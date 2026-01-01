Bryan Fikes là người sáng lập Bonsai Marketing, nơi anh ấy giúp các doanh nghiệp phát triển thông qua các hệ thống marketing thông minh hơn, tự động hóa và video AI.
Trong suốt 25 năm qua, Bryan đã xây dựng nhiều công ty tiếp thị và giúp các doanh nghiệp thích ứng với mọi bước ngoặt lớn trong tiếp thị kỹ thuật số.
Khi video trở thành một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng niềm tin trực tuyến, anh ấy liên tục thấy cùng một vấn đề lặp đi lặp lại: các doanh nghiệp biết họ cần video nhưng lại gặp khó khăn trong việc sản xuất chúng một cách đều đặn.
Ngày nay, Bryan sử dụng HeyGen để giúp khách hàng tạo ra mọi thứ, từ video quảng bá và trang đích đến nội dung bán hàng và tài liệu đào tạo. Trong suốt quá trình đó, anh đã tạo hơn 300 video, tiết kiệm hơn 700 giờ sản xuất và xây dựng một quy trình làm việc giúp video chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận với các doanh nghiệp ở mọi quy mô.
Biến video chuyên nghiệp trở nên thiết thực cho mọi doanh nghiệp
Đối với Bryan, mọi chiến lược marketing thành công đều bắt đầu từ một câu chuyện.
"Mọi thứ đều là một câu chuyện," Bryan nói. "Tôi không quan tâm bạn đang bán gì. Tôi không quan tâm bạn làm gì. Video là người kể chuyện tự nhiên nhất."
Thách thức không phải là thuyết phục khách hàng rằng video hiệu quả, mà là làm cho việc sản xuất đủ tiết kiệm để có thể sử dụng một cách thường xuyên.
"Nó rất tốn kém. Thiết bị thì đắt đỏ. Thời gian cũng đắt đỏ. Bạn cần nhiều người để làm cho tốt," Bryan nói.
Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc đầu tư hàng nghìn đô la cho mỗi video là điều không thực tế.
"Khi anh phải cân đối giữa giá xăng và một khoản chi 2.000 đô cho một video, thì anh biết ngay câu trả lời sẽ là gì," anh ấy nói.
Bryan muốn khách hàng đăng tải video thường xuyên như khi họ đăng blog, email hoặc bài đăng trên mạng xã hội, chứ không chỉ giữ lại cho vài chiến dịch mỗi năm.
Đó là lúc HeyGen đã thay đổi quy trình làm việc của anh ấy.
"HeyGen thực sự là một lựa chọn tự nhiên nhờ tốc độ, khả năng truyền tải thông điệp, và vừa đủ hiệu ứng chuyển động để tạo cảm giác điện ảnh mà không bị lố. Và trên hết, chi phí lại rất hiệu quả. Hết chuyện."
Biến video thành một phần trong mọi chiến lược marketing
Thay vì xem video như một dự án tách biệt, Bryan giờ đây tích hợp nó vào hầu như mọi dự án làm việc với khách hàng.
Đội ngũ của anh ấy tạo video cho website, trang đích, mạng xã hội, chiến dịch email, đào tạo và hỗ trợ bán hàng, biến video thành một phần nhất quán trong cách các doanh nghiệp giao tiếp.
"HeyGen thực sự là mảnh ghép hoàn thiện toàn bộ quá trình sáng tạo," Bryan nói. "Ai cũng có thể nấu một bát mì spaghetti, nhưng chính những viên thịt và phần sốt thêm mới tạo nên sự khác biệt. Khi bạn hoàn thành một website tốt, bạn đã tối ưu toàn bộ nội dung, liệt kê đầy đủ các dịch vụ họ cung cấp, và rồi bạn thêm vào đó cấu trúc video phù hợp."
Tác động của nó vượt xa việc chỉ tạo ra thêm nội dung.
“Chúng tôi đang thấy tỷ lệ chuyển đổi tăng lên, và chuyển đổi có nghĩa là tiền đô la cho chủ doanh nghiệp,” anh ấy nói.
