Bryan Fikes là người sáng lập Bonsai Marketing, nơi anh ấy giúp các doanh nghiệp phát triển thông qua các hệ thống marketing thông minh hơn, tự động hóa và video AI.

Trong suốt 25 năm qua, Bryan đã xây dựng nhiều công ty tiếp thị và giúp các doanh nghiệp thích ứng với mọi bước ngoặt lớn trong tiếp thị kỹ thuật số.

Khi video trở thành một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng niềm tin trực tuyến, anh ấy liên tục thấy cùng một vấn đề lặp đi lặp lại: các doanh nghiệp biết họ cần video nhưng lại gặp khó khăn trong việc sản xuất chúng một cách đều đặn.

Ngày nay, Bryan sử dụng HeyGen để giúp khách hàng tạo ra mọi thứ, từ video quảng bá và trang đích đến nội dung bán hàng và tài liệu đào tạo. Trong suốt quá trình đó, anh đã tạo hơn 300 video, tiết kiệm hơn 700 giờ sản xuất và xây dựng một quy trình làm việc giúp video chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận với các doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Biến video chuyên nghiệp trở nên thiết thực cho mọi doanh nghiệp

Đối với Bryan, mọi chiến lược marketing thành công đều bắt đầu từ một câu chuyện.

"Mọi thứ đều là một câu chuyện," Bryan nói. "Tôi không quan tâm bạn đang bán gì. Tôi không quan tâm bạn làm gì. Video là người kể chuyện tự nhiên nhất."

Thách thức không phải là thuyết phục khách hàng rằng video hiệu quả, mà là làm cho việc sản xuất đủ tiết kiệm để có thể sử dụng một cách thường xuyên.

"Nó rất tốn kém. Thiết bị thì đắt đỏ. Thời gian cũng đắt đỏ. Bạn cần nhiều người để làm cho tốt," Bryan nói.

Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc đầu tư hàng nghìn đô la cho mỗi video là điều không thực tế.

"Khi anh phải cân đối giữa giá xăng và một khoản chi 2.000 đô cho một video, thì anh biết ngay câu trả lời sẽ là gì," anh ấy nói.

Bryan muốn khách hàng đăng tải video thường xuyên như khi họ đăng blog, email hoặc bài đăng trên mạng xã hội, chứ không chỉ giữ lại cho vài chiến dịch mỗi năm.

Đó là lúc HeyGen đã thay đổi quy trình làm việc của anh ấy.

"HeyGen thực sự là một lựa chọn tự nhiên nhờ tốc độ, khả năng truyền tải thông điệp, và vừa đủ hiệu ứng chuyển động để tạo cảm giác điện ảnh mà không bị lố. Và trên hết, chi phí lại rất hiệu quả. Hết chuyện."

Biến video thành một phần trong mọi chiến lược marketing

Thay vì xem video như một dự án tách biệt, Bryan giờ đây tích hợp nó vào hầu như mọi dự án làm việc với khách hàng.

Đội ngũ của anh ấy tạo video cho website, trang đích, mạng xã hội, chiến dịch email, đào tạo và hỗ trợ bán hàng, biến video thành một phần nhất quán trong cách các doanh nghiệp giao tiếp.