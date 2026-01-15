Запускайте відео про реліз продукту в перший день, а не на тридцятий
Анонси функцій, демонстрації продукту, підтримка продажів, конкурентне позиціонування — створюйте go-to-market контент, який виходить разом із продуктом, оновлюється щоразу, коли продукт змінюється, і охоплює кожен ринок їхньою мовою.
- Миттєво оновлюйте контент, коли змінюються продукти
Проблема продуктовий маркетинг
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Розрив у контенті продуктових маркетингових матеріалів
Ваш продукт відвантажується вже наступного тижня. Відділу продажів потрібні матеріали для навчання. Маркетингу потрібні відео для запуску. Підтримці потрібна документація. А Ви все ще чекаєте, поки продакшн завершить демо, яке Ви запросили минулого місяця. Традиційне відео не встигає за швидкістю розвитку продукту — коли контент нарешті готовий, функція вже змінилася. Ви постійно обираєте між вчасним релізом без відео або запізнілим запуском із застарілим контентом. Тим часом Ваші глобальні команди виходять на ринок лише з матеріалами англійською, тому що локалізація додає ще один місяць до таймлайну. Продуктовий маркетинг перетворюється на вузьке місце замість прискорювача.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Вашу команду продуктових маркетологів на контент-двигун, що працює з швидкістю розвитку продукту. Напишіть свої меседжі — або дозвольте ШІ створити їх на основі Ваших позиційних документів — оберіть AI-аватар і за лічені хвилини отримайте професійні продуктові відео. Контент до дня запуску виходить саме в день запуску. Функцію змінено в бета-версії? Оновіть сценарій і створіть відео заново. Глобальний запуск? Перекладіть на 175+ мов з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Створіть повну бібліотеку go-to-market контенту — анонси, демо, матеріали для продажів, конкурентні огляди — без виробничих залежностей, які сповільнюють Ваш роадмап.
Усе, що потрібно командам продуктових маркетологів, щоб запускати швидше
Комплексні інструменти, робочі процеси та аналітика, які прибирають тертя на всіх етапах — від планування й виконання до запуску, щоб команди запускали продукти швидше й з меншими передаваннями між відділами.
Контент для швидкого запуску
Публікуйте відеоконтент у день виходу Вашого продукту. Створюйте оголошення про продукт, демонстрації функцій та запускові відео за лічені хвилини — а не тижні, які зазвичай потребує традиційне виробництво. Ваш графік виходу на ринок більше не залежить від відеовиробництва.
• Створюйте відео для запуску за лічені хвилини
• Без залежності від продакшену
• Публікуйте контент разом із продуктом
Миттєве оновлення контенту
Продукти розвиваються — Ваш контент теж має змінюватися. Коли оновлюються функції, змінюється ціноутворення чи коригуються меседжі, просто оновіть свій сценарій і створіть відео знову. Жодних пересʼйомок, жодної координації продакшену — контент завжди відповідає актуальному стану Вашого продукту.
• Оновлюйте сценарії та відтворюйте відео заново
• Перезйомки не потрібні
• Завжди актуальні повідомлення
Бібліотека для підвищення ефективності продажів
Забезпечте свою команду продажів контентом, який допоможе їм перемагати. Демо продукту, детальні огляди функцій, конкурентне позиціонування, опрацювання заперечень — повна бібліотека матеріалів для продажів, що оновлюється так само швидко, як і Ваш продукт.
• Централізована бібліотека контенту
• Узгоджені продажні повідомлення
• Оновлюйте відповідно до змін у продукті
Глобальна підтримка запуску
Запускайтеся всюди одночасно. Переклад відео зі ШІ локалізує Ваш контент для виходу на ринок 175+ мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Ваш запуск в EMEA не чекає, поки завершиться запуск у NA.
• Клонування голосу зберігає голос Вашого бренду
• Lip-sync синхронізує рухи обличчя
• Один контент — глобальне розповсюдження
Відео з анонсами функцій
Кожна функція заслуговує на повноцінне представлення. Створюйте оглядові відео-анонси, які пояснюють, що нового, чому це важливо та як цим користуватися — публікуйте їх разом із релізом функції, вбудовуйте в примітки до релізу та поширюйте в усіх каналах.
• Відео-анонси для кожного релізу
• Вбудовуйте у примітки до релізу
• Багатоканальний розподіл
Контент для конкурентного позиціонування
Забезпечте свою команду відеоконтентом, який вигідно вирізняє вас серед конкурентів. Battle cards оживають завдяки відеопоясненням, якими відділ продажу може ділитися, а клієнти — легко розуміти.
