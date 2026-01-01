Trình tạo video demo phần mềm AI cho các bản giới thiệu sản phẩm ấn tượng

Turn a script or screen recording into a polished software demo video in minutes. No cameras, no editing software, no retakes. Add narration, captions, and 175+ languages, then share anywhere.

AI software demo video maker creating a polished product demo.
141.999.561Video đã tạo
116.756.600Avatar đã tạo
19.584.524Video đã dịch
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Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.
Tính năng chính

Features of the software demo video maker

Làm sạch giọng nói cho bản demo chuyên nghiệp

Chỉ cần ghi hình bản demo một lần. Speech Cleanup sẽ tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần quay lại, trong khi AI lấp đầy các khoảng trống hình ảnh bằng những chuyển cảnh mượt mà, không thể nhận ra. Bản demo chuyên nghiệp của bạn trông hoàn hảo, giúp bạn tiết kiệm thời gian trong trình chỉnh sửa video AI mà không cần bất kỳ kỹ năng chỉnh sửa nào.

Bắt đầu miễn phí →
Speech Cleanup editing a software demo recording for a professional result.

Ghi lại màn hình của bạn nhanh chóng và dễ dàng

Ghi lại sản phẩm của bạn đang hoạt động với màn hình, webcam và micro được đồng bộ. Nền tảng giúp bạn dễ dàng quay lại các quy trình làm việc thực tế để giới thiệu sản phẩm và cách nó vận hành, sau đó chèn đoạn clip vào cảnh video demo sản phẩm chỉ trong vài phút.

Get Started For Free →
Screen recording interface capturing a product workflow for a demo.

AI-powered voiceovers and avatars

Paste your script and get natural, AI-powered voiceovers in seconds. Pick from hundreds of voices or clone your own, or add a lifelike avatar to present. The script to video workflow keeps every scene and your clear call to action on message.

Bắt đầu miễn phí →
AI-powered voiceovers and avatars presenting a product demo script.

Tự động tạo phụ đề và mẫu video

Thêm hình ảnh minh họa hấp dẫn, kho media có sẵn và phụ đề được tạo tự động khi video của bạn được render. Bắt đầu từ các mẫu video demo, sau đó xuất ra nội dung video được trau chuốt, tối ưu cho các nền tảng mạng xã hội. Trình tạo phụ đề giúp người xem dễ dàng nắm bắt các tính năng và lợi ích.

Bắt đầu miễn phí →
Auto captions and demo video templates applied to product content.

Bản địa hóa các bản demo bằng hơn 175 ngôn ngữ

Tiếp cận người dùng toàn cầu bằng cách chuyển ngữ mọi bản demo phần mềm sang hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và giữ nguyên giọng nói gốc của bạn. Chỉ cần tạo một bản hướng dẫn, sau đó bản địa hóa video sản phẩm cho mọi thị trường. Tính năng lồng tiếng bằng AI tích hợp giúp thay thế quy trình sản xuất video truyền thống, chậm chạp bằng chỉ một buổi làm việc trong buổi chiều.

Bắt đầu miễn phí →
Localizing a software demo into 175+ languages for global users.

Ý tưởng và trường hợp sử dụng cho video demo phần mềm

Video demo ra mắt tính năng SaaS

Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.

Video demo sản phẩm được cá nhân hóa

Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.

Hướng dẫn hội nhập và video hướng dẫn

Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.

Video hướng dẫn để đạt độ phù hợp sản phẩm tối ưu

Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.

Đào tạo và hướng dẫn sản phẩm chi tiết

Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.

Video quảng bá marketing và bán hàng

Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.

Cách hoạt động

How a software demo video maker works

Tạo video demo phần mềm chỉ với bốn bước, đưa bạn từ ý tưởng thô hoặc bản ghi hình ban đầu đến một bản hướng dẫn hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ.

Bước 1

Bắt đầu bản demo của bạn

Chọn một mẫu có sẵn, dán kịch bản của bạn, hoặc quay trực tiếp sản phẩm bằng trình ghi màn hình tích hợp.

