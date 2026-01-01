Генератор AI motion graphics для будь-якого відео

AI-генератор моушн-графіки від HeyGen перетворює простий текстовий промпт на анімовані візуали за лічені хвилини. Створюйте анімовані титри, візуалізації даних та пояснювальні анімації без програм для дизайну та без досвіду в моушн-дизайні.

AI motion graphics generator turning a text prompt into animated visuals for any video.
141 933 535Створено відео
116 689 951Створено аватарів
19 574 242Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Key Features

Можливості генератора AI motion graphics

Створюйте анімації зі ШІ з тексту

Відкрийте Motion Designer в AI Studio, опишіть, що Ви хочете, і перетворюйте ідеї на професійну моушн‑графіку без роботи з таймлайном. Цей робочий процес зі ШІ для перетворення тексту на відео дає змогу за лічені секунди створювати AI‑анімації, кінетичну типографіку та анімовані титри — так само, як рушій text to video створює відео з тексту.

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Motion Designer turning a text prompt into AI animations and kinetic typography.

Готові стилі анімації зі ШІ

Почніть з бібліотеки шаблонів Motion Designer або оберіть один із понад 100 ретельно дібраних стилів анімації зі ШІ, а потім удосконалюйте результат, описуючи потрібні зміни звичайним текстом. Оберіть візуальний стиль, застосуйте Вашу бренд-систему в один клік і відкрийте розширені можливості, перетворюючи результат на анімовану презентацію.

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Curated AI animation styles and templates in the motion graphics software UI.

Анімовані інфографіки та діаграми

Опишіть набір даних або концепцію, і Motion Designer створить анімовані інфографіки та діаграми, згенеровані ШІ, які роблять складні теми простими для розуміння. Ці контрастні, беззвучні візуалізації створюються за лічені секунди й легко вбудовуються в будь-яке відео зі ШІ-озвученням або пояснювальні відео, де статичний слайд змусив би авдиторію втратити увагу.

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Animated infographics and AI-generated charts for video marketing.

Додавайте відеокліпи в будь-яку сцену

Кожен графічний елемент експортується як беззвучний оверлей або окремий відеокліп, який Ви можете накладати на відзнятий матеріал і публікувати в соцмережах. Додайте їх у AI Studio, точно налаштуйте таймінг на полотні всередині AI-відеоредактора, а потім за кілька хвилин експортуйте HD чи 4K відео та motion graphics для професійних проєктів.

Почніть безкоштовно →
Video clips and motion graphics layered onto footage in the video editing workspace.

Реалістичний результат і плавний, відшліфований рух

Поєднуйте свої анімації зі ШІ з бездоганним дублем за допомогою Speech Cleanup, який прибирає слова-паразити, паузи та невдалі початки за Вас. Невидимі AI-переходи HeyGen зшивають Ваші найкращі дублі в цілісний, реалістичний результат, а Avatar V і реалістична анімація руху забезпечують відшліфований рух, такий же плавний, як відео з AI lip Sync.

Почніть безкоштовно →
Lifelike output and polished motion with vibrant animated graphics for silent ads.

Сфери використання AI-анімацій та motion graphics

Маркетинговий контент та анімації для реклами

Маркетинговий контент та анімації для реклами

Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.

Соціальний контент для TikTok і Reels

Соціальний контент для TikTok і Reels

Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.

Пояснювальні відео та електронне навчання

Пояснювальні відео та електронне навчання

Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.

Демонстрації продукту та пояснювальні відео

Демонстрації продукту та пояснювальні відео

Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.

Навчальні відео та анімований контент

Навчальні відео та анімований контент

Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.

Анімації для презентацій і слайдшоу

Анімації для презентацій і слайдшоу

Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.

Як це працює

Як працює генератор моушн-графіки на основі ШІ

Створюйте AI motion graphics у чотири кроки — від простого текстового промпту до відшліфованої анімації, готової для будь-якого відео.

Крок 1

Відкрийте Motion Designer

Відкрийте інструмент для моушн-графіки в AI Studio та виберіть шаблон або почніть із порожнього промпту.

Крок 2

Опишіть свою графіку

Введіть потрібну анімацію, текстовий ефект або візуалізацію даних, а потім виберіть вертикальну чи горизонтальну орієнтацію.

Крок 3

Створюйте та вдосконалюйте

Натисніть «Створити», щоб згенерувати свій motion graphic, а потім за потреби відкоригуйте кольори, текст і таймінг.

Крок 4

Додайте це до свого відео

Перетягніть готову графіку у свою сцену, розмістіть її поверх відео та швидко експортуйте відшліфоване відео.

