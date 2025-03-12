Özel avatar oluşturucu

Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151.041.161Oluşturulan videolar
126.388.613Oluşturulan avatarlar
20.991.831Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Mavi arka plan üzerinde stilize beyaz araba simgesi.Öne çıkan özellikler

HeyGen özel avatarlarının özellikleri

One 15-Second Video, One Digital Twin

Upload a single 15-second clip and Avatar V builds a persistent personal avatar that holds your face, voice, and micro-expressions across wide, medium, and close-up shots. Identity stays consistent through 30-minute videos, so every custom avatar video reads as you.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Custom Avatar Looks Without Re-Filming

Avatar V, kim olduğunuzu ne giydiğinizden ayırır. Editörde hiçbir yeni kayıt almadan kıyafetleri, ortamları ve kamera açılarını değiştirebilirsiniz. Tek bir kayıt oturumu; ürün lansmanınızı, üç aylık iş güncellemenizi ve her biri kendi kanalına ve kitlesine uygun şekilde stillendirilmiş sosyal medya kliplerinizi kapsar.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

175+ dilde klonlanmış sesiniz

Pair your twin with AI voice Cloning so the delivery sounds like you, not a stock narrator. Phoneme-level lip-sync keeps mouth movement accurate in 175+ languages and dialects, which means one script can reach every market you sell into without re-recording a line.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Direct Gestures in Plain English

Custom Motion, bir yapımcının vereceği yönergeleri yazarak iletmenizi sağlar: kameraya bakın, öne doğru eğilin, enerjiyi düşük tutun. Aynı özel avatar, tek bir metinden hem ölçülü bir yönetici güncellemesi hem de yüksek enerjili bir sosyal medya kesiti sunar; böylece yeniden çekime gerek kalmadan anlatım tarzı kişiliğinizle tam uyumlu olur.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

İkizinizle sinematik sahneler

Avatarınızı sinematik görüntülerin içine yerleştirin Seedance 2.0, modeli yalnızca gerçek ve doğrulanmış insan yüzlerinde çalıştıran tek entegrasyon. Fiziksel olarak doğru hareket ve yönetmen seviyesinde kamera kontrolü, basit bir webcam kaydını markanız için yayınlanmaya değer filmlere, reklamlara ve B-roll içeriklere dönüştürür.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Yeşil hediye kutusu simgesi.Use cases

Kullanım alanları

HeyGen'de bir uzmanın özel avatarının çalışan eğitimi ve işe alım modülünü sunması.

Employee Training and Onboarding

Her modül için eğitmen çekimi yapmak İK ve öğrenme takvimlerini aksatır. Bunun yerine her eğitim videosunu uzmanınızın özel avatarıyla oluşturun: metni güncelleyin, dersi yeniden oluşturun ve tek bir yeniden çekim planlamadan eğitimleri her zaman güncel tutun.

HeyGen'de farklı kıyafetler giyen özel bir avatarla oluşturulmuş, dikey içerik üreticisi tarzı UGC ve sosyal reklam klipleri.

Özel avatar UGC ve sosyal medya reklamları

Creator tarzı reklamlar sürekli yeni yüzler ve yeni fikirler gerektirir. Avatarınızı farklı kıyafetler ve ortamlarda kullanarak her gün kaydırmaya hazır kısa videolar oluşturun, farklı açılış cümlelerini (hook) hızla test edin ve rakipleriniz çekim beklerken siz akışlarınızı canlı tutun.

A custom avatar greeting a prospect by name in a personalized sales outreach video in HeyGen.

Kişiselleştirilmiş satış iletişim videoları

Genel metin tabanlı erişimler görmezden gelinir. Avatarınızın her bir potansiyel müşteriyi adıyla selamladığı, aslında hiç kayıt yapmadan oluşturduğunuz videolar gönderin; böylece kişisel dokunuş, herhangi bir takvimin izin verdiğinin çok ötesine ölçeklenir.

HeyGen yapay zeka video çevirmeni kullanılarak, klonlanmış sesi korunan ve birden fazla dile yerelleştirilmiş özel bir avatar.

Çok dilli içerik yerelleştirme

Dublaj ajansları aylar sürer ve kendi sesinizi kaybedersiniz. Bitmiş videolarınızı YZ video çevirmeninden geçirin; özel avatarınız 175+ dilde, dudak senkronizasyonu bozulmadan ve klonlanmış tonunuz korunarak sunum yapsın.

HeyGen'de çekim yapmaya gerek kalmadan, haftalık şirket güncellemesini sunan bir yöneticinin dijital ikizi.

Çekim yapmadan yönetici güncellemeleri

Yöneticiler her iş mesajı için saatlerini blokluyor. Dijital bir ikiz, haftalık güncellemeleri, şirket geneli toplantı özetlerini ve yatırımcı notlarını dakikalar içinde ileterek iletişimi sık tutar, takvimi ise kararlar için boş bırakır.

HeyGen'de kamera kullanmadan çevrimiçi bir ders modülü anlatan, eğitimciye özel oluşturulmuş bir avatar.

Online kurslar ve içerik üreticisi içerikleri

Eğitim içerik üreticileri hafta sonlarını ders çekerek harcıyor. Modülleri yapay zeka video oluşturucuya yazın, avatarınız her birini anlatsın; böylece tek başına çalışan bir eğitmen, bir daha kameraya dokunmadan tam bir müfredatı yayımlayabilir.

Açık mavi arka planda, üzerinde oynat düğmesi bulunan bulanık beyaz belge simgesi.Nasıl çalışır

Özel avatar oluşturucu nasıl çalışır

Telefonla kaydedilmiş bir videodan, çoğu yalnızca birkaç dakika süren dört kolay adımda, size özel tamamlanmış bir avatarlı videoya geçin.

