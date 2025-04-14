Duygusal anma videosu için cenaze video oluşturucu

Cenaze videosu oluşturucumuz, fotoğrafları, ev videosu kliplerini ve en sevilen şarkıları birkaç dakika içinde özenle hazırlanmış bir anma videosuna dönüştürerek duygu yüklü anma videoları oluşturmanıza yardımcı olur. Kamera gerekmez, video düzenleme yazılımı gerekmez. Sevdiklerinizi, tören sırasında gösterebileceğiniz, çevrimiçi paylaşabileceğiniz veya bir hatıra olarak saklayabileceğiniz bir anma videosuyla onurlandırın.

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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Mavi arka plan üzerinde stilize beyaz araba simgesi.Öne çıkan özellikler

Cenaze videosu oluşturucunun özellikleri

Fotoğraf ve video anı slayt gösterileri

Topladığınız fotoğrafları ve video klipleri yükleyin; bu anma videosu oluşturucu, seçtiğiniz bir şarkıya ayarlanmış bir anı slayt gösterisi oluşturmanıza olanak tanır. Görselleri, HeyGen'in üzerine kurulu çevrimiçi video düzenleyicisine sürükleyip bırakın YZ video oluşturucu, karmaşık zaman çizelgeleriyle uğraşmadan ve herhangi bir yazılım kurmadan.

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A memorial slideshow being assembled from family photos and clips in a calm online video editor.

Kullanıma hazır anma videosu şablonları

Boş bir ekrandan başlamaktansa, anma ve cenaze tasarımlarından oluşan şablon kütüphanesinden bir şablon seçin. Her anma videosu şablonu, arka planı, geçişleri, açılış slaytını ve ritmi sizin için ayarlar. Renkleri, yazı tiplerini ve metni özelleştirerek videonuzu kişiselleştirin ve doğru fotoğrafları seçmeye odaklanırken duygusal bir anma videosu oluşturun.

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A library of respectful memorial and funeral video templates with soft backgrounds and title slides.

Ekrandaki isimler, tarihler ve alıntılar

Her konuğun hikayeyi takip etmesine yardımcı olacak isimler, tarihler ve alıntılar gibi metinler ekleyin. altyazı oluşturucu altyazıların büyük ekranda okunabilir kalmasını sağlar; ayrıca herhangi bir slayda metin ekleyebilir ve odanın diğer ucundaki kişilerin her kelimeyi okuyabilmesi için yeterince uzun süre ekranda tutabilirsiniz.

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A memorial slide showing a name, dates, and a quote as clean, readable on-screen text.

Her slayta göre uyarlanmış, zamanlaması ayarlanmış müzik

Onlar için anlam taşıyan bir şarkı seçerek ya da ailenin elindeki bir şarkıyı yükleyerek anmaya kişisel bir dokunuş katın; böylece ana uygun müzikle tamamlanan bir videonuz olur. Her fotoğrafın ekranda ne kadar kalacağını siz belirlersiniz; böylece slayt gösterisi videosu asla aceleye gelmez, tonu sakin, yumuşak ve hatırlamaya değer şekilde sabit kalır.

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A gentle memorial slideshow with a meaningful song timed so each photo holds without rushing.

Anma videosunu 175+ dilde paylaşın

Akrabalar farklı ülkelere dağılmışken, YZ video çevirmeni tüm video anma kaydını yalnızca altyazılarla değil, doğal dudak senkronizasyonlu sesle 175’ten fazla dilde yeniden oluşturur. Videonuzu paylaşın ki tek bir yürekten anma videosu, yurt dışındaki bir büyükanneye ve başka ülkelerdeki kuzenlere, her birinin evde konuştuğu dilde ulaşsın.

Ücretsiz başlayın →
A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear it in their own language.
Yeşil hediye kutusu simgesi.Kullanım alanları

Kullanım alanları

Aile fotoğraflarından hazırlanmış, tören sırasında oynatılmaya hazır, tamamlanmış bir cenaze töreni slayt gösterisi.

