أصوات الذكاء الاصطناعي النسائية الحديثة تبدو طبيعية، مع سلاسة في الجمل وتنغيم على مستوى الجملة بدل الإيقاع المتقطّع في أنظمة تحويل النص إلى كلام القديمة. في HeyGen يمكنك معاينة عدة متحدّثات نساء، ثم ضبط السرعة والانفعال حتى يتطابق الأداء مع الهدف الذي تريده.