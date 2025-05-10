مجموعة Würth هي الشركة الرائدة عالميًا في تطوير وإنتاج وبيع مواد التثبيت والتجميع. يشكّل أكثر من 400 شركة تدير ما يزيد على 2,800 فرع ومتجر جزءًا من هذا العمل العائلي العالمي، الذي ينحدر من مدينة كونتسلزاو الألمانية. تتميّز الثقافة المؤسسية لـ Würth بقيم مثل الانفتاح، والامتنان، والاحترام، والفضول، والمسؤولية، والتواضع، والبساطة. تشكّل هذه القيم حجر الأساس لنجاح Würth والقاعدة التي تقوم عليها جميع أشكال التعاون.
مع وجود 88,000 موظف موزعين على أكثر من 80 دولة، تمتلك شركة Würth فرقاً متعددة اللغات ذات احتياجات تشغيلية متنوعة. ولسد فجوات التواصل والتدريب، احتاجت Würth إلى حل يمكنه تبسيط عمليات التواصل لديها مع الحفاظ على الكفاءة من حيث التكلفة والفعالية. هذا ما قاد Würth إلى HeyGen.
التواصل مع قوة عمل عالمية
بصفتها شركة عالمية مملوكة لعائلة، واجهت Würth تحدي ضمان تواصل متسق وفعّال عبر قوة عملها متعددة الجنسيات. كان على التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وأعضاء مجالس الإدارة، مشاركة التحديثات والمبادرات الاستراتيجية بعدة لغات للوصول إلى الموظفين في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين. كانت العمليات الحالية تعتمد على تسجيلات صوتية باهظة التكلفة تُنتَج في الاستوديو أو حلول ترجمة نصية غير مثالية، وهي خيارات لم تكن قابلة للتوسّع ولا مجدية من حيث التكلفة.
قال أندرياس هينشيل، قائد مجموعة الاتصالات المؤسسية في Würth: "كان لدينا احتياج كبير لأداة مثل HeyGen، لأنه إذا كنت نائب رئيس تنفيذي، على سبيل المثال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فستكون مسؤولًا عن شركاتنا في اليابان وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا."
وزادت من تعقيد هذه التحديات أوجه عدم الكفاءة في التكلفة والوقت. كانت أساليب إنتاج الفيديو التقليدية، بما في ذلك التفريغ النصي والترجمة وإضافة الترجمات، تستهلك الكثير من الموارد. كما أن إنشاء التعليقات الصوتية في الاستوديوهات الخارجية يكلّف بين €800 و€1,200 مقابل 10 دقائق من الصوت، بحسب اللغة المطلوبة.
قال أندرياس: "عندما كان مؤدو الأصوات مكلفين للغاية لمشروع فردي، كنا نحاول إضافة ترجمات بلغات مختلفة اعتمادًا على النسخة الإنجليزية. لكن ذلك كان حلًا غير كافٍ، وما زال مكلفًا إلى حد كبير، لأن الأشخاص الذين لا يفهمون الإنجليزية سيستمرون في مواجهة صعوبة مع فيديو باللغة الإنجليزية يحتوي فقط على ترجمة مكتوبة بلغتهم."
تطبيق HeyGen وتوسيع حالات الاستخدام
أتاحت HeyGen لشركة Würth إنتاج مقاطع فيديو متعددة اللغات بسهولة. يستخدم نواب الرؤساء التنفيذيون الإقليميون HeyGen لإنشاء تحديثات شهرية بما يصل إلى 10 لغات، مما يضمن أن تتلقى الفرق في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين رسائل في الوقت المناسب ومكيّفة محلياً. تُشارك هذه المقاطع عبر أنظمة الإنترانت لدى Würth، التي تقوم تلقائياً بمواءمة المحتوى مع إعدادات اللغة المفضلة لدى المستخدمين، مما يعزز سهولة الوصول ومستوى التفاعل.
قال أندرياس: "ميزة ترجمة الفيديو وسهولة استخدام الواجهة ممتازتان مقارنة بالمنافسين، ولا يوجد بديل عن HeyGen."