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1. adım: 15 saniyelik kayıt alın

İyi aydınlatılmış bir ortamda telefonunuzla veya web kameranızla kendinizi çekin. Doğal bir şekilde konuşun; hareketler bu klipten öğrenilir.

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Adım 2: Onayı doğrulayın

Benzersiz bir kamera karşısı onay kodu okuyun. Bu, kimliği doğrular ve izinsiz avatar oluşturmayı engeller.

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3. adım: Avatarınızı stilize edin

Kıyafetleri, arka planları ve kamera açılarını seçin. Klonlanmış sesinizi ekleyin veya 300’den fazla seçenek arasından tercih yapın.

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4. adım: Yazın ve oluşturun

Bir metni yapıştırın, hızını düzenleyin ve oluşturun. Bitmiş videoyu HD veya 4K olarak indirin ve dilediğiniz yerde yayınlayın.

Özel avatar SSS

Özel bir YZ avatarı nedir ve nasıl oluşturulur?

Özel bir YZ avatarı, bazen kişisel avatar veya dijital ikiz olarak da adlandırılan, gerçek bir kişinin dijital temsildir. Model, kısa bir video klipten yüzünüzü, sesinizi ve mimiklerinizi öğrenir, ardından çalıştırdığınız herhangi bir metni senaryoya dönüştürerek metinden videoya iş akışı üzerinden oynatır ve yeni çekim yapmadan konuşan bir avatar videosu oluşturur.

Özel avatarım yapay ve donuk mu görünecek, ürkütücü bir yapaylık hissi mi verecek?

Avatar V, hareketsiz bir fotoğraftan tahmin yürütmek yerine referans klibinizden hareketi öğrenir; bu da eski modellerde görülen yapay ve donuk görünümü ortadan kaldırır. G2’de en gerçekçi YZ avatarları arasında 1 numarada yer alır ve yalnızca 15 saniyelik, ifadeli bir kayıt son derece ifade gücü yüksek bir dijital ikiz oluşturmak için yeterlidir.

Özel bir avatar oluşturmak için ne kadar video kaydına ihtiyacım var?

15 saniyelik tek bir klip yeterlidir. Telefonunuzla veya web kameranızla, dengeli bir ışıkta çekim yapın; doğal bir enerjiyle konuşun ve kişisel avatarınızın nasıl jest yapmasını istiyorsanız siz de öyle jest yapın, çünkü model o kayıtta gördüğü her şeyi birebir kopyalar.

Neden diğer özel avatar platformları yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?

Diğer YZ video platformları, özel bir avatar oluşturmak için stüdyo çekimi veya günlerce süren işlem gerektirir. HeyGen ise yalnızca 15 saniyelik video ve birkaç dakikalık işlem süresine ihtiyaç duyar, tipik 100 ila 160 dil yerine 175+ dili destekler ve yeniden kayıt almadan kıyafet stilini değiştirmenize olanak tanır.

İçerik üreticileri özel bir avatardan gerçekten somut sonuçlar elde ediyor mu?

Evet, hem de rakamlar oldukça net. Eğitmen Anton Voroniuk, haftada 15,5 saat tasarruf ediyor ve avatarı sayesinde 1M+ öğrenciye ulaşıyor; bu da çekim yapmaya kıyasla 40 kat daha düşük prodüksiyon maliyeti anlamına geliyor. Ayrıntılı analizimüşteri hikayesindeokuyun.

HeyGen'de özel bir avatar oluşturmanın maliyeti nedir?

Ücretsiz başlayabilir ve ödeme yapmadan önce platformu test edebilirsiniz. Ücretli planlar içerik üreticileri için aylık 24 $’dan başlar; işletme ekipleri ise video avatar haklarını ek paketler olarak satın alır, bu nedenle fiyatlandırma avatar’a dönüştürdüğünüz kişi sayısına göre ölçeklenir.

Bir ekip arkadaşımın veya başka birinin özel avatarını oluşturabilir miyim?

Yalnızca kamera karşısında verdikleri onayla. Görüntüdeki kişi, kendi onay beyanını bizzat kaydetmelidir; doğrulama bu beyanı eğitim klibiyle karşılaştırır. Oluşturulan avatar hesabınıza özel kalır ve hiçbir zaman herkese açık bir kütüphaneye eklenmez.

Özel avatarım, benim konuşamadığım dilleri konuşabilir mi?

Evet. Klonlanan sesiniz, fonem düzeyinde dudak senkronizasyonuyla 175’ten fazla dil ve lehçeye taşınır; böylece ağız hareketleri dublaj gibi görünmek yerine her dile tam olarak uyum sağlar. Ekipler genellikle tek bir tamamlanmış videoyu bir öğleden sonra içinde onlarca pazara yerelleştirir.

Avatar çekimi yapmak için stüdyo veya green screen kullanmam gerekiyor mu?

Hayır. Bir telefon kamerası veya web kamerası yeterlidir; hatta telefon kameraları çoğu zaman dizüstü bilgisayar kameralarından daha iyidir. Kayıt almak çok kolaydır: sessiz bir ortam bulun, yüzünüze eşit ışık gelmesine dikkat edin, arka planı sabit tutun ve küçük, doğal hareketler kullanın. Yeşil perdeye veya prodüksiyon ekibine gerek yoktur.

Özel avatarımın videolar oluşturmaya hazır olması ne kadar sürer?

Günler değil, dakikalar. İşleme, klibinizi ve onay kodunuzu yükledikten sonra genellikle 10 ila 15 dakika içinde tamamlanır. Stüdyo iş akışlarına bağlı platformlar, aynı teslimat için 5 ila 15 iş günü süre verir.

Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar

Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.

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