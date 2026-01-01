Indegene là một tổ chức dịch vụ khoa học đời sống toàn cầu, hỗ trợ các công ty dược phẩm và chăm sóc sức khỏe chuyển tải những thông tin khoa học và y khoa phức tạp thành nội dung truyền thông rõ ràng, hấp dẫn và tuân thủ quy định. Công việc của họ bao phủ toàn bộ vòng đời sản phẩm, hỗ trợ các bên liên quan từ nhân viên y tế, bệnh nhân cho đến các nhóm y khoa nội bộ và bộ phận pháp chế, quản lý tuân thủ.

Cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Indegene là một thách thức then chốt: đơn giản hóa các nội dung khoa học có tính chuyên môn cao mà vẫn đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các quy định.

Trước đây, điều này đồng nghĩa với việc tạo ra nội dung viết chất lượng cao, các bài thuyết trình và những video được sản xuất chuyên nghiệp theo đúng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về y khoa, pháp lý và quy định (MLR). Nhưng khi nhu cầu về nội dung được cá nhân hóa, đa ngôn ngữ và có khả năng mở rộng ngày càng tăng, những giới hạn của quy trình sản xuất video truyền thống đã trở nên rõ ràng.

Mọi thứ đã thay đổi khi Indegene bắt đầu tích hợp HeyGen vào quy trình nội dung và video của mình.

Vượt qua sự phức tạp của quy trình sản xuất video truyền thống

Trước khi sử dụng HeyGen, mỗi dự án video đều cần phải phối hợp giữa nhiều nhóm khác nhau, bao gồm người viết nội dung, chuyên gia thẩm định y khoa, nghệ sĩ lồng tiếng, biên tập viên video và ê-kíp sản xuất.

Quy trình làm việc bao gồm viết kịch bản, thẩm định y khoa, pháp lý và tuân thủ quy định (MLR), xây dựng storyboard, quay video, thu âm giọng đọc, dựng phim và nhiều vòng phản hồi. Ngay cả những chỉnh sửa nhỏ cũng có thể dẫn đến khối lượng làm lại đáng kể.

“Bất kỳ cập nhật hay nỗ lực bản địa hóa nào thường đồng nghĩa với việc phải thu âm và biên tập lại, làm tăng thêm thời gian, chi phí và phụ thuộc vào nguồn lực,” Indegene cho biết.

Điều này đã tạo ra một số thách thức:

Yêu cầu nhân lực cao trên nhiều nhóm khác nhau

Thời gian sản xuất kéo dài do phải phối hợp và trải qua nhiều vòng rà soát

Chi phí tăng cao do các buổi quay tại studio và thuê diễn viên

Khả năng mở rộng hạn chế khi cần tạo nhiều phiên bản hoặc bản cập nhật

Quy trình bản địa hóa phức tạp, yêu cầu phải thu âm mới

Quy trình này hiệu quả nhưng khó mở rộng trong một môi trường toàn cầu phát triển nhanh.

Ứng dụng AI để chuyển đổi quy trình tạo video

Để giải quyết những thách thức này, Indegene đã tích hợp HeyGen vào quy trình sản xuất của mình, qua đó thay đổi căn bản cách video được tạo ra và phân phối.

Quy trình làm việc mới hoàn toàn số hóa, tự động hóa và có khả năng mở rộng.

Thay vì phải sắp xếp các buổi quay hình trực tiếp, giờ đây các nhóm chỉ cần tải kịch bản hoặc bài thuyết trình trực tiếp lên HeyGen. Các avatar do AI tạo ra thay thế người dẫn chương trình, loại bỏ nhu cầu về trường quay, lịch trình quay và sản xuất tại chỗ.

Nền tảng này cho phép tạo video cực nhanh, giúp các nhóm sản xuất các video chất lượng cao dựa trên avatar chỉ trong vài phút. Việc cập nhật nội dung cũng diễn ra mượt mà không kém.

Việc bản địa hóa, vốn trước đây là một trong những khâu tốn nhiều thời gian nhất của quá trình sản xuất, nay đã nhanh hơn đáng kể.

“Các video đa ngôn ngữ có thể được tạo nhanh chóng mà không cần quay bổ sung hay thu âm lồng tiếng,” Indegene cho biết.

Sự chuyển đổi này đã giúp Indegene mở rộng sản xuất video trên toàn cầu trong khi vẫn duy trì tính nhất quán, tuân thủ và chất lượng.

