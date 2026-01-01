Evet. Ücretsiz video planı, kredi kartı gerektirmeden ücretsiz bir iş videosu oluşturup indirmenizi sağlar ve yüz göstermeyen bir video için hiç kamera gerekmez. Hazır video düzenleme araçlarıyla, hızlı bir tanıtım videosundan kapsamlı iş videosu şablonlarına kadar herkes çevrimiçi video iş akışını kolaylaştırabilir. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar.