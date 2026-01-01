Markanız için ücretsiz çevrimiçi iş videosu oluşturucu

Turn any script into a polished business video in minutes with an AI business video maker. No cameras, no crews, no editing software. Paste your text, pick a style, and publish across every channel.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141.942.891Oluşturulan videolar
116.690.525Oluşturulan avatarlar
19.574.816Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Öne çıkan özellikler

İşletmeler için video oluşturucunun özellikleri

Kusursuz anlatım için konuşma düzenleme

Bir kez kaydedin, bitmek bilmeyen tekrar çekimlerle uğraşmayın. YZ video düzenleyici, dolgu kelimeleri, duraksamaları ve hatalı başlangıçları kaldırır, ardından en iyi video kliplerinizi görünmez geçişlerle birleştirerek yüksek kaliteli iş videonuzun sanki ilk seferde, rahatsız edici ani kesmeler olmadan mükemmel şekilde kaydedilmiş gibi görünmesini sağlar.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

İş video şablonları ve YZ videosu

Boş bir sayfa yerine kullanıma hazır bir şablondan başlayın. Metinden videoya motoru sahneleri ve ritmi otomatik olarak oluşturur; böylece profesyonel videolar hazırlayıp video prodüksiyonunu hızlandırır, herhangi bir iş videosu şablonunu dakikalar içinde tamamlanmış çıktıya dönüştürürsünüz.

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Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

175+ dilde YZ seslendirme

Give every online video a clear, confident voiceover without hiring talent. The AI voice generator reads your AI script in a natural tone, and you can clone your own voice once to keep narration consistent across regions, campaigns, and updates in 175 languages.

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AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

Online video maker with AI tools

Görüntüleri yükleyin, metin ekleyin, arka planı kaldırın ve sahneleri, düzenleme bilmeyenler için tasarlanmış çevrimiçi video düzenleyicide tek bir sade panelden animasyonlu hale getirin. Altyazı oluşturucu tek tıkla altyazı ekler; düzenleme araçları ve marka kiti ise her iş videosunun marka kimliğinizle uyumlu kalmasını sağlar.

Ücretsiz başlayın →
Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

Profesyonel bir iş videosunu yerelleştirin

Tek bir videoyu yeniden çekmeden her pazara ulaşın. Metninizi YZ dublajdan geçirerek iş videonuzu yeni dillere, sesi ve dudak senkronizasyonu eşleşmiş şekilde çevirin; böylece tek bir kayıt, yerel dilde kulağa doğal gelen onlarca lokalize video içeriğine dönüşsün.

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AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

Business video ideas and use cases

Pazarlama kampanyaları ve promosyonlar

Pazarlama kampanyaları ve promosyonlar

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

Training and onboarding videos

Training and onboarding videos

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

Personalized sales outreach video

Personalized sales outreach video

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

Kurumsal video ve iç iletişim

Kurumsal video ve iç iletişim

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

Ürün demoları ve ürün lansmanları

Ürün demoları ve ürün lansmanları

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

İşletmeler için sosyal medya içeriği

İşletmeler için sosyal medya içeriği

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

How it works

Bir işletme video oluşturucu nasıl çalışır

Boş bir metinden cilalı, paylaşmaya hazır bir videoya uzanan dört adımda iş videosu oluşturun.

Adım 1

Bir stil seçin

Bir şablon seçin, formatı ve en-boy oranını belirleyin ve iş hedeflerinize en uygun görünümü seçin.

Adım 2

Write your script

Metninizi yapıştırın veya yazın, ardından tonunu, temposunu ve vurgusunu düzenleyerek mesajınızın net bir şekilde iletilmesini sağlayın.

Adım 3

Videoyu özelleştirin

Altyazılar, marka öğeleri ve arka planlar ekleyin, ardından editörde çekimleri düzenleyip zamanlamayı ayarlayın.

Adım 4

Oluşturun ve paylaşın

Son videoyu HD veya 4K olarak oluşturun, ardından dakikalar içinde indirin veya tüm kanallarınızda yayınlayın.

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Online işletme video oluşturucu nedir ve nasıl çalışır?

Çevrimiçi bir iş videosu oluşturucu, bir metni çekim yapmadan profesyonel bir iş videosuna dönüştüren yapay zeka videosu oluşturucusudur. HeyGen ile iş videolarını ve tüm video prodüksiyonunu dakikalar içinde oluşturursunuz; video düzenleme yazılımına veya stüdyoya gerek yoktur.

Kayıtlarımdan dolgu kelimeleri ve tekrar çekimleri kaldırabilir mi?

Evet. Konuşma Temizleme özelliği, doldurma sözcüklerini, duraklamaları ve yanlış başlangıçları otomatik olarak keser, ardından aradaki boşlukları doldurarak atlamalı kesimleri ortadan kaldırır. YZ dudak senkronizasyonu ile birlikte kullanıldığında, video düzenleme süreciniz manuel kırpma yapmanıza gerek kalmadan tek bir akıcı, yüksek kaliteli videoya dönüşür.

Ücretsiz kurumsal video şablonları ve stok medyadan başlayabilir miyim?

Yes. Pick a ready-made business video template from a library of well-designed video templates, then add your own video clips with image to video, or pull from the stock library and media library of stock footage and stock videos. Upload anything and add video in a click. Free business video templates give a polished start.

How do I make business videos with AI from a prompt?

Type your idea or pick a template, choose an AI avatar or a real presenter, and the AI builds your video. Add animation, choose a font, use color from your palette, and layer in background music with music and sound effects, then tweak the video and let it render into a compelling business video that feels impactful.

Ücretsiz iş video oluşturucu gerçekten ücretsiz mi?

Evet. Ücretsiz video planı, kredi kartı gerektirmeden ücretsiz bir iş videosu oluşturup indirmenizi sağlar ve yüz göstermeyen bir video için hiç kamera gerekmez. Hazır video düzenleme araçlarıyla, hızlı bir tanıtım videosundan kapsamlı iş videosu şablonlarına kadar herkes çevrimiçi video iş akışını kolaylaştırabilir. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar.

Markamı tanıtmak için işletme videomu web siteme yerleştirip paylaşabilir miyim?

Yes. Embed the finished video on your website or online store, and share it for any promotion with clear CTAs. The AI video translator makes repurposing one cut for global markets effortless, so you tell your story, market your products and services, and make your video pop with cutting-edge AI.

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