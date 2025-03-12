Record 15 seconds of yourself and get a custom avatar that looks, moves, and sounds like you. Type a script, generate polished video, and never sit through another filming session.
HeyGen özel avatarlarının özellikleri
One 15-Second Video, One Digital Twin
Upload a single 15-second clip and Avatar V builds a persistent personal avatar that holds your face, voice, and micro-expressions across wide, medium, and close-up shots. Identity stays consistent through 30-minute videos, so every custom avatar video reads as you.
Custom Avatar Looks Without Re-Filming
Avatar V, kim olduğunuzu ne giydiğinizden ayırır. Editörde hiçbir yeni kayıt almadan kıyafetleri, ortamları ve kamera açılarını değiştirebilirsiniz. Tek bir kayıt oturumu; ürün lansmanınızı, üç aylık iş güncellemenizi ve her biri kendi kanalına ve kitlesine uygun şekilde stillendirilmiş sosyal medya kliplerinizi kapsar.
175+ dilde klonlanmış sesiniz
Pair your twin with AI voice Cloning so the delivery sounds like you, not a stock narrator. Phoneme-level lip-sync keeps mouth movement accurate in 175+ languages and dialects, which means one script can reach every market you sell into without re-recording a line.
Direct Gestures in Plain English
Custom Motion, bir yapımcının vereceği yönergeleri yazarak iletmenizi sağlar: kameraya bakın, öne doğru eğilin, enerjiyi düşük tutun. Aynı özel avatar, tek bir metinden hem ölçülü bir yönetici güncellemesi hem de yüksek enerjili bir sosyal medya kesiti sunar; böylece yeniden çekime gerek kalmadan anlatım tarzı kişiliğinizle tam uyumlu olur.
İkizinizle sinematik sahneler
Avatarınızı sinematik görüntülerin içine yerleştirin Seedance 2.0, modeli yalnızca gerçek ve doğrulanmış insan yüzlerinde çalıştıran tek entegrasyon. Fiziksel olarak doğru hareket ve yönetmen seviyesinde kamera kontrolü, basit bir webcam kaydını markanız için yayınlanmaya değer filmlere, reklamlara ve B-roll içeriklere dönüştürür.
Her modül için eğitmen çekimi yapmak İK ve öğrenme takvimlerini aksatır. Bunun yerine her eğitim videosunu uzmanınızın özel avatarıyla oluşturun: metni güncelleyin, dersi yeniden oluşturun ve tek bir yeniden çekim planlamadan eğitimleri her zaman güncel tutun.
Creator tarzı reklamlar sürekli yeni yüzler ve yeni fikirler gerektirir. Avatarınızı farklı kıyafetler ve ortamlarda kullanarak her gün kaydırmaya hazır kısa videolar oluşturun, farklı açılış cümlelerini (hook) hızla test edin ve rakipleriniz çekim beklerken siz akışlarınızı canlı tutun.
Genel metin tabanlı erişimler görmezden gelinir. Avatarınızın her bir potansiyel müşteriyi adıyla selamladığı, aslında hiç kayıt yapmadan oluşturduğunuz videolar gönderin; böylece kişisel dokunuş, herhangi bir takvimin izin verdiğinin çok ötesine ölçeklenir.
Dublaj ajansları aylar sürer ve kendi sesinizi kaybedersiniz. Bitmiş videolarınızı YZ video çevirmeninden geçirin; özel avatarınız 175+ dilde, dudak senkronizasyonu bozulmadan ve klonlanmış tonunuz korunarak sunum yapsın.
Yöneticiler her iş mesajı için saatlerini blokluyor. Dijital bir ikiz, haftalık güncellemeleri, şirket geneli toplantı özetlerini ve yatırımcı notlarını dakikalar içinde ileterek iletişimi sık tutar, takvimi ise kararlar için boş bırakır.
Eğitim içerik üreticileri hafta sonlarını ders çekerek harcıyor. Modülleri yapay zeka video oluşturucuya yazın, avatarınız her birini anlatsın; böylece tek başına çalışan bir eğitmen, bir daha kameraya dokunmadan tam bir müfredatı yayımlayabilir.
Özel avatar oluşturucu nasıl çalışır
Telefonla kaydedilmiş bir videodan, çoğu yalnızca birkaç dakika süren dört kolay adımda, size özel tamamlanmış bir avatarlı videoya geçin.
İyi aydınlatılmış bir ortamda telefonunuzla veya web kameranızla kendinizi çekin. Doğal bir şekilde konuşun; hareketler bu klipten öğrenilir.
