AI-генератор моушн-графіки від HeyGen перетворює простий текстовий промпт на анімовані візуали за лічені хвилини. Створюйте анімовані титри, візуалізації даних та пояснювальні анімації без програм для дизайну та без досвіду в моушн-дизайні.
Можливості генератора AI motion graphics
Створюйте анімації зі ШІ з тексту
Відкрийте Motion Designer в AI Studio, опишіть, що Ви хочете, і перетворюйте ідеї на професійну моушн‑графіку без роботи з таймлайном. Цей робочий процес зі ШІ для перетворення тексту на відео дає змогу за лічені секунди створювати AI‑анімації, кінетичну типографіку та анімовані титри — так само, як рушій text to video створює відео з тексту.
Готові стилі анімації зі ШІ
Почніть з бібліотеки шаблонів Motion Designer або оберіть один із понад 100 ретельно дібраних стилів анімації зі ШІ, а потім удосконалюйте результат, описуючи потрібні зміни звичайним текстом. Оберіть візуальний стиль, застосуйте Вашу бренд-систему в один клік і відкрийте розширені можливості, перетворюючи результат на анімовану презентацію.
Анімовані інфографіки та діаграми
Опишіть набір даних або концепцію, і Motion Designer створить анімовані інфографіки та діаграми, згенеровані ШІ, які роблять складні теми простими для розуміння. Ці контрастні, беззвучні візуалізації створюються за лічені секунди й легко вбудовуються в будь-яке відео зі ШІ-озвученням або пояснювальні відео, де статичний слайд змусив би авдиторію втратити увагу.
Додавайте відеокліпи в будь-яку сцену
Кожен графічний елемент експортується як беззвучний оверлей або окремий відеокліп, який Ви можете накладати на відзнятий матеріал і публікувати в соцмережах. Додайте їх у AI Studio, точно налаштуйте таймінг на полотні всередині AI-відеоредактора, а потім за кілька хвилин експортуйте HD чи 4K відео та motion graphics для професійних проєктів.
Реалістичний результат і плавний, відшліфований рух
Поєднуйте свої анімації зі ШІ з бездоганним дублем за допомогою Speech Cleanup, який прибирає слова-паразити, паузи та невдалі початки за Вас. Невидимі AI-переходи HeyGen зшивають Ваші найкращі дублі в цілісний, реалістичний результат, а Avatar V і реалістична анімація руху забезпечують відшліфований рух, такий же плавний, як відео з AI lip Sync.
Сфери використання AI-анімацій та motion graphics
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
Як працює генератор моушн-графіки на основі ШІ
Створюйте AI motion graphics у чотири кроки — від простого текстового промпту до відшліфованої анімації, готової для будь-якого відео.
Відкрийте інструмент для моушн-графіки в AI Studio та виберіть шаблон або почніть із порожнього промпту.
Введіть потрібну анімацію, текстовий ефект або візуалізацію даних, а потім виберіть вертикальну чи горизонтальну орієнтацію.
Натисніть «Створити», щоб згенерувати свій motion graphic, а потім за потреби відкоригуйте кольори, текст і таймінг.
Перетягніть готову графіку у свою сцену, розмістіть її поверх відео та швидко експортуйте відшліфоване відео.
Це Motion Designer від HeyGen — генератор анімацій зі ШІ всередині AI Studio, який перетворює текстовий промпт на AI-анімації, як-от рухомі титри та створені ШІ діаграми. Використовуючи ШІ, Ви описуєте, що саме хочете отримати, і він створює це за лічені секунди — так само, як AI-відео генератор створює відео зі сценарію.
Не потрібні ані дизайнерські, ані технічні навички. Не потрібно працювати з ключовими кадрами чи ефектами, не потрібно вивчати складне ПЗ або чекати на дизайнерів. Просто опиште анімацію звичайною мовою в Motion Designer і отримайте готовий результат з першої спроби — без жодних спеціальних навичок.
Відкрийте Motion Designer в AI Studio, опишіть анімацію або виберіть шаблон, задайте орієнтацію й натисніть «створити». Точний промпт перетворює текст на анімовану графіку за лічені секунди, яку Ви одним кліком додаєте до сцени — так само, як «script to video» створює кліп із тексту.
Вони повністю анімовані з природними рухами, а не з окремих статичних кадрів. Ви також можете анімувати статичні зображення: просто додайте зображення або текст, і HeyGen's image to video перетворить будь-яке фото на динамічне, використовуючи той самий image-to-video‑модель, що забезпечує реалістичні кліпи.
Так. Опишіть Ваші кольори та шрифти в промпті або застосуйте Brand System в один клік, щоб отримати повний креативний контроль. Усі елементи за замовчуванням використовують шрифти та кольори Вашого бренду, тож кожне промо-відео залишається в єдиному стилі без ручного підбору кольорів.
Так. Створюйте стільки AI-анімацій, скільки Вам потрібно, з нових промптів і повторно використовуйте шаблони для стабільного результату в усіх проєктах. Для команд, які створюють контент у великому масштабі, пакетні інструменти та API HeyGen дають змогу запускати виробництво безобличкового відео без додаткового розширення штату.
Традиційний моушн-дизайн означає, що потрібно наймати спеціаліста, чекати кілька днів і платити високі гонорари. Як один із найкращих інструментів для анімації зі ШІ, цей AI-анімаційний генератор створює результат за промптом за лічені хвилини, тож Ви можете без обмежень створювати навчальні відеопроєкти у своїй команді.
Так. Є безкоштовний тарифний план зі ШІ без потреби в банківській картці, що робить його потужним AI-генератором анімацій для креаторів з будь-яким бюджетом. Платні плани від $24 на місяць відкривають вищі ліміти, преміум-стилі та HD або 4K-експорти для команд, які масштабуються.
Ви залишаєтеся головним. Ви задаєте креативний напрям кожним промптом, обираючи темп, композицію та таймінг, а потім удосконалюєте результат, доки анімоване відео не відповідатиме Вашому баченню. Правки в AI Studio залишаються швидкими, а реалістичний результат повністю редагований, тож змінити сцену — це питання хвилин, а не повної переробки.
Так. Кожна анімація завантажується як кліп без звуку, який Ви можете імпортувати в інші редактори або використовувати безпосередньо у своїй сцені. Додайте озвучення за допомогою генератора голосу зі ШІ, а потім експортуйте фінальний результат у HD або 4K для будь-якої платформи.
Так. За допомогою HeyGen Ви можете додавати текст на екрані будь-якою мовою безпосередньо з промпту, а анімована типографіка чітко відображається в різних системах письма. Щоб локалізувати все відео, поєднайте анімації, створені ШІ, з AI Video Translator і охопіть авдиторії більш ніж 175 мовами.
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Перетворюйте текстові промпти на професійну моушн‑графіку та анімацію за допомогою ШІ.