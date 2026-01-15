Відео для запуску продукту Публікуйте контент до запуску саме в день запуску. Відео-анонси продукту, які пояснюють, що нового, демонструють цінність і стимулюють використання — створені за години, а не місяці. Випадок використання: створіть повний пакет відео для запуску (анонс, демо, FAQ) вчасно до релізу продукту, а не через кілька тижнів після нього. Підтверджений результат: Attention Grabbing Media скоротили виробництво з 3 днів до кількох годин і водночас розширилися більш ніж на 10 нових мов.

Оголошення про нові функції Кожен реліз заслуговує на відео. Створюйте контент для анонсу нових функцій, який виходить разом із продуктом, вбудовується в примітки до релізу, поширюється в соцмережах і надсилається клієнтам. Випадок використання: створюйте відео з анонсами нових функцій для кожного спринт-релізу, щоб тримати клієнтів у курсі постійних покращень.

Контент для підсилення продажів Забезпечте відділ продажу актуальним, переконливим контентом. Демо продукту , пояснення варіантів використання, конкурентне позиціонування — контент, який допомагає відділу продажу закривати угоди. Випадок використання: створіть повну відеобібліотеку для підтримки продажів, що охоплює всі продукти, персони та конкурентні сценарії. Підтверджений результат: Advantive досягла 50% скорочення часу на створення контенту, а виробництво озвучування скоротилося з кількох днів до 2–3 годин.

Оглядові відео про продукт Допоможіть клієнтам зрозуміти, що робить Ваш продукт і чому це важливо. Пояснювальні відео для сайту, онбордингу та навчання клієнтів. Випадок використання: створюйте пояснювальні відео про продукт для кожного сегмента клієнтів, розкриваючи їхні конкретні болючі точки та сценарії використання.

Глобальні запускі продуктів Запускайтеся одночасно на всіх ринках. Локалізуйте весь go-to-market контент для міжнародних запусків без окремого виробництва для кожного регіону. Випадок використання: перекладіть повний пакет для запуску продукту 15 мовами для глобального виведення на ринок. Підтверджений результат: Workday скоротив локалізацію з тижнів до хвилин, створюючи контент 10–15 мовами для кожного відео.