحدّثة دائماً.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت
ترجم مواد التدريب إلى أي لغة يتحدث بها فريق عملك. الإسبانية (أمريكا اللاتينية + الأوروبية)، الماندرين، الفيتنامية، التاغالوغ، العربية، الهندية، البرتغالية، البولندية، الكورية، اليابانية، وأكثر من 165 لغة أخرى. استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي الطبيعياستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعييقدّم تدريبًا يبدو طبيعيًا في كل لغة. ليس نظام تحويل نص إلى كلام آليًا. أصوات بجودة احترافية تشبه الصوت البشري وتحافظ على العاطفة والنبرة.
أكثر من 175 لغة ولهجة محلية
استنساخ صوت طبيعي لكل لغة
جودة مماثلة للمتحدثين الأصليين للغة
الحفاظ على العاطفة والنبرة عبر اللغات
تقنية احترافية لمزامنة الشفاه
حركات الفم تتطابق مع اللغة المنطوقة. التدريب باللغة الإسبانية يُظهر حركات شفاه إسبانية. التدريب باللغة المندرينية يُظهر نطقًا ماندارينيًا. يزيل تأثير الدبلجة المربك عندما لا يتطابق الصوت مع الصورة. جودة العرض الاحترافية تعزز الثقة والمصداقية لدى المتعلمين. يتفاعل الموظفون مع محتوى يبدو ويُسمع بشكل طبيعي.
مزامنة الشفاه في أكثر من 175 لغة
حركة فم طبيعية لكل لغة
بدون تأثير دبلجة غير طبيعي
جودة عرض احترافية
الامتثال اللغوي لمعايير OSHA
تتطلب OSHA تقديم تدريب باللغة التي يفهمها الموظفون. تقدم HeyGen برامج تدريب متوافقة للسلامة بعدة لغات. يشمل ذلك التواصل بشأن المخاطر، وإجراءات lockout tagout، ومعدات الوقاية الشخصية PPE، وإجراءات الطوارئ بلغة الموظف الأم. وثّق الالتزام من خلال تتبّع إكمال الدورات. تجنّب المخالفات والغرامات عبر تدريب يفهمه الموظفون فعلياً.
تدريب لغوي متوافق مع معايير OSHA
تدريب على السلامة بأي لغة
استيعاب الموظفين موثّق
تجنّب مخالفات متعلقة باللغة
تخفيض في التكاليف بنسبة 90% مقارنة بالترجمة التقليدية
الوكالات التقليدية: من 3,000$ إلى 8,000$ لكل لغة لكل فيديو. HeyGen: اشتراك ثابت لعدد غير محدود من اللغات. نفس التكلفة سواء كانت لغة واحدة أو خمسين لغة. أوائل مقاطع الفيديو متعددة اللغات تغطي تكلفتها بنفسها. عائد استثمار كبير على برامج التدريب العالمية. توقّف عن اختيار اللغات التي يمكنك تحمّل تكلفتها. درّب الجميع بلغتهم الأم.
تكلفة ثابتة، عدد غير محدود من اللغات
توفير بنسبة 90% مقارنة بالترجمة التقليدية
لا تسعير منفصل لكل لغة
عائد استثمار من أول عدد قليل من مقاطع الفيديو
حدّث جميع اللغات في الوقت نفسه
هل تحتاج مواد التدريب إلى تحديث؟ عدّل النص الإنجليزي، ثم أنشئ جميع اللغات من جديد خلال دقائق. لا حاجة لإدارة ثمانية مشاريع ترجمة منفصلة، ولا للانتظار أشهر من أجل التحديثات. تظل جميع الإصدارات اللغوية متزامنة ومحدَّثة تلقائياً. هل يؤثر تغيير في الإجراءات على تدريب السلامة؟ حدّث جميع اللغات في اليوم نفسه.
حرر مرة واحدة، وحدث جميع اللغات
تحديثات متعددة اللغات في الوقت نفسه
لا حاجة لتنسيق الترجمة
تدريب عالمي محدّث باستمرار
نشر عالمي في اليوم نفسه
أنشئ تدريباً باللغة الإنجليزية يوم الاثنين. وانشره بـ12 لغة يوم الثلاثاء. الترجمة التقليدية تستغرق أسابيع أو أشهر. HeyGen تتيح نشر المحتوى متعدد اللغات في اليوم نفسه. أطلق برامج التدريب عالمياً دون تأخيرات بسبب الترجمة. استجب فوراً للتغييرات التنظيمية عبر جميع مجموعات الموظفين بمختلف لغاتهم.
