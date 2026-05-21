Seedance 2.0 — AI-відео генератор від ByteDance
Найпотужніша відеомодель ByteDance тепер у HeyGen. Перетворюйте текст і зображення на плавні, багатокадрові кліпи з реалістичним рухом. Почніть створювати за лічені секунди, безкоштовно.
- Високоточна передача руху
- Безперервність між кількома кадрами
- Кастомні промпти
Що Ви можете створити за допомогою Seedance 2.0
Seedance 2.0 — це модель відео зі ШІ, створена для креаторів і команд. Перетворюйте текст та зображення на кінематографічні кліпи, керуйте кожним кадром і випускайте відео, готове до продакшену, не виходячи з HeyGen.
Кінематографічні сцени з аватарами
Використовуйте свого цифрового двійника зі ШІ в повністю режисованих сценах з індивідуальними локаціями, вбранням, освітленням, жестами та рухом камери. Seedance 2.0 зберігає Вашу зовнішність послідовною в кожному кадрі, тож кожне відео з AI-аватаром сприймається як одна й та сама людина в один і той самий день зйомки.
B-roll, створений ШІ
Створюйте кінематографічні перебивки, візуали продукту, кліпи для соцмереж, переходи та динамічні сцени з простого текстового промпту. Seedance 2.0 працює як AI-генератор b-roll, перетворюючи текст на готовий до монтажу відеоматеріал без потреби у стоковій бібліотеці.
Поєднуйте кадри в послідовності й зберігайте цілісність персонажа, вбрання та оточення в кожному монтажному склеюванні.
Безмежні креативні стилі
Переходьте від тексту до відео в будь-якому стилі, який Ви можете описати. Створюйте продуктові демо, відео від засновників, сюрреалістичні візуали, lifestyle-кадри, навчальні пояснення та кінематографічну рекламу з однієї й тієї самої моделі — усе в HeyGen.
Стиль «закріплюється» за персонажем: те саме освітлення, той самий одяг, та сама атмосфера — навіть коли змінюються камера й оточення.
Промптинг на рівні директора
Керуйте об’єктом, сценою, камерою, освітленням, рухом, настроєм і темпом в одному промпті. Seedance 2.0 розуміє мову камери, тож повільний долі, «голландський» ракурс або макро-від’їзд виглядатимуть саме так, як Ви їх опишете.
Субтитри додаються автоматично й коректно змінюють розмір для вертикальних, квадратних і горизонтальних кадрів.
Як креатори та бренди використовують Seedance 2.0
Від звернень засновників і запусків продуктів до пояснювальних відео та коротких роликів для соцмереж — Seedance 2.0 відповідає тому, як сучасні команди створюють відео. Створюйте кінематографічні відео зі ШІ для будь-якого каналу, формату чи авдиторії — усе в одному робочому процесі в HeyGen.
Креативні кліпи для соцмереж
Створюйте короткі відео, оптимізовані для TikTok, Instagram, YouTube Shorts та LinkedIn. Продумуйте хук, переходи, візуальні метафори, сцени з аватарами та брендовані відео для соцмереж — без потреби в повноцінній команді монтажерів.
Відео для засновників і брендів
Перетворюйте оголошення, оновлення продукту, експертні колонки та звернення від засновника на кінематографічні відео із засновником за допомогою Вашого цифрового двійника зі ШІ. Додавайте рух, оточення та B-roll, щоб кожне повідомлення сприймалося як преміум.
Освітні та пояснювальні відео
Зробіть складні ідеї простішими для розуміння за допомогою наочних прикладів, анімованих концепцій, лайфстайл-сцен і додаткового B-roll. Ідеально підходить для курсів, AI-відео-експлейнерів, онбордингу, навчання та освітнього відеоконтенту.
Контент для запуску продукту
Створюйте вражаючі відео запуску продукту з кінематографічними кадрами, демонстраціями функцій, абстрактною візуалізацією та бездоганними переходами. Ідеально підходить для дописів у соцмережах, лендингів, реклами та відеокампаній із демонстрацією продукту.
Поширені запитання
Що таке Seedance 2.0?
Seedance 2.0 — це кінематографічна модель відео зі ШІ від ByteDance, яка перетворює текст і зображення на реалістичні, динамічні відеокліпи. Вона керує ракурсами камери, зберігає цілісність персонажів і опрацьовує складні сцени за одне створення. У HeyGen Ви можете використовувати Seedance 2.0 разом із Вашим цифровим двійником зі ШІ та іншими моделями в одному робочому процесі.
Що я можу створити за допомогою Seedance 2?
Seedance 2 створює кінематографічне, відповідне до Вашого бренду відео з текстових промптів, референсних зображень і сторібордів. Використовуйте його для реклами, трейлерів, пояснювальних відео, коротких роликів для соцмереж і повноцінних сцен із послідовними персонажами та керуванням камерою.
Чи можна безкоштовно спробувати Seedance 2.0?
Так. Ви можете спробувати Seedance 2.0 безкоштовно в HeyGen з кредитами, що входять до кожного акаунта, без потреби вказувати банківську картку на старті. Після того як Ви його протестуєте, платні плани відкриють доступ до вищої роздільної здатності, довших кліпів і більшої кількості створень на місяць.
Як мені користуватися Seedance 2.0 на HeyGen?
Увійдіть до HeyGen, відкрийте відеоредактор і виберіть Seedance 2.0 у списку моделей. Введіть промпт або додайте референсне зображення, задайте напрямок кадру й запустіть створення. Ви можете поєднувати кліпи Seedance 2.0 з Вашим AI-аватаром, B-roll, голосом і музикою в одному проєкті.
Чи підтримує Seedance 2 кілька співвідношень сторін?
Створюйте відео у форматах 16:9, 9:16, 1:1 та 4:5 з одного й того самого промпту. Готові нарізки одразу підходять для YouTube, TikTok, Reels, Shorts і платної реклами в соцмережах — без додаткового кадрування.
Чи безпечний результат для комерційного використання?
Відео, створені за допомогою Seedance 2.0 в HeyGen, можна використовувати в комерційних проєктах, зокрема для реклами, дописів у соцмережах, запусків продуктів і матеріалів для клієнтів, відповідно до комерційної ліцензії Вашого тарифного плану HeyGen. Відео, створені на безкоштовному плані, мають водяні знаки. Платні плани їх прибирають і надають повні комерційні права.
Чи може Seedance 2.0 створювати синхронізацію губ, голос і музику?
Так. Seedance 2.0 підтримує синхронізований рух губ, фонові звуки та фірмову музику в одному створенні відео, тож Вам не потрібні окремі озвучка чи аудіодоріжка. У HeyGen Ви можете підставити власний клон голосу зі ШІ або завантажити кастомне аудіо, якщо хочете повний контроль.
Як Seedance 2.0 порівнюється з Sora, Veo та Kling?
Seedance 2.0 не поступається OpenAI's Sora, Google Veo та Kling за візуальною якістю й реалістичністю руху, а також випереджає їх за стабільністю персонажів між кадрами та нативним аудіо в одному проході. Найбільша перевага HeyGen — це робочий процес: Ви отримуєте Seedance 2.0 разом з аватарами, голосом, субтитрами та інструментами редагування в одному місці, замість того щоб поєднувати результати з різних інструментів.