• Відео з порівнянням із конкурентами
• Контент для sales battle cards
• Позиціонування для клієнтів
Від документа з позиціонування до запускового відео за 3 кроки
Почніть з Вашого повідомлення
Вставте свій документ з позиціонуванням, опис функцій або анонс запуску. Або дозвольте генератору сценаріїв зі ШІ створити відеосценарій на основі опису Вашого продукту. Почніть з того, що команда продуктових маркетологів уже створює.
Виберіть свого ведучого
Оберіть AI-аватар, який представляє Ваш бренд, або створіть послідовного продуктового спікера для всього контенту про продукт. Узгодьте голос і візуальний стиль з брендбуком.
Створюйте та поширюйте
Натисніть «Створити». За кілька хвилин у Вас буде професійне відео про продукт. Перекладіть його для глобальних запусків одним кліком. Розповсюджуйте на сайті, у соцмережах, email-розсилках, інструментах для підтримки продажів та в реліз-нотах.
Створено для всіх потреб продуктових маркетологів
Відео для запуску продукту
Публікуйте контент до запуску саме в день запуску. Відео-анонси продукту, які пояснюють, що нового, демонструють цінність і стимулюють використання — створені за години, а не місяці.
Випадок використання: створіть повний пакет відео для запуску (анонс, демо, FAQ) вчасно до релізу продукту, а не через кілька тижнів після нього.
Підтверджений результат: Attention Grabbing Media скоротили виробництво з 3 днів до кількох годин і водночас розширилися більш ніж на 10 нових мов.
Оголошення про нові функції
Кожен реліз заслуговує на відео. Створюйте контент для анонсу нових функцій, який виходить разом із продуктом, вбудовується в примітки до релізу, поширюється в соцмережах і надсилається клієнтам.
Випадок використання: створюйте відео з анонсами нових функцій для кожного спринт-релізу, щоб тримати клієнтів у курсі постійних покращень.
Контент для підсилення продажів
Забезпечте відділ продажу актуальним, переконливим контентом. Демо продукту, пояснення варіантів використання, конкурентне позиціонування — контент, який допомагає відділу продажу закривати угоди.
Випадок використання: створіть повну відеобібліотеку для підтримки продажів, що охоплює всі продукти, персони та конкурентні сценарії.
Підтверджений результат: Advantive досягла 50% скорочення часу на створення контенту, а виробництво озвучування скоротилося з кількох днів до 2–3 годин.
Оглядові відео про продукт
Допоможіть клієнтам зрозуміти, що робить Ваш продукт і чому це важливо. Пояснювальні відео для сайту, онбордингу та навчання клієнтів.
Випадок використання: створюйте пояснювальні відео про продукт для кожного сегмента клієнтів, розкриваючи їхні конкретні болючі точки та сценарії використання.
Глобальні запускі продуктів
Запускайтеся одночасно на всіх ринках. Локалізуйте весь go-to-market контент для міжнародних запусків без окремого виробництва для кожного регіону.
Випадок використання: перекладіть повний пакет для запуску продукту 15 мовами для глобального виведення на ринок.
Підтверджений результат: Workday скоротив локалізацію з тижнів до хвилин, створюючи контент 10–15 мовами для кожного відео.
Конкурентне позиціонування
Закривайте більше угод завдяки відеоконтенту, який вигідно показує Ваш продукт у порівнянні з альтернативами. Battle cards, порівняльні матеріали та конкурентні меседжі, якими відділ продажів справді зможе користуватися.
Випадок використання: створюйте відео battle cards для топ-5 конкурентів, оновлюючи їх щокварталу відповідно до змін конкурентного середовища.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і це не випадково
Від глобального навчання до відеореклами, HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати високоякісний, масштабований відеоконтент для будь-яких потреб. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
Використовується понад 100 000 командами, для яких важливі якість, простота та швидкість
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке відео для продуктовий маркетингу?
Створення відео зі ШІ використовує штучний інтелект, щоб створювати професійні маркетингові відео без традиційних вимог до продакшену. HeyGen поєднує AI-аватари, синтез голосу та автоматизований монтаж, щоб перетворювати сценарії на відшліфований відеоконтент — без камер, студій чи знімальних команд. Маркетингові команди можуть створювати продуктові відео, контент для соцмереж і рекламні креативи за лічені хвилини, а не тижні.
Як швидко створювати відео для запуску продукту?
Напишіть повідомлення для запуску або вставте свій документ з позиціонуванням. Оберіть AI-аватар як ведучого, задайте візуальний стиль і створіть відео. Більшість роликів для запуску готуються за лічені хвилини. Коли продукт змінюється до запуску (а так буває завжди), оновіть сценарій і створіть відео знову. Жодних перезйомок, жодної координації продакшену — контент виходить одночасно з продуктом.
Чи можу я оновлювати відео, коли змінюється продукт?
