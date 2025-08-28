Miro, інноваційний робочий простір, заснований у 2011 році, переосмислив співпрацю для більш ніж 90 мільйонів користувачів у всьому світі. Його вплив такий же масштабний, як і безмежне полотно, яке він надає. Клієнтська база Miro налічує понад 250 000 компаній із потужною присутністю серед корпоративного сегмента та брендів зі списку Fortune 500, таких як Nike, IKEA та Deloitte.

У міру того, як Miro виходить за межі звичайної дошки для спільної роботи й перетворюється на комплексну платформу для колаборації — із використанням генеративного ШІ, інструментів для прототипування, масштабованих шаблонів і глибоких інтеграцій — обсяг і якість навчальних матеріалів мають відповідати цьому рівню. Для Стіва Соврі, дизайнера навчального медіаконтенту в Miro, створення зрозумілого й захопливого освітнього контенту є критично важливим для успіху клієнтів. Стіву та його команді був потрібен масштабований, ефективний спосіб створення навчального контенту без втрати якості чи послідовності. Саме тоді вони звернулися до HeyGen.

Встигати за дорожньою картою продукту

Освітня команда дбає про те, щоб нові функції не просто запускалися, а справді приживалися, створюючи відео та навчальні матеріали, які перетворюють складність на зрозумілу цінність. У міру того як Miro масштабується в корпоративному сегменті, вкрай важливо, щоб користувачі мали відеоматеріали для онбордингу колег і посилення співпраці. А щоб відкрити доступ до глобальної авдиторії, вирішальне значення має локалізація.

У міру того як продукт Miro розвивався, зростали й вимоги до команди Стіва. Створення високоякісних відео різними мовами та у різних форматах ставало дедалі більш трудомістким і ресурсозатратним. Традиційні підходи не встигали за динамічним роадмапом, а аутсорсинг супроводжувався високими витратами та повільними термінами виконання. Для Стіва HeyGen став відповіддю на потребу у швидкості, водночас зберігаючи високі стандарти якості. Завдяки HeyGen Miro досягла 10-кратного зростання швидкості виробництва відео та 5-кратного збільшення загальної спроможності зі створення відео — без потреби в додатковому штаті.

Новий спосіб охопити їхню глобальну базу користувачів

Маючи понад три десятиліття досвіду у відеоіндустрії, Стів бачив багато вдосконалень, але жодне не було таким потужним, як HeyGen, адже воно змінює сам підхід до нашої роботи.

До того, як почали користуватися HeyGen, створення навчальних відео в Miro охоплювало багато етапів і команд: написання сценарію, бронювання часу в студії, зйомку з акторами та передавання відзнятого матеріалу команді постпродакшену. Якщо щось змінювалося в процесі — інтерфейс, нова іконка, оновлений текст чи навіть стрижка — це оберталося пересйомками та затримками.

Аватари HeyGen повністю спростили цей процес. Тепер сценарії можна змінювати на льоту, без потреби повертатися до студії. Завдяки HeyGen Стів і його команда можуть просто оновити текст у платформі й майже миттєво створити відео, де аватар озвучує оновлений сценарій. Результат настільки точно відтворює оригінальний голос і манеру подачі, що глядачі навіть не помічають різниці. Лише ця гнучкість скоротила їхній виробничий цикл на дні, а інколи й тижні. «Оскільки голосові можливості HeyGen настільки точно відповідають голосам наших акторів, ми можемо оновлювати їхні репліки за потреби, не повертаючись до студії», — додає Стів.

Окрім швидкості, інструменти перекладу HeyGen відкрили абсолютно нові можливості. Стів згадує: «До HeyGen процес був надто складним, щоб реально охоплювати різні країни з різними мовами, окрім як просто додавати субтитри». Тепер Miro може легко перекладати свої відео 7 різними мовами, із точною синхронізацією губ і природною інтонацією голосу. Це використовують і всередині компанії. Стів пригадує випадок, коли вони переклали одне зі своїх внутрішніх тестових відео нідерландською, і співробітники були переконані, що ведучий справді є носієм нідерландської мови.

Створення відео, які рухаються так само швидко, як Miro

HeyGen не просто покращив процес виробництва: він допоміг переосмислити, як Miro навчає, локалізує та масштабує контент відповідно до зростання свого продукту. Проєкти, які раніше вимагали складної координації та тижнів очікування, тепер можна завершити за частку цього часу. Коли дедлайни стислі або зміни з’являються на пізніх етапах, команда Стіва може оновити контент без жодної затримки, створюючи чіткі, високоякісні відео, що підтримують використання нових функцій серед 90 мільйонів користувачів Miro.

«У сфері технологій усе завжди змінюється дуже швидко. До того часу, як ми переходимо до постпродакшену, зазвичай уже щось змінилося — кнопка, іконка, логотип. До HeyGen це означало перезйомку — тепер ми просто оновлюємо сценарій у розпалі продакшену, і це заощадило нам дні, якщо не тижні, виробничого часу». – Стів Соврі, дизайнер навчального медіаконтенту, Miro

Ця нова гнучкість також розширила коло людей, які можуть брати участь у створенні контенту. Автори, які раніше зосереджувалися виключно на сценаріях, тепер самостійно створюють повні чернетки відео, що розмило традиційні межі посадових обов’язків і примножило виробничі можливості команди без потреби в додатковому штаті.

Реалістичність і точність аватарів HeyGen підвищили планку якості, а не знизили її. Стів і далі відшліфовує тон і інтонації за допомогою голосових рушіїв і тонких налаштувань — так, щоб фінальний результат звучав майже не відрізнити від живого запису. Його особистий критерій простий: якщо глядач не може зрозуміти, що це аватар, роботу виконано правильно.

На вищому рівні HeyGen дає змогу Miro створювати масштабовані, послідовні, локалізовані та професійні відео, підтримуючи ширші цілі компанії щодо впровадження в корпоративному сегменті, глобальної доступності та швидшого онбордингу.