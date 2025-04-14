Cenaze videosu oluşturucumuz, fotoğrafları, ev videosu kliplerini ve en sevilen şarkıları birkaç dakika içinde özenle hazırlanmış bir anma videosuna dönüştürerek duygu yüklü anma videoları oluşturmanıza yardımcı olur. Kamera gerekmez, video düzenleme yazılımı gerekmez. Sevdiklerinizi, tören sırasında gösterebileceğiniz, çevrimiçi paylaşabileceğiniz veya bir hatıra olarak saklayabileceğiniz bir anma videosuyla onurlandırın.
Cenaze videosu oluşturucunun özellikleri
Fotoğraf ve video anı slayt gösterileri
Topladığınız fotoğrafları ve video klipleri yükleyin; bu anma videosu oluşturucu, seçtiğiniz bir şarkıya ayarlanmış bir anı slayt gösterisi oluşturmanıza olanak tanır. Görselleri, HeyGen'in üzerine kurulu çevrimiçi video düzenleyicisine sürükleyip bırakın YZ video oluşturucu, karmaşık zaman çizelgeleriyle uğraşmadan ve herhangi bir yazılım kurmadan.
Kullanıma hazır anma videosu şablonları
Boş bir ekrandan başlamaktansa, anma ve cenaze tasarımlarından oluşan şablon kütüphanesinden bir şablon seçin. Her anma videosu şablonu, arka planı, geçişleri, açılış slaytını ve ritmi sizin için ayarlar. Renkleri, yazı tiplerini ve metni özelleştirerek videonuzu kişiselleştirin ve doğru fotoğrafları seçmeye odaklanırken duygusal bir anma videosu oluşturun.
Ekrandaki isimler, tarihler ve alıntılar
Her konuğun hikayeyi takip etmesine yardımcı olacak isimler, tarihler ve alıntılar gibi metinler ekleyin. altyazı oluşturucu altyazıların büyük ekranda okunabilir kalmasını sağlar; ayrıca herhangi bir slayda metin ekleyebilir ve odanın diğer ucundaki kişilerin her kelimeyi okuyabilmesi için yeterince uzun süre ekranda tutabilirsiniz.
Her slayta göre uyarlanmış, zamanlaması ayarlanmış müzik
Onlar için anlam taşıyan bir şarkı seçerek ya da ailenin elindeki bir şarkıyı yükleyerek anmaya kişisel bir dokunuş katın; böylece ana uygun müzikle tamamlanan bir videonuz olur. Her fotoğrafın ekranda ne kadar kalacağını siz belirlersiniz; böylece slayt gösterisi videosu asla aceleye gelmez, tonu sakin, yumuşak ve hatırlamaya değer şekilde sabit kalır.
Anma videosunu 175+ dilde paylaşın
Akrabalar farklı ülkelere dağılmışken, YZ video çevirmeni tüm video anma kaydını yalnızca altyazılarla değil, doğal dudak senkronizasyonlu sesle 175’ten fazla dilde yeniden oluşturur. Videonuzu paylaşın ki tek bir yürekten anma videosu, yurt dışındaki bir büyükanneye ve başka ülkelerdeki kuzenlere, her birinin evde konuştuğu dilde ulaşsın.
Eskiden aileler cenaze evine bir kutu fotoğraf verirdi. Artık fotoğrafları kendiniz kolayca ekleyebilir, görüntüden videoya özelliğiyle tek bir değerli kareyi hayata döndürebilir ve dokunaklı bir cenaze töreni için hazır, tamamlanmış bir video ile sevdiklerinize saygı duruşunda bulunabilirsiniz.
Hayatı kutlayan bir anma töreni hüzünden çok sıcaklık taşır. Güzel bir anma slayt gösterisi seçin, daha aydınlık fotoğrafları aile, seyahat ve iş gibi bölümler halinde gruplayın ve dolu dolu yaşanmış bir hayatı onurlandıracak benzersiz bir saygı duruşu oluşturun.
Cenaze konuşmasını o gün yüksek sesle okumak çok zordur. Metni buraya yapıştırın; YZ ses oluşturucu, anı slayt gösterisi için onların hikâyesini anlatan, sıcak ve dengeli bir anlatıma dönüştürsün; böylece konuşmak çok zor olduğunda bile sözleriniz duyulsun.
Evcil hayvan da ailenin bir parçasıdır. Köpeğinizin veya kedinizin telefonla çekilmiş fotoğraflarını ve kısa videolarını bir araya getirin, yumuşak bir müzikle birleştirin ve kaybınızdan uzun süre sonra bile yeniden izleyebileceğiniz, çok sevdiğiniz dostunuza dokunaklı bir anı videosu oluşturun.
