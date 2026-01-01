Fameplay là một hãng sản xuất từng đoạt giải Emmy có trụ sở tại Prague, chuyên về phim, truyền hình, hoạt hình và kể chuyện bằng hình ảnh. Từ năm 2018, công ty đã sản xuất mọi thứ từ các chương trình live-action và loạt phim hoạt hình cho đến các nền tảng giải trí số và nội dung thương hiệu. Đến năm 2023, công ty nhận thấy một bước ngoặt lớn đang đến.

“Khi ChatGPT ra đời, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu các công cụ nghe nhìn và cách mà AI tạo sinh có thể hỗ trợ trong ngành công nghiệp nghe nhìn,” ông Lukáš Záhoř, Giám đốc Sản xuất và Đồng sáng lập tại Fameplay, cho biết.

Đối với một công ty sản xuất có trụ sở tại Cộng hòa Séc, việc mở rộng quy mô ra toàn cầu luôn là một thách thức. Tiếng Séc chỉ được khoảng 10 triệu người sử dụng, nên phạm vi tiếp cận của các nội dung sản xuất trong nước bị hạn chế. “Cuối cùng bạn vẫn chỉ là một nhà sản xuất nội địa ở đây,” Lukáš giải thích.

Điều đó đã thay đổi khi Fameplay khám phá ra HeyGen. Bằng cách kết hợp các avatar AI với quy trình dịch và lồng tiếng video, Fameplay đã chuyển mình từ một studio sản xuất nội địa thành một nhà sản xuất nội dung video đa ngôn ngữ cho thị trường toàn cầu.

“Đối với tôi, đó là cánh cửa để trở thành một nhà sản xuất nội dung toàn cầu,” Lukáš nói.

Vượt qua những giới hạn của sản xuất và bản địa hóa truyền thống

Trước khi áp dụng HeyGen, các khách hàng của Fameplay hoàn toàn phụ thuộc vào quy trình sản xuất truyền thống.

“Cách duy nhất để họ có được một video là phải dành thời gian đến trường quay, chuẩn bị quay, quay xong rồi lại chờ dựng và duyệt bản dựng,” Lukáš nói.

Quy trình này tốn kém, mất nhiều thời gian và khó mở rộng. Việc sản xuất nội dung đa ngôn ngữ còn phức tạp hơn nữa. Các công ty dịch thuật có thể cung cấp phụ đề hoặc caption, nhưng việc bản địa hóa video quốc tế một cách đầy đủ hầu như nằm ngoài tầm với của nhiều khách hàng do chi phí và sự phức tạp trong khâu sản xuất.

“Chúng tôi đã không sản xuất nội dung quốc tế cho đến khi kết nối được tất cả các bước này trong quy trình bản địa hóa,” Lukáš giải thích.

Một số dự án còn đối mặt với thách thức lớn hơn: chính các người dẫn chương trình còn chưa tồn tại. Một trong những dự án lớn hiện nay của Fameplay là tạo ra các phát thanh viên tin tức thể thao tổng hợp cho Flashscore, nền tảng kết quả thể thao toàn cầu được hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới sử dụng.

“Họ muốn có một gương mặt cho tất cả các quốc gia mà họ hiện diện,” Lukáš nói.

Thay vì thuê người dẫn chương trình ở từng thị trường, Fameplay đã tạo ra các avatar AI để phân phối nội dung bản địa hóa trên toàn cầu.

“Điều này giúp họ có được nội dung mang tầm quốc tế,” anh ấy nói.

Lựa chọn HeyGen vì chất lượng avatar và khả năng bản địa hóa

Khi Fameplay đánh giá số lượng ngày càng tăng của các công cụ video AI trên thị trường, đội ngũ đã thực hiện các bài kiểm tra so sánh song song giữa nhiều nền tảng avatar và lồng tiếng khác nhau, chẳng hạn như Synthesia.​

“Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều công cụ khác nhau cả ngày lẫn đêm,” Lukáš nói.

Cuối cùng, công ty đã chọn HeyGen vì tính chân thực.

“Chúng tôi nhận ra rằng chất lượng đồng bộ khẩu hình, ngay cả với những phiên bản đầu tiên, đã vượt trội hơn hẳn,” Lukáš giải thích.

Chất lượng đó rất quan trọng vì Fameplay không chỉ thử nghiệm AI một cách tùy hứng. Công ty đang thực hiện các sản phẩm sản xuất chuyên nghiệp cho khách hàng trả phí và cần những kết quả ổn định, đáng tin cậy.

