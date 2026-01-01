Dolsten & Co. là một agency sáng tạo ưu tiên AI, được thành lập bởi Simon Dolsten, một giám đốc sáng tạo dày dạn kinh nghiệm với nền tảng xây dựng các câu chuyện thương hiệu cao cấp. Sau khi dẫn dắt các dự án sáng tạo cho những thương hiệu toàn cầu như Michelob Ultra và Volkswagen, và sản xuất các chiến dịch đạt giải Emmy cũng như tầm cỡ Super Bowl, Simon đã quyết định xây dựng một agency được thiết kế cho kỷ nguyên sáng tạo mới, nơi công nghệ thúc đẩy trí tưởng tượng thay vì kìm hãm nó.

Dolsten & Co. hợp tác với nhiều nhóm khách hàng đa dạng, từ các thương hiệu xây dựng quanh cá tính đến những tổ chức doanh nghiệp lớn, giúp họ kể những câu chuyện chạm đến cảm xúc mà vẫn bắt kịp tốc độ hiện đại. Dù nền tảng kể chuyện của Simon vẫn là trọng tâm, các mô hình sản xuất truyền thống đã khiến việc thử nghiệm, tạo mẫu và hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo một cách nhanh chóng trở nên khó khăn.

HeyGen đã mang đến cho Dolsten & Co. một cách thức để tạo ra, lặp lại và triển khai những sản phẩm sáng tạo có độ hoàn thiện cao chỉ trong vài ngày thay vì hàng tháng, mở khóa những ý tưởng từng tưởng như không thể.

Những ý tưởng lớn bị kìm hãm bởi quy trình sản xuất truyền thống

Trước khi sử dụng HeyGen, Dolsten & Co. gặp phải cùng một thách thức như hầu hết các agency sáng tạo khác: nhu cầu về tốc độ. Để biến một ý tưởng thành thứ mà khách hàng thực sự có thể nhìn thấy và phản hồi lại, họ phải thực hiện rất nhiều công việc chuẩn bị ngay từ đầu.

“Bạn thực sự không thể tạo nhanh một nguyên mẫu hay bản thử nghiệm ý tưởng,” Simon giải thích. “Bạn sẽ phải mang đến cho khách hàng một kịch bản dài hoặc một bộ slide dày 100 trang.”

Trong các môi trường quảng cáo truyền thống, việc sản xuất một TVC dài chỉ 30 giây cũng có thể mất hàng tháng trời và tốn đến hàng triệu đô la. Khi quá trình sản xuất kết thúc, các đội ngũ sáng tạo thường bị “mắc kẹt” với những gì đã quay trên trường quay, với rất ít khả năng để phát triển thêm hoặc thử nghiệm các phiên bản mới.

“Đối với những người làm sáng tạo, điều đó thật hạn chế,” Simon nói. “Bạn muốn tiếp tục xây dựng, thử nghiệm và cải thiện, nhưng quy trình hiện tại lại không cho phép điều đó.”

Điều này làm chậm quá trình cộng tác, gia tăng rủi ro và khiến việc khám phá những ý tưởng táo bạo trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là các ý tưởng liên quan đến những định dạng mới nổi như avatar tương tác hoặc câu chuyện được dẫn dắt bởi AI.

Sử dụng HeyGen để tạo mẫu, lặp thử và sáng tạo với tốc độ cao

HeyGen đã làm thay đổi căn bản cách Dolsten & Co. làm việc với ý tưởng. Thay vì trình bày ý tưởng qua kịch bản hoặc các bản trình bày tĩnh, giờ đây đội ngũ có thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm mang tính chức năng và được hoàn thiện đầy đủ chỉ trong vài ngày.

“Với HeyGen, bạn có thể mang đến thứ đã có độ hoàn thiện và đầy đủ khả năng,” Simon nói. “Việc cùng nhau tạo ra điều gì đó thật sự tác động trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều.”

Nền tảng cho phép nhóm nhanh chóng tạo mẫu ý tưởng, lặp lại dựa trên phản hồi và phát triển các concept theo thời gian. Không giống như quy trình sản xuất truyền thống, nơi cảnh quay bị cố định, HeyGen cho phép tinh chỉnh liên tục.

“Bạn có thể tạo phiên bản đầu tiên, mang nó đến cho khách hàng, rồi tiếp tục phát triển thêm,” Simon nói. “Khả năng liên tục phát triển đó thực sự mang lại sức mạnh to lớn cho những người làm sáng tạo.”

