Trình Tạo Hình Đại Diện AI

Biến bức ảnh bất kỳ thành avatar AI sống động, biểu cảm hoặc có thể hoạt hình. Tạo video ngắn, xây dựng bản sao số của bạn, hoặc thiết kế phong cách đặc biệt phản ánh tính cách hoặc thương hiệu của bạn. Tải ảnh lên, thêm kịch bản hoặc âm thanh, và để AI làm cho avatar của bạn trở nên sống động. Chỉ mất vài phút.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng cho các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Làm thế nào để tạo video đầu nói AI?
Nền tảng HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo avatar nhanh chóng, dễ dàng và không cần kỹ năng kỹ thuật.
Bắt đầu với một hình ảnh rõ ràng, hướng về phía trước để HeyGen có thể ghi lại các đặc điểm của bạn một cách chính xác.
Chọn một phong cách chân thực, hoạt hình, 3D, anime, hoặc tùy chỉnh hoàn toàn.
Điều chỉnh quần áo, kiểu tóc, phụ kiện, nền, cảnh và tính cách.
Thêm văn bản hoặc âm thanh, tạo hình đại diện của bạn và tải xuống video hình đại diện chất lượng cao.
Tính năng của Trình tạo Hình dạng Avatar
Biến bất kỳ bức ảnh nào thành avatar nói được, lựa chọn từ vẻ ngoài chân thực hoặc phong cách hóa, thêm giọng nói tự nhiên, và tùy chỉnh cảnh sắc và nền. Tạo video avatar biểu cảm trong vài phút mà không cần quay phim hay chỉnh sửa.
Tại sao mọi người chọn trình tạo hình dáng Avatar HeyGen
HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo avatar nhanh chóng và không cần kỹ năng kỹ thuật. Tạo video avatar cho marketing, đào tạo, giới thiệu, và hướng dẫn, và thậm chí biến kịch bản thành video đầy đủ với công cụ Text to Video Tool của HeyGen. Avatar của bạn có thể mỉm cười, nói chuyện, và phản ứng một cách tự nhiên, và bạn có thể tạo video chỉ trong vài phút. Chọn từ các phong cách chân thực, hoạt hình, hoặc 3D, và chọn giọng nói, ngôn ngữ, và điệu cảm phù hợp với khán giả của bạn.
Cách đạt được kết quả tốt nhất
Bắt đầu với một bức ảnh chụp từ phía trước rõ ràng, trong ánh sáng tốt. Chọn phong cách phù hợp với mục tiêu của bạn, chân thực cho video chuyên nghiệp, hoạt hình cho mạng xã hội, và 3D cho các dự án sáng tạo. Giữ kịch bản của bạn ngắn gọn và tự nhiên để việc đồng bộ hóa môi diễn ra mượt mà hơn. Thử nghiệm avatar của bạn trong các cảnh khác nhau, và thử nhiều biến thể để tìm ra vẻ ngoài tự nhiên nhất.
Hãy làm sống động những bức ảnh của bạn với HeyGen
Biến ảnh của bạn thành một hình đại diện nói chuyện với đồng bộ môi tự nhiên và cử chỉ biểu cảm. Tạo hình đại diện thực tế, hoạt hình, anime, hoặc 3D, đặt chúng vào các cảnh khác nhau, và tạo ra những video ngắn cho mạng xã hội, học tập, hoặc kinh doanh. Bạn thậm chí có thể làm cho ảnh của mình hát hoặc xây dựng một bản sao số cho các bài thuyết trình liên tục.
Đối với những video phong cách người dẫn chương trình chuyên nghiệp, hãy thử công cụ HeyGen AI Spokesperson Tool
Chỉ cần tải lên một bức ảnh chụp mặt rõ ràng, chọn phong cách ưa thích và tùy chỉnh các chi tiết như trang phục hay nền. AI sẽ tự động chuyển đổi hình ảnh của bạn thành hình đại diện thực tế hoặc có phong cách, sẵn sàng để sử dụng trong video hoặc thương hiệu. Bắt đầu tạo ra với AI Avatar Generator.
Đúng. Bạn có thể thêm văn bản hoặc tải lên âm thanh và AI sẽ tạo ra đồng bộ môi, biểu cảm, và thời gian sao cho hình đại diện của bạn có thể nói một cách tự nhiên. Đối với video kiểu người dẫn chương trình, bạn cũng có thể thử công cụ AI Spokesperson Tool.
Có. Bạn có thể tạo ra những hình đại diện chân thực, hoạt hình, anime, hoặc 3D tùy thuộc vào phong cách nội dung của bạn. Mỗi lựa chọn đều hỗ trợ tùy chỉnh đầy đủ để bạn có thể phù hợp với tính cách thương hiệu, mục tiêu sáng tạo, hoặc phong cách thẩm mỹ trên mạng xã hội.
Tất nhiên. Nhiều người sáng tạo và công ty sử dụng hình đại diện cho các đoạn giới thiệu, hướng dẫn, video giải thích, video đào tạo, thương hiệu trên LinkedIn, và nhân vật số. Để biến kịch bản thành video hình đại diện đầy đủ, hãy kết hợp nó với AI Video Script Generator.
Vâng. Công cụ bao gồm các phong cách avatar thân thiện với trẻ em và vẻ ngoài đáng yêu, tránh sự chân thực khi cần thiết. Những tùy chọn này giúp tạo ra những hình đại diện vui nhộn, an toàn phù hợp cho các dự án gia đình, lớp học và nội dung dành cho giới trẻ.
Bạn có thể xuất hình ảnh sắc nét hoặc video đầy đủ ở độ phân giải cao. Cho dù bạn sử dụng hình đại diện của mình cho kênh chơi game, video ngắn, thương hiệu, đào tạo, hay nội dung mạng xã hội, các tệp tải xuống vẫn giữ được độ nét cao và sẵn sàng để xuất bản.
Vâng. HeyGen bao gồm các tùy chọn hình đại diện an toàn, thân thiện với trẻ em.
Hầu hết các hình đại diện sẵn sàng trong vài phút tùy thuộc vào phong cách và việc bạn có thêm hoạt ảnh nói hay không. Quy trình này hoàn toàn dựa trên trình duyệt, vì vậy bạn có thể tạo nhanh nhiều phiên bản hình đại diện mà không cần cài đặt phần mềm
