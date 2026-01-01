Zarin TV được thành lập với một sứ mệnh đơn giản nhưng đầy tham vọng: tạo ra một nền tảng nơi những câu chuyện về Afghanistan có thể được kể một cách chân thực, độc lập và không sợ hãi.

Tổ chức tập trung vào tin tức cộng đồng, giáo dục, giải trí và các vấn đề của phụ nữ, đồng thời làm nổi bật những góc nhìn thường bị truyền thông dòng chính bỏ qua. Đội ngũ làm việc với các nhà báo và cộng tác viên ở nhiều quốc gia để mang đến các bài tường thuật và kể chuyện phản ánh đúng thực tế đời sống tại Afghanistan.

“Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp tin tức cộng đồng và nội dung giải trí, chủ yếu là về giáo dục và mở ra những con đường mới, như soi rọi vào các vấn đề của phụ nữ,” bà Mariam Harris, Giám đốc Phát triển và Quan hệ Đối tác tại Zarin TV, cho biết.

Nhưng sau khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan, ngành báo chí độc lập ngày càng trở nên nguy hiểm. Các phóng viên phải liều mình, thậm chí đặt cả gia đình vào vòng nguy hiểm chỉ vì làm công việc của mình.

Thách thức đó đã khiến Zarin TV quyết định sử dụng HeyGen. Bằng cách dùng các avatar AI, tổ chức này đã tìm ra cách bảo vệ danh tính của các nhà báo, đồng thời tiếp tục chia sẻ những câu chuyện mà nếu không, có thể sẽ không bao giờ đến được với công chúng.

Vượt qua các rủi ro an toàn cho các nhà báo độc lập

Đối với Zarin TV, thách thức chưa bao giờ chỉ là sản xuất nội dung, mà là sản xuất nội dung một cách an toàn. Khi các nhà báo đưa tin về những câu chuyện chỉ trích chính phủ hoặc nêu bật các vấn đề nhạy cảm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

“Nếu chúng tôi sử dụng các nhà báo thật của mình và những người thật đang làm công việc này, thì gia đình của họ sẽ bị quấy rối ở quê nhà,” Mariam giải thích.

Trong một số trường hợp, gia đình có thể bị đe dọa, quấy rối hoặc bắt giữ vì các bài đưa tin của nhà báo. Vì thế, rất nhiều câu chuyện đã không bao giờ được kể lại. Các nhà báo phải cân nhắc giữa tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin và những rủi ro tiềm ẩn đối với bản thân họ và những người thân yêu.