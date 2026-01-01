Có những câu chuyện không thể quay thành phim. Không phải vì chúng không đáng để kể, mà vì chúng vượt quá khả năng của phương thức sản xuất truyền thống.
Hãy tưởng tượng đặt một bình luận viên thể thao trên cao nhìn xuống toàn cảnh Los Angeles. Hoặc tường thuật trực tiếp từ ngay giữa Quảng trường Thời Đại vài phút trước giờ khai cuộc. Hoặc phân tích trước trận đấu từ một lâu đài cát trên bãi biển riêng.
Đối với chương trình đưa tin World Cup của Telemundo, đó không chỉ là những ý tưởng sáng tạo mang tính giả định. Đó chính là bản đề bài sáng tạo.
Đài truyền hình muốn tạo bất ngờ cho khán giả bằng những khoảnh khắc điện ảnh mà sản xuất truyền thống không thể mang lại. Thách thức là phải biến những ý tưởng đó thành hiện thực trong một trong những sự kiện thể thao diễn ra nhanh nhất, nơi cục diện trận đấu thay đổi từng ngày, thời gian sản xuất bị rút ngắn chỉ còn vài giờ, và mọi buổi phát sóng đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn truyền hình.
Làm việc cùng với công ty quản lý giải trí và thể thao hàng đầu Creative Artists Agency (CAA) và Telemundo, HeyGen đã giúp biến tầm nhìn đó thành hiện thực bằng cách tạo ra bốn phân đoạn phát sóng ứng dụng AI được phát xuyên suốt các chương trình tường thuật vòng loại trực tiếp World Cup của Telemundo.
Dự án này đánh dấu mối quan hệ hợp tác phát sóng trực tiếp lớn đầu tiên của HeyGen và cho thấy video AI đã phát triển từ một công nghệ mang tính thử nghiệm thành một công cụ sản xuất sẵn sàng cho giờ vàng.
Mục tiêu không phải là thay thế bất cứ điều gì Telemundo đã lên kế hoạch từ trước. Thay vào đó, đây là việc bổ sung một yếu tố mới mẻ và sáng tạo vào chương trình phát sóng vốn sẽ lên sóng dù có AI hay không, sử dụng AI một cách có chủ đích để tăng mức độ tương tác và mở rộng những gì bản tin có thể thực hiện.
Kể những câu chuyện vượt ra ngoài giới hạn sản xuất
Thách thức sáng tạo không nằm ở việc tìm những địa điểm thú vị, mà là khiến những địa điểm bất khả thi trở nên đủ chân thực để nâng đỡ câu chuyện.
Quy trình sản xuất truyền thống sẽ đòi hỏi nhiều ê-kíp, các chuyến đi quốc tế, giấy phép quay ngoại cảnh, hiệu ứng hình ảnh và hàng tuần hậu kỳ. Tất cả những mốc thời gian đó đều không phù hợp với một giải đấu mà đối thủ tiếp theo chỉ được xác định vài ngày trước khi phát sóng.
Thay vì hỏi máy quay có thể đặt ở đâu, đội ngũ bắt đầu đặt ra một câu hỏi khác: Câu chuyện nên diễn ra ở đâu nếu hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn sản xuất nào?
Sự thay đổi đó đã mở ra một cách tiếp cận sáng tạo hoàn toàn mới.
Thiết kế khoảnh khắc thay vì quay phim chúng
Chiến dịch cuối cùng có sự góp mặt của bốn bình luận viên Telemundo, được đặt trong những bối cảnh điện ảnh lấy cảm hứng từ giải đấu:
- Adriana Monsalve xuất hiện với khung cảnh nhìn ra Los Angeles.
- Pablo Mariño trở thành "El Gran DT" ngay giữa Quảng trường Thời Đại.
- José Luis López Salido đã đưa ra những phân tích từ một lâu đài cát trên một bãi biển riêng ở Miami.
- Luis Omar Tapia đứng một mình ở khu giữa sân trong Sân vận động Dallas.
Mỗi phân đoạn kéo dài từ 20 đến 30 giây và được phát trong chương trình trước trận đấu của Telemundo từ vòng tứ kết cho đến trận Chung kết World Cup.
Mục tiêu không phải là thuyết phục khán giả rằng những khoảnh khắc này thực sự đã xảy ra. Mà là tận dụng AI như một chất liệu sáng tạo, có thể đưa các tài năng đến những nơi mà máy quay không bao giờ chạm tới được.
Thay vì che giấu công nghệ, ê-kíp sản xuất đã tôn vinh nó.
Xây dựng cho phát sóng, không phải cho mạng xã hội
Việc tạo ra các chương trình truyền hình mang tính điện ảnh rất khác so với việc làm một video cho mạng xã hội.
Mỗi phân đoạn đều phải đáp ứng các yêu cầu phát sóng, đồng thời vẫn nghe tự nhiên đối với khán giả nói tiếng Tây Ban Nha và linh hoạt với những chỉnh sửa kịch bản thường chỉ được gửi đến vài giờ trước khi ghi hình.
Quy trình làm việc kết hợp hai nhóm chuyên trách của HeyGen.
Nhóm Avatar đã biến các cảnh quay tại trường quay của Telemundo thành những màn trình diễn số đầy biểu cảm bằng cách sử dụng Avatar V, Voice N và Video TTS, vừa giữ nguyên bản sắc của từng bình luận viên, vừa cho phép họ thể hiện sinh động trong những bối cảnh hoàn toàn mới.
