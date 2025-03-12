YZ açıklayıcı video, bir film ekibi yerine yazılımla oluşturulan, tek bir fikri, ürünü veya süreci sade bir şekilde anlatan kısa bir yapay zeka videosudur. YZ destekli açıklayıcı video oluşturma aracıyla açıklayıcı bir video hazırlamak; bir metin, doküman veya prompt ile başlar ve yapay zeka teknolojisi görselleri, seslendirmeyi ve altyazıları oluşturur. Tarayıcınızda çalışan çevrimiçi bir araç olarak kullanılır.