Cung cấp nội dung y khoa có khả năng mở rộng, tuân thủ và hấp dẫn

Với HeyGen, Indegene hiện tạo ra nhiều định dạng nội dung khác nhau, bao gồm video sử dụng avatar, tài liệu đào tạo được bản địa hóa, podcast và các bản chuyển đổi từ PPT sang video.

Một trường hợp sử dụng quan trọng là các video giải thích lâm sàng dành cho khách hàng trong ngành dược phẩm. Những video này trình bày cơ chế tác động của thuốc, lợi ích lâm sàng và giá trị mang lại cho bệnh nhân một cách rõ ràng và hấp dẫn.

Trước đây, việc sản xuất nội dung như vậy cần đến nhiều tuần làm việc của nhiều nhóm khác nhau. Với HeyGen, quy trình này đã được đơn giản hóa một cách đáng kể.

Các avatar AI đóng vai trò người dẫn chương trình, truyền tải nội dung với giọng điệu được điều chỉnh phù hợp cho từng nhóm khán giả. Những giải thích mang tính chuyên môn có thể được hướng đến các chuyên gia y tế, trong khi các phiên bản đơn giản hơn có thể được tạo cho bệnh nhân và người chăm sóc.

Đồng thời, các hình ảnh động và yếu tố nhận diện thương hiệu được kết hợp với các tiêu chuẩn quản lý để đảm bảo tính rõ ràng, thu hút và tuân thủ.

Kết quả là một hệ thống có khả năng mở rộng để cung cấp nội dung truyền thông y khoa nhất quán, chất lượng cao trên nhiều khu vực và nhóm đối tượng khác nhau.

Đạt được những cải thiện có thể đo lường về tốc độ, chi phí và khả năng mở rộng

Tác động của việc tích hợp HeyGen đã rất đáng kể đối với toàn bộ hoạt động của Indegene.

Tiết kiệm thời gian : Việc sản xuất video theo cách truyền thống mất 6–8 tuần cho mỗi video. Với HeyGen, cùng một sản phẩm có thể được hoàn thành trong 5–10 ngày, bao gồm cả bản địa hóa.

: Việc sản xuất video theo cách truyền thống mất 6–8 tuần cho mỗi video. Với HeyGen, cùng một sản phẩm có thể được hoàn thành trong 5–10 ngày, bao gồm cả bản địa hóa. Cập nhật nhanh hơn : Những thay đổi trước đây cần đến vài ngày để chỉnh sửa lại giờ có thể hoàn thành chỉ trong vài phút đến vài giờ.

: Những thay đổi trước đây cần đến vài ngày để chỉnh sửa lại giờ có thể hoàn thành chỉ trong vài phút đến vài giờ. Giảm nhân lực : Các nhóm sản xuất đã được tinh gọn từ 5–8 người xuống chỉ còn 1–2 vận hành viên, giải phóng nguồn lực cho các công việc có giá trị cao hơn.

: Các nhóm sản xuất đã được tinh gọn từ 5–8 người xuống chỉ còn 1–2 vận hành viên, giải phóng nguồn lực cho các công việc có giá trị cao hơn. Hiệu quả chi phí : Chi phí sản xuất đã giảm từ 50–60%, loại bỏ nhu cầu về trường quay, diễn viên và khâu hậu kỳ tốn kém.

: Chi phí sản xuất đã giảm từ 50–60%, loại bỏ nhu cầu về trường quay, diễn viên và khâu hậu kỳ tốn kém. Khả năng mở rộng và bản địa hóa: Việc sản xuất video đa ngôn ngữ hiện nhanh hơn gấp 5–10 lần, cho phép phân phối toàn cầu một cách nhanh chóng.

Những cải tiến này đã giúp Indegene tạo ra nhiều nội dung hơn, nhanh hơn và với ít nguồn lực hơn, đồng thời vẫn tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về tuân thủ.

Đối với Indegene, việc áp dụng HeyGen không chỉ đơn thuần là cải thiện quy trình làm việc; đó còn là một bước chuyển đổi mang tính căn bản trong cách thức truyền thông khoa học được triển khai.

Bằng cách kết hợp khả năng tạo video được hỗ trợ bởi AI với chuyên môn sâu trong lĩnh vực khoa học đời sống, Indegene đã xây dựng một mô hình có thể mở rộng để cung cấp nội dung chính xác, hấp dẫn và tuân thủ quy định cho khán giả trên toàn cầu.

Kết quả là một cách tiếp cận giao tiếp nhanh hơn, hiệu quả hơn và linh hoạt hơn, giúp thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và sự thấu hiểu, đồng thời hỗ trợ mang lại kết quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn.