Stratasys là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất bồi đắp (in 3D), giúp khách hàng sáng tạo không giới hạn để hướng tới một thế giới kinh tế hơn, cá nhân hóa hơn và bền vững hơn. Với vai trò Giám đốc Đào tạo Toàn cầu, Michael Muenchow phụ trách đào tạo kỹ thuật cho khách hàng và đội ngũ dịch vụ, đảm bảo các nhóm trên toàn thế giới có thể vận hành thiết bị Stratasys với thời gian hoạt động tối đa, hiệu suất cao và quy trình làm việc được tối ưu hóa.

Đội ngũ của Michael chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật nhằm hỗ trợ khách hàng, kỹ sư dịch vụ, đội ngũ bán hàng và các bên liên quan nội bộ trên nhiều khu vực. Khi xu hướng học tập thay đổi, video trở thành trung tâm trong cách Stratasys truyền tải kiến thức, nhưng việc mở rộng quy mô đào tạo bằng video chất lượng cao trên toàn cầu đã tạo ra những thách thức mới.

Quản lý cập nhật và bản địa hóa trong đào tạo bằng video

Tại Stratasys, video là một trong những cách chính để mọi người học hỏi. Khách hàng và các nhóm dịch vụ dựa vào các video hướng dẫn ngắn, nội dung theo yêu cầu và hình thức học tập kiểu YouTube để nhận được câu trả lời nhanh chóng và đúng ngữ cảnh.

“Video là cách hầu hết mọi người học hỏi ngày nay,” Michael giải thích. “Điều quan trọng với chúng tôi là phải xây dựng nội dung một cách hiệu quả và phù hợp cho mọi đối tượng khán giả.”

Trước khi sử dụng HeyGen, việc tạo video đào tạo gặp phải hai thách thức lớn: cập nhật nội dung và bản địa hóa.

Khi một video đào tạo đã được quay xong, ngay cả những thay đổi nhỏ được đưa ra trong quá trình rà soát cũng thường đồng nghĩa với việc phải quay lại studio để ghi hình lại nội dung. Điều đó làm chậm quá trình xuất bản và gây nhiều trở ngại cho các chuyên viên thiết kế đào tạo.

“Nếu người duyệt có góp ý, chúng tôi phải tìm cách làm lại hoặc quay lại,” Michael nói. “Điều đó làm tăng thêm thời gian và độ phức tạp.”

Việc bản địa hóa còn là một rào cản lớn hơn. Để phục vụ khán giả toàn cầu, trước đây Stratasys phải dựa vào các bên liên quan nội bộ để hỗ trợ dịch hoặc làm lại video sang các ngôn ngữ khác. Thuê ngoài dịch thuật và sản xuất video thường tốn kém đến mức khó có thể thực hiện.

“Nếu không có khả năng bản địa hóa do HeyGen hỗ trợ, chúng tôi đơn giản là không thể làm điều này ở quy mô lớn được,” Michael nói.

Sử dụng HeyGen để xây dựng một lần và bản địa hóa trên toàn cầu

HeyGen đã mang đến cho Stratasys một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với việc đào tạo qua video. Thay vì phải thu âm lại nội dung, đội ngũ của Michael giờ đây có thể quay lại nền tảng, chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video mà không cần trở lại phòng thu. Điều này giúp các vòng rà soát diễn ra nhanh hơn và việc cập nhật nội dung trở nên dễ quản lý hơn rất nhiều.

Nhưng thay đổi lớn nhất đến từ việc bản địa hóa.

Với HeyGen, Stratasys giờ đây chỉ cần tạo một video đào tạo một lần rồi bản địa hóa sang nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng tính năng bản địa hóa hàng loạt, bảng thuật ngữ thương hiệu và các quy tắc bắt buộc về cách phát âm, điều này đặc biệt quan trọng trong một lĩnh vực có tính kỹ thuật cao.

“Chúng tôi có rất nhiều thuật ngữ không phổ biến giữa các ngôn ngữ,” Michael giải thích. “Khả năng kiểm soát việc dịch thuật và cách phát âm là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.”