اكتشفت Würth حالة استخدام أخرى لـ HeyGen لتدريب الفرق على منتجاتها المعقدة. ومع محفظة متنوعة تشمل الأدوات الصناعية والمكوّنات الإلكترونية، احتاجت Würth إلى مواد تدريبية متعددة اللغات لكل من الفرق الداخلية والعملاء. إلا أن حواجز اللغة كانت تعيق فعالية جلسات التدريب، سواء عن بُعد أو في الموقع.
قال أندرياس: "لأن لدينا قوة مبيعات عالمية تحتاج إلى التعرّف على نقاط البيع والجوانب الداخلية لمعظم منتجاتنا، واجهنا مشكلة في نقل المعرفة من أقسام البحث والتطوير لدينا إلى إدارة المنتجات، ثم إلى قوة المبيعات العالمية لدينا."
الآن يمكن للفرق تسجيل ورش العمل بلغتهم الأم، وتتولى HeyGen ترجمتها وإنتاج مقاطع فيديو مصقولة بعدة لغات. أتاح ذلك للفرق تحديث مقاطع محددة بسلاسة من دون إعادة تصوير الفيديوهات بالكامل، مما خفّض بشكل كبير الوقت والموارد المطلوبة مع الحفاظ على دقة المحتوى.
قال أندرياس: "أفضل ما في الأمر هو أنه حتى إذا ارتكبت خطأ، مثل التلعثم في كلمة، يمكنك بسهولة تعديلها في HeyGen. وإذا كان هناك تحديث للمنتج، يمكنك تغييره من دون إعادة تصوير الفيديو بالكامل. هذا شيء يكتشفه مدرّبونا الآن كميزة كبيرة."
التحول إلى شركة تعتمد الفيديو أولًا
إن اعتماد HeyGen يغيّر طريقة تواصل مجموعة فيورث وتدريب قوتها العاملة العالمية، وينقل الشركة من التواصل الكتابي إلى التواصل المعتمد على الفيديو.
- توفير التكاليف: من خلال استبدال التعليق الصوتي التقليدي في الاستوديو بقدرات الترجمة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، حققت Würth توفيرًا في التكاليف بنسبة 80%. أصبحت تكلفة إعداد العروض التقديمية التنفيذية أقل بكثير الآن، مما يمكّن الشركة من تخصيص مواردها بشكل أكثر استراتيجية.
- الكفاءة الزمنية: قلّصت HeyGen إلى النصف الوقت المطلوب لإنتاج الفيديو. فقد أُنجزت مؤخرًا عرض تقديمي مدته 65 دقيقة من الرئيس التنفيذي ومالك الشركة، مُترجمًا إلى ثماني لغات، خلال أربعة أيام عمل فقط، وهي عملية كانت تستغرق تقليديًا ما لا يقل عن ثمانية أيام.
- تحسين إمكانية الوصولمع توفر مقاطع الفيديو بما يصل إلى 10 لغات، أصبحت اتصالات Würth أكثر شمولاً وتأثيراً. تمكن الموظفون من الوصول إلى محتوى مُصمم وفقاً لتفضيلاتهم اللغوية، مما زاد من مستوى التفاعل والفهم.
- تحسين سهولة الاستخدام: قلّل التصميم البديهي لمنصة HeyGen وقت الإعداد مقارنة بحلول التعلّم الإلكتروني التقليدية أو أدوات تحرير الفيديو. استطاع الموظفون تعلّم استخدام الأداة في غضون 45 دقيقة فقط، مما مكّن الفرق في مكاتب Würth حول العالم من تبنّي التقنية بسلاسة.
قال أندرياس: "لقد غيّر HeyGen بشكل جذري الطريقة التي ننشئ بها محتوى الفيديو وساعدنا على استخدام الفيديو كشكل من أشكال التواصل. لقد جعل التواصل أكثر سهولة بكثير وأكثر شخصية بكثير."