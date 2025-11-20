Gerçekten yanıt getiren kişiselleştirilmiş satış videoları
Müşteri bulma mesajları, demo sonrası takipler, deal room içerikleri—her birini tek tek kaydetmek zorunda kalmadan her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş videolar oluşturun. Tüm satış ekibinize en iyi performans gösteren temsilcinizin etkileşim oranlarını kazandırın.
Satış erişimindeki sorun
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
İçerik takviminiz durmak bilmiyor. Ürün lansmanları için videolara ihtiyacınız var. Sosyal kanallar her gün yeni içerik talep ediyor. Kampanyalar, her pazar için yerelleştirilmiş yaratıcı içerik gerektiriyor. Ancak geleneksel video prodüksiyonu; stüdyo ayarlamayı, oyuncu ve konuşmacıları koordine etmeyi, montaj için haftalarca beklemeyi ve tek bir çekime bütçenizi harcamayı gerektiriyor. İçerik hazır olduğunda ise fırsat çoktan kaçmış oluyor. Rakipleriniz her gün video yayınlarken siz hâlâ ön prodüksiyon aşamasındasınız. Üst yönetimden kameraya çıkmalarını istemek mi? O programlama kabusunu çözmek için bol şans.
HeyGen çözümü
HeyGen her satış temsilcisini en iyi performans gösteren çalışanınıza dönüştürür. Tek bir video şablonu oluşturun, ardından her birinde potansiyel müşterinin adı, şirketi ve özel sorunları yer alan binlerce kişiselleştirilmiş versiyon üretin—ek bir video kaydı yapmadan. Otomasyon ölçeğinde, bire bir etkileşim düzeyinde kişiselleştirilmiş satış iletişimi.satış yetkinlik kütüphanelerioluşturun; ürünler geliştikçe içerikler güncel kalsın. Yeni temsilcileri tutarlı mesajlarla eğitin. Global potansiyel müşterilere kendi dillerinde ulaşın. Tüm ekibinize, en iyi satışçınız gibi satış yapmalarını sağlayacak araçları verin.
Satış ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatması için gereken her şey
Ölçeklenebilir kişiselleştirilmiş video
Tek bir kaydı binlerce kişiselleştirilmiş erişim videosuna dönüştürün. Dinamik değişkenler, potansiyel müşteri adlarını, şirket adlarını, sektöre özgü sorunları ve özel detayları otomatik olarak ekler. Her video, kişiselleştirme gerçek olduğu için, tek tek kaydedilmiş gibi hissedilir; ancak siz videoyu bir kez oluşturur ve tüm satış hattınıza ölçeklendirerek kullanıma sunarsınız.
• Dinamik kişiselleştirme alanları
• Kampanyalar için toplu oluşturma
• Bireysel potansiyel müşteri hedefleme
CRM entegrasyonu
Video, satış iş akışınızın zaten yaşadığı yerde devreye girer. HubSpot entegrasyonu, kişiselleştirilmiş videoları otomatik olarak tetikler — yeni bir potansiyel müşteri için hoş geldiniz videosu oluşturulur, toplantı alındığında ön görüşme tanıtım videosu hazırlanır, fırsat aşaması değiştiğinde ilgili vaka çalışması gönderilir. Zapier, Make ve n8n, HeyGen'i neredeyse tüm CRM'lere bağlar.
• HubSpot yerel entegrasyonu
• Zapier/Make otomasyonu
• Anlaşma aşamalarından video tetikleyin
Satış etkinleştirme kitaplığı
Her temsilciyi, satış kapatmak için ihtiyaç duydukları içerikle donatın. Ürün demoları, rekabette konumlandırma, itiraz karşılama, müşteri hikâyeleri—ürününüz ve mesajlarınız geliştikçe güncel kalan bir satış içeriği kütüphanesi.
• Merkezi içerik kütüphanesi
• Mesajlarınızı anında güncelleyin
• Tüm satış temsilcilerinde tutarlılık
Temsilci işe alıştırma ve eğitim
Yeni işe alınanların uyum süresini kısaltın; eğitim videoları ile metodolojinizi, ürününüzü ve konuşma metinlerinizi öğretin. Her temsilci, onu kimin eğittiğinden veya ne zaman başladığından bağımsız olarak aynı kalitede işe alım süreci yaşar.