Từ đó, đội ngũ sản xuất của HeyGen đã xây dựng nên những thế giới điện ảnh xung quanh từng màn trình diễn, ghép cảnh, tinh chỉnh chuyển động, nâng cấp chất lượng hình ảnh và chuẩn bị mọi ấn phẩm để phát sóng trên truyền hình.
Tốc độ diễn ra cũng nhanh như chính giải đấu.
Mỗi lần tạo riêng lẻ chỉ mất khoảng năm đến mười phút, cho phép tạo ra khoảng hai mươi phương án trình diễn mỗi giờ. Việc chỉnh sửa lời thoại thường có thể hoàn thành trong vòng mười lăm phút, giúp nhà sản xuất linh hoạt ứng phó với các cặp đấu thay đổi mà không phải dựng lại toàn bộ chuỗi nội dung.
Khi các tư liệu đến được Telemundo, chúng gần như đã sẵn sàng để phát sóng, đầy đủ cả âm thanh nền. Đội hậu kỳ của đài đã bổ sung nhạc có bản quyền và hoàn thiện bản phối cuối cùng trước khi lên sóng.
Được xây dựng bằng tài năng ở mọi bước đường
Không điều gì trong số này có thể thực hiện được nếu thiếu chính các bình luận viên. Cả bốn tài năng của Telemundo đều tham gia với sự đồng ý đầy đủ và giữ quyền kiểm soát về cách họ xuất hiện cũng như những gì họ nói.
Hợp tác với CAA Vault, giải pháp dịch vụ trọn gói của CAA dành cho việc thu thập, lưu trữ và cấp phép hình ảnh kỹ thuật số, giọng nói và tài sản trí tuệ, kết quả đã đưa các tài năng vào những môi trường mà máy quay không bao giờ có thể tiếp cận, đồng thời vẫn cho phép họ giữ toàn quyền kiểm soát tên tuổi, hình ảnh và diện mạo của mình trong suốt quá trình.
Giải quyết những chi tiết mà khán giả không bao giờ để ý
Công nghệ đã giúp dự án trở nên khả thi. Chính những chi tiết đã khiến nó trở nên đáng tin.
Cách phát âm tiếng Tây Ban Nha, nhịp điệu và các giọng vùng miền đã được trau chuốt qua nhiều vòng rà soát với các nhà sản xuất là người bản ngữ nói tiếng Tây Ban Nha. Mỗi phần trình bày đều được đánh giá về nhịp điệu, cảm xúc và tính chân thực trước khi gửi cho khách hàng duyệt.
Đội ngũ sản xuất cũng đã giải quyết vô số thách thức tinh tế trong phần trình diễn, từ cử động tay và biểu cảm khuôn mặt cho đến chất lượng giọng nói và khả năng đồng bộ.
Những điều chỉnh tinh tế đó được thực hiện trong khi kịch bản vẫn tiếp tục thay đổi theo kết quả các trận đấu, khiến lịch trình sản xuất bị nén lại thành các chu kỳ lặp qua đêm.
Dự án này không chỉ đơn thuần là một bài tập tạo video AI. Đó là một quy trình sản xuất phát sóng được xây dựng xoay quanh AI.
Bản thiết kế cho tương lai của phát sóng
Trong nhiều thập kỷ, việc sản xuất truyền hình đã bị hạn chế bởi các yếu tố hậu cần. Nếu người dẫn chương trình không thể di chuyển, nếu không xin được giấy phép, hoặc nếu thời hạn đến quá gấp, thì một số ý tưởng sáng tạo sẽ không bao giờ được phát sóng.
Sự hợp tác này gợi mở một tương lai khác. Thay vì thay thế máy quay, ê-kíp hay quy trình sản xuất truyền thống, AI đã mở rộng những gì các đội ngũ sản xuất có thể tưởng tượng ngay từ đầu.
Telemundo không sử dụng AI chỉ vì đó là một điều mới mẻ.
Đài truyền hình sử dụng nó vì nó mang lại một cách thức mới, sáng tạo để giải quyết những câu chuyện đầy thách thức về mặt hậu cần trong khuôn khổ sản xuất truyền thống, phù hợp với thực tế của việc phát sóng các sự kiện thể thao trực tiếp.
Đối với HeyGen, dự án này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch thành công. Nó cho thấy một trong những đài truyền hình lớn nhất thế giới sẵn sàng tin tưởng vào tài năng do AI tạo ra trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, dưới áp lực thời gian trực tiếp, trong một môi trường phát sóng nơi chất lượng không phải là điều có thể thỏa hiệp.
Cột mốc đó còn vượt xa lĩnh vực thể thao.
Quy trình sản xuất tương tự có thể giúp các đài truyền hình phản ứng kịp thời trước tin nóng, cho phép các hãng giải trí đưa tài năng vào những bối cảnh không tưởng, và mang đến cho nhà sáng tạo những cách thức hoàn toàn mới để kể chuyện mà không bị giới hạn bởi thời gian, địa lý hay điều kiện sản xuất thực tế.
Câu hỏi giờ đây không còn là liệu AI có chỗ đứng trong phát sóng hay không, mà là thế hệ người kể chuyện tiếp theo sẽ tạo ra điều gì với nó.