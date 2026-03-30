Cách các doanh nghiệp thành công với HeyGen

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Miro

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Coursera

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Từ "Fanneplay" in đậm bằng chữ khối màu đen trên nền trắng.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Xem cách studio từng đoạt giải Emmy Fameplay sử dụng HeyGen để sản xuất video đa ngôn ngữ được hỗ trợ bởi AI, bản địa hóa nội dung cho nhiều thị trường và mở rộng từ khán giả tại Séc ra toàn thế giới.

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Người đàn ông để râu dê, mặc đồng phục tối màu trong khu vườn Nhật Bản, cùng logo cây bonsai phát sáng và dòng chữ phủ “BONSAI MARKETING”.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Khám phá cách Bryan Fikes sử dụng HeyGen để giúp các doanh nghiệp nhỏ sản xuất nhiều video hơn, tiết kiệm hơn 700 giờ, tăng tỷ lệ chuyển đổi và mở rộng quy mô công ty tiếp thị của mình.

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Logo Telemundo với chữ T cách điệu màu đỏ và dòng chữ màu đen.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Khám phá cách Telemundo hợp tác với HeyGen để tạo ra các phân đoạn phát sóng World Cup được hỗ trợ bởi AI, đưa các bình luận viên đến những bối cảnh điện ảnh “bất khả thi” mà vẫn đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và chất lượng của truyền hình trực tiếp.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV sử dụng avatar AI của HeyGen để bảo vệ các nhà báo, giữ kín danh tính và chia sẻ an toàn những câu chuyện từ Afghanistan với khán giả trên khắp thế giới.

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Logo Indegene với chữ 'in' được tạo từ các khối hình học màu hồng và xanh dương, và chữ 'degene' bằng chữ màu xanh dương.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene đã mở rộng quy mô sản xuất video y khoa tuân thủ quy định bằng cách sử dụng nền tảng video AI của HeyGen, giúp tăng tốc độ triển khai, cắt giảm chi phí và hỗ trợ nội dung đa ngôn ngữ trên toàn cầu.

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Logo Stratasys

Video Translation · L&D

Stratasys

Tìm hiểu cách Stratasys sử dụng HeyGen để bản địa hóa các khóa đào tạo kỹ thuật trên quy mô lớn, tăng lượt xem video lên 120% và tiết kiệm hơn 1 triệu đô la chi phí dịch thuật.

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Logo Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Video Translation · Localization

Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Khám phá cách Diễn đàn Kinh tế Thế giới sử dụng AI của HeyGen để trình bày các bài phát biểu đa ngôn ngữ, vượt qua rào cản ngôn ngữ và tiếp cận khán giả trên toàn cầu.

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Logo DOLSTEN & CO

Avatar Video · Marketing

Dolsten & Co.

Khám phá cách Dolsten & Co. sử dụng HeyGen để tạo mẫu, lặp ý tưởng và hoàn thiện các sản phẩm sáng tạo chất lượng cao chỉ trong vài ngày thay vì hàng tháng, mở ra khả năng cộng tác nhanh hơn, ý tưởng táo bạo hơn và kể chuyện bằng AI có thể mở rộng.

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Logo HubSpot

Video Translation · Marketing

HubSpot

Tìm hiểu cách HubSpot sử dụng HeyGen để tăng tốc tạo video bằng AI, giúp sản xuất nhanh hơn, bản địa hóa liền mạch và kể chuyện có thể mở rộng cho các đội ngũ trên toàn cầu.

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Bạn có câu hỏi? Chúng tôi có câu trả lời.

Doanh nghiệp có thể học được gì từ các nghiên cứu điển hình về AI sử dụng công nghệ của HeyGen?

Các nghiên cứu điển hình về AI của HeyGen cho thấy cách các công ty rút ngắn thời gian sản xuất, mở rộng nội dung trên toàn cầu và thúc đẩy khả năng sáng tạo. Các nhóm hoàn thành video chỉ trong vài giờ, các công ty dịch vụ sáng tạo cung cấp nội dung bằng nhiều ngôn ngữ, còn các thương hiệu hiện thực hóa chiến dịch bằng avatar, qua đó giảm chi phí mà vẫn có thể mở rộng quy mô kể chuyện chất lượng cao trên nhiều thị trường.

Các nghiên cứu điển hình về tiếp thị bằng AI đã chứng minh mức độ tương tác và ROI được cải thiện nhờ HeyGen như thế nào?

Các nghiên cứu điển hình về AI của HeyGen cho thấy video được cá nhân hóa và có khả năng mở rộng giúp tăng mức độ tương tác và ROI. Các thương hiệu đã tăng gấp đôi tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng nhờ video hướng dẫn ban đầu, tăng gấp ba mức độ tương tác thông qua các chiến dịch được thiết kế riêng và mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu bằng nội dung đa ngôn ngữ. Điều này chứng minh HeyGen giúp các nhà tiếp thị mở rộng quy mô cá nhân hóa, cắt giảm chi phí và tối đa hóa hiệu quả.

