15 saniyelik tek bir klip yeterlidir. Telefonunuzla veya web kameranızla, dengeli bir ışıkta çekim yapın; doğal bir enerjiyle konuşun ve kişisel avatarınızın nasıl jest yapmasını istiyorsanız siz de öyle jest yapın, çünkü model o kayıtta gördüğü her şeyi birebir kopyalar.