• Yöntem ve süreç eğitimi
• Ürün bilgisi videoları
• Tutarlı satış temsilcisi işe alıştırma süreci
Çok dilli erişim
Potansiyel müşterileriniz farklı diller konuşuyor. İletişiminiz de öyle olmalı. YZ video çevirisi satış videolarınızı ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile yerelleştirir. EMEA, APAC ve LATAM bölgelerindeki potansiyel müşterilere kendi ana dillerinde ulaşın.
• Ses klonlama özgünlüğü korur
• Lip-sync yüz hareketleriyle eşleşir
• Tek şablonla küresel iş akışı
Video analitiği
Hangi videoların etkileşim sağladığını ve hangi potansiyel müşterilerin satın almaya hazır olduğunu bilin. Görüntüleme sayısını, izlenme süresini ve etkileşimi takip ederek önceliklendirilmiş geri dönüşler planlayın ve hangi mesajların karşılık bulduğunu anlayın.
• Görüntüleme ve etkileşim takibi
• Potansiyel müşteri niyet sinyalleri
• Verilere göre optimize edin
Şablondan kişiselleştirilmiş iletişime 3 adımda geçin
Şablonunuzu oluşturun
Bir kez kayıt alın veya bir metin yazın. Adayın adı, şirketi, sektörü ve özel alanlar için yer tutucu değişkenler kullanarak erişim mesajınızı oluşturun. Tek bir şablon, sınırsız sayıda kişiselleştirilmiş videoya dönüşür.
Yaratıcılığınızı seçin
Markanıza ve kitlenize uygun 200+ çeşitli YZ avatarı arasından seçim yapın. Sesleri, arka planları ve görsel stilleri belirleyin. Ya da tüm içeriklerinizde tutarlı bir marka varlığı için bir marka yüzü klonu oluşturun.
Gönderin ve Takip Edin
Kişiselleştirilmiş videoları toplu olarak veya isteğe bağlı oluşturun. E-posta serilerinize yerleştirin, link ile paylaşın veya doğrudan CRM’inize gönderin. Etkileşimi takip edin ve satın alma sinyalleri gösteren potansiyel müşterilere öncelik verin.
Her satış süreci için tasarlandı
SDR müşteri adayına ulaşma
Kalabalık gelen kutularında öne çıkın. Kişiselleştirilmiş müşteri adayına ulaşma videoları ile müşteri adayının şirketinden, rolünden ve belirli zorluklarından ölçeklenebilir şekilde bahsedin. Her SDR'a, en iyi performans gösteren ekip üyelerinizin manuel videolarla aldığı yanıt oranlarını sağlayın.
Kullanım örneği: 5 videoyu manuel olarak kaydetmek için harcadığınız sürede, bir ABM kampanyası için 500 kişiselleştirilmiş müşteri kazanım videosu oluşturun.
Doğrulanmış sonuç: Videoimagem, kurumsal müşterileri için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üreterek kişiselleştirilmiş video ile etkileşimi 3 kat artırdı.
Demo sonrası takipler
Demonstrasyonunuzu kişiselleştirilmiş özet videolarıyla güçlendirin. Temel noktaları özetleyin, belirli soruları yanıtlayın ve yeni bir görüşme planlamaya gerek kalmadan satış süreci boyunca ivmeyi koruyun.
Kullanım örneği: Toplantıda konuşulan belirli potansiyel müşteri sorunlarına atıfta bulunan, aynı gün gönderilen demo takip videoları hazırlayın.
Anlaşma odası içeriği
İçeride satış yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları içeriklerle şampiyonlarınızı güçlendirin. Ürün açıklayıcı videoları, ROI özetleri ve paydaşlara özel mesajlarla, iletişimde olduğunuz kişilerin kendi taraflarında anlaşmayı sonuçlandırmalarına yardımcı olun.
Kullanım alanı: Karmaşık kurumsal anlaşmalarda her paydaş için yönetici özeti videoları oluşturun.
