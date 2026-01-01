Zarin TV được thành lập với một sứ mệnh đơn giản nhưng đầy tham vọng: tạo ra một nền tảng nơi những câu chuyện về Afghanistan có thể được kể một cách chân thực, độc lập và không sợ hãi.
Tổ chức tập trung vào tin tức cộng đồng, giáo dục, giải trí và các vấn đề của phụ nữ, đồng thời làm nổi bật những góc nhìn thường bị truyền thông dòng chính bỏ qua. Đội ngũ làm việc với các nhà báo và cộng tác viên ở nhiều quốc gia để mang đến các bài tường thuật và kể chuyện phản ánh đúng thực tế đời sống tại Afghanistan.
“Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp tin tức cộng đồng và nội dung giải trí, chủ yếu là về giáo dục và mở ra những con đường mới, như soi rọi vào các vấn đề của phụ nữ,” bà Mariam Harris, Giám đốc Phát triển và Quan hệ Đối tác tại Zarin TV, cho biết.
Nhưng sau khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan, ngành báo chí độc lập ngày càng trở nên nguy hiểm. Các phóng viên phải liều mình, thậm chí đặt cả gia đình vào vòng nguy hiểm chỉ vì làm công việc của mình.
Thách thức đó đã khiến Zarin TV quyết định sử dụng HeyGen. Bằng cách dùng các avatar AI, tổ chức này đã tìm ra cách bảo vệ danh tính của các nhà báo, đồng thời tiếp tục chia sẻ những câu chuyện mà nếu không, có thể sẽ không bao giờ đến được với công chúng.
Vượt qua các rủi ro an toàn cho các nhà báo độc lập
Đối với Zarin TV, thách thức chưa bao giờ chỉ là sản xuất nội dung, mà là sản xuất nội dung một cách an toàn. Khi các nhà báo đưa tin về những câu chuyện chỉ trích chính phủ hoặc nêu bật các vấn đề nhạy cảm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
“Nếu chúng tôi sử dụng các nhà báo thật của mình và những người thật đang làm công việc này, thì gia đình của họ sẽ bị quấy rối ở quê nhà,” Mariam giải thích.
Trong một số trường hợp, gia đình có thể bị đe dọa, quấy rối hoặc bắt giữ vì các bài đưa tin của nhà báo. Vì thế, rất nhiều câu chuyện đã không bao giờ được kể lại. Các nhà báo phải cân nhắc giữa tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin và những rủi ro tiềm ẩn đối với bản thân họ và những người thân yêu.
“Chúng tôi thực sự, thực sự phải che giấu danh tính,” Mariam nói.
Đồng thời, Zarin TV muốn mở rộng việc đưa tin về những vấn đề hiếm khi được thảo luận công khai, bao gồm quyền phụ nữ, nhân quyền, giáo dục và đời sống thường nhật bên trong Afghanistan.
Nhóm cần một giải pháp để bảo vệ an toàn cho các nhà báo, đồng thời vẫn giữ được sự tin cậy và kết nối mà hình thức kể chuyện bằng video mang lại.
Ứng dụng avatar AI để bảo vệ danh tính và kể thêm nhiều câu chuyện
Mariam lần đầu biết đến HeyGen thông qua các thành viên trong đội ngũ sản xuất của mình, những người đã ngay lập tức nhận ra tiềm năng của nó.
Nhóm bắt đầu sử dụng các avatar có sẵn của HeyGen để tạo bản tin đa ngôn ngữ, che giấu danh tính phóng viên phía sau những người dẫn chương trình AI chân thực.
“Chúng tôi đã tạo ra những tác nhân này và xây dựng các nhân vật dựa trên tính cách của họ,” Mariam nói.
Thay vì đưa các nhà báo thật lên màn hình, Zarin TV giờ đây có thể trình bày các bản tin thông qua những người dẫn chương trình do AI tạo ra, phù hợp với ngôn ngữ, khán giả và phong cách của từng chương trình phát sóng.
Tổ chức đã thử nghiệm sản xuất nội dung bằng bảy ngôn ngữ để đội ngũ có thể cẩn thận lựa chọn các avatar phù hợp với văn hóa của từng nhóm khán giả.
Tính chân thực của các avatar cũng giúp khán giả tương tác với nội dung một cách tự nhiên.
“Rất nhiều người thậm chí còn không biết đó là AI,” cô ấy nói.
Bằng cách kết hợp các kịch bản do nhà báo biên soạn với người dẫn chương trình AI, Zarin TV đã có được một cách thức có thể mở rộng để xuất bản các câu chuyện nhạy cảm mà không khiến cộng tác viên phải đối mặt với rủi ro không cần thiết.
Mở rộng khả năng tiếp cận tin tức vượt qua ranh giới ngôn ngữ và quốc gia
Trước khi áp dụng các avatar AI, việc sản xuất nội dung đa ngôn ngữ khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều. Giờ đây, Zarin TV có thể điều chỉnh các bản tin cho những nhóm khán giả khác nhau mà vẫn giữ được tính nhất quán trên toàn bộ các chương trình phát sóng.
Các nhà báo trong nhóm xây dựng nội dung đưa tin và kịch bản, trong khi các nhà sản xuất lựa chọn avatar và ngôn ngữ phù hợp nhất cho từng câu chuyện.
Cách tiếp cận này cho phép Zarin TV tiếp cận khán giả ở xa ngoài Afghanistan, đồng thời giúp người xem trên toàn thế giới hiểu rõ hơn về thực tế cuộc sống bên trong đất nước.
Hiện tại, nền tảng này thu hút gần hai triệu lượt truy cập vào trang web mỗi tháng và tiếp tục mở rộng lượng khán giả trên các kênh mạng xã hội. Tổ chức này cũng nhìn thấy những cơ hội trong tương lai để mở rộng vượt ra ngoài các chương trình tin tức truyền thống.
Các avatar AI giúp những khả năng đó trở nên khả thi, đồng thời vẫn giữ được tính ẩn danh vốn rất quan trọng đối với nhiều cộng tác viên.
Trao cho các nhà báo quyền tự do kể chuyện một cách an toàn
Đối với Zarin TV, giá trị lớn nhất của HeyGen không nằm ở hiệu quả hay tốc độ sản xuất, mà là ở khả năng bảo vệ.
Nền tảng này cho phép các nhà báo đưa tin về những vấn đề nhạy cảm, thảo luận những thực tế khó khăn và khuếch đại tiếng nói của các nhóm ít được lắng nghe mà không khiến bản thân họ hay gia đình phải đối mặt với những rủi ro không cần thiết.
“HeyGen đã cho phép chúng tôi có được nhiều tự do hơn,” Mariam nói.
Cô nói thêm rằng đóng góp quan trọng nhất của nền tảng là “sự ẩn danh mà chúng tôi có thể mang lại cho các nhà báo của mình.”
Nếu các avatar AI không còn khả dụng, Zarin TV có lẽ sẽ phải dựa vào các bản tin chỉ có âm thanh, che giấu danh tính, hoặc cắt giảm đáng kể việc sản xuất video. Thay vào đó, tổ chức này có thể tiếp tục tạo ra nội dung hấp dẫn, lấy con người làm trung tâm mà khán giả có thể kết nối.
Đối với một tổ chức truyền thông định hướng sứ mệnh đang hoạt động trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năng lực đó mang tính bước ngoặt.
Bằng cách kết hợp báo chí độc lập với các avatar AI, Zarin TV đang tạo ra một cách an toàn hơn để kể chuyện, bảo vệ các phóng viên và bảo đảm rằng những tiếng nói từ Afghanistan tiếp tục được lắng nghe trên khắp thế giới.