Так — це одна з ключових переваг HeyGen для маркетингу продукту. Коли функціонал змінюється, оновлюється ціноутворення або коригуються меседжі, просто змініть свій сценарій і заново створіть відео. Ваш контент залишається актуальним до Вашого продукту без потреби в нових виробничих циклах. Команди відзначають значно швидші цикли оновлення порівняно з традиційним відео.
Як створювати контент для підтримки продажів за допомогою HeyGen?
Створіть власну бібліотеку матеріалів для підтримки продажів, записуючи відео для кожного продукту, типу клієнта, конкурентної ситуації та етапу продажу. Демонстрації продукту, пояснення функцій, опрацювання заперечень і конкурентне позиціонування — усе на основі сценаріїв, які Ваша команда продуктових маркетологів уже створює. Коли продукти або повідомлення змінюються, оновлюйте їх і створюйте відео заново, щоб матеріали для продажів завжди були актуальними.
Чи можу я локалізувати контент продукту для глобальних запусків?
Так. Створіть контент про свій продукт основною мовою, а потім скористайтеся функцією перекладу, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (голос Вашого бренду природно звучить кожною мовою) і синхронізацію губ. Запускайтеся в EMEA, APAC і LATAM одночасно, а не послідовно.
Як швидко я можу створювати маркетингові відео про продукт?
Більшість продуктових відео створюються за лічені хвилини. Advantive повідомляє про скорочення часу на створення контенту на 50%. Attention Grabbing Media зменшили час виробництва з 3 днів до кількох годин. Перехід від традиційних термінів виробництва (від тижнів до місяців) до доставки в той самий день означає, що Ваш контент може виходити одночасно з Вашим продуктом.
Чи можу я створювати відео з анонсами нових функцій для кожного релізу?
Так. HeyGen підтримує динамічну персоналізацію з полями змінних для імен, компаній та індивідуальних деталей. Створіть один шаблон, а потім створіть тисячі персоналізованих версій для маркетингу, орієнтованого на акаунти (account-based marketing), продажів або кампаній із залучення клієнтів. Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео для AB InBev, використовуючи цей підхід.
Як підтримувати цілісність бренду в усіх матеріалах про продукт?
Brand Kit від HeyGen централізує Вашу візуальну айдентику — затверджені кольори, шрифти, логотипи та добірки аватарів. Brand Glossary керує вимовою назв продуктів, назв функцій і технічної термінології. Незалежно від того, чи Ви створюєте відео для запуску, матеріали для навчання команди або контент для конкурентного позиціонування, кожне відео зберігає послідовні бренд-стандарти.
Чи можуть кілька людей з моєї команди PMM створювати контент?
Так. HeyGen для бізнесу містить робочі простори для команд, де продакт-маркетологи, менеджери з enablement та контент-креатори можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усіх членів команди до затверджених елементів бренду та шаблонів. Адмін-панелі дають змогу зберігати послідовність повідомлень і водночас дозволяють Вашій команді створювати контент у масштабі.
Які типи контенту для маркетингу продукту я можу створювати?
HeyGen підтримує практично будь-який формат відео для продуктового маркетингу: анонси запусків, демонстрації функцій, пояснювальні відео про продукт, відео для підтримки продажів, позиціонування щодо конкурентів, кейси клієнтів, відео про варіанти використання, гайди з інтеграції, пояснення щодо ціноутворення та багато іншого. Якщо Вашій продуктовій маркетинговій команді потрібен відеоконтент, HeyGen може створювати його з тією швидкістю, на яку розраховує Ваш дорожній план.
Чим це відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне створення продуктових відео вимагає написання сценарію, розкадрування, підбору акторів, зйомок і монтажу — зазвичай щонайменше 4–8 тижнів. А тепер помножте це на кількість мов, які Вам потрібні для глобальних запусків. HeyGen забезпечує еквівалентну якість за лічені хвилини чи години, з миттєвим перекладом будь-якою мовою. Команди з продуктового маркетингу вперше встигають випускати контент до запуску вчасно й можуть легко оновлювати його в міру розвитку продуктів.
Чи є контент мого продукту захищеним?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для команд з продуктового маркетингу, які працюють із передрелізною інформацією або конфіденційними матеріалами, HeyGen пропонує корпоративні функції безпеки, зокрема інтеграцію з SSO та централізоване керування доступом. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
Припиніть обирати між вчасним запуском і запуском із відео. Створюйте професійний контент про продукт за лічені хвилини, оновлюйте його, коли змінюються продукти, і виходьте на глобальний ринок без затримок на локалізацію. Приєднуйтеся до команд продуктових маркетологів у HubSpot, Miro та великих підприємствах, які вже прискорили свій вихід на ринок.
