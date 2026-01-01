Có. Hãy bắt đầu từ các mẫu dựng sẵn dành cho doanh nghiệp, sau đó tùy chỉnh để mỗi mẫu video mang dấu ấn riêng của bạn. Chọn một mẫu video doanh nghiệp hoặc các mẫu video có thể tùy chỉnh của chúng tôi, thay đổi màu sắc và logo của bạn, và các mẫu video doanh nghiệp cũng như mẫu tùy chỉnh của bạn sẽ luôn nhất quán với nhận diện thương hiệu.