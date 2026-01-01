تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي
حوّل أي نص إلى تعليق صوتي نسائي طبيعي وفيديو جاهز في دقائق. اختر من بين أكثر من 300 صوت نسائي بالذكاء الاصطناعي بـ175+ لغة، أضِف مقدّمة مزامَنة الشفاه، وانشر بدون كاميرات أو ميكروفونات أو برامج مونتاج.
مزايا تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي تتجاوز مجرد الصوت
أصوات نسائية طبيعية بالذكاء الاصطناعي
اكتب أو الصق النص الذي تريد قراءته، وسيقوم مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي بقراءته بنبرة أنثوية دافئة وطبيعية بدلاً من الإيقاع الآلي الرتيب في الأدوات القديمة. استمع إلى أكثر من 300 صوت أنثوي بـ175+ لغة مجاناً عبر الإنترنت، وقارن بين النبرات قبل عملية الإخراج النهائي.
استنسخ صوتكِ الأنثوي الخاص
سجّل عيّنة صوتية قصيرة واستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعيينشئ صوتًا نسائيًا يروي أي نص مع الحفاظ على نبرة صوتك المميزة. تستخدم الفرق صوتًا مستنسخًا واحدًا للحفاظ على هوية صوتية موحّدة للعلامة التجارية في كل فيديو، بدون الحاجة لحجز مؤدّي صوت لكل مشروع جديد.
مقدّمات فيديو نسائيات بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة الشفاه
ادمج تعليقك الصوتي الأنثوي مع واحد من أكثر من 1,100 أفاتار، ومزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعيعلى مستوى الفونيم تطابق كل كلمة مع فم المقدّم. أدوات الصوت فقط تعطيك ملفاً، بينما HeyGen يقدّم لك فيديو كاملاً جاهزاً للمشاهدة والنشر على أي قناة.
التحكّم في النبرة والإيقاع والعاطفة
شكّل كل صوت نسائي من خلال ضبط النبرة والإيقاع والعاطفة من داخل محرر النصوص في AI Studio، بنفس السهولة التي تعدّل بها مستنداً. صحّح نطق اسم خاطئ أو حوّل الأداء من دافئ إلى حيوي بمجرد تعديل النص وإعادة إنشاء الصوت، بدون الحاجة إلى أي جلسة إعادة تسجيل.
الترجمة النصية وتصدير ملفات SRT
أنشئ الترجمات تلقائياً باستخدام مولّد الترجمات وصدّر ملفات SRT مع ملف MP4 بدقة HD أو 4K. الترجمات تحافظ على انتباه المشاهدين الذين يشاهدون بدون صوت على شبكات التواصل الاجتماعي، وتفتح محتواك أمام المشاهدين الذين يعتمدون على الترجمات لمتابعة كل سطر من الكلام.
حالات استخدام الصوت الأنثوي بالذكاء الاصطناعي لفرق المحتوى
تعليق صوتي نسائي لمقاطع YouTube
تسجيل التعليق الصوتي مرّة بعد مرّة يبطّئ كل عملية رفع. انسخ نص السكربت، واختر صوتًا نسائيًا، وانشر فيديوهات شروحية وShorts جاهزة للقناة في نفس اليوم، وبالنبرة التي تناسب جمهورك.
سرد للتعلّم الإلكتروني والتدريب
سرد الدورات التدريبية عادةً ما يعني وقتًا في الاستوديو أو رسومًا لوكالة. بدلاً من ذلك، أنشئ وحدات تدريبية انطلاقًا من النص الخاص بك باستخدام صوت نسائي واضح وقريب، ثم حدّث أي درس بمجرد تعديل النص وإعادة إنشاء الصوت.
مقاطع تسويقية ومقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي
تتوقّف الحملات عندما يتطلّب كل إصدار من الإعلان جلسة تسجيل صوت جديدة. أنشئ عدّة نسخ لتعليق صوتي نسائي من نص واحد، جرّب نبرات مختلفة، وصدّر مقاطع محلّية مخصّصة لكل موضع عرض في فترة بعد الظهر نفسها.
سرد عرض المنتج
جولات التعريف بالمنتج تحتاج إلى صوت نسائي ثابت في كل إصدار. اكتب نص العرض مرة واحدة، وأنشئ التعليق الصوتي، ثم أعد تصيير الفيديو كلما تغيّر شكل الواجهة، بدون حجز وقت تسجيل جديد.
الكتب الصوتية والسرد الطويل
النصوص الطويلة مكلفة في التسجيل الصوتي اليدوي. أنشئ فصلاً بعد فصل بصوت أنثوي ثابت، واحتفظ بنطق موحّد عبر المشروع بالكامل، وصحّح أي جملة بمجرد تعديل النص وإعادة التوليد.
محلّ فيديوهاتك بأصوات نسائية
إعادة تصوير المحتوى لأسواق جديدة تستغرق شهوراً وتحتاج إلى فريق تصوير ثانٍ. بدلاً من ذلك، مرّر أي فيديو منتهي عبر مُترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحصل في خطوة واحدة على صوت أنثوي محلّي، ونبرة مستنسخة، وحركة شفاه متطابقة.
كيفية إنشاء فيديو تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي في HeyGen
انسخ النص، واختر صوتًا نسائيًا، وأضف مقدِّمة، ثم صدِّر فيديو جاهزًا بدقة HD في أربع خطوات داخل المتصفح.
الصق النص الذي تريد قراءته
اكتب النص أو الصقه في محرر النصوص ثم قسّمه إلى مشاهد حسب الحاجة.