Các nghiên cứu điển hình về AI trong giáo dục sử dụng HeyGen cho hoạt động đào tạo và học tập cho thấy những kết quả nào?

Các nghiên cứu điển hình về AI trong giáo dục của HeyGen cho thấy cách các tổ chức và doanh nghiệp cải thiện kết quả học tập. Avatar hỗ trợ các tình huống nhập vai để rèn luyện kỹ năng, doanh nghiệp hiện đại hóa hoạt động đào tạo tuân thủ, đội ngũ y tế đẩy nhanh quá trình tạo nội dung chuyên môn, còn các nhà giáo dục cung cấp bài giảng đa ngôn ngữ, qua đó giúp việc đào tạo trở nên hấp dẫn, dễ mở rộng và hiệu quả hơn tại trường học, doanh nghiệp cũng như trong hoạt động phát triển chuyên môn.

Các nghiên cứu điển hình về AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang sử dụng HeyGen như thế nào để cải thiện khả năng giao tiếp và giảm chi phí?

Các nghiên cứu điển hình về AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của HeyGen cho thấy cách các đơn vị cung cấp dịch vụ cải thiện khả năng giao tiếp, cắt giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận. Bác sĩ chia sẻ kiến thức y khoa qua các video giải thích, các nhóm rút ngắn 50% thời gian sản xuất nội dung đào tạo, còn các đơn vị cung cấp dịch vụ mở rộng quy mô nội dung chứng nhận đa ngôn ngữ, qua đó mang đến nội dung giáo dục chính xác, tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, chuyên gia và khán giả toàn cầu.

Tập đoàn Würth đã sử dụng công nghệ tạo video bằng AI của HeyGen như thế nào để đạt được thành công?

Würth đã chuyển từ giao tiếp bằng văn bản sang ưu tiên video bằng cách sử dụng HeyGen để tạo các video đa ngôn ngữ với người đại diện ảo. Họ đã giảm 80% chi phí dịch thuật, rút ngắn một nửa thời gian sản xuất và giúp nhân viên thành thạo nền tảng chỉ trong 45 phút, qua đó nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí cho hoạt động đào tạo cũng như truyền tải thông điệp hấp dẫn trên toàn cầu.

Các doanh nghiệp có thể học được gì từ câu chuyện khách hàng của Komatsu về việc sử dụng avatar AI?

Nghiên cứu điển hình về AI của Komatsu cho thấy cách doanh nghiệp có thể sử dụng avatar AI để đổi mới hoạt động đào tạo và truyền thông. Bằng cách tạo ra các video đa ngôn ngữ, nhất quán và hấp dẫn, Komatsu đã nâng tỷ lệ hoàn thành lên gần 90%, tăng khả năng ghi nhớ kiến thức và cắt giảm chi phí sản xuất. Thành công của họ cho thấy những câu chuyện khách hàng ứng dụng AI có thể minh chứng cho các giải pháp học tập có khả năng mở rộng, nhất quán với thương hiệu và có thể được áp dụng không chỉ trong đào tạo mà còn trong tiếp thị và truyền thông toàn cầu.

trivago đã cải thiện kết quả tiếp thị như thế nào nhờ các nghiên cứu điển hình về AI của HeyGen?

Kinh nghiệm của Trivago với HeyGen cho thấy các nghiên cứu điển hình về tiếp thị bằng AI có thể tinh gọn đáng kể quy trình bản địa hóa video. Nhờ tận dụng công cụ dịch thuật và avatar AI của HeyGen, trivago đã rút ngắn một nửa thời gian hậu kỳ (tiết kiệm 3–4 tháng), nhanh chóng bản địa hóa quảng cáo truyền hình cho 30 thị trường và duy trì bản sắc thương hiệu nhất quán để mang lại kết quả tiếp thị có khả năng mở rộng, hiệu quả và chất lượng cao.

Ogilvy đã tận dụng avatar AI như thế nào trong các nghiên cứu điển hình về tiếp thị bằng AI?

Ogilvy đã hợp tác với HeyGen để tạo ra các video tiếp thị giàu cảm xúc, sử dụng avatar, chẳng hạn như một chiến dịch hướng đến Gen Z với hình tượng của một ca sĩ. Nhờ các avatar của HeyGen, họ đã sản xuất nội dung được cá nhân hóa và bản địa hóa ở quy mô lớn, qua đó tăng cường sự kết nối với khán giả, giữ trọn sắc thái cảm xúc và thúc đẩy mức độ tương tác trên nhiều thị trường.