Çoğu cenaze slayt gösterisi beş ila sekiz dakika sürer; bu da her biri dört ila beş saniye gösterilen yaklaşık 40 ila 80 fotoğraf ve bunlara eşlik eden bir veya iki şarkı anlamına gelir. Elinizde yalnızca birkaç eski fotoğraf varsa, her birini daha uzun süre ekranda tutun ve anlamlı mekânların fotoğraflarıyla karıştırın; bir anma slayt gösterisi oluşturucu, yine de dolu dolu hissettiren bir anma fotoğraf slayt gösterisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.