HeyGen cũng đã giúp kết hợp kể chuyện và công nghệ theo những cách hoàn toàn mới. Dolsten & Co. bắt đầu thử nghiệm với các bản sao kỹ thuật số (digital twins) và avatar có thể giáo dục, giải trí hoặc truyền tải thông điệp doanh nghiệp với tính chân thực và chiều sâu cảm xúc.

“Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là tính năng của chúng,” Simon nói. “Bạn có thể xây dựng kiến thức vào trong đó, biến chúng thành công cụ giáo dục, giải trí hoặc mang đậm dấu ấn thương hiệu. Chúng có thể đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau.”

Mở khóa những ý tưởng từng tưởng như bất khả thi

Khi đội ngũ tiếp tục phát triển nền tảng, HeyGen đã giúp hiện thực hóa những dự án vượt xa khuôn khổ các quảng cáo hay bản mẫu được tạo nhanh hơn.

Dolsten & Co. đã tạo ra một bộ phim truyện dài một giờ do AI tạo ra với lời thoại và chuyển động miệng chân thực, điều mà Simon mô tả là trước đây không thể tưởng tượng nổi. Thứ từng chỉ là một khái niệm xa vời đã được sản xuất và đưa ra thị trường chỉ trong vài tuần.

“HeyGen đã giúp chúng tôi làm được những điều vượt xa mọi giấc mơ,” Simon nói.

Nhóm cũng đã khám phá các trải nghiệm tương tác nhập vai, một–một bằng cách sử dụng các avatar chân thực. Những trải nghiệm này giúp xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, khách hàng và cả giới truyền thông bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến với gương mặt và giọng nói con người.

“Mục tiêu không phải là thay thế sự tương tác giữa con người với nhau,” Simon giải thích. “Mà là để khuếch đại nó.”

HeyGen cũng giúp việc bản địa hóa và mở rộng quy mô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ với một câu chuyện, bạn có thể mang nó đến với khán giả bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cho phép các thương hiệu tiếp cận thị trường toàn cầu mà không cần phải tạo lại nội dung từ đầu.

Giao hàng nhanh hơn, đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn và tác động đo lường được

Tác động lên tốc độ và hiệu suất diễn ra ngay lập tức. Công việc trước đây mất sáu tháng để hoàn thành giờ có thể được thực hiện chỉ trong sáu ngày.

“Tốc độ đó thay đổi mọi thứ,” Simon nói. “Chúng tôi có thể bán được nhiều dự án hơn, khách hàng nhận được kết quả nhanh hơn và chất lượng vẫn luôn được đảm bảo.”

Vượt lên trên các chỉ số, HeyGen đã tạo ra động lực. Việc nhìn thấy ý tưởng nhanh chóng trở thành hiện thực đã tiếp thêm năng lượng cho cả các đội ngũ nội bộ lẫn khách hàng.

“Khi tôi xem video đầu tiên mà chúng tôi tạo bằng HeyGen, nó giống như phép màu vậy,” Simon nói. “Cuối cùng thì bạn cũng có thể sáng tạo với tốc độ mà mình mong muốn.”

Đà tiến đó giúp việc cộng tác trở nên dễ dàng hơn, phản hồi mang tính hành động hơn và sự sáng tạo được lặp lại liên tục hơn. Thay vì phải chờ hàng tháng trời mới thấy kết quả, khách hàng có thể phản hồi về sản phẩm hoàn chỉnh gần như ngay lập tức.

Đối với Simon, giá trị thực sự của HeyGen nằm ở việc kết hợp kể chuyện mang tính con người với công nghệ tiên tiến.

“Anh vẫn cần phải nói điều gì đó thật ý nghĩa,” anh ấy nói. “Anh vẫn cần phải xây dựng câu chuyện. HeyGen chỉ đơn giản là tăng tốc quá trình biến nó thành hiện thực.”

Bằng cách loại bỏ những trở ngại trong khâu sản xuất, HeyGen cho phép Dolsten & Co. tập trung vào những điều quan trọng nhất: cảm xúc, đối thoại, tương tác và tác động.

“HeyGen đã mở ra điều tưởng như không thể cho chúng tôi,” Simon nói. “Nó biến những ý tưởng mà trước đây chúng tôi chỉ có thể mơ về thành hiện thực.”