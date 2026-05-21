ByteDance imzalı Seedance 2.0 YZ video oluşturucu
ByteDance'in en gelişmiş video modeli artık HeyGen'de. Metin ve görselleri, gerçekçi hareketlere sahip akıcı, çok sahneli kliplere dönüştürün. Saniyeler içinde, ücretsiz olarak oluşturmaya başlayın.
- Yüksek doğrulukta hareket
- Çoklu çekim sürekliliği
- Özel promptlar
Seedance 2.0 ile neler oluşturabilirsiniz
Seedance 2.0, içerik üreticileri ve ekipler için geliştirilmiş bir YZ video modelidir. Metinleri ve görselleri sinematik kliplere dönüştürün, her kareyi yönetin ve HeyGen'den ayrılmadan prodüksiyon kalitesinde videolar teslim edin.
Sinematik avatar sahneleri
YZ dijital ikizinizi, özel mekanlar, kostümler, ışıklandırma, jestler ve kamera hareketleriyle tamamen yönetilen sahnelerde kullanın. Seedance 2.0, her kesitte görünümünüzü tutarlı şekilde korur; böylece her YZ avatar videosu, aynı çekim gününde aynı kişiyle çekilmiş gibi hissedilir.
YZ ile oluşturulmuş B-roll görüntüleri
Basit bir yazılı prompt ile sinematik ara planlar, ürün görselleri, sosyal medya klipleri, geçişler ve hareketli sahneler oluşturun. Seedance 2.0, stok kütüphanesine ihtiyaç duymadan metni doğrudan kurgulamaya hazır görüntülere dönüştüren bir YZ b-roll oluşturucu olarak çalışır.
Planları ardışık sahnelere dönüştürür ve her kesitte karakter, kostüm ve ortamın tutarlılığını korur.
Sonsuz yaratıcı stiller
Metinden videoya, tarif edebileceğiniz her görünüme geçin. Ürün demoları, kurucu videoları, sürreal görseller, lifestyle çekimler, eğitici açıklayıcı videolar ve sinematik reklamları aynı modelle, hepsini HeyGen içinde oluşturun.
Stil kilitleri karakterle birlikte hareket eder; kamera ve ortam değişse bile aynı ışık, aynı kıyafet, aynı hava korunur.
Direktör seviyesinde prompt kullanımı
Tek bir prompt ile özneyi, sahneyi, kamerayı, ışığı, hareketi, atmosferi ve ritmi kontrol edin. Seedance 2.0 kamera dilini anlar; bu sayede yavaş dolly, Dutch açı veya makro geri çekilme tam olarak tarif ettiğiniz şekilde ortaya çıkar.
Altyazılar otomatik olarak eklenir ve dikey, kare ve yatay kırpımlar için doğru şekilde yeniden boyutlandırılır.
İçerik üreticileri ve markalar Seedance 2.0'ı nasıl kullanıyor?
Kurucu mesajlarından ve ürün lansmanlarından açıklayıcı videolara ve kısa sosyal içeriklere kadar, Seedance 2.0 modern ekiplerin video üretme biçimine uyum sağlar. HeyGen içindeki tek bir iş akışıyla, her kanal, format veya hedef kitle için sinematik YZ videoları oluşturun.
Sosyal odaklı yaratıcı klipler
TikTok, Instagram, YouTube Shorts ve LinkedIn için tasarlanmış kısa video içerikleri oluşturun. Kancalar, geçişler, görsel metaforlar, avatar sahneleri ve markalı sosyal medya videolarını, tam bir kurgu ekibine ihtiyaç duymadan hazırlayın.
Kurucu ve marka videoları
Duyuruları, ürün güncellemelerini, düşünce liderliği içeriklerini ve kurucu mesajlarını, YZ dijital ikizinizle sinematik kurucu videolarına dönüştürün. Her mesajın premium hissettirmesi için hareket, ortamlar ve B-roll ekleyin.
Eğitim ve açıklayıcı videolar
Görsel örnekler, animasyonlu kavramlar, yaşam tarzı sahneleri ve destekleyici B-roll görüntüleriyle karmaşık fikirleri anlaşılır hale getirin. Kurslar, YZ açıklayıcı videoları, işe alıştırma süreçleri, eğitimler ve eğitici video içerikleri için idealdir.
Ürün lansmanı içeriği
Sinematik ürün çekimleri, özellik tanıtımları, soyut görseller ve kusursuz geçişlerle dikkat çeken ürün lansman videoları oluşturun. Sosyal medya paylaşımları, açılış sayfaları, reklamlar ve ürün tanıtım video kampanyaları için tasarlanmıştır.
