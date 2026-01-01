Sau khi bạn ghi hình, tính năng Speech Cleanup của HeyGen sẽ tự động loại bỏ các từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần thu lại. Thay vì những cú cắt cảnh giật cục, AI sẽ ghép những đoạn quay tốt nhất của bạn bằng các chuyển cảnh mượt mà, giúp video demo của bạn trở nên ấn tượng như được quay hoàn hảo mỗi lần.