Конструктор відео для соцмереж від HeyGen перетворює набраний текстовий сценарій на якісні відео, готові до публікації, без зйомок і без досвіду відеомонтажу. Створюйте Reels, TikTok-відео, Shorts і пости для LinkedIn в одному місці.
Можливості інструмента HeyGen для створення відео для соцмереж
Відео для соцмереж з одного сценарію
Введіть коротку ідею для підпису або вставте повний сценарій, і двигун «текст у відео» створить сцени, озвучення та ритм навколо нього. Ви створите відео для соцмереж за лічені хвилини замість того, щоб витратити на монтаж цілий вечір, і кожна сцена залишиться редагованою як текст.
Рідні розміри для кожної платформи соціальних мереж
Створюйте той самий відеокліп у форматі 9:16 для TikTok і Reels, 1:1 для стрічок та 16:9 для YouTube. Змініть розмір відео під будь-яку соціальну платформу без ручного кадрування, щоб об’єкт зйомки залишався в центрі, а субтитри добре читалися на екрані будь-якого телефона.
Автоматичні субтитри для перегляду без звуку
Більшість користувачів соцмереж переглядають відео без звуку, тому вбудований генератор субтитрів автоматично додає точні, стильні субтитри до кожного відеокліпу. Пости з субтитрами довше утримують увагу та отримують більше переглядів від тих, хто гортатиме стрічку з вимкненим звуком.
Послідовний ведучий без камери
Запишіть один 15-секундний кліп, і HeyGen створить реалістичного цифрового двійника, який презентуватиме кожен Ваш допис Вашим голосом і у Вашому стилі. Щодня створюйте професійні на вигляд відео без налаштування світла, перезаписів дублів чи необхідності бути в кадрі в ті дні, коли Вам цього не хочеться.
Prompt-to-Video з Video Agent
Дайте AI відео генератору тему, посилання або коротке технічне завдання, і Video Agent напише сценарій, підбере анімовані відеосцени та AI B-roll замість типового стокового відео й збере повний ролик. Перегляньте креативний план перед рендерингом, а потім створюйте кілька відео за один підхід.
Тренди змінюються швидше, ніж графіки зйомок. Введіть хук, дозвольте генератору рілсів створити вертикальні сцени з кастомізованих відеошаблонів і зробіть залучальні відео того ж дня, коли з’являється тренд.Дослідіть інструмент
Щоб підживлювати алгоритм TikTok, потрібно публікувати кілька разів на тиждень. Перетворюйте тези виступу на короткі вертикальні кліпи з чіпкими зачіпками, субтитрами та динамічним монтажем і випускайте відео за розкладом, навіть не відкриваючи застосунок камери.
Довгі сценарії приховують десятки коротких гачків. Перепрофілюйте дописи в блозі, подкасти або нотатки з вебінарів у YouTube Shorts із динамічним темпом і виразними субтитрами та перетворіть один відеопроєкт на тиждень активності каналу.Дослідити інструмент
Текстові пости губляться в професійних стрічках. Донесіть свою точку зору у форматі відео з ведучим, із Вашим ім’ям і посадою на екрані, щоб потенційні клієнти запам’ятали Ваше обличчя ще до першого дзвінка.
Раніше для анонсів запуску доводилося чекати на знімальні команди. Пропишіть офер, створіть варіанти рекламних оголошень для соцмереж під кожен канал і в день запуску зробіть Facebook-відео, промо для Instagram та ролик для LinkedIn з одного сценарію.
Template editors stop at one language. HeyGen translates your finished video content for social media into 175+ languages with matched lip movement and your cloned voice, so the same social content reaches every market you sell in.Дослідіть інструмент
Як працює конструктор відео для соціальних мереж
Створіть відео для соціальних мереж онлайн у чотири кроки, почавши з безкоштовних шаблонів або з нуля за власним сценарієм. Більшість користувачів створюють відео та публікують його менш ніж за п’ятнадцять хвилин.
Перегляньте шаблони відео для соцмереж, а потім оберіть розмір під потрібну Вам платформу.
Опишіть відео, яке Ви хочете створити, або вставте свій хук і ключові тези — і дозвольте ШІ підготувати все інше.
Додайте субтитри, музику, фірмові кольори та ведучого. Редактор простий у використанні: редагуйте відео, просто змінюючи текст.
