HeyGen tự động chuyển lời nói trong âm thanh thành văn bản và phát hiện sự thay đổi người nói, giúp phụ đề luôn chính xác trong các cuộc phỏng vấn, tọa đàm và bản ghi có nhiều giọng nói. Hệ thống áp dụng dấu câu thông minh và ngắt dòng hợp lý để dễ đọc, tạo ra các bản phụ đề sạch mà bạn có thể chỉnh sửa hoặc xuất dưới dạng tệp SRT và VTT bằng trình tạo phụ đề. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ so với việc chép tay thủ công và đảm bảo khả năng tiếp cận cho người xem phụ thuộc vào phụ đề khi xem video trực tuyến.