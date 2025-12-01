AI-генератор YouTube Shorts для вірусних кліпів

Створюйте такі YouTube Shorts, від яких неможливо відвести погляд, за лічені хвилини за допомогою HeyGen’s AI youtube shorts generator. Від сценарію до вертикального відео, готового до публікації: наш ШІ пише чіпкі зачини, створює візуали, синхронізує аудіо та додає субтитри, щоб креатори й бренди могли масштабувати короткий контент без камер і тривалого монтажу.
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
Чому HeyGen — найкращий AI-генератор YouTube Shorts
HeyGen поєднує професійне створення відео зі ШІ з робочими процесами, орієнтованими на Shorts, щоб Ви могли швидше придумувати концепції, тестувати варіанти та публікувати контент. Створюйте Shorts, оптимізовані для утримання уваги, з монтажем, що враховує ритм, готовими пресетами під платформи та автоматичною локалізацією — усе це спрямовано на збільшення переглядів і зростання авдиторії.
Створюйте сценарії, сцени та готові Shorts за лічені хвилини. HeyGen автоматизує всю рутинну роботу, щоб Ви могли публікувати частіше й утримувати алгоритмічний розгін.
Кожен результат відповідає принципам mobile-first дизайну, забезпечує зручне читання субтитрів і темп, оптимізований для виявлення та утримання авдиторії в YouTube Shorts. Експортуйте файли, готові до публікації на платформах, із рекомендованими метаданими.
Створюйте мовні варіанти, тестуйте різні зачіпки A/B або пакетно створюйте десятки кліпів з одного довгого відео. HeyGen підтримує масові робочі процеси та автоматизацію через API для креаторів і команд.
Інструмент для створення сценаріїв і хукiв для Shorts
Почніть з теми або вставте абзац, і HeyGen створить короткий сценарій, готовий до вірусного поширення, із потужним хук-гачком, закликом до дії та позначками сцен. Сценарій визначає візуальні елементи, субтитри та таймінг, щоб максимально утримати увагу в перші кілька секунд.
Автоматичні субтитри та оформлення субтитрів
Shorts покладаються на відтворення з акцентом на текст, що робить їх ідеальними для TikTok та інших платформ. HeyGen автоматично створює точні субтитри, застосовує читабельну типографіку й анімацію та надає Вам миттєвий контроль над стилем, розміром і розташуванням для мобільних екранів у Ваших коротких відеопроєктах.
Створення візуалів і добір b-roll
Від анімованої графіки до сцен, створених ШІ, HeyGen створює візуальні матеріали, що відповідають Вашому сценарію. Підставте власне відео або дозвольте генератору підібрати ліцензований b-roll, який пасує до тону й темпу.
Готові платформи та оптимізація експорту
Експортуйте вертикальні MP4, оптимізовані для YouTube Shorts, з правильним співвідношенням сторін, бітрейтом, субтитрами та рекомендованими заголовками й описами для кращої видимості.
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Як користуватися AI YouTube Shorts генератором
Підготуйте свої візуально привабливі YouTube Shorts за лічені хвилини, виконавши кілька простих кроків.
Введіть тему, вставте сценарій або завантажте довге відео. HeyGen автоматично створить рекомендовані зачіпки та розбивку на сцени.
Оберіть рівень енергії, стиль субтитрів і голос для Ваших AI-шортів. Додайте музику або дозвольте HeyGen запропонувати аудіо, що відповідає Вашому сценарію та формату.
Редагуйте субтитри, змінюйте візуали або оновлюйте хук за допомогою природномовних промптів у Вашому відео-генераторі. Перестворіть окрему сцену або весь шорт за лічені секунди.
Завантажуйте вертикальні MP4, оптимізовані для YouTube Shorts, а також отримуйте рекомендовані заголовки, описи й теги для Вашого короткого відеоконтенту. Використовуйте пакетний експорт або API, щоб публікувати у великому масштабі.
AI youtube shorts generator — це інструмент, який перетворює короткі сценарії, ідеї або довші відео на готові вертикальні Shorts, використовуючи ШІ для написання сценарію, монтажу, синхронізації аудіо та створення субтитрів. HeyGen створює відео у форматі mobile-first, спеціально адаптовані для стрічки YouTube Shorts, щоб Ви могли публікувати частіше без складкого монтажу.
HeyGen зосереджується на перших трьох секундах, чіткості субтитрів і монтажі з урахуванням ритму. Система створює сильні зачіпки, узгоджує візуальний ряд із аудіосигналами та застосовує макети з пріоритетом субтитрів, щоб Shorts були оптимізовані як для автопрогравання, так і для перегляду без звуку.
Так, давайте створювати короткі відео. HeyGen автоматично визначає найцікавіші моменти в довгих записах і створює з них кілька Shorts із субтитрами та оптимізованими склейками. Такий робочий процес ідеально підходить для подкастів, прямих ефірів і лекцій.
Авжеж. HeyGen автоматично створює точні субтитри та може перекладати сценарії й субтитри багатьма мовами, використовуючи передову технологію AI shorts.перекладач відеофункція. Локалізовані озвучування та таймінг субтитрів зберігаються для природного звучання.
Ні. HeyGen може автоматично створювати візуальні матеріали та підбирати ліцензоване аудіо. Ви також можете завантажити власні треки та відео, щоб надати контенту більш індивідуального вигляду й звучання.
Більшість Shorts створюються за лічені хвилини. Складність, тривалість і обсяг пакета впливають на загальний час рендерингу. Пакетні завдання можна ставити в чергу та обробляти через API для великих обсягів. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
Так. HeyGen створює кілька варіантів для кожного брифу, щоб Ви могли протестувати зачіпки, візуали та CTA. Використовуйте набори експорту, щоб проводити експерименти та швидко масштабувати найуспішніші варіанти.
Експортуйте вертикальні MP4, оптимізовані для YouTube Shorts, а також квадратні та горизонтальні варіанти за потреби. HeyGen також надає файли SRT і рекомендації щодо метаданих для публікації.
Так. Завантажте зразок голосу, щоб виконати клонування Вашого голосу, або скористайтеся аватарами й креаторами з бібліотеки. Аватари забезпечують точну синхронізацію губ і послідовну присутність в кадрі в кількох Shorts.
Ви зберігаєте повне право власності на всі ресурси, які створюєте. HeyGen не претендує на права на Ваш контент. Переконайтеся, що будь-які матеріали третіх сторін, які Ви додаєте, належним чином ліцензовані.
HeyGen дотримується галузевих стандартів безпеки з використанням шифрованого зберігання даних і контрольованого доступу. Плани для підприємств включають керування робочими просторами, розмежування прав доступу за ролями та варіанти приватного зберігання.
