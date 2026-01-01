Turn a script or screen recording into a polished software demo video in minutes. No cameras, no editing software, no retakes. Add narration, captions, and 175+ languages, then share anywhere.
Features of the software demo video maker
Làm sạch giọng nói cho bản demo chuyên nghiệp
Chỉ cần ghi hình bản demo một lần. Speech Cleanup sẽ tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần quay lại, trong khi AI lấp đầy các khoảng trống hình ảnh bằng những chuyển cảnh mượt mà, không thể nhận ra. Bản demo chuyên nghiệp của bạn trông hoàn hảo, giúp bạn tiết kiệm thời gian trong trình chỉnh sửa video AI mà không cần bất kỳ kỹ năng chỉnh sửa nào.
Ghi lại màn hình của bạn nhanh chóng và dễ dàng
Ghi lại sản phẩm của bạn đang hoạt động với màn hình, webcam và micro được đồng bộ. Nền tảng giúp bạn dễ dàng quay lại các quy trình làm việc thực tế để giới thiệu sản phẩm và cách nó vận hành, sau đó chèn đoạn clip vào cảnh video demo sản phẩm chỉ trong vài phút.
AI-powered voiceovers and avatars
Paste your script and get natural, AI-powered voiceovers in seconds. Pick from hundreds of voices or clone your own, or add a lifelike avatar to present. The script to video workflow keeps every scene and your clear call to action on message.
Tự động tạo phụ đề và mẫu video
Thêm hình ảnh minh họa hấp dẫn, kho media có sẵn và phụ đề được tạo tự động khi video của bạn được render. Bắt đầu từ các mẫu video demo, sau đó xuất ra nội dung video được trau chuốt, tối ưu cho các nền tảng mạng xã hội. Trình tạo phụ đề giúp người xem dễ dàng nắm bắt các tính năng và lợi ích.
Bản địa hóa các bản demo bằng hơn 175 ngôn ngữ
Tiếp cận người dùng toàn cầu bằng cách chuyển ngữ mọi bản demo phần mềm sang hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và giữ nguyên giọng nói gốc của bạn. Chỉ cần tạo một bản hướng dẫn, sau đó bản địa hóa video sản phẩm cho mọi thị trường. Tính năng lồng tiếng bằng AI tích hợp giúp thay thế quy trình sản xuất video truyền thống, chậm chạp bằng chỉ một buổi làm việc trong buổi chiều.
Ý tưởng và trường hợp sử dụng cho video demo phần mềm
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
How a software demo video maker works
Tạo video demo phần mềm chỉ với bốn bước, đưa bạn từ ý tưởng thô hoặc bản ghi hình ban đầu đến một bản hướng dẫn hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ.
Chọn một mẫu có sẵn, dán kịch bản của bạn, hoặc quay trực tiếp sản phẩm bằng trình ghi màn hình tích hợp.
Viết hoặc dán nội dung hướng dẫn của bạn. Hệ thống sẽ tự động sắp xếp các cảnh, nhịp độ và phần nhấn mạnh.
Thêm lời thuyết minh, phụ đề và thương hiệu. Tính năng Speech Cleanup loại bỏ các từ đệm và những khoảng ngừng ngượng ngập.
Xuất video ở chất lượng HD hoặc 4K, thay đổi kích thước cho mọi nền tảng, rồi tải xuống hoặc chia sẻ bản demo đã hoàn thiện của bạn ở bất cứ đâu.
Trình tạo video demo phần mềm, hay trình tạo video demo sản phẩm, sẽ biến một kịch bản hoặc bản ghi âm thành một video demo hoàn chỉnh với lời thuyết minh và phụ đề. Công cụ tạo demo bằng AI này sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành video của nền tảng để xử lý giọng đọc, căn thời gian và chỉnh sửa, vì vậy việc tạo một video demo chỉ mất vài phút.
Có. Hãy ghi lại màn hình để thu được giao diện thực tế, sau đó thêm lời thuyết minh và hiệu ứng phóng to để cho thấy sản phẩm của bạn hoạt động như thế nào. Bạn có thể dùng người dẫn trên phông xanh hoặc video không lộ mặt, để người xem vừa thấy sản phẩm vừa có người hướng dẫn.
Sau khi bạn ghi hình, tính năng Speech Cleanup của HeyGen sẽ tự động loại bỏ các từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần thu lại. Thay vì những cú cắt cảnh giật cục, AI sẽ ghép những đoạn quay tốt nhất của bạn bằng các chuyển cảnh mượt mà, giúp video demo của bạn trở nên ấn tượng như được quay hoàn hảo mỗi lần.
Các trình chỉnh sửa dạng timeline như Clipchamp dựa vào thao tác kéo‑thả các track và cắt thủ công. Công cụ AI này rất phù hợp để tạo video demo sản phẩm: với trình tạo kịch bản video, bạn có thể tạo một video demo và thực hiện bản demo sản phẩm nhanh chóng, sau đó thêm bộ nhận diện thương hiệu của bạn chỉ với một lần nhấp.
Demo videos are an effective sales tool. A great product demo video is an effective product demo video: it highlights key features, keeps a strong call to action, and lifts conversion. The AI lip sync engine keeps presenters natural.
Có. Hãy vượt xa việc chỉ tạo một video demo chủ lực bằng cách sản xuất các nội dung giá trị cho từng trang web, xuất bản nội dung của bạn và nhúng một bản demo sản phẩm tương tác hoặc một URL dẫn đến video trên bất kỳ trang nào. Phân tích dữ liệu để xem nội dung nào chuyển đổi tốt, kết nối với công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn và đảm bảo các video demo giúp sản phẩm của bạn thực sự thuyết phục. Bắt đầu với bản dùng thử miễn phí.
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Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
Biến các hướng dẫn sản phẩm của bạn thành video demo chuyên nghiệp với AI.