Vì việc tạo video mới không còn là một nỗ lực sản xuất lớn nữa, Bryan có thể đề xuất sử dụng video ở những nơi mà trước đây khách hàng chỉ dựa vào văn bản hoặc hình ảnh tĩnh.
Mở rộng video mà không làm chậm hoạt động kinh doanh
Trước khi sử dụng HeyGen, việc tạo một video marketing thường mất hàng tuần để lên kế hoạch, nhiều cuộc họp và phải phối hợp sản xuất.
“Trước đây, chúng tôi phải họp đến năm lần. Cần ít nhất hai người tham gia. Mất ít nhất hai tuần, nếu không muốn nói là ba, chỉ để đi đến giai đoạn: ‘Đây là những gì tôi sẽ quay.’ Tổng cộng là khoảng 25 đến 30 giờ làm việc.”
Ngày nay, quy trình đã thay đổi hoàn toàn.
"Nếu tôi có một ý tưởng, tôi đưa nó vào quy trình làm việc của mình. Mười lăm phút thôi," Bryan nói. "Tôi nghĩ giờ tôi đã tối ưu đến mức một số thứ tôi có thể làm ra trong chưa đầy mười phút."
Sự thay đổi đó đã làm Bryan thay đổi cách tiếp cận việc sản xuất nội dung. Thay vì phải cân nhắc kỹ xem video nào xứng đáng với công sức bỏ ra, đội ngũ của anh ấy giờ có thể tạo video bất cứ khi nào họ cần cho các chiến dịch marketing.
"HeyGen đã trở thành lớp ở phía trên giúp tôi thực hiện tất cả các phần việc riêng lẻ," Bryan nói. "Nó cho phép tôi lấy lại một chút thời gian và không gian cho bản thân, đồng thời vẫn mang đến một sản phẩm cực kỳ chuyên nghiệp, chất lượng cao."
Kể từ khi sử dụng HeyGen, Bryan đã tạo hơn 300 video, ước tính tiết kiệm được hơn 700 giờ và dự định xuất bản từ 10 đến 15 video mỗi ngày khi doanh nghiệp của anh tiếp tục phát triển.
Giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp thị như những thương hiệu lớn
Bryan hợp tác với các nhà thầu, luật sư, tổ chức đào tạo, doanh nghiệp dịch vụ tại nhà và các công ty địa phương khác không có đội ngũ sản xuất video riêng.
Nhiều người muốn sử dụng video nhưng cho rằng điều đó nằm ngoài tầm với.
Thay vì phải phụ thuộc vào các ekip sản xuất đắt đỏ, Bryan giúp khách hàng sử dụng HeyGen để tạo video chuyên nghiệp theo yêu cầu.
"HeyGen đã trở thành một công cụ mà tôi có thể thoải mái nói rằng: 'Hãy vào xem thử đi,' vì giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng đã đạt đến mức mà dù ở trình độ nào," Bryan nói. "Luôn có một chỗ cho nền tảng video HeyGen để giúp họ giải quyết vấn đề và kể câu chuyện của mình."
Đối với Bryan, lợi ích lớn nhất không chỉ là tạo ra nhiều video hơn. Mà là giúp các doanh nghiệp giao tiếp nhất quán hơn và chuyển đổi được nhiều khách hàng hơn.
"Mỗi khách hàng mà tôi triển khai giải pháp này đúng cách đều đang thấy tỷ lệ chuyển đổi tăng lên," Bryan nói. "Tôi có thể khẳng định không chút nghi ngờ rằng HeyGen đã ít nhất là nhân đôi, nếu không muốn nói là gấp ba lần, mức độ thành công về chuyển đổi mà các khách hàng của tôi đang đạt được."
"HeyGen đã giúp tôi mở rộng chính agency của mình lên doanh thu bảy con số chỉ trong một năm. Nó cho phép tôi phát triển như thể tôi có một đội ngũ 12 đến 15 người làm việc toàn thời gian cho mình," Bryan nói.