Reply.io, CEO'sunun TikTok görünürlüğünü HeyGen ile nasıl artırdı
Reply.io, 2014 yılında kurulmuş, şirket içi satış ekipleri ve ajanslar için çok kanallı bir satış etkileşim platformudur ve potansiyel müşterilere ulaşmalarına yardımcı olur.
2023 yılında, kurucu ve CEO Oleg Campbell sosyal medya varlığını genişletmek istedi, ancak tüm zamanı satış etkileşim platformunun kesintisiz şekilde işletilmesine ayrılmıştı. Reply.io'nun güvenilirliğini artırmak ve sektör uzmanlığını sergilemek için Oleg’in sosyal medya ekibi, içgörülerini ve Reply.io’nun teknolojik yeniliklerini öne çıkaran ilgi çekici içerikler oluşturarak sosyal medya görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla HeyGen kullanmaya başladı.
Oleg’in sosyal medya kanallarını yöneten Reply.io’nun sosyal medya yöneticisi Anastasiia Nak ile görüştük. O zamandan beri ekibi, HeyGen’in gerçeğe yakın avatarlarını kullanarak Oleg’in TikTok görünürlüğünü başarıyla artırdı.
Zorluk
Başlangıçta, CEO’ları için bir sosyal medya planı başlatmak göz korkutucu ve maliyetli görünüyordu. Oleg’in yoğun programı, sosyal içerik oluşturmak için haftada birkaç kez bir araya gelmesi gereken prodüksiyon ekipleriyle çekim, montaj ve zaman koordinasyonu yapmaya neredeyse hiç alan bırakmıyordu. Kolaylaştırılmış bir süreç olmadan, ekip Oleg’in çevrimiçi düşünce liderliğini sergilemenin çok sınırlı sonuçlar vereceğinden endişe ediyor, bu da tutarlı ve ilgi çekici içerik üretimini neredeyse imkânsız hâle getiriyordu.
Ancak HeyGen’in devreye girmesiyle her şey değişti. Platform, ekibe Oleg’in onayına minimum zaman harcayarak, yüksek kaliteli videoları verimli bir şekilde oluşturmak için gereken araçları, üstelik maliyetin yalnızca küçük bir kısmına sunmuş oldu.
Çözüm
Oleg, ekibinin sosyal medya içeriği oluştururken zaman kazanmasını sağlayacak ve yapay zekanın küresel etkileşimleri nasıl değiştirdiğini gösterecek bir araç uygulamak istiyordu.
HeyGen, Anastasiia ve ekibinin Oleg’in kişisel TikTok videolarını oluşturması için en uygun maliyetli ve zamandan en çok tasarruf sağlayan çözüm haline geldi. HeyGen, Oleg’in doğrudan katılımını gerektirmeden hem yaratıcı içerikler oluşturmalarına hem de Oleg’in sosyal medya takipçi kitlesini önemli ölçüde büyütmelerine olanak tanıyor.
Birden fazla üretken YZ video platformunu denedikten sonra ekip, en gerçekçi avatarları ve kullanımı kolay bir video oluşturma süreci sunduğu için HeyGen'i seçti.
HeyGen ile Reply.io’nun sosyal medya ekibi artık haftada 10 ila 14 video üretebiliyor; bu da günlük çekim baskısını ortadan kaldırarak Oleg’in kitlesiyle bağlantı kurmalarını sağlıyor. Çeşitli avatarlar yükleyerek videolarını zahmetsizce geliştirebiliyorlar ve çoğu zaman izleyiciler bu farkı bile fark etmiyor.
Anastasiia’nın ekibinin artık saatlerce video kaydetmesine gerek yok. Bunun yerine, en iyi yaptıkları işe—ilgi çekici içerikler oluşturmaya—odaklanabiliyorlar.
Sonuçlar
HeyGen'i 10 ay kullandıktan sonra, Oleg’in sosyal medya ekibi etkileyici sonuçlar elde etti. HeyGen kullanımı ekibin video başına üç saate kadar zaman kazanmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda TikTok’ta şu sonuçları getirdi:
- Etkileyici etkileşim: En çok izlenen TikTok videoları 5,7 milyon görüntülemeye HeyGen kullanılarak ulaştı; diğer videolar ise tutarlı şekilde 8.000 ile 30.000 görüntüleme alıyor.
- Takipçi artışı: 10 ay içinde Oleg’in TikTok takipçi sayısı200.000 takipçiye ulaşarak çarpıcı bir büyüme gösterdi; HeyGen’i kullanmaya başladıktan sonraki ilk altı ayda ise etkileyici şekilde 50.000 yeni takipçi kazandı.
- Artan trafik: Biyografilerindeki bağlantı sayesinde artık TikTok’tan diğer tüm sosyal platformlardan daha fazla trafik yönlendirebiliyorlar; bu da web sitelerine daha fazla ziyaretçi çekerek ve genel olarak Reply.io’ya daha fazla ilgi getirerek işlerini olumlu yönde etkiliyor.
“HeyGen bizim için son derece faydalı oldu, özellikle de bu herkes için tamamen yeni bir alan olduğu için. Birçok içerik üreticisinin hem yapay zekaya odaklanan hem de onu aktif olarak kullanan günde bir ya da iki video paylaştığını sanmıyorum. Başta ne kadar başarılı olacağımızdan emin değildik. HeyGen’i kullanmaya başlayana kadar viral videomuz yoktu. Kullanmaya başladığımız anda her şey değişti. Takipçi sayımız arttı ve kitlemiz içerikle çok daha fazla etkileşime girmeye başladı.”
Anastasiia Nak
Sosyal Medya Yöneticisi, Reply.io