Trong nhiều trường hợp, các video đã được bản địa hóa có thể sẵn sàng xuất bản ngay lập tức. Trong những trường hợp khác, chỉ cần một bước hiệu đính nhẹ để đảm bảo độ chính xác mà không cần tốn kém cho việc thu âm lại toàn bộ hoặc thuê nhà cung cấp bên ngoài.

HeyGen cũng giúp triển khai các video đào tạo do avatar dẫn dắt trên nhiều phòng ban. Đội của Michael sử dụng avatar cho các khóa đào tạo hướng tới khách hàng và dịch vụ, trong khi các đội khác, như kỹ thuật toàn cầu, dùng chúng cho đào tạo nội bộ về kỹ thuật và kiểm soát.

Tối ưu hóa việc triển khai LMS và các lộ trình học tập cá nhân hóa

Một trong những tính năng có tác động lớn nhất đối với Stratasys là khả năng xuất SCORM và trình phát đa ngôn ngữ. Điều này cho phép đội ngũ chỉ cần tải lên một nội dung đào tạo duy nhất vào hệ thống quản lý học tập của họ và phân phối trên toàn cầu. Người học sẽ tự động trải nghiệm nội dung bằng ngôn ngữ phù hợp nhất với họ.

“Trình phát đa ngôn ngữ đó thật tuyệt vời,” Michael nói. “Chúng tôi có thể tạo một nội dung, phân phối trên toàn cầu, và người dùng sẽ trải nghiệm nó theo cách phù hợp nhất với họ.”

HeyGen cũng hỗ trợ phân nhánh và học tập theo kịch bản. Đối với các quy trình phức tạp, như xử lý sự cố hoặc lắp đặt máy móc, người học có thể chọn các nhánh phù hợp với tình huống cụ thể của mình, thay vì bị choáng ngợp bởi một video hướng dẫn quá dài.

“Chúng ta có thể xây dựng cả hai phiên bản và để người học theo dõi nội dung phù hợp với họ vào từng thời điểm,” Michael nói.

Thúc đẩy hiệu quả và cắt giảm chi phí trong đào tạo toàn cầu

Kể từ khi áp dụng HeyGen, Stratasys đã ghi nhận những tác động rõ ràng và có thể đo lường được:

Tăng 120% lượt xem video trên YouTube nhờ nội dung được bản địa hóa

Hơn 1 triệu đô la chi phí ước tính được tiết kiệm nhờ không thuê ngoài việc dịch và bản địa hóa video

Cập nhật nội dung nhanh hơn mà không cần quay lại studio

Dễ dàng hơn, mở rộng quy mô tốt hơn cho việc triển khai đào tạo toàn cầu thông qua tích hợp LMS

“Đây là những việc mà trước đây chúng tôi thực sự không thể làm được,” Michael nói. “Giờ đây chúng tôi đang tiếp cận khách hàng, các đội ngũ dịch vụ và nhân viên bán hàng theo những cách mà trước đây hoàn toàn không thể.”

Vượt lên trên những con số, HeyGen đã đơn giản hóa toàn bộ trải nghiệm xây dựng chương trình đào tạo. Các chuyên viên thiết kế đào tạo có thể làm việc với những công cụ quen thuộc như PowerPoint, nhập nội dung, thêm kịch bản và để các avatar đảm nhận việc truyền tải khóa học.

“Nếu bạn biết cách tạo một bài thuyết trình, bạn có thể dùng HeyGen,” Michael nói. “Nó rất linh hoạt và dễ sử dụng.”

Đối với Michael, một trong những khía cạnh quan trọng nhất của HeyGen là chính mối quan hệ hợp tác.

“Điều tôi yêu thích ở HeyGen là cảm giác như chúng tôi đang cùng nhau phát triển,” anh nói. “Được lắng nghe với tư cách khách hàng doanh nghiệp, đưa ra phản hồi và thấy nó được chuyển thành những cải tiến thực sự. Điều đó rất quan trọng.”

Lời khuyên của anh dành cho mọi người rất đơn giản: “hãy khám phá công cụ và thử nghiệm.”

“Hãy thử bản địa hóa. Hãy thử avatar. Hãy tạo một bản sao kỹ thuật số của chính mình. Hãy thử các tông giọng khác nhau,” Michael nói. “Nếu bạn không cho HeyGen một cơ hội, bạn đang bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nhiều người hơn.”