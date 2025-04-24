Reply.io, CEO'sunun TikTok görünürlüğünü HeyGen ile nasıl artırdı

Reply.io, 2014 yılında kurulmuş, şirket içi satış ekipleri ve ajanslar için çok kanallı bir satış etkileşim platformudur ve potansiyel müşterilere ulaşmalarına yardımcı olur.

2023 yılında, kurucu ve CEO Oleg Campbell sosyal medya varlığını genişletmek istedi, ancak tüm zamanı satış etkileşim platformunun kesintisiz şekilde işletilmesine ayrılmıştı. Reply.io'nun güvenilirliğini artırmak ve sektör uzmanlığını sergilemek için Oleg’in sosyal medya ekibi, içgörülerini ve Reply.io’nun teknolojik yeniliklerini öne çıkaran ilgi çekici içerikler oluşturarak sosyal medya görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla HeyGen kullanmaya başladı.

Oleg’in sosyal medya kanallarını yöneten Reply.io’nun sosyal medya yöneticisi Anastasiia Nak ile görüştük. O zamandan beri ekibi, HeyGen’in gerçeğe yakın avatarlarını kullanarak Oleg’in TikTok görünürlüğünü başarıyla artırdı.