أنشئ مقاطع فيديو لتدريب المنتجات تعزّز إنتاجية المبيعات
استنسخ مديري المنتجات ومهندسي المبيعات لديك إلى أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقوم بتدريب عدد غير محدود من أعضاء الفريق. حدّث تدريب المنتج فورًا عند تغيّر الميزات. وسّع نطاق معرفة المنتج عبر فرق المبيعات والدعم والشركاء دون الحاجة إلى جدولة جلسة مباشرة أخرى.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير
فريق المنتج لديك عالق في تكرار نفس التدريب بينما يتراجع مستوى المعرفة بالمنتج. يقضي مديرو المنتجات ساعات في إعادة شرح الميزات، وينتظر موظفو المبيعات الجدد التدريب، ويجد فريق الدعم ونجاح العملاء صعوبة في مواكبة الإصدارات الأخيرة، ويعرض الشركاء المنتج بطريقة غير صحيحة. مع عشرات التحديثات التي تُطرح كل ربع سنة، لا يمكن للتدريب المباشر أن يتوسع، ويستغرق مندوبو المبيعات أشهراً للوصول إلى الجاهزية، وتتفاوت جودة العروض التوضيحية من شخص لآخر، ويخسر أفضل خبراء المنتج لديك وقتاً ثميناً في التطوير لصالح التدريب. لا يُقرأ التوثيق، وتكون تسجيلات Zoom منخفضة الجودة صعبة التحديث، ويخسر فريق المبيعات لديك الصفقات أمام منافسين يفهم مندوبوهم المنتج بشكل أفضل.
حل HeyGen
HeyGen يستنسخ خبراء المحتوى لديك إلى أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقدّم تدريباً غير محدود على المنتجات دون استهلاك وقتهم. سجّل مدير المنتج، أو مهندس الحلول، أو أفضل مندوبي المبيعات لديك مرة واحدة، ودَعهُم في نسختهم الرقمية يدرّبون كل موظف جديد، ويشرحون كل ميزة، ويعرضون كل حالة استخدام. عند تغيّر المنتجات، حدّث النص وأعد إنشاء التدريب خلال دقائق حتى تتعلّم فرق المبيعات الميزات الجديدة في نفس يوم إطلاقها. وحّد أفضل عرض توضيحي لديك عبر الفريق بأكمله، لضمان عروض توضيحية متسقة وعالية الجودة بدلاً من نتائج تختلف من مندوب لآخر.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
استنساخ خبراء المحتوى المتخصصين
مدير المنتج لديك هو عنق الزجاجة. استنسخه على شكل أفاتار بالذكاء الاصطناعي. نسخته الرقمية تقدّم لمحات عامة عن المنتج، وشرحًا تفصيليًا للميزات، وتوضيحًا لموقعكم التنافسي، والهيكلية التقنية. يسجّل مرة واحدة، ويتدرّب للأبد. مهندس المبيعات مشغول جدًا عن تدريب الشركاء؟ استنسخه. أفضل موظف لديك يقدّم أفضل عرض توضيحي؟ استنسخه.
تدريب فوري على إطلاق الميزات الجديدة
تطرح شركات SaaS تحديثات أسبوعية أو شهرية. أنشئ تدريبًا على الميزات في نفس يوم الإطلاق. يسجّل مدير المنتج لديك تحديثًا مدته 10 دقائق. أنشئ الفيديو. وانشره فورًا على فرق المبيعات والدعم ونجاح العملاء. فيعرف الجميع الميزات الجديدة قبل أن يبدأ العملاء بالاستفسار عنها. إصدار الشهر القادم؟ حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو.
جودة عرض توضيحي متسقة
أفضل ممثلي المبيعات لديك يبرم صفقات أكثر من المتوسط بثلاث مرات، والسبب هو العرض التوضيحي الذي يقدّمه. حوّل عرضه التوضيحي إلى المعيار الذي يتعلمه الجميع. سجّل أفضل تسلسل للعرض لديه، ونص الحديث، وطريقة التعامل مع الاعتراضات. كل موظف جديد يتعلم هذا الأسلوب المثبت. تصبح جودة العرض التوضيحي ميزة تنافسية لك.
تسريع وتيرة نمو المبيعات
يستغرق الموظفون الجدد ستة أشهر ليصبحوا منتجين. اختصر فترة التأهيل من خلال تدريب منتج شامل يكملونه وفق جدولهم الخاص. في اليوم الأول، يبدأون بمشاهدة التدريب من خبرائك المستنسخين. في الأسبوع الثاني، يفهمون الميزات الأساسية. في الشهر الأول، يمكنهم تقديم العروض بثقة. ينخفض متوسط الوقت حتى إتمام الصفقة الأولى من ستة أشهر إلى ثلاثة.
فرق عالمية متعددة اللغات
تحتاج فرق المبيعات والدعم والشركاء الدولية إلى تدريب على المنتج بلغتهم. أنشئ التدريب مرة واحدة باللغة الإنجليزية، ثم ترجم إلى الألمانية والبرتغالية واليابانية والماندرين. يوفّر استنساخ الصوت تدريباً بلغات طبيعية، وليس دبلجة غير متقنة. تفهم الفرق العالمية المنتجات بعمق يماثل فهم المقر الرئيسي.