Satış etkinleştirme
Ekibinizi güncel ve tutarlı içeriklerle donatın. Ürün güncellemeleri, rekabet analizi, itiraz karşılama—ürününüz ve pazarınızla birlikte gelişen bir yetkinleştirme kütüphanesi.
Kullanım örneği: Yeni ürün mesajlarınızı, ürün lansmanıyla aynı gün hazırlanan eğitim videoları sayesinde tüm satış ekibinize hızla iletin.
Yeni satış temsilcisi işe alıştırma
Yapılandırılmış uyum süreci içeriği. Yöntem eğitimi, ürün derinlemesine incelemeleri ve yeni satış temsilcilerinin daha hızlı verimli olmasını sağlayan konuşma metni örnekleri.
Kullanım alanı: Yeni satış temsilcilerinin kendi hızlarında ve tutarlı kaliteyle tamamlayabilecekleri 30 günlük bir onboarding müfredatı oluşturun.
Küresel satış ekipleri
Her bölge için ayrı içerik hazırlamadan tüm pazarlarda satış yapın. EMEA, APAC ve LATAM ekipleriniz için satış materyallerini anında yerelleştirin.
Kullanım örneği: Küresel satış başlangıç toplantısı için satış etkinleştirme kütüphanesini 10 dile çevirin.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Kişiselleştirilmiş satış videosu nedir?
Kişiselleştirilmiş satış videosu, potansiyel müşteriye özel ayrıntılar içeren erişim (outreach) içeriğidir; alıcının adı, şirketi, sektöründeki zorluklar ve ilgili konuşma başlıkları gibi unsurlar sayesinde her video, o kişi için tek tek kaydedilmiş hissi verir. HeyGen, ölçeklenebilir kişiselleştirilmiş video oluşturmayı mümkün kılar: dinamik değişkenler içeren tek bir şablon hazırlayın, ardından her bir videoyu tek tek kaydetmeden tüm satış huniniz için binlerce benzersiz versiyon oluşturun.
Satış iletişimi için kişiselleştirilmiş videoları nasıl oluşturabilirim?
Metninizi yazın veya HeyGen'in YZ metin oluşturucusunun özetinizden bir metin oluşturmasına izin verin. Ekrandaki sunucunuz olarak bir YZ avatar seçin, bir ses ve görsel stil belirleyin ve videonuzu oluşturun. Tüm süreç yalnızca birkaç dakika sürer ve hiçbir prodüksiyon uzmanlığı gerektirmez. Marka tutarlılığı için, marka yüzünüzün sesini klonlayın ki dijital ikizi tüm içeriklerinizde markanızı temsil edebilsin.
HeyGen CRM sistemimle entegre çalışır mı?
Evet—HeyGen, tek bir projeden birden fazla en-boy oranında dışa aktarma yapar. İçeriği bir kez oluşturun, ardından YouTube için 16:9, TikTok ve Instagram Reels için 9:16, Instagram akış gönderileri için 1:1 formatında dışa aktarın. Her platform için içeriği yeniden oluşturmanıza veya birden fazla prodüksiyon iş akışını yönetmenize gerek yok.
Kişiselleştirilmiş video, geri dönüş oranlarını nasıl artırır?
Pazarlama videonuzu kendi ana dilinizde oluşturun, ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlama (böylece marka sesiniz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (böylece ağız hareketleri çevrilmiş sesle uyumlu olur) içerir. Tek bir kaynak videodan küresel kampanyalar başlatın.
HeyGen'i satış etkinleştirme içerikleri için kullanabilir miyim?
Evet. Potansiyel müşteri bulmanın ötesinde, HeyGen uçtan uca satış etkinleştirme içerik kütüphaneleri sunar. ürün demoları, rakip konumlandırma videoları, itiraz karşılama rehberleri ve müşteri hikâyesi özetleri oluşturun. Ürünler veya mesajlar değiştiğinde, metni güncelleyin ve videoyu yeniden oluşturun—kütüphaneniz yeniden çekim yapmadan güncel kalır. Ekipler, geleneksel video prodüksiyonuna kıyasla içerik güncellemelerinin belirgin şekilde hızlandığını bildiriyor.
HeyGen ile yeni satış temsilcilerini nasıl eğitebilirim?
