Використовуйте вертикальний формат 9:16 для TikTok, Reels і Shorts. Квадратний формат 1:1 добре підходить для відео у стрічках Facebook та LinkedIn. Робіть відео короткими — до 60 секунд — і розміщуйте «гачок» у перші три секунди, адже приблизно стільки часу Ви маєте, перш ніж глядач проскролить далі. HeyGen експортує всі співвідношення сторін з одного проєкту, тож Ви створюєте відеоконтент один раз і публікуєте його всюди.