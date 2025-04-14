Конструктор відео для соцмереж, що зупиняють скролінг

Конструктор відео для соцмереж від HeyGen перетворює набраний текстовий сценарій на якісні відео, готові до публікації, без зйомок і без досвіду відеомонтажу. Створюйте Reels, TikTok-відео, Shorts і пости для LinkedIn в одному місці.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
147 851 399Створено відео
122 995 284Створено аватарів
20 456 587Перекладено відео
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Стилізована біла іконка автомобіля на синьому тлі.Ключові можливості

Можливості інструмента HeyGen для створення відео для соцмереж

Відео для соцмереж з одного сценарію

Введіть коротку ідею для підпису або вставте повний сценарій, і двигун «текст у відео» створить сцени, озвучення та ритм навколо нього. Ви створите відео для соцмереж за лічені хвилини замість того, щоб витратити на монтаж цілий вечір, і кожна сцена залишиться редагованою як текст.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Рідні розміри для кожної платформи соціальних мереж

Створюйте той самий відеокліп у форматі 9:16 для TikTok і Reels, 1:1 для стрічок та 16:9 для YouTube. Змініть розмір відео під будь-яку соціальну платформу без ручного кадрування, щоб об’єкт зйомки залишався в центрі, а субтитри добре читалися на екрані будь-якого телефона.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

Автоматичні субтитри для перегляду без звуку

Більшість користувачів соцмереж переглядають відео без звуку, тому вбудований генератор субтитрів автоматично додає точні, стильні субтитри до кожного відеокліпу. Пости з субтитрами довше утримують увагу та отримують більше переглядів від тих, хто гортатиме стрічку з вимкненим звуком.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

Послідовний ведучий без камери

Запишіть один 15-секундний кліп, і HeyGen створить реалістичного цифрового двійника, який презентуватиме кожен Ваш допис Вашим голосом і у Вашому стилі. Щодня створюйте професійні на вигляд відео без налаштування світла, перезаписів дублів чи необхідності бути в кадрі в ті дні, коли Вам цього не хочеться.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

Prompt-to-Video з Video Agent

Дайте AI відео генератору тему, посилання або коротке технічне завдання, і Video Agent напише сценарій, підбере анімовані відеосцени та AI B-roll замість типового стокового відео й збере повний ролик. Перегляньте креативний план перед рендерингом, а потім створюйте кілька відео за один підхід.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
Зелена піктограма подарункової коробки.Сфери використання

Сценарії використання конструктора відео для соцмереж

Створення Instagram Reel з набраного текстом хука у вертикальні сцени за допомогою настроюваних відеошаблонів.

Відео для Instagram Reels та Stories

Тренди змінюються швидше, ніж графіки зйомок. Введіть хук, дозвольте генератору рілсів створити вертикальні сцени з кастомізованих відеошаблонів і зробіть залучальні відео того ж дня, коли з’являється тренд.

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Ряд коротких вертикальних кліпів для TikTok із зачіпками, субтитрами та різкими склейками, запланованих на весь тиждень — жодної камери в кадрі.

TikTok-відео без щоденних зйомок

Щоб підживлювати алгоритм TikTok, потрібно публікувати кілька разів на тиждень. Перетворюйте тези виступу на короткі вертикальні кліпи з чіпкими зачіпками, субтитрами та динамічним монтажем і випускайте відео за розкладом, навіть не відкриваючи застосунок камери.

Довгий допис у блозі з одного боку, що розбивається на кілька YouTube Shorts з динамічним темпом і виразними субтитрами з іншого.

YouTube Shorts з ідей для довгих відео

Довгі сценарії приховують десятки коротких гачків. Перепрофілюйте дописи в блозі, подкасти або нотатки з вебінарів у YouTube Shorts із динамічним темпом і виразними субтитрами та перетворіть один відеопроєкт на тиждень активності каналу.

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Відео для LinkedIn з ведучим, де ім’я та посада спікера відображаються в нижній третині екрана на професійному фіді.

Відео для LinkedIn, які формують експертний авторитет

Текстові пости губляться в професійних стрічках. Донесіть свою точку зору у форматі відео з ведучим, із Вашим ім’ям і посадою на екрані, щоб потенційні клієнти запам’ятали Ваше обличчя ще до першого дзвінка.

Один промо-скрипт, який створює відео для Facebook, промо для Instagram і скорочену версію для LinkedIn — усе підготовлено як варіанти рекламних оголошень на день запуску.

Відеореклама та промопости

Раніше для анонсів запуску доводилося чекати на знімальні команди. Пропишіть офер, створіть варіанти рекламних оголошень для соцмереж під кожен канал і в день запуску зробіть Facebook-відео, промо для Instagram та ролик для LinkedIn з одного сценарію.

A finished social post duplicated into multiple language versions with matched lip movement, flags marking 175+ languages.

One Post, 175+ Language Versions

Template editors stop at one language. HeyGen translates your finished video content for social media into 175+ languages with matched lip movement and your cloned voice, so the same social content reaches every market you sell in.

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Розмитий білий значок документа з кнопкою відтворення на світло-блакитному тлі.How it works

Як працює конструктор відео для соціальних мереж

Створіть відео для соціальних мереж онлайн у чотири кроки, почавши з безкоштовних шаблонів або з нуля за власним сценарієм. Більшість користувачів створюють відео та публікують його менш ніж за п’ятнадцять хвилин.