وسّع نطاق عملك دون توظيف
فريق التمكين لديك المكوّن من شخصين يخدم 200 موظف في طريقهم ليصبحوا 400. استنسخ خبراءك المتخصصين SMEs. الأفاتارات الخاصة بهم تتولى حجم تدريب غير محدود. دفعات التوظيف الجديدة من 50 شخصًا؟ لا مشكلة. تصبح قدرتك التدريبية غير محدودة دون زيادة عدد الموظفين.
من تحديد الحاجة التدريبية إلى نشر الدورة في 3 خطوات
استيعاب معرفة المنتج
ابدأ بخبراء منتجك: مديري المنتجات، ومهندسي الحلول، وأفضل مندوبي المبيعات أداءً. سجّل لهم وهم يشرحون منتجك، ويعرضون الميزات، ويقدّمون العروض التوضيحية. أو حمّل العروض التقديمية الموجودة لديك. الخبرة متوفرة بالفعل، وHeyGen يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام.
أنشئ أفاتار خبير الموضوع
حوّل التسجيلات إلى أفاتارات بالذكاء الاصطناعي. يصبح مدير المنتج لديك مقدّمًا رقميًا يقدّم التدريب عند الطلب. اختر من بين أفاتارات احترافية أو أنشئ نسخًا مخصّصة من الفيديو. تنتشر خبرة الخبراء المتخصصين لديك على نطاق واسع دون الحاجة إلى وقتهم.
النشر والتحديث المستمر
طبّق الحل في فرق المبيعات ونجاح العملاء والدعم والشركاء. استضفه في نظام إدارة التعلّم (LMS)، وضمّنه في قواعد المعرفة، وشاركه عبر الروابط. عندما تتغيّر المنتجات، حدّث النصوص وأنشئ المحتوى من جديد خلال دقائق. يتطوّر التدريب لديك مع تطوّر منتجك.
مصمم لتلبية كل احتياجات التدريب
تدريب فريق المبيعات على المنتج
زوّد مندوبي المبيعات بمعرفة عميقة بالمنتج، بما في ذلك لمحات عن المزايا، والتموضع التنافسي، وحالات الاستخدام حسب القطاع، والتسعير، والمتطلبات التقنية، وكيفية التعامل مع الاعتراضات. يُكمل الموظفون الجدد تدريباً شاملاً قبل أول اتصال لهم مع عميل محتمل.
زوّد مندوبي المبيعات بمعرفة عميقة بالمنتج قبل أول اتصال لهم مع العملاء المحتملين. تجمع العديد من الفرق بين ذلك وبين مقاطع فيديو مهيكلة لإعداد الموظفين الجدد لتسريع مرحلة الانطلاق المبكرة.
تمكين نجاح العملاء
درِّب مديري نجاح العملاء على قدرات المنتج، وأفضل الممارسات لاستخدام الميزات، واستراتيجيات التبنّي، وفرص التوسّع. يفهم مديرو نجاح العملاء المنتجات بعمق كافٍ لزيادة قيمة العملاء وتحديد فرص البيع الإضافي.
حالة استخدام: فريق CSM مكوّن من 40 فردًا يدير 2,000 حساب. يتم إصدار تحديثات المنتج شهريًا. يقوم مدير CSM بإنشاء تدريب على الميزات في نفس يوم الإصدارات. يتحسن اعتماد العملاء على الميزات بنسبة 60%.
تدريب الدعم الفني
وفّر لفريق الدعم معرفة تقنية بالمنتج، بما في ذلك وظائف الميزات، وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والمشكلات المعروفة، وتفاصيل التكامل، وحلول الأخطاء. يساعد ذلك وكلاء الدعم على حل التذاكر بسرعة أكبر بفضل فهم شامل للمنتج.
حالة استخدام: فريق دعم عالمي يعمل عبر ثلاث مناطق زمنية. مدير المنتج مُستنسخ كأفاتار يقدّم تدريباً تقنياً. انخفض وقت حل تذاكر الدعم بنسبة 35%.
تمكين الشركاء والقنوات
درّب الموزعين وشركاء التنفيذ على مجموعة منتجاتك. أنشئ برامج تدريب للشركاء يمكن توسيعها عبر عدد غير محدود من مؤسسات الشركاء دون الحاجة إلى فريق مخصص لتمكين الشركاء.
حالة استخدام: شركة برمجيات لديها 200 شريك قناة توزيع. يقوم مدير الشركاء بإنشاء تدريب على المنتجات. يُكمل الشركاء متطلبات الاعتماد. ترتفع الإيرادات الناتجة عن الشركاء بنسبة 45%.
النتيجة المؤكدة: تشير المؤسسات إلى انخفاض بنسبة 50% في مدة تأهيل فرق المبيعات عند استخدام تدريب المنتجات بالفيديو مقارنة بالاعتماد على التوثيق فقط.
تدريب على إطلاق الميزات
درِّب الفرق على الميزات الجديدة في نفس يوم إطلاقها. ينشئ مديرو المنتجات تدريبات سريعة على الإصدارات الجديدة. تبقى فرق المبيعات والنجاح والدعم على اطّلاع مستمر مع التطور المتواصل للمنتج.
