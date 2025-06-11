Tải lên một video hoặc dán liên kết để nhận phụ đề chính xác, có thể chỉnh sửa chỉ trong vài phút. HeyGen sẽ tự động chuyển lời nói thành văn bản, căn chỉnh thời gian và xuất file SRT hoặc phụ đề cháy cứng, giúp nội dung của bạn dễ tiếp cận và được tối ưu cho các nền tảng mà không cần làm phụ đề thủ công.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
Vì sao HeyGen là công cụ tốt nhất để thêm phụ đề vào video
HeyGen kết hợp khả năng chuyển lời nói thành văn bản cực nhanh, căn chỉnh thời gian chuẩn như con người và các công cụ chỉnh sửa phụ đề đơn giản, giúp đội ngũ và nhà sáng tạo thêm phụ đề cho video ở quy mô lớn. Nâng cao khả năng ghi nhớ nội dung, tăng mức độ tương tác và đáp ứng các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận mà không cần đến những công cụ phức tạp.
Tạo phụ đề chỉ trong vài phút với dấu câu và nhận diện người nói. HeyGen tự động sửa các lỗi thường gặp và thêm mốc thời gian cho từng dòng, giúp phụ đề khớp với nhịp nói tự nhiên và dễ đọc.
Chọn phông chữ, kích thước, vị trí và hiệu ứng chuyển động. Chỉnh sửa bản chép lời thủ công hoặc chấp nhận các đề xuất chỉnh sửa, sau đó xuất bản phụ đề SRT, VTT hoặc phiên bản phụ đề cháy (burn-in) được định dạng sẵn cho các nền tảng mạng xã hội và trình phát web.
Tạo hàng loạt phụ đề có sẵn và các bản phụ đề đã bản địa hóa với công cụ dịch video. Tạo phụ đề và bản xuất đa ngôn ngữ cho khán giả toàn cầu mà không cần thu âm lại hay dịch thủ công.
Tự động tạo phụ đề với nhận diện người nói
HeyGen tự động chuyển lời nói trong âm thanh thành văn bản và phát hiện sự thay đổi người nói, giúp phụ đề luôn chính xác trong các cuộc phỏng vấn, tọa đàm và bản ghi có nhiều giọng nói. Hệ thống áp dụng dấu câu thông minh và ngắt dòng hợp lý để dễ đọc, tạo ra các bản phụ đề sạch mà bạn có thể chỉnh sửa hoặc xuất dưới dạng tệp SRT và VTT bằng trình tạo phụ đề. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ so với việc chép tay thủ công và đảm bảo khả năng tiếp cận cho người xem phụ thuộc vào phụ đề khi xem video trực tuyến.
Thời gian chính xác và căn chỉnh khung hình chuẩn xác
Phụ đề được căn chỉnh với âm thanh ở cấp độ âm tiết và cụm từ, giúp văn bản xuất hiện tự nhiên theo lời nói. Công cụ căn thời gian của HeyGen tự động điều chỉnh cho các khoảng ngắt, phần thoại chồng lấn và nhạc nền, nhờ đó phụ đề không che khuất các cảnh quay quan trọng, trở thành một công cụ thiết yếu cho việc biên tập video. Các bản xuất bao gồm tệp có mã thời gian chính xác, sẵn sàng cho phụ đề ẩn, đăng tải lên mạng xã hội và quy trình phát sóng.
Kiểm soát phong cách và các thiết lập sẵn của nền tảng
Áp dụng phông chữ thương hiệu, màu sắc, lề vùng an toàn và kiểu phụ đề động chỉ với một cú nhấp chuột. HeyGen đi kèm các preset cho Facebook, Instagram, YouTube và TikTok để phụ đề luôn dễ đọc trên mọi tỷ lệ khung hình. Dù bạn cần phụ đề cháy cứng cho mạng xã hội hay file phụ đề mềm, có thể bật/tắt cho các trình phát streaming, các tùy chọn định dạng sẽ giúp video của bạn luôn đúng nhận diện thương hiệu và tuân thủ quy chuẩn của từng nền tảng.
Quy trình tạo phụ đề và bản địa hóa hàng loạt
Xử lý nhiều video cùng lúc bằng cách ánh xạ dữ liệu CSV hoặc tải lên từ thư mục vào các template. HeyGen sau đó sẽ tạo phụ đề, các bản phụ đề đã bản địa hóa và gói xuất cho từng ngôn ngữ. Kết hợp với trình dịch video của chúng tôi, bạn có thể tạo lồng tiếng đã dịch và phụ đề đồng bộ để mở rộng phạm vi tiếp cận nhanh chóng mà không cần tạo thêm bản gốc video mới.
