Avatar IV — реалістичні AI-аватари

Перетворюйте будь-яке фото на реалістичне «говоряче» відео. Avatar IV забезпечує природну синхронізацію губ, виразну жестикуляцію та багатомовний голос — без камер і акторів. Ідеально підходить для реклами, навчання та соціальних мереж.

Відчуйте потужність Avatar IV у дії

Подивіться, як креатори, бренди та команди використовують конструктор розмовних AI-аватарів HeyGen, щоб перетворювати ідеї на відео, від яких неможливо відвести погляд, різними мовами. У кожному прикладі показано аватарів, голоси та синхронізацію губ — без жодних камер.

Avatar IV — вступ
Цифровий клон
Аніме-стиль
Говоряча тварина
Можливості Avatar IV

Інновації, закладені в кожен реалістичний конструктор аватарів

Avatar IV пропонує Вам значно більше, ніж просто «говоряче обличчя». Завдяки розширеним можливостям відео з lip-sync зі ШІ, виразним жестам руками та гнучким варіантам стилізації Ви можете створювати аватари, які виглядають природно й захопливо. Чи потрібен Вам гіперреалістичний цифровий двійник, чи стилізований персонаж — Avatar IV надає інструменти для побудови максимально автентичного звʼязку з Вашою авдиторією.

Синхронізовані з голосом рухи, що виглядають природно

Ваш аватар, що говорить, створений з фото, робить більше, ніж просто говорить: він реагує та передає емоції відповідно до Вашого сценарію. Відчуйте природні паузи, інтонацію та рухи для захопливого подання, яке здається по-справжньому живим.

Реалістичні жести руками для кращої комунікації

Посильте свій реалістичний конструктор аватарів виразними рухами рук, які ідеально узгоджуються з мовленням Вашого аватара. Жести руками ідеально підходять для підкреслення, передачі нюансів і створення ефективної візуальної історії.

Стилізовані або реалістичні варіанти для будь-яких творчих завдань

Обирайте з гіперреалістичних клонів або стилізованих персонажів. Наш AI-конструктор аватарів підтримує людські, аніме та тваринні аватари у форматах портрету та повного зросту.

Емоції з синхронізацією голосу

З Avatar IV аватари не просто говорять — вони діють. Покращена модель реагує на тон і емоції, забезпечуючи реалістичні мімічні вирази та синхронізовані жести для по-справжньому людської подачі.

Усі моделі

Шлях до Avatar IV

Аватар 3

Перший у світі реалістичний lip-sync‑модель
Avatar 3 з рухом

Та сама проривна модель тепер із рухом
Avatar IV

Перетворіть будь-яке фото на реалістичне відео, що говорить
Avatar IV цифровий двійник

Та сама модель Avatar IV, тепер для відеоаватарів-клонів
Приклади користувачів

Подивіться, що Ви можете створити з Avatar IV

Досліджуйте реальні приклади відео, створених за допомогою нашого конструктора розмовних AI-аватарів. Користувачі по всьому світу перетворюють звичайні фото та сценарії на захопливі, реалістичні анімації з природною синхронізацією губ і правдоподібними рухами тіла. Від кінематографічних сцен до виразних проєктів із повнотільними аватарами, ці приклади демонструють потужність ШІ у створенні професійного контенту без камер і акторів.

@stevenmacgregor03

Демонструє, як Avatar IV працює з кількох ракурсів камери, зберігаючи точну синхронізацію губ і живу емоційну подачу. Ідеальний приклад того, як наша функція відео з lip-sync на основі ШІ забезпечує природне мовлення з різних перспектив.

@mincho

Демонструє повну вокальну виразність, створену лише з однієї фотографії та аудіо. Повністю працюючи на ШІ, цей аватар забезпечує бездоганну синхронізацію губ без участі акторів, що робить його ідеальним для навчання, маркетингу та сторітелінгу.

@maxescu

Ілюструє реалістичні емоції та голос, створений ШІ, накладений на оригінальну музику — усе це зроблено з одного зображення. Це демонструє, як реалістичний конструктор аватарів може оживити статичні фото по-новому.

@jeff_synthesized

У ролику ведучим новин виступає ведмідь зі ШІ — жодних реальних акторів, лише одне зображення та сценарій.

@visiblemaker

Створює короткометражний фільм зі ШІ на основі мемів із промовистими тваринами, кінематографічним монтажем і повною синхронізацією голосу.