Open Motion Designer step illustration.
Describe your graphic step illustration.
Generate and refine step illustration.
Add it to your video step illustration.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор моушн-графіки на основі ШІ та як він працює?

Це Motion Designer від HeyGen — генератор анімацій зі ШІ всередині AI Studio, який перетворює текстовий промпт на AI-анімації, як-от рухомі титри та створені ШІ діаграми. Використовуючи ШІ, Ви описуєте, що саме хочете отримати, і він створює це за лічені секунди — так само, як AI-відео генератор створює відео зі сценарію.

Чи потрібні мені After Effects або навички дизайну, щоб створювати motion-графіку?

Не потрібні ані дизайнерські, ані технічні навички. Не потрібно працювати з ключовими кадрами чи ефектами, не потрібно вивчати складне ПЗ або чекати на дизайнерів. Просто опиште анімацію звичайною мовою в Motion Designer і отримайте готовий результат з першої спроби — без жодних спеціальних навичок.

Як перетворити текстовий промпт на анімовану моушн‑графіку?

Відкрийте Motion Designer в AI Studio, опишіть анімацію або виберіть шаблон, задайте орієнтацію й натисніть «створити». Точний промпт перетворює текст на анімовану графіку за лічені секунди, яку Ви одним кліком додаєте до сцени — так само, як «script to video» створює кліп із тексту.

Чи є моушн-графіка повністю анімованою, чи це просто статичні зображення?

Вони повністю анімовані з природними рухами, а не з окремих статичних кадрів. Ви також можете анімувати статичні зображення: просто додайте зображення або текст, і HeyGen's image to video перетворить будь-яке фото на динамічне, використовуючи той самий image-to-video‑модель, що забезпечує реалістичні кліпи.

Чи можу я налаштувати анімації зі ШІ під кольори та шрифти мого бренду?

Так. Опишіть Ваші кольори та шрифти в промпті або застосуйте Brand System в один клік, щоб отримати повний креативний контроль. Усі елементи за замовчуванням використовують шрифти та кольори Вашого бренду, тож кожне промо-відео залишається в єдиному стилі без ручного підбору кольорів.

Чи можу я створювати анімації зі ШІ для багатьох відео одночасно?

Так. Створюйте стільки AI-анімацій, скільки Вам потрібно, з нових промптів і повторно використовуйте шаблони для стабільного результату в усіх проєктах. Для команд, які створюють контент у великому масштабі, пакетні інструменти та API HeyGen дають змогу запускати виробництво безобличкового відео без додаткового розширення штату.

Навіщо використовувати генератор анімації зі ШІ замість моушн-дизайнера?

Традиційний моушн-дизайн означає, що потрібно наймати спеціаліста, чекати кілька днів і платити високі гонорари. Як один із найкращих інструментів для анімації зі ШІ, цей AI-анімаційний генератор створює результат за промптом за лічені хвилини, тож Ви можете без обмежень створювати навчальні відеопроєкти у своїй команді.

Чи можна безкоштовно почати користуватися генератором анімацій зі ШІ?

Так. Є безкоштовний тарифний план зі ШІ без потреби в банківській картці, що робить його потужним AI-генератором анімацій для креаторів з будь-яким бюджетом. Платні плани від $24 на місяць відкривають вищі ліміти, преміум-стилі та HD або 4K-експорти для команд, які масштабуються.

Наскільки я можу впливати на креативний напрям анімації?

Ви залишаєтеся головним. Ви задаєте креативний напрям кожним промптом, обираючи темп, композицію та таймінг, а потім удосконалюєте результат, доки анімоване відео не відповідатиме Вашому баченню. Правки в AI Studio залишаються швидкими, а реалістичний результат повністю редагований, тож змінити сцену — це питання хвилин, а не повної переробки.

Чи можу я додати анімації зі ШІ до відео, створених в інших інструментах?

Так. Кожна анімація завантажується як кліп без звуку, який Ви можете імпортувати в інші редактори або використовувати безпосередньо у своїй сцені. Додайте озвучення за допомогою генератора голосу зі ШІ, а потім експортуйте фінальний результат у HD або 4K для будь-якої платформи.

Чи можу я створювати анімації зі ШІ з текстом іншими мовами?

Так. За допомогою HeyGen Ви можете додавати текст на екрані будь-якою мовою безпосередньо з промпту, а анімована типографіка чітко відображається в різних системах письма. Щоб локалізувати все відео, поєднайте анімації, створені ШІ, з AI Video Translator і охопіть авдиторії більш ніж 175 мовами.

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Перетворюйте текстові промпти на професійну моушн‑графіку та анімацію за допомогою ШІ.

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