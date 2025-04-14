AI Cartoon Video Maker: Animate Any Script

Цей AI-генератор мультфільмів перетворює сценарій на готове анімоване відео з мультяшними персонажами, природним озвученням і фоновою музикою. Без камер, без відеомонтажу й без попередніх навичок анімації. Створений для креаторів, освітян та faceless-каналів.

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147 851 399Створено відео
122 995 284Створено аватарів
20 456 587Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
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Можливості AI Cartoon Video Maker

AI Cartoon Video Maker from Any Script

Створюйте анімації зі ШІ з тексту за допомогою того самого робочого процесу text to video, який лежить в основі понад 120M+ відео. AI-генератор мультфільмів розбиває Ваш сценарій або простий текстовий промпт на анімовані плани, підбирає візуальні елементи до кожного рядка й повертає готові до публікації анімовані відео за лічені хвилини.

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A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Розмовні мультяшні персонажі з фото

Завантажте ілюстрацію, маскота або малюнок, і Avatar IV перетворить його на персонажа, що говорить, із синхронізацією губ на рівні фонем. Модель створена для мультяшних, 2D, 3D та нелюдських дизайнів, тож Ваші анімовані персонажі зберігають свій точний вигляд у кожній сцені, яку Ви створюєте.

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An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Природні голоси зі ШІ понад 175 мовами

Надайте кожному персонажу унікальний голос за допомогою вбудованого AI-генератора голосу, а потім локалізуйте все відео за допомогою AI-озвучування понад 175 мовами з точною синхронізацією губ. Більшість інструментів для створення мультфільмів обмежуються субтитрами кількома десятками мов замість природного дубльованого озвучення.

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An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

Шаблони мультфільмів, сцени та стилі

The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.

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A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

Один промпт до готового мультфільму

Video Agent бере на себе всю важку роботу: дайте йому один промпт, і він підготує сценарій, розкадрує сцени та збере фінальний ролик, показавши Вам придатний до редагування креативний план перед рендерингом. Одна ідея перетворюється на повноцінне анімаційне відео зі ШІ без роботи з таймлайном чи ключовими кадрами.

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A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
Зелена піктограма подарункової коробки.Сфери використання

Сфери використання AI-генератора мультяшних відео

Вертикальний попередній перегляд оригінального короткого мультфільму поруч із контент-календарем із позначками.

Безобличчеві мультяшні відео для Shorts

Канали без обличчя потребують щоденного контенту для соцмереж без зйомок. Створюйте чернетки епізодів за допомогою генератора відеосценаріїв, перетворюйте ідеї епізодів на анімовані фрагменти та публікуйте короткі відео в TikTok, Reels і Shorts за графіком, який одна людина може підтримувати.

Оригінальний мультяшний оповідач, який вказує на дошку з простою схемою робочого процесу продукту.

Анімовані пояснювальні відео для бізнесу

Мультяшні оповідачі допомагають легко пояснювати складні теми. Перетворіть огляд функцій на анімовану презентацію та доступно розкажіть про тарифи, робочі процеси чи політики у захопливому відеоформаті, який дивляться до кінця.

Доброзичлива оригінальна казкова мультяшна сцена з милими узагальненими тваринами поруч із панеллю з текстом уроку.

Освітні мультфільми та дитячі історії

Учителі та автори курсів створюють захопливі анімовані відео на основі уроків і книжок-історій замість озвучування статичних слайдів. Один сценарій уроку за один день перетворюється на повноцінний анімований епізод — без потреби залучати аніматора.

Послідовний оригінальний анімований ведучий, який проводить навчальний модуль, поки текст політики перетворюється на відео.

Анімації для навчання та адаптації персоналу

Політики та процесні документи майже ніхто не читає. Перетворіть їх на короткі навчальні мультфільми з постійним анімованим ведучим, а коли процес змінюється — просто оновіть сценарій і знову створіть відео, без жодних повторних зйомок.

Універсальний немаркований продукт, анімований у форматі мультяшної реклами, показаний як дві варіантні картки попереднього перегляду.

Мультяшні реклами та промо товарів

Анімовані рекламні оголошення тестуються швидше й коштують дешевше, ніж зйомка відео. Оживіть зображення продуктів або брендованих маскотів за допомогою перетворення зображення на відео та перетворюйте ідеї кампаній на захопливі варіації мультяшних оголошень для кожного тесту.

Оригінальний мультяшний персонаж, оточений мовними картками з позначками ES, FR, JA, DE на тлі розмитої карти світу.

Багатомовні мультфільми для глобального охоплення

Раніше дубляж мультфільму для кожного ринку означав нових акторів озвучування для кожної мови. Тепер Ви можете перекладати мультфільми з використанням клонованих голосів понад 175 мовами й випускати локалізований відеоконтент на кожному ринку впродовж одного тижня.

Розмитий білий значок документа з кнопкою відтворення на світло-блакитному тлі.Як це працює

Як працює AI-генератор мультфільмів

Створіть мультяшне відео за чотири кроки й оживіть свої ідеї, не виходячи з однієї вкладки браузера.

