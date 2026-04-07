Avatar V — це найпросунутіша модель AI-аватара від HeyGen. Раніші аватари створювалися з фото й анімували лише обличчя. Потім з’явилося навчання на відео, яке краще передавало Ваші рухи та звучання голосу. Avatar V робить наступний крок: він відокремлює Вашу особистість від зовнішності, вивчаючи, як саме Ви рухаєтеся, жестикулюєте й виражаєте емоції, щоб цю пластику можна було застосувати до будь-якої версії Вас.

Це означає, що Ви записуєте себе один раз — у будь-якому одязі й у будь-якому місці. Потім створюєте себе в будь-яких декораціях, у будь-якому вбранні, в будь-якому образі, який тільки можете уявити. Аватар, який з’являється у Вашому відео, — це не просто щось, що на Вас схоже. Він рухається, як Ви, звучить, як Ви, і зберігає цю ідентичність з максимальною точністю в кожному відео, яке Ви створюєте.

Вам більше не потрібні професійна студія, знімальна команда чи години відзнятого матеріалу. 15-секундний запис з вебкамери відкриває доступ до відео професійного рівня в будь-якому масштабі.