Кожен графічний елемент експортується як беззвучний оверлей або окремий відеокліп, який Ви можете накладати на відзнятий матеріал і публікувати в соцмережах. Додайте їх у AI Studio, точно налаштуйте таймінг на полотні всередині AI-відеоредактора, а потім за кілька хвилин експортуйте HD чи 4K відео та motion graphics для професійних проєктів.