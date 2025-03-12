Make an AI explainer video without filming or design skills. Paste a script, upload a document, or type an idea, then choose an AI avatar and get a narrated, captioned video ready to share in minutes. It works for marketing, training, and education.
YZ açıklayıcı video özellikleri
Bu yapay zeka açıklayıcı video oluşturucu, video üretimini bir doküman yazmak kadar kolay hale getirir ve YZ video oluşturucu, bir metinden veya mevcut bir dosyadan yola çıkarak karmaşık fikirleri sadeleştiren profesyonel açıklayıcı videolar oluşturmanıza yardımcı olur.
Bir metin, PDF veya prompt ile başlayın
Paste a video script, upload a PDF or slide deck, paste a URL, or type a single prompt. The AI video generator turns your existing content into a storyboard and scene text, so you can create videos from text and finish a watchable explainer in minutes.
İstediğiniz tonda doğal YZ seslendirme
Metniniz, net ve insan sesine yakın bir anlatıma dönüşür. İster sakin bir eğitim videosu ister enerjik bir ürün sunumu hazırlayın, 300’den fazla seslendirme arasından seçim yapın ve kayıt stüdyosuna ya da dışarıdan bir seslendirme sanatçısına ihtiyaç duymadan, hızınıza uygun seslendirmelerle açıklayıcı videolar oluşturun.
Animasyonlu sahneler ve açıklayıcı video şablonları
Pick a layout and the AI video explainer fills it with animation, visuals, and transitions that match each line of your script. Swap any scene, adjust timing, or restyle the whole video to stay on-brand and visually appealing, with no editing software.
Auto captions and on-screen text
Every word in the narration is transcribed into synced captions as the video renders. On-screen titles and key phrases appear at the right moment, and you can make changes to any line, so the explainer stays clear for viewers watching on mute or following along in a second language.
One explainer in 175+ languages
Açıklayıcı videoyu bir kez hazırlayın, ardından dudak senkronizasyonlu dublaj ve klonlanmış seslerle videonun tamamını 175’ten fazla dile çevirin. Sunucu her pazarda aynı yüzü ve tonu korur; böylece tek bir metinle, çekim veya yeniden kayıt yapmadan küresel kitleler için yüksek kaliteli videolar oluşturursunuz.
Ajans açıklayıcı videoları haftalar sürer ve binlerce dolara mal olur. Mesajınızı yazın, metinden videoya iş akışını kullanın ve aynı gün içinde açılış sayfanız veya reklamınız için 60 saniyelik bir ürün tanıtım videosu yayınlayın.
Yeni kullanıcılar kayıt oluyor ve kurulum aşamasında kayboluyor. Kısa bir açıklayıcı video, onları ilk kritik adımda adım adım yönlendirir, destek taleplerini azaltır ve kafa karıştırıcı bir ilk kullanımı, ürünün değerine giden net bir yolculuğa dönüştürür.
Öğretmenler ve içerik üreticileri, bir ders planını her kavram için görseller içeren, anlatımlı bir eğitim videosuna dönüştürür. Öğrenciler, yoğun slaytlar okumak veya uzun bir derse katlanmak yerine, iki dakikalık net bir açıklayıcı video izler.
L&D teams swap dated slide decks for explainers staff finish. Update the script, regenerate the video, and redeploy the new version the same day, so policy and process training stays current across every location.
Yoğun kılavuzlar ve raporlar çoğu zaman okunmuyor. Bunları PDF’ten videoya aktarın; platform belgeyi temel alarak anlatımlı bir açıklayıcı video oluşturur, böylece kritik adımlar kırk sayfa yerine üç dakikada aktarılır.
Küresel ekiplerin aynı açıklayıcı videoya aynı anda birçok dilde ihtiyacı olur. Videoyu önce İngilizce oluşturun, ardından dudak senkronizasyonu uyumlu dublajla 175+ dile çevirerek tek bir kaynak videoyla her bölgeye ulaşın.
YZ açıklayıcı video oluşturucu nasıl çalışır
Yazılı bir fikri, çekim veya montaj gerektirmeden dört basit adımda tamamlanmış bir YZ açıklayıcı videoya dönüştürün.
Başlamak için bir metin yapıştırın, PDF veya slayt dosyası yükleyin, bir bağlantı yapıştırın ya da bir konu yazın.
Bir avatar ve ses seçin veya ekranınızı kaydederek sade bir adım adım açıklama videosu oluşturun.
Metni düzenleyin, sahneleri değiştirin, B-roll ve markanızı ekleyin, ardından tek tıkla çevirin.
HD veya 4K olarak işleyin, MP4 formatında indirin ve istediğiniz siteye, sosyal platforma veya LMS'e yayınlayın.
YZ açıklayıcı video, bir film ekibi yerine yazılımla oluşturulan, tek bir fikri, ürünü veya süreci sade bir şekilde anlatan kısa bir yapay zeka videosudur. YZ destekli açıklayıcı video oluşturma aracıyla açıklayıcı bir video hazırlamak; bir metin, doküman veya prompt ile başlar ve yapay zeka teknolojisi görselleri, seslendirmeyi ve altyazıları oluşturur. Tarayıcınızda çalışan çevrimiçi bir araç olarak kullanılır.
Not with a realistic AI presenter. Avatar V builds lifelike AI avatars from a 15-second clip and holds one consistent face and voice across every scene, rated #1 for realism on G2. You can produce explainer videos with AI avatars that read as filmed, not as animated clip art.
