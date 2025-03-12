Створюйте пояснювальні відео зі ШІ без зйомок і без навичок дизайну. Вставте сценарій, завантажте документ або опишіть свою ідею, потім оберіть AI-аватара — і за кілька хвилин отримаєте озвучене відео з субтитрами, готове до публікації. Підходить для маркетингу, навчання та освіти.
Можливості відео-роз’яснень зі ШІ
Цей AI-генератор пояснювальних відео робить створення відео таким же простим, як написання документа, а відеоредактор зі ШІ допомагає Вам створювати професійні explainer-відео, які спрощують складні ідеї на основі сценарію або наявного файлу.
Почніть зі сценарію, PDF або промпту
Вставте відеосценарій, завантажте PDF або презентацію, вставте URL-адресу чи просто введіть один промпт. AI-відеогенератор перетворює Ваш наявний контент на сторіборд і текст сцен, тож Ви можете створювати відео з тексту й завершити готовий до перегляду пояснювальний ролик за лічені хвилини.
Природний голосовий супровід зі ШІ у будь-якому тоні
Ваш сценарій перетворюється на усну розповідь із чітким, природним людським голосом. Задайте тон для спокійного навчального відео чи динамічної презентації продукту, обирайте з понад 300 варіантів озвучування та створюйте explainer-відео з голосом, який відповідає Вашому темпу, без студії звукозапису чи найманого диктора.
Анімовані сцени та шаблони пояснювальних відео
Оберіть макет, і AI-відео пояснення заповнить його анімацією, візуальними елементами та переходами, що відповідають кожному рядку Вашого сценарію. Замініть будь-яку сцену, відкоригуйте таймінг або змініть стиль усього відео, щоб зберегти впізнаваність бренду й візуальну привабливість — без жодного програмного забезпечення для монтажу.
Автоматичні субтитри та текст на екрані
Кожне слово в озвучці перетворюється на синхронізовані субтитри під час рендерингу відео. Титри на екрані та ключові фрази з’являються в потрібний момент, і Ви можете змінити будь-який рядок, щоб пояснювальне відео залишалося зрозумілим для глядачів, які дивляться без звуку або стежать за змістом другою мовою.
One explainer in 175+ languages
Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.
Робота з агенціями над пояснювальними відео триває тижнями й коштує тисячі доларів. Сформулюйте ідею, пропустіть її через інструмент «скрипт у відео» й уже цього ж дня запустіть 60-секундне продуктове пояснювальне відео для лендингу або реклами.
New users sign up and then get lost in setup. A short explainer walks them through the first key action, cuts support tickets, and turns a confusing onboarding into a clear path to the product's value.
Учителі та контент-креатори перетворюють план уроку на озвучене навчальне відео з візуалізаціями для кожного поняття. Учні дивляться зрозуміле двохвилинне пояснювальне відео замість того, щоб читати громіздкі слайди або висиджувати довгу лекцію.
Команди L&D замінюють застарілі слайд-деки на пояснювальні відео, які співробітники реально дивляться до кінця. Оновіть сценарій, створіть відео заново та запустіть оновлену версію того ж дня, щоб навчання з політик і процесів залишалося актуальним у кожному офісі.
Обʼємні інструкції та звіти ніхто не читає. Пропустіть їх через PDF‑у‑відео, і платформа створить озвучене пояснювальне відео з документа, тож ключові кроки Ви отримаєте за три хвилини замість сорока сторінок.
Глобальним командам потрібне те саме пояснювальне відео багатьма мовами одночасно. Створіть його англійською, а потім зробіть дубляж 175+ мовами із синхронізацією губ, щоб охопити всі регіони з одного вихідного відео.
Як працює AI-конструктор пояснювальних відео
Перетворіть написану ідею на готове пояснювальне відео зі ШІ лише за чотири прості кроки — без зйомки та монтажу.
Вставте сценарій, завантажте PDF або презентацію, вставте посилання чи введіть тему, щоб почати.
Оберіть аватара та голос або запишіть свій екран, щоб створити чіткий покроковий відеоогляд.
Відредагуйте сценарій, замініть сцени, додайте B-roll і брендинг, а потім перекладіть одним кліком.
Рендерте в HD або 4K, завантажуйте як MP4 і публікуйте на будь-якому сайті, у соцмережах або в LMS.