Benzersiz bir kamera karşısı onay kodu okuyun. Bu, kimliği doğrular ve izinsiz avatar oluşturmayı engeller.
Kıyafetleri, arka planları ve kamera açılarını seçin. Klonlanmış sesinizi ekleyin veya 300’den fazla seçenek arasından tercih yapın.
Bir metni yapıştırın, hızını düzenleyin ve oluşturun. Bitmiş videoyu HD veya 4K olarak indirin ve dilediğiniz yerde yayınlayın.
Özel bir YZ avatarı, bazen kişisel avatar veya dijital ikiz olarak da adlandırılan, gerçek bir kişinin dijital temsildir. Model, kısa bir video klipten yüzünüzü, sesinizi ve mimiklerinizi öğrenir, ardından çalıştırdığınız herhangi bir metni senaryoya dönüştürerek metinden videoya iş akışı üzerinden oynatır ve yeni çekim yapmadan konuşan bir avatar videosu oluşturur.
Avatar V, hareketsiz bir fotoğraftan tahmin yürütmek yerine referans klibinizden hareketi öğrenir; bu da eski modellerde görülen yapay ve donuk görünümü ortadan kaldırır. G2’de en gerçekçi YZ avatarları arasında 1 numarada yer alır ve yalnızca 15 saniyelik, ifadeli bir kayıt son derece ifade gücü yüksek bir dijital ikiz oluşturmak için yeterlidir.
15 saniyelik tek bir klip yeterlidir. Telefonunuzla veya web kameranızla, dengeli bir ışıkta çekim yapın; doğal bir enerjiyle konuşun ve kişisel avatarınızın nasıl jest yapmasını istiyorsanız siz de öyle jest yapın, çünkü model o kayıtta gördüğü her şeyi birebir kopyalar.
Diğer YZ video platformları, özel bir avatar oluşturmak için stüdyo çekimi veya günlerce süren işlem gerektirir. HeyGen ise yalnızca 15 saniyelik video ve birkaç dakikalık işlem süresine ihtiyaç duyar, tipik 100 ila 160 dil yerine 175+ dili destekler ve yeniden kayıt almadan kıyafet stilini değiştirmenize olanak tanır.
Evet, hem de rakamlar oldukça net. Eğitmen Anton Voroniuk, haftada 15,5 saat tasarruf ediyor ve avatarı sayesinde 1M+ öğrenciye ulaşıyor; bu da çekim yapmaya kıyasla 40 kat daha düşük prodüksiyon maliyeti anlamına geliyor. Ayrıntılı analizimüşteri hikayesindeokuyun.
Ücretsiz başlayabilir ve ödeme yapmadan önce platformu test edebilirsiniz. Ücretli planlar içerik üreticileri için aylık 24 $’dan başlar; işletme ekipleri ise video avatar haklarını ek paketler olarak satın alır, bu nedenle fiyatlandırma avatar’a dönüştürdüğünüz kişi sayısına göre ölçeklenir.
Yalnızca kamera karşısında verdikleri onayla. Görüntüdeki kişi, kendi onay beyanını bizzat kaydetmelidir; doğrulama bu beyanı eğitim klibiyle karşılaştırır. Oluşturulan avatar hesabınıza özel kalır ve hiçbir zaman herkese açık bir kütüphaneye eklenmez.
Evet. Klonlanan sesiniz, fonem düzeyinde dudak senkronizasyonuyla 175’ten fazla dil ve lehçeye taşınır; böylece ağız hareketleri dublaj gibi görünmek yerine her dile tam olarak uyum sağlar. Ekipler genellikle tek bir tamamlanmış videoyu bir öğleden sonra içinde onlarca pazara yerelleştirir.
Hayır. Bir telefon kamerası veya web kamerası yeterlidir; hatta telefon kameraları çoğu zaman dizüstü bilgisayar kameralarından daha iyidir. Kayıt almak çok kolaydır: sessiz bir ortam bulun, yüzünüze eşit ışık gelmesine dikkat edin, arka planı sabit tutun ve küçük, doğal hareketler kullanın. Yeşil perdeye veya prodüksiyon ekibine gerek yoktur.
Günler değil, dakikalar. İşleme, klibinizi ve onay kodunuzu yükledikten sonra genellikle 10 ila 15 dakika içinde tamamlanır. Stüdyo iş akışlarına bağlı platformlar, aynı teslimat için 5 ila 15 iş günü süre verir.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
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