Ekipler Seedance 2.0 ile daha hızlı ürün çıkarıyor
Seedance 2.0 ile hikaye anlatımını ölçeklendiren ve kampanyalarını saatler içinde hayata geçiren içerik üreticileri ve markaların deneyimlerini keşfedin.
Sık sorulan sorular
Seedance 2.0 nedir?
Seedance 2.0, ByteDance tarafından geliştirilen, metin ve görselleri gerçekçi, hareket açısından zengin video kliplerine dönüştüren sinematik bir YZ video modelidir. Kamera açılarını, karakter tutarlılığını ve karmaşık sahneleri tek seferde oluşturma sırasında yönetir. HeyGen üzerinde Seedance 2.0'ı, YZ dijital ikiziniz ve diğer modellerle birlikte tek bir iş akışında kullanabilirsiniz.
Seedance 2 ile neler oluşturabilirim?
Seedance 2, metin prompt'ları, referans görseller ve storyboard'lardan sinematik, marka kimliğinize uygun videolar oluşturur. Reklamlar, fragmanlar, açıklayıcı videolar, sosyal medya kesitleri ve tutarlı karakterler ile kamera açılarına sahip tam uzunlukta sahneler için kullanın.
Seedance 2.0'ı ücretsiz denemek mümkün mü?
Evet. Seedance 2.0'ı HeyGen üzerinde her hesapta sunulan kredilerle ücretsiz olarak deneyebilirsiniz; başlamak için kredi kartı gerekmez. Test ettikten sonra, ücretli planlar daha yüksek çözünürlükler, daha uzun klipler ve ayda daha fazla oluşturma hakkı sunar.
HeyGen'de Seedance 2.0'ı nasıl kullanırım?
HeyGen'e giriş yapın, video düzenleyiciyi açın ve model seçicisinden Seedance 2.0'ı seçin. Bir prompt yazın veya bir referans görsel ekleyin, çekim açınızı belirleyin ve oluşturun. Aynı projede Seedance 2.0 kliplerini YZ avatarınız, B-roll görüntüleriniz, sesiniz ve müziğinizle birleştirebilirsiniz.
Seedance 2 birden fazla en-boy oranını destekliyor mu?
Aynı prompt ile 16:9, 9:16, 1:1 ve 4:5 formatlarında videolar oluşturun. Kesitler YouTube, TikTok, Reels, Shorts ve ücretli sosyal medya için yeniden kırpmaya gerek kalmadan kullanıma hazır gelir.
Çıktı ticari kullanım için güvenli mi?
HeyGen üzerindeki Seedance 2.0 ile oluşturulan videolar, HeyGen planınızın ticari lisansı kapsamında reklamlar, sosyal medya paylaşımları, ürün lansmanları ve müşteri teslimleri dahil olmak üzere ticari çalışmalarda kullanılabilir. Ücretsiz planda oluşturulan çıktılarda filigran bulunur. Ücretli planlar bu filigranları kaldırır ve tam ticari kullanım hakları sağlar.
Seedance 2.0 dudak senkronizasyonu, ses ve müzik oluşturabilir mi?
Evet. Seedance 2.0, aynı oluşturma içinde senkronize dudak hareketi, ortam sesi ve markanıza uygun müziği destekler; bu da ayrı bir seslendirme veya ses düzenlemesine ihtiyaç duymayacağınız anlamına gelir. HeyGen üzerinde, tam kontrol sağlamak isterseniz kendi YZ ses klonunuzu kullanabilir veya özel ses dosyası yükleyebilirsiniz.
Seedance 2.0, Sora, Veo ve Kling ile nasıl karşılaştırılır?
Seedance 2.0, görsel kalite ve hareket gerçekçiliği açısından OpenAI'nin Sora'sı, Google Veo ve Kling ile rahatlıkla rekabet ediyor; ayrıca kesitler arasında karakter tutarlılığı ve aynı geçişte yerel ses üretimi konusunda öne çıkıyor. HeyGen'deki asıl büyük avantaj ise iş akışı. Farklı araçlardan çıkan sonuçları birleştirmek yerine, Seedance 2.0'ı avatarlar, ses, altyazılar ve düzenleme özellikleriyle tek bir yerde birlikte kullanabiliyorsunuz.
Ne yapmak istiyorsanız, artık yapabilirsiniz
Seedance 2 ve HeyGen'in YZ stüdyosuyla hemen video oluşturmaya başlayın. Kurulum yok, çekim yok — sadece bir sekme açın ve başlayın.