نشر متعدد اللغات في اليوم نفسه
لا فترات انتظار للترجمة
إطلاق عالمي فوري
توفّر فوري للغات
من التدريب باللغة الإنجليزية إلى أكثر من 175 لغة في 3 خطوات
أنشئ بلغتك الأساسية
طوّر التدريب باللغة الإنجليزية أو بلغتك الأساسية. حمّل عروض PowerPoint الحالية، وسجّل خبراء المحتوى، أو أنشئ محتوى جديداً. يصبح هذا هو المصدر لجميع الإصدارات المترجمة. موادالتدريب الحالية لديكتعمل بشكل مثالي. لا حاجة لإعادة إنشاء المحتوى من البداية.
اختر اللغات المستهدفة
اختر اللغات التي يحتاجها فريق عملك. الإسبانية لمنشأة تكساس. الفيتنامية لمستودع كاليفورنيا. الماندرين لمكتب شنغهاي. البرتغالية للبرازيل. اختر لغة واحدة أو خمسين لغة. HeyGen ينشئ استنساخًا طبيعيًا للصوت ومزامنة الشفاه لكل لغة يتم اختيارها تلقائيًا.
النشر لفرق العمل العالمية
وزّع برامج التدريب متعددة اللغات على المواقع المناسبة. قدّم النسخة الإسبانية للمتحدثين بالإسبانية، والنسخة الفيتنامية للمتحدثين بالفيتنامية. تتبّع إكمال التدريب حسب اللغة، واحرص على توفّر مستندات الامتثال لجميع مجموعات الموظفين اللغوية. نظام إدارة التعلّم لديك يتعامل مع المحتوى متعدد اللغات بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع التدريب باللغة الإنجليزية.
مصمم لتلبية كل احتياجات التدريب
الامتثال لتدريب السلامة وفق معايير OSHA
استوفِ متطلبات لغة OSHA من خلال تقديم تدريب سلامة يفهمه الموظفون. أنشئ مواد تدريبية عن التواصل بشأن المخاطر، وإجراءات القفل ووضع البطاقات (lockout tagout)، ومعدات الحماية الشخصية (PPE) باللغات الإنجليزية والإسبانية والفيتنامية والماندرين وغيرها. تشير المؤسسات إلى عدم تلقي أي مخالفات متعلقة باللغة بعد اعتماد التدريب متعدد اللغات.
التدريب المؤسسي العالمي
طبّق برامج القيادة والامتثال والتأهيل الوظيفي الجديدة بشكل متسق عبر المكاتب الدولية. ترجم البرامج الأساسية إلى اللغات المحلية دون إنتاج منفصل باستخدام مقاطع فيديو تأهيل الموظفين الجدد، لضمان الاتساق العالمي وتسريع الإطلاق.
تدريب القوى العاملة المتنوعة في الولايات المتحدة
ادعم القوى العاملة متعددة اللغات في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات من خلال تدريب على سلامة الغذاء، والوقاية من التحرش، وخدمة العملاء بعدة لغات. يساهم تقديم التدريب بلغات متعددة في رفع معدلات الإكمال من حوالي 50% إلى أكثر من 90%، ويلبّي متطلبات اللغة على مستوى الولايات.
طاقم رعاية صحية متعدد اللغات
قدّم تدريبًا على سلامة المرضى وHIPAA ومكافحة العدوى بلغات الموظفين الأم. الفهم الواضح يقلل من حوادث سوء التواصل ويحسّن نتائج سلامة المرضى.
سلامة موقع البناء
قدّم تدريباً خاصاً بموقع العمل حول السلامة بلغات طاقم العمل، يشمل الوقاية من السقوط، وتشغيل المعدات، وسلامة أعمال الحفر. التدريب الملائم للغة العاملين يقلل الحوادث ويساعدك على اجتياز عمليات التفتيش من OSHA دون ملاحظات.