Dosyayı yükleyin; YZ dosyayı okur, ana noktaları çıkarır ve anlatımlı, sahne sahne bir storyboard oluşturur. Bu metinden videoya iş akışı, taslak metni gözden geçirmenize, görselleri değiştirmenize veya bölümleri kırpmanıza olanak tanır; ardından birkaç dakika içinde bir video oluşturabilirsiniz.
Güçlü açıklayıcı videolar, izleyicinin yaşadığı sorunla başlar, tek bir fikre odaklanır ve görsellerle karmaşık konuları basitleştirir. İlgi çekici açıklayıcı videolar oluşturmak için sade bir dille etkileyici hikâyeler yazın, altyazı ekleyin ve videoyu tek, net bir sonraki adımla bitirin. Oluşturma sürecini YZ üstlenir, böylece siz mesaja odaklanabilirsiniz.
Çoğu araç tek bir dilde tek bir video üretir. HeyGen ise gerçekçi sunucuya sahip bir açıklayıcı videoyu bir kez oluşturur, ardından bunu 175+ dile dublaj ve dudak senkronizasyonu ile çevirir ve metinden günceller; böylece her pazar için etkileyici açıklayıcı videoları yeniden çekim yapmadan yayınlayabilirsiniz.
Evet, çoğu zaman belirgin şekilde.Anton VoroniukHeyGen’e geçtikten sonra 40 kat daha düşük maliyetle üretim yaptığını ve her hafta 15,5 saat tasarruf ettiğini, bunun da ekibinin videoları daha hızlı hazırlamasına ve bir milyondan fazla öğrenciye ulaşmasına imkân tanıdığını bildirdi. Anton Voroniuk hikâyesini görün.
Hayır. Bu yapay zeka destekli platformda YZ video oluşturma, bir belgeyi düzenlemek gibi çalışır; bu nedenle kurulum yapmanız gerekmez ve öğrenmeniz gereken bir zaman çizelgesi yoktur. İçeriğinizi yazın veya yapıştırın, bir YZ sunucusu seçin ve platform, metni değiştirerek üzerinde ince ayar yapabileceğiniz dinamik videoları sizin için oluşturur.
Evet. Ücretsiz plan, bir adet ücretsiz video oluşturmanıza, sunucuları ve sesleri denemenize ve iş akışını yükseltmeden önce test edebilmeniz için bir MP4 dışa aktarmanıza olanak tanır. Ücretli planlar ise HD ve 4K dışa aktarma, daha uzun videolar, daha fazla dil ve ekip özellikleri ekler.
Pazarlama içerikleri için 60 ila 90 saniye en iyi sonucu verir ve çoğu izleyicinin videoda kaldığı süreyle uyumludur. Eğitim ve öğretici açıklama videoları, konu gerektiriyorsa üç ila beş dakika sürebilir. Dikkat çekmek için güçlü bir girişle başlayın, her videoda tek bir fikre odaklanın ve bu amaca hizmet etmeyen her şeyi çıkarın.
Özel hazırlanmış bir ajans tanıtım videosu genellikle 3.000 ila 15.000 dolar arasında tutar ve haftalar sürer. Bunu YZ ile hazırladığınızda, bu maliyet aylık bir aboneliğe ve video başına dakikalara iner; böylece birden fazla video ürettiğiniz anda tanıtım videosu başına maliyet hızla düşer.
Evet. Anlatım, video oluşturulurken senkronize altyazılara dönüştürülür ve altyazı oluşturucu sayesinde metni, stilini ve zamanlamasını düzenleyebilirsiniz. Altyazılar, videoyu sessizde izleyen kullanıcılar için tamamlama oranlarını artırır.
Herhangi bir çekim veya kayıt yapmanız gerekmez. İçeriğinizi yazarsınız veya yüklersiniz, bir sunucu ve ses seçersiniz, platform da görüntüleri, anlatımı ve altyazıları oluşturur. Kamera, mikrofon ve kurgu yazılımları tamamen isteğe bağlıdır.
Evet. Ses klonlama, kısa bir örnekten sesinizi alır ve herhangi bir metni anlatmak için kullanır; böylece her açıklayıcı video sizin sesinizle hazırlanır. Ayrıca video diğer dillere çevrildiğinde de klonlanmış sesinizi tutarlı şekilde kullanabilirsiniz.
Evet. Açıklayıcı videoyu bir kez hazırlayın, ardından yapay zeka videosu çevirmeni onu 175’ten fazla dile, dudak senkronizasyonu uyumlu ve klonlanmış bir sesle dublajlar. Sunucu aynı görünümü korur, böylece her sürüm altyazılı değil de yerel bir video gibi hissedilir.
Evet. Video metinden oluşturulduğu için, senaryoyu değiştirerek, sahne değişimi yaparak veya sesi değiştirerek videoları düzenleyebilir ve ardından birkaç dakika içinde yeniden oluşturabilirsiniz. Yeniden çekim gerekmez; böylece bir fiyatı veya politikayı hızla güncelleyip açıklayıcı videolarınızı kısa sürede güncellemiş olursunuz.
Yazılı bir metin, PDF veya slayt sunumu, web sayfası URL’si ya da konuyu açıklayan tek bir prompt ile başlayabilirsiniz. Elinizde hangi girdi olursa olsun, bunu anlatımlı ve altyazılı bir açıklayıcı videoya dönüştüren bir video oluşturabilir, böylece zaten sahip olduğunuz içerikten yararlanarak çalışabilirsiniz.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.