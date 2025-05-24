AI Smart Ventures، الشركة الرائدة في الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تقود تبنّي الذكاء الاصطناعي منذ عام 2015. تتمثّل رسالتها في تمكين المؤسسات وتجهيزها بالخبرات الداخلية في الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها للريادة في عالم تقوده التكنولوجيا. من خلال برامج تدريب مخصّصة على الذكاء الاصطناعي، وخدمات تنفيذ متعمّقة، واستشارات استراتيجية مبنية على رؤى معمّقة، تساعد AI Smart Ventures الشركات على تجاوز تعقيدات تبنّي الذكاء الاصطناعي داخل بيئة الأعمال المؤسسية وتوفّر حلول ذكاء اصطناعي متقدّمة.

مع وجود أقسام مخصّصة لـ AI Smart Marketing وAI Smart Insiders، واجهت AI Smart Ventures تحدّي إنتاج محتوى فيديو قابل للتوسّع ومتعدد اللغات لمجموعة واسعة من العملاء. كان عملاء الشركات بحاجة إلى تعريب سريع لمواد التدريب، لكن أساليب إنتاج الفيديو التقليدية كانت تستهلك الكثير من الموارد والوقت، وتفتقر إلى المرونة اللازمة لتلبية هذه المتطلبات.

تدريب الجيل القادم على قوة الفيديو بالذكاء الاصطناعي

لتمكين أصحاب الأعمال وفرقهم من تعلّم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية عبر مؤسساتهم، تقدّم AI Smart Ventures برنامج تدريب «AI Smart Insiders» لمدة 10 أسابيع. وبفضل سهولة الاستخدام، وجودة الأفاتار، والمرونة العالية، تُقدَّم HeyGen كواحدة من ثلاث أدوات أساسية للفيديو بالذكاء الاصطناعي.

قالت نيكول دونيلي، المؤسسة في AI Smart Ventures: "نحن نقدّم تدريبًا تطبيقيًا على الذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر الشركة، ثم نقدّم تدريبًا متقدّمًا على أدوات محددة. نحن ندرّس ذلك لجميع دفعاتنا ضمن برنامج AI Smart Insiders التدريبي حول كيفية استخدام HeyGen."

قدّمت HeyGen الحل الأمثل لشركة AI Smart Ventures وعملائها من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام لإنشاء فيديوهات متعددة اللغات بأفاتارات واقعية وتعليقات صوتية احترافية. تندمج المنصة بسلاسة في عمليات AI Smart Ventures، مما يمكّن الفريق من إنتاج محتوى الفيديو بسرعة، وتوطينه، وتوزيعه عبر منصات مختلفة.

قالت نيكول: "الكثير من الناس يخافون من الفيديو. التعليق الذي نسمعه كثيرًا هو: 'لا أحب تسجيل الفيديوهات لأنني أشعر بحرج شديد من نفسي'. بعد أن ننشئ أول فيديو على HeyGen، يشعرون بتحسّن كبير لأنهم لم يعودوا مضطرين للتسجيل بأنفسهم، ولديهم مصدر جاهز لصناعة فيديوهات جديدة."

تبسيط ترجمة الفيديو لموقع you.com

من خلال الاستفادة من HeyGen، تمكّنت شركة AI Smart Ventures من فتح آفاق جديدة في إنشاء الفيديوهات متعددة اللغات، مما أتاح تقديم حلول تدريب وتسويق أسرع وأكثر تأثيرًا. لقد أصبح نظام HeyGen أساسيًا في مهمة AI Smart Ventures لدفع الابتكار وخلق قيمة حقيقية للعملاء.

يُستخدم من قِبل ملايين الأشخاص، you.com هو محرّك إنتاجية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقوم بعمليات بحث متعمقة، ويشغّل الشيفرات، ويُنشئ الصور، ويستخدم الأدوات لتعزيز الإنتاجية. ولتبسيط عملية ترجمة الفيديوهات، استعان you.com بشركة AI Smart Ventures لترجمة فيديوهات التدريب المتقدّمة وفيديوهات الشروحات التعليمية إلى اللغة الألمانية بسرعة وكفاءة.

قالت نيكول: "جزء كبير من حصولنا على عقد you.com كان قدرتنا على ترجمة دورات التدريب المؤسسية إلى الألمانية بسرعة. بسرعة كبيرة فعلًا. مع HeyGen يمكننا القيام بذلك في نفس اليوم الذي ينشئون فيه النسخة الإنجليزية، ونحوّلها فورًا إلى الألمانية."

توسيع نطاق برامج التدريب المنقذة للحياة إلى باقي أنحاء العالم