حالة استخدام: منصة SaaS تُطلق تحديثات أسبوعية. يقوم تسويق المنتج بإنشاء تدريب على الإصدارات الجديدة مدته 5-10 دقائق. تعتمد فرق الإيرادات على الميزات الجديدة خلال أيام بدلًا من أسابيع.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو استنساخ خبراء المحتوى (SME) لتدريب المنتجات؟
استنساخ خبراء المحتوى (SME) ينشئ أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لخبراء منتجك، يقدّمون التدريب بصوتهم وأسلوبهم. العديد من الفرق توسّع استخدامه ليتجاوز تدريب المنتج إلى إنشاءمقاطع فيديو تدريبية داخليةلتمكين مستمر يشمل مختلف الأدوار.
كيف تحافظون على حداثة التدريب عندما تتغيّر الميزات باستمرار؟
عدّل النص بالمعلومات المحدّثة وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. يشرح أفاتار خبير المحتوى لديك الميزات الجديدة من دون إعادة تسجيل الشخص الحقيقي. يظل التدريب متزامنًا مع إصدارات المنتج. حدّث مواد التدريب بالسرعة نفسها التي تطلق بها الشيفرة.
هل يمكن أن يحل هذا محل تدريب المنتجات المباشر بالكامل؟
لنقل المعرفة والتدريب على العروض التوضيحية، نعم. الفيديو ممتاز في شرح الميزات وتعليم الرسائل الأساسية. ولأداء الأدوار التفاعلي، يُفضَّل الجمع بين الفيديو لنقل المعرفة والجلسات الحية للتدريب العملي. تستخدم معظم المؤسسات الفيديو في 80% من تدريبات المنتجات.
كم يستغرق إعداد تدريب شامل على المنتج؟
بالنسبة لمنتج SaaS نموذجي، يكفي تسجيل محتوى مدته 2-4 ساعات لتغطية الميزات الأساسية، وحالات الاستخدام، والتموضع. سجّل خبير المحتوى لديك وهو يشرح هذه الموضوعات، ثم أنشئ الفيديوهات. معظم المؤسسات تنجز مواد التدريب الأساسية خلال أسبوع واحد.
هل يؤدي التدريب عبر الفيديو فعليًا إلى تقليص مدة تأهيل مندوبي المبيعات؟
نعم. تشير تقارير المؤسسات إلى انخفاض بنسبة 40-60% في الوقت اللازم للوصول إلى الإنتاجية. يتيح الفيديو الذاتي الإيقاع للموظفين الجدد التعلّم بالسرعة التي يمكنهم استيعاب المعلومات بها بدلًا من انتظار الدورات التدريبية المجدولة. كما أن اكتساب معرفة شاملة بالمنتج خلال الشهر الأول يسرّع وصولهم إلى إبرام أول صفقة.
كيف يعمل هذا في تمكين الشركاء؟
أنشئ برامج تدريب اعتماد للشركاء. يُكمل الشركاء التدريب وفق جداولهم الخاصة. تتبّع إتمام التدريب للتحقق من مستوى المعرفة. يشترط العديد من موردي البرمجيات حصول الشركاء على الاعتماد قبل الموافقة على تسجيل الصفقات.
ما الحد الأقصى لمدة فيديوهات التدريب؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة. يكون التدريب الأكثر فعالية عادةً وفق مبادئ التعلم المصغّر، أي وحدات من 3-10 دقائق تركز على أهداف تعليمية محددة. ومع ذلك، يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. وللتدريب الممتد (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضّل تقسيم المحتوى إلى فصول لتحسين تفاعل المتعلمين ومعدلات إكمال التدريب.
هل يمكن لعدة أشخاص في فريق التعلّم والتطوير لديّ استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمصممي المواد التدريبية، ومديري التدريب، ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والقوالب لجميع أعضاء فريقك. تتيح لك أدوات الإدارة التحكم في الصلاحيات ومتابعة الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج فيديوهات التدريب التقليدية جدولة مقدّمي المحتوى، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، والتحرير بعد التصوير، وغالبًا ما يستغرق ذلك 2-3 أشهر وتكلفة تتراوح بين $5,000 و$15,000 أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في غضون دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من المراجعات. شركة Advantive أفادت بتقليل وقت إنشاء المحتوى بنسبة 50%. مجموعة Würth خفّضت وقت الإنتاج بنسبة 50% وتكاليف الترجمة بنسبة 80%.
ماذا لو لم يرغب مدير المنتج لدينا في أن يتم تسجيله؟
استخدم أفاتارات احترافية بالذكاء الاصطناعي بدلًا من الاستنساخ. قدّم معرفة منتجك عبر مقدّم محترف. فخبرة المحتوى أهم من هوية من يقدّمه.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن انتظار محتوى يستغرق شهوراً لإنتاجه ثم يصبح قديماً قبل إطلاقه. أنشئ فيديوهات تدريب احترافية في دقائق، وترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — دون الحاجة إلى إعادة التصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