Завантажуйте у форматі MP4 з роздільною здатністю до 4K або спочатку змініть розмір цього ж відео для всіх інших каналів.
AI-конструктор відео для соцмереж — це інструмент для створення відео, який перетворює текст на готовий ролик для соціальних мереж. Ви вводите сценарій, онлайн-конструктор відео створює сцени, озвучення та субтитри, а Ви експортуєте кліпи, готові для публікації в Reels, Shorts і LinkedIn, а також пояснювальні та навчальні відео — без потреби опановувати інструменти відеомонтажу.
Ні, якщо вони передають Вашу особистість. HeyGen's Avatar V створює Ваш цифровий двійник із 15-секундного фрагмента й забезпечує послідовність Вашого обличчя, голосу та манери подачі в кожній публікації. На G2 його оцінюють як найреалістичніший на ринку, тож Ви публікуєте потужні відео для соцмереж, які виглядають саме як Ви.
Створіть відео один раз, а потім змініть його розмір у редакторі. HeyGen перекадровує той самий ролик у формати 9:16, 1:1 і 16:9 з перенесеними субтитрами та правильним форматом відео для кожної соцмережі, тож один сценарій перетворюється на нативні пости всюди, де Ви публікуєте контент.
Безкоштовний тарифний план HeyGen для створення відео для соцмереж включає три безкоштовні експорти відео на місяць із водяним знаком — цього достатньо, щоб протестувати якість на реальних публікаціях. У безкоштовний план входить повнофункціональний редактор, тож він одночасно слугує як безкоштовний відеоредактор, поки Ви оцінюєте продукт. Платні плани прибирають водяний знак — обмеження, на яке вказують креатори в кожній онлайн-спільноті, — і дають змогу експортувати «чисті» MP4 у HD або 4K.
Використовуйте вертикальний формат 9:16 для TikTok, Reels і Shorts. Квадратний формат 1:1 добре підходить для відео у стрічках Facebook та LinkedIn. Робіть відео короткими — до 60 секунд — і розміщуйте «гачок» у перші три секунди, адже приблизно стільки часу Ви маєте, перш ніж глядач проскролить далі. HeyGen експортує всі співвідношення сторін з одного проєкту, тож Ви створюєте відеоконтент один раз і публікуєте його всюди.
Створюйте відео партіями. Напишіть п’ять сценаріїв за один підхід, створіть відео для соцмереж з тим самим цифровим ведучим і фірмовим відеошаблоном та заплануйте експорт для всіх своїх каналів у соцмережах. Нічого не залежить від зйомок, тож Ваш контент‑план у соцмережах більше не прив’язаний до днів із камерою.
Для команд, які публікують щодня без зйомок, є HeyGen. Редактору відео для соцмереж усе одно потрібні відзняті кадри, як і більшості відеоінструментів, що працюють зі стоковими кліпами, які виглядають як сток. HeyGen сам створює відео з тексту, подає його за допомогою реалістичного цифрового двійника, локалізує більш ніж 175 мовами, і при цьому Ви можете редагувати відео покадрово, не використовуючи програмне забезпечення для відеомонтажу.
Так, і в обсягах, яких більшість команд ніколи не досягає вручну. Агенція Vision Creative Labs використала HeyGen як конструктор відео для соцмереж і збільшила кількість відео для клієнтів з одного-двох на рік до 50–60 яскравих відео на день, заповнивши канали, які раніше залишалися порожніми. Прочитайте історію Vision Creative Labs, щоб побачити їхній точний робочий процес.
Плани починаються з безкоштовного, тож Ви можете протестувати якість відео до оплати. Платні плани для креаторів стартують від $24 на місяць і прибирають водяний знак — це дешевше, ніж найняти професійного відеомейкера на годину, і вони охоплюють усі формати та всі соціальні мережі, куди Ви публікуєте контент.
Так. Пропустіть будь-який готовий допис через AI-відео перекладач, і він створить локалізовані версії більш ніж 175 мовами з синхронізованим рухом губ і Вашим власним клонованим голосом, тож глобальні акаунти зможуть публікувати нативний відеоконтент для соцмереж із одного майстер-відео замість повторних зйомок.
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Перетворюйте свої ідеї на відео для соцмереж, від яких неможливо відвести погляд, за допомогою ШІ.