“Chúng tôi không xem nó như một món đồ chơi. Nó là một công cụ chuyên nghiệp,” Lukáš nói.

Fameplay đã trở thành một trong những đối tác agency đầu tiên của HeyGen, mua khoảng 50 suất avatar studio và xây dựng một quy trình sản xuất xoay quanh nền tảng này. Công ty cũng hợp tác chặt chẽ với đội ngũ HeyGen, cung cấp phản hồi giúp định hình các tính năng dành riêng cho agency như subspaces.

Ngày nay, Fameplay không chỉ tạo nội dung avatar cho khách hàng mà còn đào tạo các đội ngũ nội bộ của khách hàng tự sản xuất video ngay trong HeyGen.

Xây dựng các quy trình sản xuất AI đa ngôn ngữ có khả năng mở rộng

Với HeyGen được tích hợp vào quy trình sản xuất, Fameplay đã xây dựng một quy trình làm việc được tối ưu hóa cho việc tạo nội dung bằng AI ở quy mô lớn.

Mỗi dự án đều bắt đầu từ khâu viết kịch bản và tạo giọng nói. Đội ngũ kết hợp các avatar HeyGen với quy trình nhân bản giọng nói chuyên nghiệp để tạo ra những phần trình diễn đa ngôn ngữ chân thực.

“Chúng tôi luôn bắt đầu với một kịch bản. Chúng tôi không bao giờ ứng biến,” Lukáš nói.

Kết quả là một hệ thống có khả năng tạo nội dung đa ngôn ngữ ở quy mô lớn, đồng thời vẫn giữ được tính nhất quán của nhân vật và độ chân thực về mặt hình ảnh.

Một trong những dự án nổi bật nhất của công ty là International Volleyball Academy, một series YouTube đã được phát sóng trong ba năm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. Chương trình sử dụng một avatar AI của một huấn luyện viên bóng chuyền ngoài đời thực, người muốn lưu giữ và chia sẻ chuyên môn huấn luyện của mình trên toàn cầu.

“Anh ấy luôn mong muốn kỹ năng và kiến thức của mình được lưu giữ lại,” Lukáš nói.

Vì huấn luyện viên vẫn thường xuyên di chuyển và huấn luyện vận động viên trên toàn thế giới, nên việc sản xuất nội dung theo cách truyền thống sẽ rất khó duy trì lâu dài. Thay vào đó, Fameplay đã xây dựng một chuỗi chương trình giáo dục ứng dụng AI liên tục, sử dụng avatar HeyGen kết hợp với các cảnh quay thực tế.

Một thành công lớn khác đến từ việc bản địa hóa đa ngôn ngữ. Một chương trình do Fameplay sản xuất đã được mở rộng từ tiếng Séc sang thêm bảy ngôn ngữ khác.

“Thật tuyệt vời, đó là một bước nhảy vọt trong việc tiếp cận khán giả mới,” Lukáš nói.

Trở thành nhà sản xuất nội dung toàn cầu

Đối với Fameplay, HeyGen không chỉ đơn thuần là nâng cao hiệu quả sản xuất. Nó đã làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh và tầm sáng tạo của công ty.

“Điều tuyệt vời là được chứng kiến một công ty như chúng tôi ở Trung Âu, tập trung vào sản xuất nội dung nghe nhìn bằng AI, và HeyGen, một startup ở LA và San Francisco, cùng trải qua những giai đoạn giống nhau trong việc tìm ra mô hình kinh doanh phù hợp,” Lukáš nói.

Hiện nay, Fameplay hoạt động đồng thời như một studio sản xuất và một đối tác triển khai AI cho các thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung và các công ty truyền thông. Khách hàng có thể làm việc theo hình thức dịch vụ trọn gói thông qua các dịch vụ sản xuất của Fameplay hoặc sử dụng các subspace để tự tạo nội dung với sự hỗ trợ từ agency.

Trung tâm của quy trình làm việc đó là HeyGen.

“Đối với tôi, HeyGen là điểm tựa để giữ sự nhất quán của nhân vật và đồng bộ khẩu hình,” Lukáš nói.

Bằng cách kết hợp avatar AI, dịch video đa ngôn ngữ và các quy trình sản xuất có khả năng mở rộng, Fameplay đã chuyển mình từ một công ty sản xuất địa phương tại Séc thành một nhà sáng tạo nội dung thực sự mang tầm toàn cầu.