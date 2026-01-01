Xây dựng hạ tầng video có khả năng mở rộng với HeyGen API

Cắt giảm 95% chi phí và thời gian sản xuất; tạo, dịch và mở rộng video trên hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.

110M+

Tổng số video đã tạo

15M+

Tổng số video đã được dịch

175+

Ngôn ngữ

99,8%

Thời gian hoạt động của API

Câu chuyện khách hàng

Được 80% các công ty Fortune 100 tin dùng nhờ khả năng mở rộng, bảo mật và tốc độ vượt trội

100%

tăng năng lực sản xuất video

40%

tăng thời lượng xem video

4x

thời gian tạo ra giá trị nhanh hơn

< 3

phút để tạo bài hát tùy chỉnh

30

ngôn ngữ đã được dịch

60

video được tạo mỗi ngày

Giải pháp nổi bật

Trí tuệ video chuẩn doanh nghiệp

Xây dựng hạ tầng video mạnh mẽ với API doanh nghiệp và các khả năng AI được thiết kế cho khả năng mở rộng, tự động hóa và phạm vi tiếp cận toàn cầu.

API kiểm tra lỗi chính tả

Trước khi dịch video của bạn, hãy nhanh chóng xem lại và chỉnh sửa bản chép lời để thông điệp được chính xác và rõ ràng.

API Dịch Video

Bản địa hóa các khóa đào tạo và ra mắt sản phẩm bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với độ chính xác đồng bộ khẩu hình lên đến 99%.

API Tác Nhân Video

Biến wiki nội bộ hoặc kho kiến thức của bạn thành những video sinh động, giàu cảm xúc với công nghệ AI chuyển văn bản thành video.

API Tạo Video

Tự động hóa việc tạo video đào tạo và giới thiệu nhân sự do avatar dẫn dắt mà không cần máy quay, studio hay đội ngũ sản xuất.

API Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói

API chuyển văn bản thành giọng nói SOTA với độ nhất quán, độ trễ và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt nhất.

API Mẫu

Tạo video cá nhân hóa ở quy mô lớn bằng các mẫu linh hoạt, dễ chỉnh sửa của HeyGen.

Đơn giản cho nhà phát triển. Nhanh để đội ngũ triển khai

Tạo video của bạn trong vài phút với REST API trực quan của chúng tôi.

curl--request POST \
     --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \
     --header 'accept: application/json' \
     --header 'content-type: application/json' \
     --header 'x-api-key: <your-api-key>' \
     --data '
{
  "translate_audio_only":"false",
  "keep_the_same_format":"false",
  "mode":"precision"
}
'
Trường hợp sử dụng

Video lập trình cho mọi bộ phận, được xây dựng theo cách của bạn

Tìm hiểu cách các nhóm xây dựng quy trình làm việc video có thể mở rộng trên hạ tầng trí tuệ video toàn cầu của HeyGen.

Đào tạo & Phát triển

Tạo video đào tạo đa ngôn ngữ nhanh hơn và giữ nội dung nhất quán trên toàn cầu.

Tăng cường hiệu quả bán hàng

Tạo video tiếp cận cá nhân hóa và theo từng tài khoản ở quy mô lớn.

Tiếp thị

Tạo nội dung chiến dịch được bản địa hóa mà không cần xây dựng lại quy trình làm việc.

Đào tạo & hỗ trợ

Biến kiến thức có thể lặp lại thành những trải nghiệm video có thể mở rộng.

Tại sao chọn HeyGen

Bảo mật, độ tin cậy và khả năng kiểm soát API cấp doanh nghiệp

HeyGen cung cấp cho các doanh nghiệp một hạ tầng video an toàn, đáng tin cậy, được xây dựng để mở rộng video AI với mức độ bảo mật, thời gian hoạt động và khả năng kiểm soát mà các đội ngũ toàn cầu yêu cầu.

Bảo mật

SOC 2 Type II và GDPR

Bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. HeyGen được kiểm toán độc lập và chứng nhận tuân thủ SOC 2 Type II và GDPR, đảm bảo thông tin của bạn luôn được bảo vệ theo các tiêu chuẩn cao nhất.