Cenaze töreni için slayt gösterisi

Eskiden aileler cenaze evine bir kutu fotoğraf verirdi. Artık fotoğrafları kendiniz kolayca ekleyebilir, görüntüden videoya özelliğiyle tek bir değerli kareyi hayata döndürebilir ve dokunaklı bir cenaze töreni için hazır, tamamlanmış bir video ile sevdiklerinize saygı duruşunda bulunabilirsiniz.

Iyi yaşanmış bir hayatın bölümlerine ayrılmış, daha aydınlık fotoğrafların bir araya getirildiği, sıcak ve hayatı kutlayan bir anma kolajı.

Hayatı anma buluşmaları

Hayatı kutlayan bir anma töreni hüzünden çok sıcaklık taşır. Güzel bir anma slayt gösterisi seçin, daha aydınlık fotoğrafları aile, seyahat ve iş gibi bölümler halinde gruplayın ve dolu dolu yaşanmış bir hayatı onurlandıracak benzersiz bir saygı duruşu oluşturun.

Anma slayt gösterisi için sıcak ve sakin bir anlatımla seslendirilen yazılı bir veda konuşması.

Anlatımlı bir veda konuşması veya hayat hikâyesi

Cenaze konuşmasını o gün yüksek sesle okumak çok zordur. Metni buraya yapıştırın; YZ ses oluşturucu, anı slayt gösterisi için onların hikâyesini anlatan, sıcak ve dengeli bir anlatıma dönüştürsün; böylece konuşmak çok zor olduğunda bile sözleriniz duyulsun.

Sevilen bir dostun nazik fotoğraf ve kliplerini bir araya getiren duygusal bir evcil hayvan anı videosu.

Evcil hayvan anı ve hatıra videoları

Evcil hayvan da ailenin bir parçasıdır. Köpeğinizin veya kedinizin telefonla çekilmiş fotoğraflarını ve kısa videolarını bir araya getirin, yumuşak bir müzikle birleştirin ve kaybınızdan uzun süre sonra bile yeniden izleyebileceğiniz, çok sevdiğiniz dostunuza dokunaklı bir anı videosu oluşturun.

Kaydedilmiş bir sesli mesaj, değerli aile fotoğraflarıyla birleştirilmiş, paylaşılabilir bir hatıra klibine dönüştürüldü.

A keepsake from saved voicemails

Kaydedilmiş o sesli mesaj çok değerli ve kaybolması çok kolay. Onu sesli videoya dönüştürerek paylaşılabilir bir klip haline getirin, kaydı fotoğraflarla eşleştirin ve tüm ailenin saklayabileceği anı slayt gösterisiyle onların hatırasını canlı tutun.

Dünyanın dört bir yanına dağılmış bir aile için, her bir yakının dilinde yeniden oluşturulan tek bir anma videosu.

One tribute for a family worldwide

Yas sınır tanımaz, anma da tanımamalı. Bir anma videosu oluşturun, ardından her bir akrabanızın dilinde bir video versiyonu hazırlayın ki başka bir ülkeden izleyen hiç kimse vedanın dışında kalmasın; böylece o günü herkesin paylaştığı ortak bir miras videosuna dönüştürün.

Açık mavi arka planda, üzerinde oynat düğmesi bulunan bulanık beyaz belge simgesi.Nasıl çalışır

Cenaze videosu oluşturucu nasıl çalışır

Bu basit video oluşturma süreci, bir fotoğraf klasöründen aynı günkü törende oynatılmaya hazır, tamamlanmış bir anma videosuna dört adımda nasıl geçileceğini gösterir.

Oluşturmaya Başlayın →
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1. adım: Fotoğraflarınızı yükleyin

Fotoğraflarınızı, ev videolarınızı ve ailenizden gelen tüm video klipleri, yaygın kullanılan herhangi bir formatta ve dilediğiniz cihazdan ekleyin.

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Adım 2: Bir şablon seçin

Arka planı, geçişleri ve ritmi otomatik olarak ayarlayan, saygılı bir tasarım seçin ve ardından zevkinize göre özelleştirin.