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Крок 1: Введіть свою ідею

Вставте сценарій або введіть промпт, а потім дозвольте ШІ розбити його на сцени з відповідним темпом і озвученням.

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Крок 2: Виберіть стиль

Оберіть анімований стиль, співвідношення сторін і шаблон, а також застосуйте фірмові кольори та шрифти Вашого бренду.

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Крок 3: Оберіть своїх персонажів

Оберіть стокових персонажів, створіть власного в конструкторі персонажів або завантажте фото для анімації.

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Крок 4: Створіть і експортуйте

Перегляньте відео, відкоригуйте будь-яку сцену, а потім експортуйте його в MP4 до 4K або змініть розмір під будь-яку платформу.

Поширені запитання

Що таке AI-генератор мультфільмів і як він працює?

AI-інструмент для створення мультфільмів, який іноді називають AI-анімаційним конструктором, — це програмне забезпечення, що дає змогу створювати анімовані відео з тексту. Щоб створити анімацію, введіть сценарій або промпт, і за лічені хвилини він створить сцени, персонажів, закадровий голос і музику, використовуючи передові моделі ШІ для створення кожного кадру.

Чи не виглядатимуть мої мультяшні відео зі ШІ дешевими або зробленими абияк?

Ні, якщо персонажі залишаються послідовними, а звук звучить по-людськи — це два ключові маркери високоякісного результату. HeyGen зберігає єдиний дизайн персонажа в усіх сценах і поєднує його з природними голосами, тому й очолює літні звіти G2 за 2026 рік із 281 відзнакою та 23 першими місцями в рейтингах.

Як перетворити фото або малюнок на анімованого персонажа, що розмовляє?

Щоб створити власного мультяшного персонажа, завантажте зображення, оберіть голос і вставте свій скрипт. Avatar IV анімує обличчя під кожне слово, тож ваш маскот, ілюстрація чи персонаж із книжки-розмальовки промовлятиме Ваш текст, зберігаючи свій оригінальний дизайн у кожному відео.

Чому варто обрати HeyGen замість інших інструментів для створення мультфільмів зі ШІ?

Більшість інструментів для анімації обмежуються шаблонами та стоковими персонажами. HeyGen — найкращий варіант зі ШІ, коли Вам потрібні кастомні персонажі з Ваших власних зображень, створення відео за одним промптом у Video Agent, переклад більш ніж 175 мовами та експорт у 4K, і ним користуються 85% компаній зі списку Fortune 100.

Чи може один креатор масштабно вести анімований канал за допомогою ШІ?

Так. Як докладно описано в історії клієнта Антона Воронюка, викладач використовує ШІ, щоб створювати навчальні відео з витратами на виробництво, зменшеними у 40 разів, заощаджуючи 15,5 години на тиждень і водночас охоплюючи понад 1 млн студентів.

Чи безкоштовний AI-картун відео-генератор HeyGen і що додають платні плани?

Так, Ви можете створити мультфільм безкоштовно на безплатному тарифі, який працює як безкоштовний AI-генератор анімації для тестування. Тарифи Creator починаються від $24 на місяць і надають більше хвилин відео та розширені можливості, а також індивідуальне корпоративне ціноутворення для команд, які масштабують створення відео.

Чи потрібні мені навички анімації або встановлення спеціального програмного забезпечення, щоб користуватися цим?

Ні. Цей інструмент зі ШІ працює як онлайн‑конструктор анімації у Вашому браузері та в мобільному застосунку, створений для всіх, хто хоче робити професійні анімовані відео зі звичайного тексту. Якщо Ви можете написати сценарій, Ви зможете опублікувати мультфільм.

Чи можу я відредагувати мультфільм після того, як ШІ його створить?

Так, Ви зберігаєте повний творчий контроль. Кожна сцена залишається доступною для редагування, тож Ви можете переписувати репліки, змінювати голоси або переставляти кадри в редакторі відео зі ШІ і формувати результат так, як Вам потрібно, а потім повторно експортувати його за лічені хвилини.

Чи можу я перекласти свої мультфільми іншими мовами?

Так. Скористайтеся нашим перекладом відео зі ШІ, щоб перетворити один мультфільм на понад 175 мов і діалектів із клонованими голосами та синхронізацією губ, тож персонажі говоритимуть кожною мовою природно, а не начитуватимуть текст поверх невідповідних рухів рота.

Які стилі мультфільмів та анімації може створювати ШІ?

Інструмент для створення мультфільмів пропонує персонажів у стилі Pixar та анімовані стокові образи, або Ви можете створювати анімації на основі власних 2D-, 3D- чи намальованих від руки дизайнів. Анімації зі ШІ дотримуються Вашого бренд-кіту, тож кольори й шрифти залишаються послідовними в усій серії.

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Перетворіть свій сценарій на готове анімоване відео з мультяшними персонажами, озвученням і музикою.

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