Yapılandırılmış oryantasyon içeriği oluşturun; yönteminizi, ürününüzü, pazarınızı ve konuşma akışlarınızı kapsasın. Yeni satış temsilcileri, eğitimi kendi hızlarında alırken, onları kimin eğittiğinden veya ne zaman başladıklarından bağımsız olarak tutarlı ve kaliteli bir eğitim deneyimi yaşar. Süreçler değiştiğinde eğitim içeriğini anında güncelleyin—artık eski materyaller veya tutarsız işe alım deneyimleri yok.
Uluslararası potansiyel müşterilere kendi dillerinde ulaşabilir miyim?
Evet. Satış içeriklerinizi önce birincil dilinizde oluşturun, ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlama (mesajınız her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (ağız hareketleri çevrilen sesle uyumlu olur) içerir. Her bölge için ayrı prodüksiyon yapmadan EMEA, APAC ve LATAM bölgelerindeki potansiyel müşterilere ulaşın.
Kişiselleştirilmiş satış videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?
HeyGen, eğitim tasarımınıza uygun olacak şekilde farklı uzunluklarda videoları destekler. Çoğu uyumluluk modülü, mikro öğrenme yaklaşımları için 3-10 dakikalık aralıkta iyi çalışır, ancak kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve takibini iyileştirmek amacıyla içeriği bölümlere veya modüllere ayırmayı düşünün.
Satış videolarımı kimin izlediğini takip edebilir miyim?
Evet. HeyGen, hangi potansiyel müşterilerin videolarınızı izlediğini, ne kadar süre izlediklerini ve ne zaman izlediklerini bilmeniz için görüntüleme takibi ve etkileşim analitiği sunar. Bu niyet verilerini, takiplerinizi önceliklendirmek için kullanın — videonuzu tamamen izleyen potansiyel müşteriler, hiç açmayanlara kıyasla büyük olasılıkla daha ilgili olacaktır. CRM’inizle entegrasyon, bu verilerin fırsat kayıtlarınızla bağlantılı kalmasını sağlar.
Satış ekibim genelinde tutarlı mesajlaşmayı nasıl sağlayabilirim?
HeyGen'in şablon sistemi, her temsilcinin onaylanmış mesajları iletmesini sağlar. Farklı erişim senaryoları, itiraz yanıtlama ve ürün açıklamaları için şablonlar oluşturun. Temsilciler, mesajdan sapmadan kendi potansiyel müşterilerine göre kişiselleştirme yapar. Marka Kiti görsel kimliği sabitler ve merkezi kütüphaneler, herkesin eski slaytlar veya konuşma metinleri yerine güncel içerikleri kullanmasını sağlar.
Hangi tür satış videolarını oluşturabilirim?
HeyGen, satış videolarının neredeyse tüm formatlarını destekler: potansiyel müşteri kazanma amaçlı ilk iletişim videoları, demo sonrası takip videoları, deal room içerikleri, teklif sunumu videoları, yönetici özetleri, vaka çalışması sunumları, rekabetçi konumlandırma videoları, itiraz karşılama içerikleri, yeni satış temsilcisi eğitimleri, metodoloji açıklamaları ve çok daha fazlası. Satış ekibinizin video içeriğe ihtiyacı varsa, HeyGen bunu ölçekli şekilde oluşturabilir.
Satış içeriklerim güvende mi?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas anlaşma bilgileri veya rekabetçi materyallerle çalışan satış ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonu ve merkezi erişim yönetimi de dahil olmak üzere kurumsal güvenlik özellikleri sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmiyoruz.
Kişiselleştirilmiş satış videolarını bugün oluşturmaya başlayın
Kişiselleştirme ile ölçek arasında seçim yapmayı bırakın. Dakikalar içinde kişiselleştirilmiş müşteri kazanım videoları oluşturun, ekibinizi güncel satış destek içerikleriyle donatın ve her temsilciye en iyi performans gösteren satışçınız kadar etkili satış yapma imkânı verin. Reply.io, HubSpot ve dünya çapındaki kurumsal şirketlerde, satış yaklaşımlarını dönüştüren satış ekiplerine katılın.