@SarahAnnabels

Навіть намальовані від руки портрети оживають — завдяки стилізованому створенню Avatar IV.

Почніть створювати лише з однієї фотографії

Створення реалістичного «живого» аватара, що розмовляє, за допомогою Avatar IV займає лише кілька кроків. Наш конструктор AI-аватарів, що говорять, створений для того, щоб зробити процес максимально простим — незалежно від того, чи потрібна Вам проста анімація портрета, чи повноцінний досвід створення аватара на весь зріст. Поєднуючи фото, природну синхронізацію голосу та виразну пластику рухів, Ви можете створювати професійні відео за лічені хвилини — без камер, студій чи тривалих виробничих циклів.

Крок 1

Завантажте фото, щоб почати

Оберіть чітке зображення себе або людини, яку Ви знімаєте — це може бути портрет, фото по пояс або на повний зріст. Що вища якість зображення, то природнішим і реалістичнішим буде аватар після створення.

Крок 2

Додайте сценарій або завантажте аудіо

Введіть свій сценарій безпосередньо в редактор або завантажте аудіофайл. Ви також можете записати власний голос. Наш генератор lip-sync на основі ШІ синхронізує Ваш текст або аудіо з рухами обличчя та жестами, забезпечуючи природну мову Вашого аватара.

Крок 3

Створіть своє аватар-відео

Лише одним кліком Avatar IV перетворює Ваше фото на динамічний «говорящий» аватар. Відео миттєво продемонструє синхронізацію губ, міміку та жести, які оживляють Ваш аватар. Експортуйте його у високій роздільній здатності та діліться на улюблених платформах.

Досліджуйте розширені можливості Avatar IV

Avatar IV — це більше, ніж просто оновлення. Він переосмислює можливості аватарів зі ШІ. Від чіткішої картинки до природних жестів — він забезпечує неперевершений рівень реалістичності та гнучкості для креаторів, бізнесу й оповідачів історій.

Аватари виходять за межі простої синхронізації губ

Avatar IV не просто відтворює мовлення — він розуміє тон, ритм і емоції. Модель створює природні мімічні реакції та синхронізовані жести, які віддзеркалюють людську комунікацію, формуючи розмови, що сприймаються автентичними та емоційно залучають.

Природні жести руками підсилюють взаємодію

З Avatar IV аватари рухаються усвідомлено. Жести руками розумно узгоджуються з голосовою доріжкою, надаючи кожному відео глибини та нюансів. Пояснюєте, презентуєте чи розповідаєте історію — Ваші аватари виглядатимуть виразними та динамічними.

Креативність виходить за межі людських можливостей

Avatar IV відкриває нові творчі можливості. Перетворіть ескіз, мультяшний персонаж або навіть тварину на розмовного, виразного аватара. Від реалістичних людей до аніме-персонажів і фантастичних істот — Ви можете створити будь-який образ і оживити його з високим рівнем реалістичності.

Більше не обмежуйтеся лише фронтальними фотографіями

На відміну від попередніх моделей, Avatar IV може створювати аватари з нахилених голів, профільних ракурсів і поз. Така гнучкість забезпечує точне й природне відтворення навіть зі складних вхідних фото, надаючи Вам повну творчу свободу використовувати різноманітні вихідні матеріали.

Маєте запитання? У нас є відповіді

Що таке Avatar IV?

Avatar IV — це передовий AI-двигун аватарів HeyGen, який створює реалістичних «живих» аватарів, що говорять, з одного фото, із синхронізацією голосу, мімікою та жестами рук. Ви можете безкоштовно почати досліджувати можливості HeyGen, зареєструвавшись here.

Як HeyGen створює розмовляючий аватар із фото?

HeyGen використовує рушій ШІ, щоб анімувати статичні фото з синхронізацією голосу, мімікою та жестами — Вам потрібні лише сценарій і зображення.

Чи підтримують аватари HeyGen різні стилі?

Так, аватари HeyGen підтримують різні стилі, зокрема гіперреалістичний, аніме та тварин, що забезпечує гнучкість у дизайні аватарів.

Чи обов’язково мати камеру, щоб користуватися Avatar IV?

Ні, Вам не потрібна камера: Avatar IV створює відео, використовуючи лише фото та сценарій.

Як працює локалізація відео зі ШІ в HeyGen?

HeyGen локалізує відео, адаптуючи контент до різних мов і культур, забезпечуючи природне мовлення та ідеальну синхронізацію губ.

