Цей AI-генератор мультфільмів перетворює сценарій на готове анімоване відео з мультяшними персонажами, природним озвученням і фоновою музикою. Без камер, без відеомонтажу й без попередніх навичок анімації. Створений для креаторів, освітян та faceless-каналів.
Можливості AI Cartoon Video Maker
AI Cartoon Video Maker from Any Script
Створюйте анімації зі ШІ з тексту за допомогою того самого робочого процесу text to video, який лежить в основі понад 120M+ відео. AI-генератор мультфільмів розбиває Ваш сценарій або простий текстовий промпт на анімовані плани, підбирає візуальні елементи до кожного рядка й повертає готові до публікації анімовані відео за лічені хвилини.
Розмовні мультяшні персонажі з фото
Завантажте ілюстрацію, маскота або малюнок, і Avatar IV перетворить його на персонажа, що говорить, із синхронізацією губ на рівні фонем. Модель створена для мультяшних, 2D, 3D та нелюдських дизайнів, тож Ваші анімовані персонажі зберігають свій точний вигляд у кожній сцені, яку Ви створюєте.
Природні голоси зі ШІ понад 175 мовами
Надайте кожному персонажу унікальний голос за допомогою вбудованого AI-генератора голосу, а потім локалізуйте все відео за допомогою AI-озвучування понад 175 мовами з точною синхронізацією губ. Більшість інструментів для створення мультфільмів обмежуються субтитрами кількома десятками мов замість природного дубльованого озвучення.
Шаблони мультфільмів, сцени та стилі
The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.
Один промпт до готового мультфільму
Video Agent бере на себе всю важку роботу: дайте йому один промпт, і він підготує сценарій, розкадрує сцени та збере фінальний ролик, показавши Вам придатний до редагування креативний план перед рендерингом. Одна ідея перетворюється на повноцінне анімаційне відео зі ШІ без роботи з таймлайном чи ключовими кадрами.
Канали без обличчя потребують щоденного контенту для соцмереж без зйомок. Створюйте чернетки епізодів за допомогою генератора відеосценаріїв, перетворюйте ідеї епізодів на анімовані фрагменти та публікуйте короткі відео в TikTok, Reels і Shorts за графіком, який одна людина може підтримувати.
Мультяшні оповідачі допомагають легко пояснювати складні теми. Перетворіть огляд функцій на анімовану презентацію та доступно розкажіть про тарифи, робочі процеси чи політики у захопливому відеоформаті, який дивляться до кінця.
Учителі та автори курсів створюють захопливі анімовані відео на основі уроків і книжок-історій замість озвучування статичних слайдів. Один сценарій уроку за один день перетворюється на повноцінний анімований епізод — без потреби залучати аніматора.
Політики та процесні документи майже ніхто не читає. Перетворіть їх на короткі навчальні мультфільми з постійним анімованим ведучим, а коли процес змінюється — просто оновіть сценарій і знову створіть відео, без жодних повторних зйомок.
Анімовані рекламні оголошення тестуються швидше й коштують дешевше, ніж зйомка відео. Оживіть зображення продуктів або брендованих маскотів за допомогою перетворення зображення на відео та перетворюйте ідеї кампаній на захопливі варіації мультяшних оголошень для кожного тесту.
Раніше дубляж мультфільму для кожного ринку означав нових акторів озвучування для кожної мови. Тепер Ви можете перекладати мультфільми з використанням клонованих голосів понад 175 мовами й випускати локалізований відеоконтент на кожному ринку впродовж одного тижня.
Як працює AI-генератор мультфільмів
Створіть мультяшне відео за чотири кроки й оживіть свої ідеї, не виходячи з однієї вкладки браузера.
Вставте сценарій або введіть промпт, а потім дозвольте ШІ розбити його на сцени з відповідним темпом і озвученням.
Оберіть анімований стиль, співвідношення сторін і шаблон, а також застосуйте фірмові кольори та шрифти Вашого бренду.
Оберіть стокових персонажів, створіть власного в конструкторі персонажів або завантажте фото для анімації.
Перегляньте відео, відкоригуйте будь-яку сцену, а потім експортуйте його в MP4 до 4K або змініть розмір під будь-яку платформу.
AI-інструмент для створення мультфільмів, який іноді називають AI-анімаційним конструктором, — це програмне забезпечення, що дає змогу створювати анімовані відео з тексту. Щоб створити анімацію, введіть сценарій або промпт, і за лічені хвилини він створить сцени, персонажів, закадровий голос і музику, використовуючи передові моделі ШІ для створення кожного кадру.
Ні, якщо персонажі залишаються послідовними, а звук звучить по-людськи — це два ключові маркери високоякісного результату. HeyGen зберігає єдиний дизайн персонажа в усіх сценах і поєднує його з природними голосами, тому й очолює літні звіти G2 за 2026 рік із 281 відзнакою та 23 першими місцями в рейтингах.
Щоб створити власного мультяшного персонажа, завантажте зображення, оберіть голос і вставте свій скрипт. Avatar IV анімує обличчя під кожне слово, тож ваш маскот, ілюстрація чи персонаж із книжки-розмальовки промовлятиме Ваш текст, зберігаючи свій оригінальний дизайн у кожному відео.
Більшість інструментів для анімації обмежуються шаблонами та стоковими персонажами. HeyGen — найкращий варіант зі ШІ, коли Вам потрібні кастомні персонажі з Ваших власних зображень, створення відео за одним промптом у Video Agent, переклад більш ніж 175 мовами та експорт у 4K, і ним користуються 85% компаній зі списку Fortune 100.
Так. Як докладно описано в історії клієнта Антона Воронюка, викладач використовує ШІ, щоб створювати навчальні відео з витратами на виробництво, зменшеними у 40 разів, заощаджуючи 15,5 години на тиждень і водночас охоплюючи понад 1 млн студентів.
Так, Ви можете створити мультфільм безкоштовно на безплатному тарифі, який працює як безкоштовний AI-генератор анімації для тестування. Тарифи Creator починаються від $24 на місяць і надають більше хвилин відео та розширені можливості, а також індивідуальне корпоративне ціноутворення для команд, які масштабують створення відео.
Ні. Цей інструмент зі ШІ працює як онлайн‑конструктор анімації у Вашому браузері та в мобільному застосунку, створений для всіх, хто хоче робити професійні анімовані відео зі звичайного тексту. Якщо Ви можете написати сценарій, Ви зможете опублікувати мультфільм.
Так, Ви зберігаєте повний творчий контроль. Кожна сцена залишається доступною для редагування, тож Ви можете переписувати репліки, змінювати голоси або переставляти кадри в редакторі відео зі ШІ і формувати результат так, як Вам потрібно, а потім повторно експортувати його за лічені хвилини.
Так. Скористайтеся нашим перекладом відео зі ШІ, щоб перетворити один мультфільм на понад 175 мов і діалектів із клонованими голосами та синхронізацією губ, тож персонажі говоритимуть кожною мовою природно, а не начитуватимуть текст поверх невідповідних рухів рота.
Інструмент для створення мультфільмів пропонує персонажів у стилі Pixar та анімовані стокові образи, або Ви можете створювати анімації на основі власних 2D-, 3D- чи намальованих від руки дизайнів. Анімації зі ШІ дотримуються Вашого бренд-кіту, тож кольори й шрифти залишаються послідовними в усій серії.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворіть свій сценарій на готове анімоване відео з мультяшними персонажами, озвученням і музикою.