تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

منشئ إعلانات فيديو: أنشئ إعلانات إبداعية في دقائق

أنشئ إعلانات فيديو بجودة الاستوديو بدون كاميرات أو فرق تصوير أو أدوات مونتاج معقدة. مع HeyGen، يمكنك تحويل أفكارك البسيطة إلى مواد إعلانية مصقولة وعالية التأثير تجذب الانتباه وتحقق نتائج حقيقية للأعمال. أنشئ المزيد من الإعلانات، اختبر بشكل أسرع، ووسّع حملاتك بسهولة.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الخاص بك
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
إعلانات إطلاق المنتجات

إعلانات إطلاق المنتجات

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

إعلانات فيديو بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)

إعلانات فيديو بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

حملات زيادة الوعي بالعلامة التجارية

حملات زيادة الوعي بالعلامة التجارية

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

إعلانات التسويق بالأداء

إعلانات التسويق بالأداء

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

عروض التجارة الإلكترونية

عروض التجارة الإلكترونية

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

إعلانات الدورات والخدمات

إعلانات الدورات والخدمات

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

لماذا تستخدم HeyGen لإعلانات الفيديو؟

HeyGen يقدّم لك سير عمل متكامل لإنتاج الفيديو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل إنشاء الإعلانات التي تحقق نتائج عبر كل القنوات أمرًا بسيطًا. من النصوص إلى العناصر البصرية إلى الأفاتارات، يتم التعامل مع كل شيء في تجربة واحدة سلسة مع مولّد إعلانات الفيديو الخاص بنا. أطلق حملاتك أسرع وزِد من نطاق وصولك.

ابدأ مجانًا
إنتاج سريع لنمو متسارع

أنشئ إعلانات جذابة في دقائق باستخدام نصوص وصور ورسائل مُنتَجة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحقيق أداء قوي على كل منصة.

مصمَّم للأداء العالي

يتم تصميم كل إعلان لزيادة التفاعل وتحسين معدلات النقر، حتى تحصل على قيمة أكبر من كل حملة باستخدام أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا.

أنشئ على نطاق واسع

أنشئ نسخًا متعددة، ونسخًا محلية، وأفكار إعلانية جديدة فورًا، لمساعدة فريقك على الحفاظ على إنتاج ثابت دون الحاجة إلى موارد إضافية.

إنشاء نص بالذكاء الاصطناعي

حوّل الموجّهات البسيطة إلى نصوص إعلانية جذّابة ومقنعة تبرز قيمة منتجك. يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا ببناء كل رسالة بطريقة تشد انتباه المشاهد بسرعة وتدفعه لاتخاذ إجراء.

ابدأ مجانًا →
A woman sits on a sofa next to a chat interface from 'Diane' describing a sofa.

أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية

اجعل رسالتك تنبض بالحياة باستخدام أفاتارات طبيعية المظهر وتعليقات صوتية معبّرة بعدة لغات. أنشئ فيديوهات احترافية من دون تصوير لقطات أو توظيف مقدّمين، باستخدام أداة إنشاء إعلانات الفيديو المجانية لدينا.

ابدأ مجانًا →
Professional woman holding a phone and pointing, next to text "Create a 1-min product demo" and a phone displaying "Add product".

تصدير متعدد الصيغ

صدّر إعلانك بصيغ عمودية أو مربعة أو أفقية للمنصات مثل TikTok وInstagram وYouTube وغيرها باستخدام أداة إنشاء إعلانات الفيديو أونلاين الخاصة بنا. قدّم مواد إبداعية متوافقة مع هوية علامتك التجارية باستمرار أينما كان جمهورك.

ابدأ مجانًا →
A smiling man in a blue shirt next to a user interface showing 'Export as SCORM' options with SCORM 1.2 selected.

أدوات تحسين العرض البصري

حسّن مظهر إعلانك من خلال ضبط الإضاءة والإيقاع والتصميم تلقائياً لإنشاء فيديو إعلاني فعّال. أنشئ لقطات نظيفة واحترافية حتى لو لم تقم بتحرير فيديو من قبل.

ابدأ مجانًا →
A row of five diverse individuals in separate, rounded video call frames.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، إرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام منشئ إعلانات الفيديو

HeyGen تجعل من السهل على أي شخص إنتاج إعلانات فيديو جاهزة للإطلاق. لن تحتاج إلى أي معدات أو مهارات مونتاج أو خبرة إنتاج لإنشاء إعلان الفيديو الخاص بك في دقائق.