Độ tin cậy

Thời gian hoạt động 99,8%

HeyGen được xây dựng để mang lại hiệu suất ổn định với thời gian hoạt động API đạt 99,8%, đảm bảo hạ tầng video của bạn luôn sẵn sàng và các quy trình làm video tự động vận hành liên tục, không bị gián đoạn.

Hỗ trợ

Hỗ trợ chuyên trách

Khách hàng doanh nghiệp được tiếp cận trực tiếp với các kỹ sư hỗ trợ chuyên trách, những người giúp đảm bảo triển khai suôn sẻ, xử lý sự cố nhanh chóng và vận hành video ổn định ở quy mô lớn.

Kiểm soát

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Quản lý quyền với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), giúp các nhóm có thể phân quyền truy cập một cách an toàn, duy trì quản trị và kiểm soát cách các quy trình làm việc với video được tạo và quản lý.

Get enterprise discounted rate

We want to be the best partner to grow with you. We offer discounted rate to our enterprise customers to support your scaling

HeyGen Skills: Hướng dẫn tác nhân AI của bạn các phương pháp tốt nhất để sử dụng HeyGen API & MCP

Tích hợp tạo video AI vào quy trình làm việc của nhà sáng tạo

Tích hợp API doanh nghiệp của chúng tôi đưa sức mạnh video AI trực tiếp vào quy trình làm việc của đội ngũ sáng tạo, giúp bạn dễ dàng tạo video chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không cần mất thời gian chuyển đổi giữa nhiều công cụ.

Certified to meet global security and compliance standards

Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn

Sự khác biệt chính nằm ở mức độ cân bằng giữa tự động hóa và khả năng kiểm soát chi tiết.

Sự khác biệt chính nằm ở sự cân bằng giữa tự động hóa và mức độ kiểm soát chi tiết.API Video Agent nhận một đoạn văn bản nhắc lệnh duy nhất và kích hoạt quy trình tự động để tạo avatar, viết kịch bản, tạo và dàn bố cục các tài sản hình ảnh. Giải pháp này cung cấp đầy đủ khả năng kiểm soát chính xác, đồng thời vẫn cho phép tự do sáng tạo hoàn toàn. Rất phù hợp cho việc khám phá nội dung ở quy mô lớn, sản xuất video nội bộ và tự động hóa. Đây là một giải pháp thực sự độc đáo trên toàn ngành.

So với đó, Standard Video Generation APIs có 2 phần chính: 1) Tạo video Avatar và 2) Tạo video từ Template. Các lập trình viên tạo Avatar và Mẫu Video bằng nền tảng Web của HeyGen, sau đó có thể được sử dụng thông qua API. Mặc dù cần nhiều bước thiết lập hơn, các API này mang lại khả năng kiểm soát chính xác cần thiết để đảm bảo tài sản nội dung nhất quán với thương hiệu và có giá trị sản xuất cao. Khách hàng doanh nghiệp đã tạo ra hàng triệu video thông qua chúng để tự động hóa quy trình sản xuất nội dung của mình.

Có, dưới đây là các bước để sử dụng Photo Avatar API

  1. Tải lên ảnh hiện có (thông qua Upload Asset API)
  2. Tạo Nhóm Avatar: Tạo Nhóm Avatar bằng cách nhóm các ảnh của cùng một đối tượng.
  3. (tùy chọn) Huấn luyện Nhóm Avatar: Sau khi Nhóm Avatar của bạn được tạo, bạn có thể huấn luyện mô hình để nhận diện các đặc điểm, biểu cảm và những yếu tố độc đáo khác của đối tượng nhằm tạo ra các avatar chân thực.
  4. Nếu bạn muốn sử dụng Tạo Video Mẫu để tạo video “cá nhân hóa” ở quy mô lớn, bạn có thể sử dụng/thay thế avatar bằng cách làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn muốn sử dụng Tính năng Tạo Video Avatar, bạn có thể sử dụng / chèn avatar bằng cách làm theo hướng dẫn.