اختر صوت ذكاء اصطناعي أنثوي
استعرض أصواتًا نسائية بأكثر من 175 لغة، ثم حدّد النبرة والإيقاع والعاطفة التي تريدها.
أضف مقدّم عرض أو عناصر مرئية
اختر أفاتار ليلقي التعليق الصوتي مع مزامنة الشفاه، أو احتفظ بتصميم بدون وجه مع لقطات B-roll.
أنشئ وصدّر بجودة HD
قم بإخراج الفيديو الخاص بك، ثم حمّل ملف MP4 بجودة HD أو 4K، وأضف ترجمات SRT لأي منصة.
ما هي تقنية تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي وكيف تعمل؟
تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي يقوم بتحويل النص المكتوب إلى صوت نسائي طبيعي، ثم يمكنه اختيارياً دمجه مع عناصر مرئية أو مقدِّمة مزامنة الشفاه. في HeyGen، تقوم بلصق النص، واختيار صوت أنثوي، ثم تصدير ملف MP4 جاهز للنشر.
هل ستبدو الأصوات الأنثوية بالذكاء الاصطناعي طبيعية، أم آلية مثل أدوات تحويل النص إلى كلام القديمة؟
أصوات الذكاء الاصطناعي النسائية الحديثة تبدو طبيعية، مع سلاسة في الجمل وتنغيم على مستوى الجملة بدل الإيقاع المتقطّع في أنظمة تحويل النص إلى كلام القديمة. في HeyGen يمكنك معاينة عدة متحدّثات نساء، ثم ضبط السرعة والانفعال حتى يتطابق الأداء مع الهدف الذي تريده.
كم عدد الأصوات النسائية واللغات التي يقدّمها HeyGen؟
تقدّم HeyGen أكثر من 300 صوت بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجموعة واسعة من الأصوات النسائية، تغطي أكثر من 175 لغة والعديد من اللهجات الإقليمية. يمكنك مقارنة النبرات الدافئة، والاحترافية، والحيوية، والهادئة جنبًا إلى جنب قبل اختيار الصوت الأنسب لفيديوك.
كيف أضيف تعليقاً صوتياً نسائياً إلى فيديو بدون تسجيل أي شيء؟
انسخ نص السكربت، واختر صوتًا نسائيًا، وسيقوم HeyGen بإنشاء التعليق الصوتي ومزامنته تلقائيًا مع الأفاتار أو اللقطات الخاصة بك. تتم العملية بالكامل داخل المتصفح، لذلك لن تحتاج إلى ميكروفون أو استوديو أو أي برنامج مونتاج.
لماذا تختار HeyGen بدلاً من أدوات تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي الأخرى؟
معظم أدوات تحويل النص إلى كلام تكتفي بملف صوتي تحتاج بعده إلى تعديله داخل فيديو. HeyGen تنشئ التعليق الصوتي الأنثوي والفيديو النهائي معًا، مع أكثر من 1,100 أفاتار، ومزامنة الشفاه، وترجمة الفيديو بالكامل على نفس المنصة.
هل يمكنني استنساخ صوتي الأنثوي لرواية الفيديوهات؟
نعم. سجّل مقطعاً قصيراً واستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعيينشئ صوتاً أنثوياً يقرأ النصوص الخاصة بك مع الحفاظ على نبرة صوتك المميزة. يستخدمه صُنّاع المحتوى ليبدو صوتهم واحداً في كل فيديو بدون الحاجة لتسجيل المقطع مراراً وتكراراً.
هل يمكنني التحكّم في نبرة وعاطفة الصوت الأنثوي؟
نعم. يمكنك ضبط النبرة، والإيقاع، والعاطفة مباشرة داخل المحرّر، بحيث يمكن أن يبدو نفس النص دافئًا ومطمئنًا لمرحلة الإعداد للمستخدمين الجدد، أو حيويًا ومليئًا بالطاقة لإعلان. عدّل النص، وأعد الإنشاء، واستمع إلى التغيير فورًا.
هل يعمل الصوت متعدد اللغات المُنشأ بالذكاء الاصطناعي فعلياً على مستوى الإنتاج؟
نعم. قامت AI Smart Ventures بتدريب أكثر من 10,000 شخص باستخدام محتوى HeyGen الذي يغطي أكثر من 170 لغة، كما هو موضّح في قصة نجاح عميل AI Smart Ventures. منصة واحدة حافظت على ثبات الصوت والجودة في كل سوق قامت بترجمته وتعريبه.
هل يمكن لـ HeyGen أن يمنح فيديو موجودًا صوتًا نسائيًا بلغة أخرى؟
نعم. ارفع فيديو جاهز وسيقوم مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتوطينه بصوت أنثوي، ونبرة مستنسخة، وحركة شفاه متطابقة، بحيث يبدو المتحدث كأنه صوّر الفيديو باللغة الجديدة. يعمل نفس سير العمل عبر أكثر من 175 لغة.
هل تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي مجاني على HeyGen، وما الذي تضيفه الخطط المدفوعة؟
نعم، يتيح لك نظام Free إنشاء فيديوهات تعليق صوتي بصوت أنثوي مجاناً بدون دفع أي رسوم. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً وتضيف إمكانية إنشاء فيديوهات أطول وعدد أكبر من عمليات التصدير، مع خطط Enterprise مخصّصة للفرق التي تنتج محتوى بكميات كبيرة.
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حوّل أي نص إلى تعليق صوتي نسائي طبيعي وفيديو بالذكاء الاصطناعي.