ابدأ مجانًا
الخطوة 1

ابدأ بموجّه

صف منتجك أو جمهورك أو هدف حملتك التسويقية في بضع جمل. تستخدم HeyGen هذا الإدخال لإنشاء نص مخصص ولوحة قصة أولية متوافقة مع هدفك التسويقي.

الخطوة 2

مراجعة النص وتحسينه

راجع النص والستوري بورد المُنشأين، واختصر أو أطِل الجمل لضبط الإيقاع، وعدّل الدعوة لاتخاذ إجراء، وتأكد من أن النبرة والرسائل متوافقة مع هوية علامتك التجارية قبل الانتقال إلى العناصر البصرية.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والصوت

اختر أفاتار أو مقدّم، وحدّد الخلفيات والصور، وأضف الموسيقى والترجمة النصية، ثم اختر صوتاً أو سجّل صوتك الخاص. عدّل التوقيت وترتيب المشاهد بحيث يتدفّق الإعلان بشكل طبيعي.

الخطوة 4

تصدير وإطلاق

أنشئ نسخًا جاهزة للمنصات باستخدام الإعدادات المسبقة لمواقع التواصل أو الويب أو البث المباشر، أو حمّل ملفات MP4. أنشئ عدة نسخ للاختبار، ثم ارفعها وابدأ حملتك.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ إعلانات الفيديو؟

منشئ إعلانات الفيديو هو أداة تساعدك على إنشاء فيديوهات ترويجية بسرعة باستخدام نصوص بالذكاء الاصطناعي، وأفاتارات، وقوالب، وتحسينات بصرية. فهو يبسّط عملية إنشاء الإعلان بالكامل.

هل أحتاج إلى خبرة في المونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا تحتاج إلى أي خبرة لاستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي والأدوات المرافقة له. تتولى HeyGen تلقائياً كتابة النصوص، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، وتنسيق الفيديو، بحيث يمكن لأي شخص إنتاج إعلانات احترافية وفعّالة.

هل يمكنني تخصيص الإعلانات التي ينشئها HeyGen؟

نعم، إعلانات الفيديو المجانية لدينا سهلة الاستخدام. يمكنك تخصيص النص، والعناصر البصرية، والأفاتار، واللغة، والإيقاع، والأسلوب بما يتوافق مع هوية علامتك التجارية وأهداف حملتك.

ما أنواع الإعلانات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

يمكنك إنشاء عروض ترويجية للمنتجات، وإعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)، وفيديوهات للعلامة التجارية، وفيديوهات تفسيرية، وإعلانات أداء، وشهادات عملاء، وغير ذلك الكثير لأي قناة تسويقية.

هل يمكنني إنشاء إعلانات بلغات مختلفة؟

بالتأكيد. يدعم HeyGen التعليق الصوتي المتعدد اللغات والأفاتارات، مما يتيح لك تكييف الإعلانات محلياً لجمهور عالمي في ثوانٍ.

هل يدعم HeyGen صيغاً خاصة بكل منصة؟

نعم. يمكنك تصدير الفيديوهات بجميع المقاسات الأساسية بما في ذلك 9:16 و1:1 و16:9، لضمان توافق إعلاناتك مع TikTok وInstagram وYouTube وFacebook وغيرها من المنصات.

هل يمكنني استخدام هذه الإعلانات لأغراض تجارية؟

نعم. يمكن استخدام كل المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام HeyGen للإعلانات التجارية عبر القنوات المدفوعة والعضوية. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي مع الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.

كم يستغرق إنشاء إعلان فيديو؟

معظم المستخدمين ينشئون إعلان فيديو مصقولًا وجاهزًا للإطلاق في بضع دقائق فقط. يتولى الذكاء الاصطناعي الجزء الأصعب حتى تتمكن من العمل بسرعة وثقة.

هل يمكنني اختبار عدة نسخ من الإعلان؟

نعم. يمكنك إنشاء خطافات جديدة، ونصوص، وأنماط، وصيغ مختلفة فورًا باستخدام مولّد الإعلانات لدينا لإجراء اختبارات A/B وتحسين أداء حملاتك التسويقية.

منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قد ترجمت 18,698,196 فيديو إلى لغات متعددة.

هل أحتاج إلى تنزيل برنامج لاستخدام HeyGen؟

لا حاجة إلى تنزيل أي برامج. تعمل HeyGen بالكامل عبر الإنترنت، مما يتيح لك إنشاء إعلانات فيديو من أي جهاز متصل بالإنترنت.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background