Tốc độ diễn ra cũng nhanh như chính giải đấu.

Mỗi lần tạo riêng lẻ chỉ mất khoảng năm đến mười phút, cho phép tạo ra khoảng hai mươi phương án trình diễn mỗi giờ. Việc chỉnh sửa lời thoại thường có thể hoàn thành trong vòng mười lăm phút, giúp nhà sản xuất linh hoạt ứng phó với các cặp đấu thay đổi mà không phải dựng lại toàn bộ chuỗi nội dung.

Khi các tư liệu đến được Telemundo, chúng gần như đã sẵn sàng để phát sóng, đầy đủ cả âm thanh nền. Đội hậu kỳ của đài đã bổ sung nhạc có bản quyền và hoàn thiện bản phối cuối cùng trước khi lên sóng.

Được xây dựng bằng tài năng ở mọi bước đường

Không điều gì trong số này có thể thực hiện được nếu thiếu chính các bình luận viên. Cả bốn tài năng của Telemundo đều tham gia với sự đồng ý đầy đủ và giữ quyền kiểm soát về cách họ xuất hiện cũng như những gì họ nói.

Hợp tác với CAA Vault, giải pháp dịch vụ trọn gói của CAA dành cho việc thu thập, lưu trữ và cấp phép hình ảnh kỹ thuật số, giọng nói và tài sản trí tuệ, kết quả đã đưa các tài năng vào những môi trường mà máy quay không bao giờ có thể tiếp cận, đồng thời vẫn cho phép họ giữ toàn quyền kiểm soát tên tuổi, hình ảnh và diện mạo của mình trong suốt quá trình.

Giải quyết những chi tiết mà khán giả không bao giờ để ý

Công nghệ đã giúp dự án trở nên khả thi. Chính những chi tiết đã khiến nó trở nên đáng tin.

Cách phát âm tiếng Tây Ban Nha, nhịp điệu và các giọng vùng miền đã được trau chuốt qua nhiều vòng rà soát với các nhà sản xuất là người bản ngữ nói tiếng Tây Ban Nha. Mỗi phần trình bày đều được đánh giá về nhịp điệu, cảm xúc và tính chân thực trước khi gửi cho khách hàng duyệt.

Đội ngũ sản xuất cũng đã giải quyết vô số thách thức tinh tế trong phần trình diễn, từ cử động tay và biểu cảm khuôn mặt cho đến chất lượng giọng nói và khả năng đồng bộ.

Những điều chỉnh tinh tế đó được thực hiện trong khi kịch bản vẫn tiếp tục thay đổi theo kết quả các trận đấu, khiến lịch trình sản xuất bị nén lại thành các chu kỳ lặp qua đêm.

Dự án này không chỉ đơn thuần là một bài tập tạo video AI. Đó là một quy trình sản xuất phát sóng được xây dựng xoay quanh AI.

Bản thiết kế cho tương lai của phát sóng

Trong nhiều thập kỷ, việc sản xuất truyền hình đã bị hạn chế bởi các yếu tố hậu cần. Nếu người dẫn chương trình không thể di chuyển, nếu không xin được giấy phép, hoặc nếu thời hạn đến quá gấp, thì một số ý tưởng sáng tạo sẽ không bao giờ được phát sóng.

Sự hợp tác này gợi mở một tương lai khác. Thay vì thay thế máy quay, ê-kíp hay quy trình sản xuất truyền thống, AI đã mở rộng những gì các đội ngũ sản xuất có thể tưởng tượng ngay từ đầu.

Telemundo không sử dụng AI chỉ vì đó là một điều mới mẻ.

Đài truyền hình sử dụng nó vì nó mang lại một cách thức mới, sáng tạo để giải quyết những câu chuyện đầy thách thức về mặt hậu cần trong khuôn khổ sản xuất truyền thống, phù hợp với thực tế của việc phát sóng các sự kiện thể thao trực tiếp.

Đối với HeyGen, dự án này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch thành công. Nó cho thấy một trong những đài truyền hình lớn nhất thế giới sẵn sàng tin tưởng vào tài năng do AI tạo ra trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, dưới áp lực thời gian trực tiếp, trong một môi trường phát sóng nơi chất lượng không phải là điều có thể thỏa hiệp.

Cột mốc đó còn vượt xa lĩnh vực thể thao.

Quy trình sản xuất tương tự có thể giúp các đài truyền hình phản ứng kịp thời trước tin nóng, cho phép các hãng giải trí đưa tài năng vào những bối cảnh không tưởng, và mang đến cho nhà sáng tạo những cách thức hoàn toàn mới để kể chuyện mà không bị giới hạn bởi thời gian, địa lý hay điều kiện sản xuất thực tế.

Câu hỏi giờ đây không còn là liệu AI có chỗ đứng trong phát sóng hay không, mà là thế hệ người kể chuyện tiếp theo sẽ tạo ra điều gì với nó.