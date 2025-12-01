Avatar IV — реалістичні AI-аватари
Перетворюйте будь-яке фото на реалістичне «говоряче» відео. Avatar IV забезпечує природну синхронізацію губ, виразну жестикуляцію та багатомовний голос — без камер і акторів. Ідеально підходить для реклами, навчання та соціальних мереж.
Відчуйте потужність Avatar IV у дії
Подивіться, як креатори, бренди та команди використовують конструктор розмовних AI-аватарів HeyGen, щоб перетворювати ідеї на відео, від яких неможливо відвести погляд, різними мовами. У кожному прикладі показано аватарів, голоси та синхронізацію губ — без жодних камер.
Інновації, закладені в кожен реалістичний конструктор аватарів
Avatar IV пропонує Вам значно більше, ніж просто «говоряче обличчя». Завдяки розширеним можливостям відео з lip-sync зі ШІ, виразним жестам руками та гнучким варіантам стилізації Ви можете створювати аватари, які виглядають природно й захопливо. Чи потрібен Вам гіперреалістичний цифровий двійник, чи стилізований персонаж — Avatar IV надає інструменти для побудови максимально автентичного звʼязку з Вашою авдиторією.
Ваш аватар, що говорить, створений з фото, робить більше, ніж просто говорить: він реагує та передає емоції відповідно до Вашого сценарію. Відчуйте природні паузи, інтонацію та рухи для захопливого подання, яке здається по-справжньому живим.
Посильте свій реалістичний конструктор аватарів виразними рухами рук, які ідеально узгоджуються з мовленням Вашого аватара. Жести руками ідеально підходять для підкреслення, передачі нюансів і створення ефективної візуальної історії.
Обирайте з гіперреалістичних клонів або стилізованих персонажів. Наш AI-конструктор аватарів підтримує людські, аніме та тваринні аватари у форматах портрету та повного зросту.
З Avatar IV аватари не просто говорять — вони діють. Покращена модель реагує на тон і емоції, забезпечуючи реалістичні мімічні вирази та синхронізовані жести для по-справжньому людської подачі.
Шлях до Avatar IV
Подивіться, що Ви можете створити з Avatar IV
Досліджуйте реальні приклади відео, створених за допомогою нашого конструктора розмовних AI-аватарів. Користувачі по всьому світу перетворюють звичайні фото та сценарії на захопливі, реалістичні анімації з природною синхронізацією губ і правдоподібними рухами тіла. Від кінематографічних сцен до виразних проєктів із повнотільними аватарами, ці приклади демонструють потужність ШІ у створенні професійного контенту без камер і акторів.
Демонструє, як Avatar IV працює з кількох ракурсів камери, зберігаючи точну синхронізацію губ і живу емоційну подачу. Ідеальний приклад того, як наша функція відео з lip-sync на основі ШІ забезпечує природне мовлення з різних перспектив.
Демонструє повну вокальну виразність, створену лише з однієї фотографії та аудіо. Повністю працюючи на ШІ, цей аватар забезпечує бездоганну синхронізацію губ без участі акторів, що робить його ідеальним для навчання, маркетингу та сторітелінгу.
Ілюструє реалістичні емоції та голос, створений ШІ, накладений на оригінальну музику — усе це зроблено з одного зображення. Це демонструє, як реалістичний конструктор аватарів може оживити статичні фото по-новому.
У ролику ведучим новин виступає ведмідь зі ШІ — жодних реальних акторів, лише одне зображення та сценарій.
Створює короткометражний фільм зі ШІ на основі мемів із промовистими тваринами, кінематографічним монтажем і повною синхронізацією голосу.
Навіть намальовані від руки портрети оживають — завдяки стилізованому створенню Avatar IV.
Почніть створювати лише з однієї фотографії
Створення реалістичного «живого» аватара, що розмовляє, за допомогою Avatar IV займає лише кілька кроків. Наш конструктор AI-аватарів, що говорять, створений для того, щоб зробити процес максимально простим — незалежно від того, чи потрібна Вам проста анімація портрета, чи повноцінний досвід створення аватара на весь зріст. Поєднуючи фото, природну синхронізацію голосу та виразну пластику рухів, Ви можете створювати професійні відео за лічені хвилини — без камер, студій чи тривалих виробничих циклів.
Оберіть чітке зображення себе або людини, яку Ви знімаєте — це може бути портрет, фото по пояс або на повний зріст. Що вища якість зображення, то природнішим і реалістичнішим буде аватар після створення.
Введіть свій сценарій безпосередньо в редактор або завантажте аудіофайл. Ви також можете записати власний голос. Наш генератор lip-sync на основі ШІ синхронізує Ваш текст або аудіо з рухами обличчя та жестами, забезпечуючи природну мову Вашого аватара.
Лише одним кліком Avatar IV перетворює Ваше фото на динамічний «говорящий» аватар. Відео миттєво продемонструє синхронізацію губ, міміку та жести, які оживляють Ваш аватар. Експортуйте його у високій роздільній здатності та діліться на улюблених платформах.
Досліджуйте розширені можливості Avatar IV
Avatar IV — це більше, ніж просто оновлення. Він переосмислює можливості аватарів зі ШІ. Від чіткішої картинки до природних жестів — він забезпечує неперевершений рівень реалістичності та гнучкості для креаторів, бізнесу й оповідачів історій.
Avatar IV не просто відтворює мовлення — він розуміє тон, ритм і емоції. Модель створює природні мімічні реакції та синхронізовані жести, які віддзеркалюють людську комунікацію, формуючи розмови, що сприймаються автентичними та емоційно залучають.
З Avatar IV аватари рухаються усвідомлено. Жести руками розумно узгоджуються з голосовою доріжкою, надаючи кожному відео глибини та нюансів. Пояснюєте, презентуєте чи розповідаєте історію — Ваші аватари виглядатимуть виразними та динамічними.
Avatar IV відкриває нові творчі можливості. Перетворіть ескіз, мультяшний персонаж або навіть тварину на розмовного, виразного аватара. Від реалістичних людей до аніме-персонажів і фантастичних істот — Ви можете створити будь-який образ і оживити його з високим рівнем реалістичності.
На відміну від попередніх моделей, Avatar IV може створювати аватари з нахилених голів, профільних ракурсів і поз. Така гнучкість забезпечує точне й природне відтворення навіть зі складних вхідних фото, надаючи Вам повну творчу свободу використовувати різноманітні вихідні матеріали.
Avatar IV — це передовий AI-двигун аватарів HeyGen, який створює реалістичних «живих» аватарів, що говорять, з одного фото, із синхронізацією голосу, мімікою та жестами рук. Ви можете безкоштовно почати досліджувати можливості HeyGen, зареєструвавшись here.
HeyGen використовує рушій ШІ, щоб анімувати статичні фото з синхронізацією голосу, мімікою та жестами — Вам потрібні лише сценарій і зображення.
Так, аватари HeyGen підтримують різні стилі, зокрема гіперреалістичний, аніме та тварин, що забезпечує гнучкість у дизайні аватарів.
Ні, Вам не потрібна камера: Avatar IV створює відео, використовуючи лише фото та сценарій.
HeyGen локалізує відео, адаптуючи контент до різних мов і культур, забезпечуючи природне мовлення та ідеальну синхронізацію губ.