نتيجة موثوقة
تشير الدراسات إلى أن المؤسسات تحقق زيادة تتجاوز 85% في مستوى الفهم عندما يتم تقديم التدريب بلغات الموظفين الأم مقارنة بالمحتوى المقتصر على الإنجليزية أو المزوّد بالترجمة النصية فقط.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما اللغات المتاحة؟
أكثر من 175 لغة، بما في ذلك الإسبانية (أمريكا اللاتينية + الأوروبية)، الماندرين، الفيتنامية، التاغالوغ، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية (البرازيلية + الأوروبية)، العربية، الهندية، الكورية، اليابانية، البولندية، الروسية، الإيطالية، التايلاندية، وأكثر من 160 لغة أخرى. تتوفر لهجات إقليمية للغات الرئيسية لضمان الملاءمة الثقافية واللغوية.
هل يفي هذا بمتطلبات اللغة الخاصة بـ OSHA؟
نعم. تشترط OSHA تقديم التدريب بلغة يفهمها الموظفون. توفر HeyGen تدريبًا بصوت طبيعي مع توثيق إكمال التدريب، مما يدعم عمليات تدقيق الامتثال. تجمع العديد من الفرق بين هذا وبين مقاطع الفيديو التدريبية الداخلية لتعزيز السلامة والإجراءات على المدى الطويل.
كم تبلغ تكلفة التدريب متعدد اللغات؟
الترجمة التقليدية: من 3,000$ إلى 8,000$ لكل لغة لكل فيديو. اشتراك HeyGen الثابت يشمل عددًا غير محدود من الفيديوهات بعدد غير محدود من اللغات. نفس التكلفة للغة واحدة أو لخمسين لغة. متوسط التوفير: 90% مقارنة بخدمات الترجمة التقليدية. عادةً ما تغطي أولى الفيديوهات القليلة تكلفة الاشتراك السنوي.
كيف يُقارَن استنساخ الصوت بالدبلجة؟
استنساخ الصوت ينشئ أصواتًا طبيعية بجودة بشرية في كل لغة. الدبلجة التقليدية تبدو آلية مع صوت غير مريح لا يتطابق مع العناصر المرئية. يتضمن HeyGen مزامنة الشفاه بحيث تتطابق حركات الفم مع اللغة المنطوقة بشكل احترافي. يتفاعل الموظفون مع تدريب يبدو طبيعي الصوت بدلًا من الضحك على الدبلجة الواضحة.
هل يمكنكم تحديث التدريب بجميع اللغات؟
نعم. عدّل نص اللغة الأصلية مرة واحدة. أعد إنشاء جميع الإصدارات اللغوية خلال دقائق. تُحدَّث جميع اللغات في الوقت نفسه. لا حاجة لتنسيق مشاريع ترجمة منفصلة أو الانتظار لأسابيع. تغيّر الإجراء؟ حدّث جميع اللغات في اليوم نفسه.
كم يستغرق وقت الترجمة؟
في اليوم نفسه. اختر اللغات المستهدفة، وأنشئ الترجمات مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. انشرها فورًا. تستغرق الترجمة التقليدية أسابيع أو أشهر لكل لغة، بينما يتيح لك HeyGen الإطلاق عالميًا على الفور.
ماذا عن المتغيرات الإقليمية للغات؟
متاح للغات الرئيسية. الإسبانية في أمريكا اللاتينية مقابل الإسبانية الأوروبية. البرتغالية البرازيلية مقابل البرتغالية الأوروبية. الصينية المبسطة مقابل الصينية التقليدية. اختر النسخة المناسبة لقوة العمل لديك لضمان تدريب طبيعي وملائم ثقافيًا.
هل يصلح هذا للمحتوى التقني؟
نعم. يمكنك رفع مسارد المصطلحات. تضمن HeyGen ترجمة المصطلحات التقنية، وأسماء المنتجات، ومصطلحات السلامة بدقة، مع الحفاظ على الاتساق بين اللغات للمحتوى المتخصص، بحيث تبقى جودة التدريب التقني عالية في جميع اللغات.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج فيديوهات التدريب التقليدية جدولة مقدّمي المحتوى، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، ومونتاج ما بعد التصوير، وغالبًا ما يستغرق ذلك 2-3 أشهر وتكلفة تتراوح بين $5,000 و$15,000+ لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في غضون دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من المراجعات. شركة Advantive أفادت بتقليل وقت إنشاء المحتوى بنسبة 50%. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن الانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديماً قبل إطلاقه. أنشئ مقاطع تدريب احترافية في دقائق، وترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — دون الحاجة إلى إعادة التصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
