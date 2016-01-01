Trình Tạo Hình Đại Diện AI

Bắt đầu với một bức ảnh chụp từ phía trước rõ ràng, trong ánh sáng tốt. Chọn phong cách phù hợp với mục tiêu của bạn, chân thực cho video chuyên nghiệp, hoạt hình cho mạng xã hội, và 3D cho các dự án sáng tạo. Giữ kịch bản của bạn ngắn gọn và tự nhiên để việc đồng bộ hóa môi diễn ra mượt mà hơn. Thử nghiệm avatar của bạn trong các cảnh khác nhau, và thử nhiều biến thể để tìm ra vẻ ngoài tự nhiên nhất.