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Step 3: Add music and text

Anlamlı bir şarkı ekleyin, isimler, tarihler ve alıntılar gibi metinler yazın ve her slaytın ekranda ne kadar kalacağını ayarlayın.

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Step 4: Export and share

Download your tribute video in HD, save it to a USB drive for the venue, or send a private link to family anywhere.

Cenaze videosu oluşturucu SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

What is a funeral video maker and how does it work?

A funeral video maker is an online tool that turns your photos, video clips, and music into a tribute video you can play at a service or share online. With this funeral slideshow maker, you upload your memories, pick a template, add captions and a song, and export a finished video, with no video editing skills required. You can make a tribute video online in minutes, right in the browser.

Cenaze slayt gösterisi ne kadar uzun olmalı ve kaç fotoğrafa ihtiyacım var?

Çoğu cenaze slayt gösterisi beş ila sekiz dakika sürer; bu da her biri dört ila beş saniye gösterilen yaklaşık 40 ila 80 fotoğraf ve bunlara eşlik eden bir veya iki şarkı anlamına gelir. Elinizde yalnızca birkaç eski fotoğraf varsa, her birini daha uzun süre ekranda tutun ve anlamlı mekânların fotoğraflarıyla karıştırın; bir anma slayt gösterisi oluşturucu, yine de dolu dolu hissettiren bir anma fotoğraf slayt gösterisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Sevdiğim kişinin en sevdiği şarkıyı ekleyebilir miyim?

Yes. Add a song from the library or upload an MP3 that mattered to them, and customize the timing so photos land with the music. If the video will play in a public service, check that you have the right to use the track, since venues can have licensing rules.

Hazır video cenaze evi ekranında oynatılacak mı?

Export in HD as a standard MP4, which plays on venue projectors, TVs, and laptops. Save a copy to a USB drive and email a backup link to the funeral director ahead of time. Testing playback the day before is the safest way to avoid surprises with a funeral memorial video.

Törene iki gün kaldı. Yine de zamanında bir anma videosu hazırlayabilir miyim?

Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.

HeyGen diğer anı videosu oluşturuculardan nasıl farklıdır?

Slayt gösterisi oluşturmanın ötesinde, HeyGen yazılı bir ağıtı konuşulan bir anlatıma dönüştürür ve dudak senkronizasyonlu sesle 175’ten fazla dilde anma videoları oluşturabilir. Diğer araçlar fotoğraf ve müzikle sınırlı kalırken, farklı dil konuşan yakınlar en fazla altyazı görebiliyor; oysa veda anının gerçekten bir parçası olabilmeliler.

Can I create a beautiful tribute video without editing experience?

Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.

Törene katılamayan kişilerle anı videosunu nasıl paylaşabilirim?

Videoyu indirin ve bir anma sitesi, YouTube veya kısa mesaj ya da e-posta ile göndereceğiniz özel bir bağlantı üzerinden paylaşın. Ayrıca Facebook’ta da paylaşarak uzaktaki aile üyeleri ve arkadaşların bu dokunaklı anma videosunu izleyip kendi anılarını eklemelerini sağlayabilirsiniz; böylece istedikleri zaman yeniden izleyebilecekleri, kişiselleştirilmiş ve canlı kalan bir anma videosu olur.

Ücretsiz bir cenaze videosu oluşturucu var mı ve HeyGen'in fiyatı nedir?

You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.

Daha fazla fotoğraf geldikten sonra anı videosunu düzenleyebilir miyim?

Evet. Projeyi YZ video düzenleyici içinde açarak sonradan gelen bir fotoğraf ekleyebilir, bir şarkıyı değiştirebilir veya baştan başlamadan bir altyazıyı düzeltebilirsiniz. Aileler, oluşturulan video tam olarak doğru hissettirmeden önce bu çevrimiçi anma videosu oluşturucusuyla genellikle birkaç kez üzerinden geçer ve her değişiklik birkaç dakika içinde yeniden dışa aktarılır.

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