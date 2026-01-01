Turn any script into a polished corporate video in minutes with this corporate video maker. No cameras, no crews, no editing software. Produce internal updates, training, and brand stories ready to share.
Features of Corporate Video Maker
Chỉnh sửa video AI chuyên nghiệp như người trong nghề
Tải cảnh quay của bạn lên và để trình chỉnh sửa video AI của HeyGen tự động loại bỏ các từ đệm, khoảng ngừng, nói nhầm và các lần quay lại. Các chuyển cảnh mượt mà sẽ lấp đầy mọi khoảng trống hình ảnh, giúp bạn chỉnh sửa video và làm sạch từng cảnh quay mà không cần đến các công cụ chỉnh sửa video thủ công, timeline hay quay lại.
Tạo video doanh nghiệp từ kịch bản
Paste a script and quickly create a complete corporate video, with scenes, narration, and timing built automatically. The text to video engine handles video creation end to end, so you produce a professional video, explainer, or video content without filming or storyboarding anything.
AI Voiceovers for Professional Business Video
Tạo lời thuyết minh tự nhiên bằng hơn 175 ngôn ngữ trực tiếp từ kịch bản của bạn, hoặc nhân bản giọng nói của lãnh đạo chỉ từ một mẫu ghi âm ngắn. Với công nghệ nhân bản giọng nói AI, mọi video doanh nghiệp chuyên nghiệp, chất lượng cao đều giữ được giọng điệu nhất quán trên mọi khu vực mà không cần thu âm lại bất kỳ câu thoại nào.
Trình chỉnh sửa video trực tuyến tất cả trong một
Điều chỉnh cảnh quay, thay đổi phông nền, thêm hoạt hình và đồ họa, rồi chèn logo công ty của bạn chỉ với các thao tác đơn giản. Trình chỉnh sửa tất cả trong một kết hợp với trình tạo video AI này là trình chỉnh sửa video trực tuyến giúp mọi video luôn đúng chuẩn thương hiệu, để bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp mà không cần kinh nghiệm.
Dịch các video doanh nghiệp chuyên nghiệp
Tiếp cận mọi văn phòng bằng chính ngôn ngữ của họ mà không cần xây dựng lại nội dung. Trình dịch video giúp bản địa hóa bất kỳ video doanh nghiệp nào sang hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và giữ nguyên giọng nói gốc. Xuất bản các video được trau chuốt lên nền tảng video của bạn và mọi nền tảng mạng xã hội chỉ từ một bản ghi duy nhất.
Corporate video ideas and use cases
Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.
Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.
Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.
Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.
Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.
Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.
Cách một công cụ tạo video doanh nghiệp hoạt động
Tạo video doanh nghiệp với HeyGen qua bốn bước rõ ràng, đưa bạn từ bản thảo kịch bản đến video hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ.
Chọn một phong cách, đặt tỷ lệ khung hình, màu sắc và bố cục, rồi tải bộ nhận diện thương hiệu của bạn lên.
Viết hoặc dán kịch bản của bạn, điều chỉnh tốc độ, và hệ thống sẽ tự động chia nó thành các cảnh.
Thêm lời thuyết minh, phông nền và phụ đề, sau đó chạy Tinh chỉnh giọng nói để loại bỏ từ đệm và khoảng ngắt.
Render the final video in HD or 4K, then download it or publish to your channels in minutes.
Bạn không cần phải bắt đầu từ con số 0. Trình tạo video trực quan này cho phép bạn tạo video bằng cách: dán một kịch bản để dễ dàng tạo các cảnh, hoặc tạo các bản cập nhật đơn giản từ một mẫu có sẵn. Với tính năng url to video, bạn có thể tạo video doanh nghiệp trực tuyến và nhận được một sản phẩm trông chuyên nghiệp.
Có. Video xuất ra ở độ phân giải HD hoặc 4K với người dẫn chân thực, đồng bộ khẩu hình tự nhiên và điều khiển cử chỉ, nên trông như cảnh quay thực tế. Với Avatar IV, một bản cập nhật từ lãnh đạo sẽ trông như được sản xuất trong studio, và tính năng Speech Cleanup sẽ loại bỏ mọi từ đệm hoặc khoảng ngừng ngượng ngập trước khi bạn chia sẻ.
Có. Hãy bắt đầu từ các mẫu dựng sẵn dành cho doanh nghiệp, sau đó tùy chỉnh để mỗi mẫu video mang dấu ấn riêng của bạn. Chọn một mẫu video doanh nghiệp hoặc các mẫu video có thể tùy chỉnh của chúng tôi, thay đổi màu sắc và logo của bạn, và các mẫu video doanh nghiệp cũng như mẫu tùy chỉnh của bạn sẽ luôn nhất quán với nhận diện thương hiệu.
Yes. Drop in royalty-free stock videos, add animation, or upload your video clips to mix with AI scenes via image to video. When you finish, export your video and share your video as an MP4 in HD or 4K, with no watermark.
Có. Là một trình tạo video doanh nghiệp miễn phí, HeyGen cho phép bạn tạo video cho doanh nghiệp trực tuyến mà không cần thẻ tín dụng. Tạo video miễn phí trên gói trực tuyến miễn phí, bao gồm việc tạo video trực tuyến chỉ trong vài phút và sử dụng lồng tiếng AI để mở rộng sang hơn 175 ngôn ngữ.
Thêm lời kêu gọi hành động rõ ràng vào bất kỳ video nào và theo dõi cách nó cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trên mọi chiến dịch. Sử dụng trình tạo phụ đề để tăng khả năng tiếp cận, sau đó khám phá thêm nhiều phong cách video khác nhau, từ quảng cáo đến video giới thiệu, và mở rộng mọi chiến dịch chỉ từ một kịch bản.
Khám phá thêm các công cụ được hỗ trợ bởi AI
Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
Biến kịch bản của bạn thành video doanh nghiệp chuyên nghiệp với AI.