Нарешті AI-аватар, який неможливо відрізнити від Вас
Послідовність образу — це те, що відрізняє справді корисний аватар від простої забавки. Avatar V забезпечує цю послідовність під будь-яким ракурсом, у кожній емоції та в кожному відео, яке Ви створюєте.
- Визнані №1 за найреалістичніші аватари на G2
- Послідовність персонажа перевірена в усіх сценах
- Один запис — безліч образів
Наступне покоління Вашого цифрового «я»
Avatar V — це найпросунутіша модель AI-аватара від HeyGen. Раніші аватари створювалися з фото й анімували лише обличчя. Потім з’явилося навчання на відео, яке краще передавало Ваші рухи та звучання голосу. Avatar V робить наступний крок: він відокремлює Вашу особистість від зовнішності, вивчаючи, як саме Ви рухаєтеся, жестикулюєте й виражаєте емоції, щоб цю пластику можна було застосувати до будь-якої версії Вас.
Це означає, що Ви записуєте себе один раз — у будь-якому одязі й у будь-якому місці. Потім створюєте себе в будь-яких декораціях, у будь-якому вбранні, в будь-якому образі, який тільки можете уявити. Аватар, який з’являється у Вашому відео, — це не просто щось, що на Вас схоже. Він рухається, як Ви, звучить, як Ви, і зберігає цю ідентичність з максимальною точністю в кожному відео, яке Ви створюєте.
Вам більше не потрібні професійна студія, знімальна команда чи години відзнятого матеріалу. 15-секундний запис з вебкамери відкриває доступ до відео професійного рівня в будь-якому масштабі.
Єдина річ, яка змінює все
Послідовність характеру — це ключова можливість Avatar V. Це означає, що Ваш цифровий двійник виглядає, звучить і поводиться як Ви не лише в одному ролику, а в кожній сцені, на будь-якому тлі й у кожному відео, яке Ви коли-небудь створите.
Послідовність персонажа
Avatar V зберігає єдину, цілісну ідентичність у кожному відео, яке Ви створюєте. Те саме обличчя, ті самі мікровирази, та сама присутність — як у 30-секундному ролику, так і в 10-хвилинному навчальному модулі. Без спотворень. Без артефактів. Без ефекту моторошної ляльковості.
Кілька ракурсів
Загальні плани, середні кадри та крупні плани — усе послідовно, усе з одного запису. Ракурси, які дозволяють одному аватару працювати в будь-якому форматі.
Динамічні сцени
Плавні рухи верхньої частини тіла, природні жести та послідовна пластика навіть під час зміни сцен. Різниця між аватаром, який просто презентує, і тим, який справді виступає.
Точніша синхронізація губ
Фонемна точність на рівні кожної підтримуваної мови. Те, що Ви чуєте, і те, що бачите, ідеально збігається на будь-якій швидкості, у понад 175 мовах і діалектах.
Точність міміки обличчя
Природний рух брів, справжній зоровий контакт і мікровирази, які сприймаються як реальні. Навчена на понад 10 млн прикладів, ця увага до деталей відрізняє переконливе відео від моторошно-штучного.
Про модель аватара
Avatar V запроваджує фундаментальну зміну в тому, як моделі створення аватарів працюють з ідентичністю. Якщо попередні системи спиралися на один еталонний кадр, то Avatar V працює з повним відеовікном контексту, що дає змогу моделі вибірково зосереджуватися на найінформативніших моментах Вашого запису.
Механізм вибіркової уваги виокремлює найважливіші сигнали ідентичності між кадрами, зокрема геометрію губ, структуру силуету обличчя та патерни зміни міміки, водночас природно пригнічуючи кадри, де поза, освітлення чи оклюзія знижують якість сигналу. У результаті формується багатший, часово прив’язаний вектор ідентичності, який зберігається впродовж усього контексту створення відео.
Таке цільове агрегування між кадрами розв’язує проблему «identity drift» — поступового відхилення між еталонною ідентичністю та згенерованим результатом, яке обмежує сталість персонажа в системах з однокадровим кондиціонуванням. Avatar V підтримує стабільне представлення ідентичності в різних сценах, ракурсах камери та на довгих відрізках відео без додаткового тонкого налаштування чи додаткових референсних матеріалів.
Три етапи навчання
Спочатку модель навчається точно відтворювати зовнішність обличчя в межах однієї й тієї самої сцени, створюючи надійну основу для збереження ідентичності ще до того, як додається будь-яка міжсценічна складність.
Потім модель навчають долати розрив між доменами між референсним відео та цільовою сценою з іншим фоном, освітленням і розподілом поз, що забезпечує надійну адаптацію між різними сценами.
На завершальному етапі спеціалізоване навчання з підкріпленням із людиноцентричними сигнальними винагородами максимізує подібність особистості, забезпечуючи, щоб створений аватар був якомога ближчим до реальної людини.
Змістовний крок уперед
Avatar IV створював упізнаваний результат. Avatar V створює результат, який неможливо відрізнити від оригіналу. Різниця полягає в новій еталонній архітектурі, що працює з усім Вашим відео, а не з одним кадром, завдяки чому витягуються багатші дані про ідентичність і усувається дрейф між сценами.
Від вебкамери до цифрового двійника за чотири кроки
Без студії. Без знімальної команди. Без складного налаштування. Лише Ви й вебкамера.
Запишіть 15 секунд із собою
Увімкніть вебкамеру на своєму ноутбуці й запишіть короткий ролик, де Ви говорите природно. Жодного спеціального освітлення чи обладнання не потрібно.
Avatar V навчає Вашого двійника
Модель обробляє Ваше відео як єдине контекстне вікно, запам’ятовуючи Вашу зовнішність, міміку, жести та характер рухів.
Виберіть свою сцену
Обирайте будь-який фон: професійну студію, брендований офіс, локацію на вулиці або індивідуальні налаштування. Ваша ідентичність подорожує разом із Вами.
Створюйте та діліться
Введіть свій сценарій і створіть відео будь-якої потрібної тривалості. Якість не погіршується, а Ваш персонаж залишається послідовним від початку й до кінця.
Усі сценарії використання, де потрібні Ви, у масштабі
Від одного відео для онбордингу до цілої бібліотеки локалізованого контенту — Avatar V впорається з будь-яким обсягом.
Навчання та адаптація персоналу
Створіть повну бібліотеку навчальних матеріалів один раз. Оновлюйте окремі модулі без повторного запису. Ваша команда щоразу отримуватиме послідовні, такі, що відповідають бренду, інструкції.
Підтримка відділу продажів
Запишіть відео для пошуку клієнтів один раз і персоналізуйте його в масштабі. Avatar V зберігає Вашу присутність і довіру в кожному зверненні.
Локалізація
Створіть відео англійською. Avatar V відтворить його понад 175 мовами з точною синхронізацією губ, тож Ваше повідомлення сприйматимуть однаково всюди.
Лідерство думок
Публікуйте регулярно без труднощів постійних записів. Ваші ідеї, Ваше обличчя, Ваша репутація — доставлені в тому темпі, на який очікує Ваша авдиторія.
Комунікація для засновників і топменеджменту
Будьте присутні в організації, не проводячи життя в записувальній студії. Надсилайте внутрішні оновлення, анонси продукту та повідомлення для інвесторів у зручний для Вас час.
Маркетинг продукту
Перетворюйте текстовий контент на відео‑перші повідомлення: демо‑огляди, анонси функцій та навчальні матеріали для клієнтів — усе з Вашим обличчям у кадрі.