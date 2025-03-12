Кожне слово в озвучці перетворюється на синхронізовані субтитри під час рендерингу відео. Титри на екрані та ключові фрази з’являються в потрібний момент, і Ви можете змінити будь-який рядок, щоб пояснювальне відео залишалося зрозумілим для глядачів, які дивляться без звуку або стежать за змістом другою мовою.