Kaydedilmiş o sesli mesaj çok değerli ve kaybolması çok kolay. Onu sesli videoya dönüştürerek paylaşılabilir bir klip haline getirin, kaydı fotoğraflarla eşleştirin ve tüm ailenin saklayabileceği anı slayt gösterisiyle onların hatırasını canlı tutun.
Yas sınır tanımaz, anma da tanımamalı. Bir anma videosu oluşturun, ardından her bir akrabanızın dilinde bir video versiyonu hazırlayın ki başka bir ülkeden izleyen hiç kimse vedanın dışında kalmasın; böylece o günü herkesin paylaştığı ortak bir miras videosuna dönüştürün.
Cenaze videosu oluşturucu nasıl çalışır
Bu basit video oluşturma süreci, bir fotoğraf klasöründen aynı günkü törende oynatılmaya hazır, tamamlanmış bir anma videosuna dört adımda nasıl geçileceğini gösterir.
Fotoğraflarınızı, ev videolarınızı ve ailenizden gelen tüm video klipleri, yaygın kullanılan herhangi bir formatta ve dilediğiniz cihazdan ekleyin.
Arka planı, geçişleri ve ritmi otomatik olarak ayarlayan, saygılı bir tasarım seçin ve ardından zevkinize göre özelleştirin.
Anlamlı bir şarkı ekleyin, isimler, tarihler ve alıntılar gibi metinler yazın ve her slaytın ekranda ne kadar kalacağını ayarlayın.
Download your tribute video in HD, save it to a USB drive for the venue, or send a private link to family anywhere.
A funeral video maker is an online tool that turns your photos, video clips, and music into a tribute video you can play at a service or share online. With this funeral slideshow maker, you upload your memories, pick a template, add captions and a song, and export a finished video, with no video editing skills required. You can make a tribute video online in minutes, right in the browser.
Çoğu cenaze slayt gösterisi beş ila sekiz dakika sürer; bu da her biri dört ila beş saniye gösterilen yaklaşık 40 ila 80 fotoğraf ve bunlara eşlik eden bir veya iki şarkı anlamına gelir. Elinizde yalnızca birkaç eski fotoğraf varsa, her birini daha uzun süre ekranda tutun ve anlamlı mekânların fotoğraflarıyla karıştırın; bir anma slayt gösterisi oluşturucu, yine de dolu dolu hissettiren bir anma fotoğraf slayt gösterisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Yes. Add a song from the library or upload an MP3 that mattered to them, and customize the timing so photos land with the music. If the video will play in a public service, check that you have the right to use the track, since venues can have licensing rules.
Export in HD as a standard MP4, which plays on venue projectors, TVs, and laptops. Save a copy to a USB drive and email a backup link to the funeral director ahead of time. Testing playback the day before is the safest way to avoid surprises with a funeral memorial video.
Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.
Slayt gösterisi oluşturmanın ötesinde, HeyGen yazılı bir ağıtı konuşulan bir anlatıma dönüştürür ve dudak senkronizasyonlu sesle 175’ten fazla dilde anma videoları oluşturabilir. Diğer araçlar fotoğraf ve müzikle sınırlı kalırken, farklı dil konuşan yakınlar en fazla altyazı görebiliyor; oysa veda anının gerçekten bir parçası olabilmeliler.
Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.
Videoyu indirin ve bir anma sitesi, YouTube veya kısa mesaj ya da e-posta ile göndereceğiniz özel bir bağlantı üzerinden paylaşın. Ayrıca Facebook’ta da paylaşarak uzaktaki aile üyeleri ve arkadaşların bu dokunaklı anma videosunu izleyip kendi anılarını eklemelerini sağlayabilirsiniz; böylece istedikleri zaman yeniden izleyebilecekleri, kişiselleştirilmiş ve canlı kalan bir anma videosu olur.
You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.
Evet. Projeyi YZ video düzenleyici içinde açarak sonradan gelen bir fotoğraf ekleyebilir, bir şarkıyı değiştirebilir veya baştan başlamadan bir altyazıyı düzeltebilirsiniz. Aileler, oluşturulan video tam olarak doğru hissettirmeden önce bu çevrimiçi anma videosu oluşturucusuyla genellikle birkaç kez üzerinden geçer ve her değişiklik birkaç dakika içinde yeniden dışa aktarılır.
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