Biến bất kỳ kịch bản nào thành một video chuyên nghiệp với công cụ tạo video nhân sự này. Không cần máy quay, không cần ekip, không cần phần mềm chỉnh sửa. Tạo video onboarding, đào tạo và chính sách bằng hơn 175 ngôn ngữ để cả đội ngũ của bạn có thể xem ở mọi nơi.
Features of the HR Video Maker
Turn HR Scripts Into Videos With AI
Viết hoặc dán kịch bản của bạn và nhận lại một video nhân sự hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Công cụ chuyển văn bản thành video này xử lý toàn bộ cảnh quay, lời thoại và thời lượng, trong khi trình chỉnh sửa kéo‑thả đơn giản giúp bạn tạo video thật nhanh. Quy trình chuyển kịch bản thành video không cần quay phim và cũng không cần phải học trước.
Làm sạch giọng nói và Ghi âm thông minh
Chỉ cần ghi âm một lần và bạn sẽ có ngay một bản thu gọn gàng, trau chuốt mà không cần thu lại. Speech Cleanup tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng dài, nói nhầm và các lần thu hỏng, rồi ghép những đoạn tốt nhất của bạn bằng các chuyển cảnh mượt mà, khó nhận ra. Bạn tiết kiệm thời gian và không phải chỉnh sửa video thủ công mà vẫn có được thành phẩm chất lượng cao.
Đào tạo đa ngôn ngữ với hơn 175 ngôn ngữ
Reach every employee in the language they understand best. Translate any HR video into 175+ languages with lifelike AI avatars, natural voiceovers, and accurate lip sync, so content feels local. Use the video translator to communicate with global teams and deploy worldwide.
Chỉnh sửa và tùy chỉnh mọi video nhân sự
Chính sách và quy trình luôn thay đổi, và video của bạn có thể bắt kịp mà không cần quay lại lần nào. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản để cập nhật chính sách công ty, rồi tạo lại video trong vài phút. Thư viện video onboarding và đào tạo của bạn luôn được cập nhật, sẵn sàng theo yêu cầu và dễ tùy chỉnh, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ.
Mẫu video chuẩn thương hiệu và xuất bản
Keep every HR video consistent with your logo, colors, and fonts applied automatically. Turn a presentation into a polished module with PPT to video, with full customization for each team. Export an MP4 or a SCORM package that drops straight into your LMS for tracking.
HR video ideas and use cases
New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.
Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.
Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.
A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.
Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.
Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.
How an HR video maker works
Create HR videos in four clear steps that take you from a script to a polished, share-ready video for your team.
Pick a layout and visual style for your HR video, then set aspect ratio, colors, and branding.
Viết hoặc dán kịch bản onboarding hoặc đào tạo của bạn, sau đó điều chỉnh giọng điệu và nhịp độ để nội dung rõ ràng hơn.
Add captions, music, and backgrounds. Speech Cleanup removes filler words and pauses automatically.
Xuất bản video nhân sự đã hoàn thiện của bạn, sau đó tải xuống tệp MP4 hoặc xuất gói SCORM cho hệ thống LMS của bạn.
Trình tạo video nhân sự là một công cụ giúp biến kịch bản thành các video nhân sự hoàn chỉnh phục vụ cho việc onboarding, đào tạo và tuyển dụng. Chỉ cần dán nội dung, chọn phong cách, và trình tạo video AI sẽ tự động xây dựng cảnh quay, giọng đọc và thời lượng để tạo ra nội dung HR hiệu quả mà không cần quay phim.
Có. Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản, thay đổi một cảnh hoặc cập nhật một nhân vật, rồi tạo lại video chỉ trong vài phút, không cần quay lại hay thuê trường quay. Mọi thứ đều bắt đầu từ văn bản, vì vậy bạn có thể tinh chỉnh từng video sau này trong trình chỉnh sửa video AI và áp dụng bản cập nhật cho tất cả các ngôn ngữ cùng lúc.
Tải lên bài thuyết trình của bạn và mỗi slide sẽ trở thành một cảnh với giọng đọc chuyển văn bản thành giọng nói. Thêm văn bản, hiệu ứng chuyển động và logo của bạn, rồi tạo video để biến các slide tĩnh thành video dễ hiểu. Cần điểm bắt đầu? Trình tạo kịch bản video sẽ soạn trước một kịch bản rõ ràng cho bạn.
Có. Hãy bắt đầu từ các mẫu video có sẵn, sau đó tùy chỉnh màu sắc, phông chữ, logo và bố cục. Tự tạo các video hấp dẫn từ đầu và thêm phụ đề vào video, để bạn có được những video chỉn chu, nâng tầm thương hiệu và giúp mọi video nhân sự luôn nhất quán.
Có. Hãy tạo một video nhân sự, sau đó tùy chỉnh không giới hạn các hướng dẫn, hội thảo trên web và bản cập nhật từ cùng một kịch bản. Với công nghệ nhân bản giọng nói AI, phần thuyết minh luôn nhất quán, và HeyGen có thể bản địa hóa sang hơn 175 ngôn ngữ mà không tốn chi phí như sản xuất video truyền thống.
Yes. HeyGen offers a free plan with no credit card so HR teams can try this AI video maker. Add motion to animate text and make your video more engaging, then upgrade for the full suite, longer videos, and SCORM export to your LMS platform.
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