Cách thêm phụ đề vào video hàng loạt với HeyGen
Thêm phụ đề vào video của bạn chỉ với bốn bước đơn giản.
Thêm tệp video của bạn hoặc dán một liên kết công khai. HeyGen hỗ trợ các định dạng phổ biến và nhập từ đám mây để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.
Chọn ngôn ngữ nói và chạy quá trình chuyển lời nói thành văn bản. HeyGen nhận diện người nói, chèn dấu câu và căn chỉnh từng dòng với âm thanh để có thời gian khớp chính xác, biến nó thành một công cụ chỉnh sửa video hiệu quả để tạo phụ đề.
Xem lại bản chép lời, chỉnh sửa các câu cần thiết và chọn kiểu phụ đề hoặc các mẫu cài sẵn cho từng nền tảng. Bạn có thể đốt phụ đề trực tiếp vào video hoặc giữ phụ đề mềm để người xem bật/tắt khi phát.
Xuất file SRT, VTT hoặc MP4 có phụ đề cháy sẵn, được tối ưu cho Feed, Stories hoặc trình phát web để tăng khả năng tiếp cận cho phụ đề video của bạn. Sử dụng xuất hàng loạt để tạo các gói đa ngôn ngữ và tài nguyên sẵn sàng tải lên cho các trình quản lý quảng cáo.
Tải video của bạn lên hoặc dán một đường dẫn, chọn ngôn ngữ nói và chạy tính năng chuyển lời nói thành văn bản tự động. Chỉnh sửa bản chép lời nếu cần, chọn kiểu hiển thị hoặc tùy chọn xuất, rồi xuất file SRT, VTT hoặc video có sẵn phụ đề cháy để sẵn sàng phân phối.
HeyGen cung cấp phụ đề tự động có độ chính xác cao với dấu câu và nhận diện người nói. Độ chính xác phụ thuộc vào độ rõ của âm thanh và tiếng ồn xung quanh. Bạn có thể chỉnh sửa bản chép lời thủ công để đảm bảo độ chính xác 100% và xuất các tệp phụ đề đã hoàn thiện bằng một trình tạo phụ đề.
Xuất các tệp phụ đề mềm như SRT và VTT cho những trình phát hỗ trợ bật/tắt phụ đề, hoặc xuất các tệp MP4 phụ đề cháy (burned-in) với phụ đề được hiển thị trực tiếp trong video để mang lại trải nghiệm xem tốt hơn. HeyGen cũng đóng gói các biến thể ngôn ngữ để xuất hàng loạt, cho phép bạn thêm phụ đề cho một video bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Có. Bạn có thể chọn phông chữ, kích cỡ, màu sắc, khung nền và lề vùng an toàn. HeyGen cung cấp các mẫu cài sẵn được tối ưu cho các nền tảng mạng xã hội để phụ đề luôn dễ đọc trên điện thoại và máy tính.
Có. Hãy sử dụng trình dịch video để tạo bản dịch lời thoại và các bản phụ đề. HeyGen đồng bộ phụ đề đã dịch với thời gian hiển thị, giúp video bản địa hóa trở nên tự nhiên trong từng ngôn ngữ.
Có. Hãy sử dụng quy trình xử lý hàng loạt để xử lý các thư mục hoặc ánh xạ các mục trong CSV vào template. HeyGen sẽ tạo phụ đề, bản địa hóa các track và xuất gói cho tất cả video trong tác vụ.
Bản chép lời có thể tìm kiếm và phụ đề cháy cứng giúp cải thiện khả năng tiếp cận và tăng thời gian người dùng ở lại trang, từ đó có thể thúc đẩy khả năng hiển thị tự nhiên. Các tệp SRT/VTT cũng giúp nền tảng lập chỉ mục nội dung được nói để dễ tìm kiếm hơn, qua đó nâng cao mức độ hiển thị của phụ đề video.
HeyGen mã hóa các tệp tải lên và lưu trữ tài sản đã tạo một cách an toàn, đảm bảo các dự án chỉnh sửa video của bạn luôn được bảo vệ. Bạn giữ quyền sở hữu nội dung của mình và có thể kiểm soát việc chia sẻ, thời gian lưu trữ và cài đặt xuất theo nhu cầu quyền riêng tư của bạn.
