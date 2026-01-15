الموظفون لا يُكملون برامج التدريب الطويلة. دورات الامتثال وتدريب المنتجات التي تستغرق ساعة كاملة لا تتجاوز فيها معدلات الإكمال 35%، حيث يتوقف معظم المتعلمين خلال أول 10–15 دقيقة. المشكلة ليست نقص الدافعية، بل نقص الوقت أو أيام العمل المزدحمة التي لا تتيح سوى فترات قصيرة للتعلّم. وحتى عندما تُستكمل الدورات الطويلة، فإن فرط المعلومات يقلل من الفهم والقدرة على التذكر. يبلغ تركيز الانتباه ذروته في حدود 8–10 دقائق، مما يجعل التدريب الماراثوني غير فعّال. ونتيجة لذلك، يتراجع التفاعل، وتُفقد مهارات أساسية، ويفشل التدريب في تحسين الأداء. تُظهر الأبحاث أن الموظفين يتعلمون بشكل أفضل من خلال تدريب قصير ومركّز يُقدَّم على فترات متباعدة وفي جلسات فورية عند الحاجة.

يوفّر التعلم المصغّر تدريباً عبر مقاطع فيديو مركّزة مدتها بين 2 و10 دقائق، يتناول كل منها موضوعاً واحداً أو مهارة واحدة أو إجراءً واحداً لكل وحدة. بدلاً من الدورات الطويلة، يتعلم أعضاء الفريق ما يحتاجون إليه بالضبط، في الوقت الذي يحتاجون إليه. يمكن لمندوبي المبيعات مراجعة فيديو من 3 إلى 5 دقائق حول التعامل مع الاعتراضات قبل المكالمة وتطبيق الأسلوب فوراً، مما يعزّز الاحتفاظ بالمعلومة من خلال الاستخدام الفوري. ينسجم التعلم المصغّر بشكل طبيعي مع أيام العمل المزدحمة، حيث يتيح للموظفين التعلم بين الاجتماعات، أو أثناء الاستراحات، أو أثناء التنقل. تجعل HeyGen التعلم المصغّر سهلاً من خلال تحويل المحتوى الحالي إلى مقاطع فيديو قصيرة احترافية، محسّنة للمشاهدة على الأجهزة المحمولة، مع تتبع مدمج لإكمال المشاهدة وزيادة في التفاعل.

تستخدم العديد من الفرق أسلوب التعلم المصغّر لاستكمال مقاطع فيديو تأهيل الموظفين الجدد، مما يعزز المفاهيم الأساسية بمرور الوقت بدلاً من إثقال كاهل الموظفين الجدد في الأسبوع الأول.