Bước 2

Thêm kịch bản của bạn

Viết hoặc dán nội dung hướng dẫn của bạn. Hệ thống sẽ tự động sắp xếp các cảnh, nhịp độ và phần nhấn mạnh.

Bước 3

Tinh chỉnh và xây dựng thương hiệu

Thêm lời thuyết minh, phụ đề và thương hiệu. Tính năng Speech Cleanup loại bỏ các từ đệm và những khoảng ngừng ngượng ngập.

Bước 4

Xuất và chia sẻ

Xuất video ở chất lượng HD hoặc 4K, thay đổi kích thước cho mọi nền tảng, rồi tải xuống hoặc chia sẻ bản demo đã hoàn thiện của bạn ở bất cứ đâu.

Starting a software demo from a template, script, or screen recording.
Adding a walkthrough script to a software demo video.
Polishing and branding a software demo video with narration and captions.
Exporting and sharing a finished software demo video across platforms.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trình tạo video demo phần mềm là gì và quy trình tạo một video demo diễn ra như thế nào?

Trình tạo video demo phần mềm, hay trình tạo video demo sản phẩm, sẽ biến một kịch bản hoặc bản ghi âm thành một video demo hoàn chỉnh với lời thuyết minh và phụ đề. Công cụ tạo demo bằng AI này sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành video của nền tảng để xử lý giọng đọc, căn thời gian và chỉnh sửa, vì vậy việc tạo một video demo chỉ mất vài phút.

Tôi có thể trình bày cách sản phẩm của mình hoạt động, chứ không chỉ là một người dẫn chương trình nói chuyện, được không?

Có. Hãy ghi lại màn hình để thu được giao diện thực tế, sau đó thêm lời thuyết minh và hiệu ứng phóng to để cho thấy sản phẩm của bạn hoạt động như thế nào. Bạn có thể dùng người dẫn trên phông xanh hoặc video không lộ mặt, để người xem vừa thấy sản phẩm vừa có người hướng dẫn.

Speech Cleanup giúp video demo của bạn trông ấn tượng như thế nào?

Sau khi bạn ghi hình, tính năng Speech Cleanup của HeyGen sẽ tự động loại bỏ các từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần thu lại. Thay vì những cú cắt cảnh giật cục, AI sẽ ghép những đoạn quay tốt nhất của bạn bằng các chuyển cảnh mượt mà, giúp video demo của bạn trở nên ấn tượng như được quay hoàn hảo mỗi lần.

Điều này khác gì so với Clipchamp khi tạo video demo?

Các trình chỉnh sửa dạng timeline như Clipchamp dựa vào thao tác kéo‑thả các track và cắt thủ công. Công cụ AI này rất phù hợp để tạo video demo sản phẩm: với trình tạo kịch bản video, bạn có thể tạo một video demo và thực hiện bản demo sản phẩm nhanh chóng, sau đó thêm bộ nhận diện thương hiệu của bạn chỉ với một lần nhấp.

Điều gì tạo nên một video giới thiệu sản phẩm hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi?

Demo videos are an effective sales tool. A great product demo video is an effective product demo video: it highlights key features, keeps a strong call to action, and lifts conversion. The AI lip sync engine keeps presenters natural.

Tôi có thể xuất bản bản demo hàng loạt không, và có bản dùng thử miễn phí không?

Có. Hãy vượt xa việc chỉ tạo một video demo chủ lực bằng cách sản xuất các nội dung giá trị cho từng trang web, xuất bản nội dung của bạn và nhúng một bản demo sản phẩm tương tác hoặc một URL dẫn đến video trên bất kỳ trang nào. Phân tích dữ liệu để xem nội dung nào chuyển đổi tốt, kết nối với công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn và đảm bảo các video demo giúp sản phẩm của bạn thực sự thuyết phục. Bắt đầu với bản dùng thử miễn phí.

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