مجموعة Würth هي الشركة الرائدة عالميًا في تطوير وإنتاج وبيع مواد التثبيت والتجميع. يشكّل أكثر من 400 شركة تدير ما يزيد على 2,800 فرع ومتجر جزءًا من هذا العمل العائلي العالمي، الذي ينحدر من مدينة كونتسلزاو الألمانية. تتميّز الثقافة المؤسسية لـ Würth بقيم مثل الانفتاح، والامتنان، والاحترام، والفضول، والمسؤولية، والتواضع، والبساطة. تشكّل هذه القيم حجر الأساس لنجاح Würth والقاعدة التي تقوم عليها جميع أشكال التعاون.

مع وجود 88,000 موظف موزعين على أكثر من 80 دولة، تمتلك شركة Würth فرقاً متعددة اللغات ذات احتياجات تشغيلية متنوعة. ولسد فجوات التواصل والتدريب، احتاجت Würth إلى حل يمكنه تبسيط عمليات التواصل لديها مع الحفاظ على الكفاءة من حيث التكلفة والفعالية. هذا ما قاد Würth إلى HeyGen.

التواصل مع قوة عمل عالمية

بصفتها شركة عالمية مملوكة لعائلة، واجهت Würth تحدي ضمان تواصل متسق وفعّال عبر قوة عملها متعددة الجنسيات. كان على التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء مجالس الإدارة، مشاركة التحديثات والمبادرات الاستراتيجية بعدة لغات للوصول إلى الموظفين في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين. كانت العمليات الحالية تعتمد على تسجيلات صوتية باهظة التكلفة تُنتَج في الاستوديو أو حلول ترجمة نصية غير مثالية، وهي خيارات لم تكن قابلة للتوسّع ولا مجدية من حيث التكلفة.

قال أندرياس هينشيل، قائد مجموعة الاتصالات المؤسسية في Würth: "كان لدينا احتياج كبير لأداة مثل HeyGen، لأنه إذا كنت نائب رئيس تنفيذي، على سبيل المثال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فستكون مسؤولًا عن شركاتنا في اليابان وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا."

وزادت من تعقيد هذه التحديات أوجه عدم الكفاءة في التكلفة والوقت. كانت أساليب إنتاج الفيديو التقليدية، بما في ذلك التفريغ النصي والترجمة وإضافة الترجمات، تستهلك الكثير من الموارد. كما أن إنشاء التعليقات الصوتية في الاستوديوهات الخارجية يكلّف بين €800 و€1,200 مقابل 10 دقائق من الصوت، بحسب اللغة المطلوبة.

قال أندرياس: "عندما كان مؤدو الأصوات مكلفين للغاية لمشروع فردي، كنا نحاول إضافة ترجمات بلغات مختلفة اعتمادًا على النسخة الإنجليزية. لكن ذلك كان حلًا غير كافٍ، وما زال مكلفًا إلى حد كبير، لأن الأشخاص الذين لا يفهمون الإنجليزية سيستمرون في مواجهة صعوبة مع فيديو باللغة الإنجليزية يحتوي فقط على ترجمة مكتوبة بلغتهم."

تطبيق HeyGen وتوسيع حالات الاستخدام