Nghiên cứu điển hình về AI của Komatsu cho thấy cách doanh nghiệp có thể sử dụng avatar AI để đổi mới hoạt động đào tạo và truyền thông. Bằng cách tạo ra các video đa ngôn ngữ, nhất quán và hấp dẫn, Komatsu đã nâng tỷ lệ hoàn thành lên gần 90%, tăng khả năng ghi nhớ kiến thức và cắt giảm chi phí sản xuất. Thành công của họ cho thấy những câu chuyện khách hàng ứng dụng AI có thể minh chứng cho các giải pháp học tập có khả năng mở rộng, nhất quán với thương hiệu và có thể được áp dụng không chỉ trong đào tạo mà còn trong tiếp thị và truyền thông toàn cầu.