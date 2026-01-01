Chỉ cần ghi âm một lần và bạn sẽ có ngay một bản thu gọn gàng, trau chuốt mà không cần thu lại. Speech Cleanup tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng dài, nói nhầm và các lần thu hỏng, rồi ghép những đoạn tốt nhất của bạn bằng các chuyển cảnh mượt mà, khó nhận ra. Bạn tiết kiệm thời gian và không phải chỉnh sửa video thủ công mà vẫn có được thành phẩm chất lượng cao.