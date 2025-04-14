Video Agent бере на себе всю важку роботу: дайте йому один промпт, і він підготує сценарій, розкадрує сцени та збере фінальний ролик, показавши Вам придатний до редагування креативний план перед рендерингом. Одна ідея перетворюється на повноцінне анімаційне відео зі ШІ без роботи з таймлайном чи ключовими кадрами.