Start Creating →
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Step 1: Pick your template

Перегляньте шаблони відео для соцмереж, а потім оберіть розмір під потрібну Вам платформу.

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Крок 2: Вставте свій сценарій

Опишіть відео, яке Ви хочете створити, або вставте свій хук і ключові тези — і дозвольте ШІ підготувати все інше.

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Крок 3: Надайте стилю Вашому відео

Додайте субтитри, музику, фірмові кольори та ведучого. Редактор простий у використанні: редагуйте відео, просто змінюючи текст.

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Крок 4: Експортуйте та опублікуйте

Завантажуйте у форматі MP4 з роздільною здатністю до 4K або спочатку змініть розмір цього ж відео для всіх інших каналів.

Поширені запитання про створення відео для соціальних мереж (FAQ)

What is an AI social media video maker and how does it work?

AI-конструктор відео для соцмереж — це інструмент для створення відео, який перетворює текст на готовий ролик для соціальних мереж. Ви вводите сценарій, онлайн-конструктор відео створює сцени, озвучення та субтитри, а Ви експортуєте кліпи, готові для публікації в Reels, Shorts і LinkedIn, а також пояснювальні та навчальні відео — без потреби опановувати інструменти відеомонтажу.

Чи не виглядатимуть відео зі ШІ надто шаблонними у моїй стрічці?

Ні, якщо вони передають Вашу особистість. HeyGen's Avatar V створює Ваш цифровий двійник із 15-секундного фрагмента й забезпечує послідовність Вашого обличчя, голосу та манери подачі в кожній публікації. На G2 його оцінюють як найреалістичніший на ринку, тож Ви публікуєте потужні відео для соцмереж, які виглядають саме як Ви.

Як перетворити один сценарій на відео для TikTok, Reels і Shorts?

Створіть відео один раз, а потім змініть його розмір у редакторі. HeyGen перекадровує той самий ролик у формати 9:16, 1:1 і 16:9 з перенесеними субтитрами та правильним форматом відео для кожної соцмережі, тож один сценарій перетворюється на нативні пости всюди, де Ви публікуєте контент.

Чи є безкоштовний онлайн-редактор відео для соцмереж без водяного знака?

Безкоштовний тарифний план HeyGen для створення відео для соцмереж включає три безкоштовні експорти відео на місяць із водяним знаком — цього достатньо, щоб протестувати якість на реальних публікаціях. У безкоштовний план входить повнофункціональний редактор, тож він одночасно слугує як безкоштовний відеоредактор, поки Ви оцінюєте продукт. Платні плани прибирають водяний знак — обмеження, на яке вказують креатори в кожній онлайн-спільноті, — і дають змогу експортувати «чисті» MP4 у HD або 4K.

Які розміри та тривалість відео найкраще підходять для кожної соціальної мережі?

Використовуйте вертикальний формат 9:16 для TikTok, Reels і Shorts. Квадратний формат 1:1 добре підходить для відео у стрічках Facebook та LinkedIn. Робіть відео короткими — до 60 секунд — і розміщуйте «гачок» у перші три секунди, адже приблизно стільки часу Ви маєте, перш ніж глядач проскролить далі. HeyGen експортує всі співвідношення сторін з одного проєкту, тож Ви створюєте відеоконтент один раз і публікуєте його всюди.

Як мені постійно створювати цікаві відео для соцмереж без зйомки?

Створюйте відео партіями. Напишіть п’ять сценаріїв за один підхід, створіть відео для соцмереж з тим самим цифровим ведучим і фірмовим відеошаблоном та заплануйте експорт для всіх своїх каналів у соцмережах. Нічого не залежить від зйомок, тож Ваш контент‑план у соцмережах більше не прив’язаний до днів із камерою.

Який відеоредактор найкраще підходить для створення контенту для соціальних мереж?

Для команд, які публікують щодня без зйомок, є HeyGen. Редактору відео для соцмереж усе одно потрібні відзняті кадри, як і більшості відеоінструментів, що працюють зі стоковими кліпами, які виглядають як сток. HeyGen сам створює відео з тексту, подає його за допомогою реалістичного цифрового двійника, локалізує більш ніж 175 мовами, і при цьому Ви можете редагувати відео покадрово, не використовуючи програмне забезпечення для відеомонтажу.

Чи може відео зі ШІ відповідати реальному графіку публікацій у соцмережах?

Так, і в обсягах, яких більшість команд ніколи не досягає вручну. Агенція Vision Creative Labs використала HeyGen як конструктор відео для соцмереж і збільшила кількість відео для клієнтів з одного-двох на рік до 50–60 яскравих відео на день, заповнивши канали, які раніше залишалися порожніми. Прочитайте історію Vision Creative Labs, щоб побачити їхній точний робочий процес.

Скільки коштує HeyGen для креаторів у соціальних мережах?

Плани починаються з безкоштовного, тож Ви можете протестувати якість відео до оплати. Платні плани для креаторів стартують від $24 на місяць і прибирають водяний знак — це дешевше, ніж найняти професійного відеомейкера на годину, і вони охоплюють усі формати та всі соціальні мережі, куди Ви публікуєте контент.

Can I publish the same social video in multiple languages?

Так. Пропустіть будь-який готовий допис через AI-відео перекладач, і він створить локалізовані версії більш ніж 175 мовами з синхронізованим рухом губ і Вашим власним клонованим голосом, тож глобальні акаунти зможуть публікувати нативний відеоконтент для соцмереж із одного майстер-відео замість повторних зйомок.

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