Пояснювальне відео зі ШІ — це коротке відео, створене штучним інтелектом, яке просто й наочно розкриває одну ідею, продукт або процес, причому його створює програмне забезпечення, а не знімальна група. Створення такого відео за допомогою AI-інструмента для пояснювальних відео починається зі сценарію, документа або промпта, а технологія ШІ створює візуальні матеріали, озвучення та субтитри. Воно працює як онлайн-інструмент у Вашому браузері.
Not with a realistic AI presenter. Avatar V builds lifelike AI avatars from a 15-second clip and holds one consistent face and voice across every scene, rated #1 for realism on G2. You can produce explainer videos with AI avatars that read as filmed, not as animated clip art.
Завантажте файл, і ШІ його прочитає, виокремить ключові моменти та створить покадровий сторіборд із закадровим текстом. Такий робочий процес «текст у відео» дає змогу переглянути чорновий сценарій, замінити візуальні елементи або обрізати частини, а потім створити відео за кілька хвилин.
Strong explainer videos open with the viewer's problem, keep to one idea, and use visuals to simplify complex topics. To create engaging explainer videos, write compelling narratives in plain language, add captions, and end with one clear next step. The AI handles the creation process so you focus on the message.
Most tools make one video in one language. HeyGen produces a realistic-presenter explainer once, then dubs it into 175+ languages with lip sync and updates it from text, so you can ship compelling explainer videos for every market without a reshoot.
Так, часто кардинально. Освітянин Anton Voroniuk повідомив, що після переходу на HeyGen виробництво стало у 40 разів дешевшим, а щотижня вдається заощаджувати 15,5 години, що дозволило його команді створювати відео швидше й охопити понад один мільйон студентів. Дізнайтеся історію Anton Voroniuk.
Ні. Створення відео зі ШІ на цій платформі зі штучним інтелектом відбувається так само просто, як редагування документа, тож нічого не потрібно встановлювати й не потрібно опановувати таймлайн. Введіть або вставте свій текст, оберіть AI-ведучого, і платформа збере динамічне відео, яке Ви зможете вдосконалювати, змінюючи текст.
Так. Безкоштовний план дозволяє Вам створити безкоштовне відео, спробувати ведучих та голоси й експортувати MP4, щоб Ви могли протестувати робочий процес перед оновленням. Платні плани додають експорт у HD та 4K, довші відео, більше мов і командні можливості.
For marketing, 60 to 90 seconds works best and matches how long most viewers stay. Training and educational explainers can run three to five minutes when the topic needs it. Open with a strong hook to capture attention, keep one idea per video, and cut anything that does not serve it.
A custom agency explainer typically runs 3,000 to 15,000 dollars and takes weeks. Making one with AI moves that to a monthly subscription and minutes per video, so the cost per explainer drops sharply once you produce more than one.
Yes. The narration is transcribed into synced captions as the video renders, and the subtitle generator lets you edit wording, styling, and timing. Captions raise completion rates for viewers watching on mute.
Знімати відео чи робити аудіозапис не потрібно. Просто надрукуйте або завантажте свій контент, оберіть ведучого та голос — і платформа створить відеоряд, озвучення та субтитри. Камера, мікрофон і програма для монтажу повністю необов’язкові.
Так. Клонування голосу відтворює Ваш голос із короткого зразка й використовує його для озвучення будь-якого сценарію, тож кожне пояснювальне відео звучить саме як Ви. Ви також можете зберегти послідовність свого клонованого голосу, коли відео перекладається іншими мовами.
Так. Створіть пояснювальне відео один раз, а потім відео зі ШІ перекладач дублює його понад 175 мовами з точною синхронізацією губ і клонованим голосом. Ведучий зберігає той самий вигляд, тож кожна версія сприймається як оригінальна, а не як відео з субтитрами.
Так. Оскільки відео створюється з тексту, Ви можете редагувати його, змінюючи сценарій, замінюючи сцену або змінюючи голос, а потім за кілька хвилин заново створити відео. Не потрібно нічого переснімати, тож Ви можете швидко внести правки в ціну чи політику й оперативно оновити відео-огляди.
Ви можете почати з готового текстового сценарію, PDF чи презентації слайдів, URL вебсторінки або з одного промпту з описом теми. Незалежно від того, який вхідний матеріал у Вас є, Ви можете створити відео, яке перетворить його на пояснювальний ролик з озвученням і субтитрами, тож Ви працюєте з контентом, який уже належить Вам.
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