Có. API hỗ trợ tạo avatar hoàn toàn từ văn bản thông qua một khung mô tả có cấu trúc, loại bỏ nhu cầu sử dụng thêm tài sản hình ảnh bên ngoài. Bằng cách cung cấp các tham số cụ thể cho tám trường bắt buộc — bao gồm độ tuổi, giới tính, sắc tộc và phong cách — AI sẽ tổng hợp nên một nhân vật (persona) độc đáo với độ phân giải cao. Ví dụ, khi chọn sắc tộc "Đông Á" với phong cách "Chuyên nghiệp" và ánh sáng "Điện ảnh", hệ thống sẽ trả về một bộ sưu tập Avatar và Giao diện (Looks) độc nhất, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng thư viện dàn diễn viên đa dạng mà thực tế không hề tồn tại ngoài đời.

Bạn có thể làm theo hướng dẫn tại đây để tạo avatar từ prompt.

Hệ thống template được thiết kế cho quy trình sản xuất video kiểu "mail-merge" hiệu suất cao, trong đó một bố cục mẫu đóng vai trò là khung chứa dữ liệu động. Người dùng trước tiên tạo hoặc chọn một template thông qua Dashboard hoặc API, sau đó xác định các vị trí giữ chỗ cụ thể cho văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh. Bằng cách gửi một yêu cầu POST duy nhất đến endpoint generate của template kèm payload JSON chứa các biến, hệ thống sẽ tự động render các tệp video độc nhất cho từng người nhận, trở thành tiêu chuẩn của ngành cho hoạt động tiếp cận bán hàng cá nhân hóa và quy trình onboarding khách hàng tùy chỉnh ở quy mô lớn.

Để đảm bảo mức độ chân thực và độ chính xác khớp khẩu hình cao nhất, “Lộ trình Vàng” được khuyến nghị là tự động truy xuất và sử dụng default_voice_id gắn với một avatar cụ thể. Cách này đảm bảo các đặc tính giọng nói — như giới tính, tông giọng và giọng vùng miền — đã được tối ưu sẵn cho hình ảnh nhân vật của avatar đó, từ đó giảm đáng kể nguy cơ tạo cảm giác “lạ lẫm” (uncanny valley). Nếu cần dùng giọng tùy chỉnh, các lập trình viên luôn nên lọc danh sách v2/voices sao cho phù hợp với metadata của avatar để duy trì tính nhất quán giữa hình ảnh và âm thanh.

Vì việc render video AI độ trung thực cao là một quy trình tiêu tốn nhiều tài nguyên và có thể mất vài phút, nên API được thiết kế để sử dụng với kiến trúc bất đồng bộ, hướng sự kiện thông qua Webhook. Thay vì giữ một kết nối mở (dễ dẫn đến timeout), ứng dụng của bạn nên đăng ký một URL webhook để nhận thông báo "push" tự động ngay khi sự kiện avatar_video.success được kích hoạt. Cách này cho phép backend của bạn vẫn duy trì hiệu năng, chỉ xử lý video — thông qua video_url được cung cấp — tại thời điểm video sẵn sàng.

API mang lại khả năng tiếp cận toàn cầu cực kỳ rộng lớn, hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ và một thư viện với hơn 300 giọng đọc đa dạng, giúp giao tiếp xuyên biên giới trở nên liền mạch. Vượt xa tính năng chuyển văn bản thành giọng nói đơn thuần ở nhiều ngôn ngữ, nền tảng còn cung cấp tính năng "Video Translation" cho phép lấy một video có sẵn và dịch phần âm thanh, đồng thời tự động đồng bộ lại chuyển động môi của avatar theo ngôn ngữ mới. Điều này đảm bảo phần thể hiện hình ảnh trông vẫn tự nhiên và chân thực bằng tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Nhật như trong bản thu tiếng Anh gốc.

HeyGen Video Translation có thể hỗ trợ 175 ngôn ngữ và phương ngữ (theo here).

