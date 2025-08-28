Miro, 2011 yılında kurulan Innovation Workspace, dünya genelinde 90 milyondan fazla kullanıcı için iş birliğini yeniden tanımladı. Etkisi, sunduğu sonsuz tuval kadar geniş. Miro’nun müşteri tabanı, Nike, IKEA ve Deloitte gibi kurumsal ve Fortune 500 markaları da dahil olmak üzere 250.000’den fazla şirketi kapsıyor.

Miro, beyaz tahta kullanımının ötesine geçerek uçtan uca bir iş birliği platformuna dönüşürken — üretken yapay zekayı (YZ), prototipleme araçlarını, ölçeklenebilir şablonları ve derin entegrasyonları benimserken — öğrenme materyallerinin kapsamı ve derinliği de aynı hızda gelişmek zorunda. Miro’nun öğrenme medya tasarımcısı Steve Sowrey için, net ve ilgi çekici eğitim içerikleri üretmek, müşteri başarısı açısından kritik öneme sahip. Steve ve ekibinin, kalite veya tutarlılıktan ödün vermeden eğitim içerikleri üretmek için ölçeklenebilir ve verimli bir yönteme ihtiyacı vardı. İşte tam bu noktada HeyGen’e yöneldiler.

Ürün yol haritasına ayak uydurmak

Eğitim ekibi, özelliklerin yalnızca yayına alınmasını değil, gerçekten benimsenmesini de sağlayarak karmaşıklığı net bir değere dönüştüren videolar ve eğitimler oluşturuyor. Miro kurumsal alanda ölçeklenirken, kullanıcıların ekip arkadaşlarını sisteme dahil etmek ve iş birliğini artırmak için video içeriklerle donatılması kritik önem taşıyor. Küresel erişimin önünü açmak için ise yerelleştirme kilit rol oynuyor.

Miro’nun ürünü geliştikçe, Steve’in ekibine yönelik beklentiler de arttı. Diller ve formatlar arasında yüksek kaliteli videolar oluşturmak giderek daha fazla zaman ve kaynak gerektirir hale geldi. Geleneksel yöntemler, hızlı ilerleyen yol haritasına ayak uyduramadı ve dış kaynak kullanımı yüksek maliyetler ile yavaş geri dönüş süreleri getirdi. Steve için HeyGen, kalite standardını korurken hız ihtiyacını da karşıladı. HeyGen ile Miro, ek bir personel ihtiyacı olmadan video prodüksiyon hızında 10 kat, toplam video oluşturma kapasitesinde ise 5 kat artış sağladı.

Küresel kullanıcı kitlesine ulaşmanın yeni bir yolu

Video sektöründe otuz yılı aşkın deneyime sahip olan Steve, pek çok gelişmeye tanık oldu, ancak çalışma şeklimizi kökten değiştiren HeyGen kadar güçlü hiçbirini görmedi.

HeyGen’i kullanmadan önce Miro’nun eğitim amaçlı video prodüksiyonu, birden fazla adım ve ekipten oluşuyordu: senaryo yazımı, stüdyo zamanı planlama, oyuncu çekimleri ve görüntülerin post prodüksiyon ekibine gönderilmesi. Süreç ortasında herhangi bir şey değiştiğinde — bir UI değişikliği, yeni bir ikon, güncellenmiş metin ya da hatta bir saç kesimi bile — bu durum yeniden çekimlere ve gecikmelere yol açıyordu.

HeyGen’in avatarları bu süreci tamamen sadeleştirdi. Artık senaryolar, stüdyoya geri dönmeye gerek kalmadan anında revize edilebiliyor. HeyGen ile Steve ve ekibi, platform içinde metni basitçe güncelleyip neredeyse anında, güncellenmiş senaryoyu aktaran avatarla yeni bir video oluşturabiliyor. Ortaya çıkan video, orijinal ses ve anlatımı o kadar iyi yakalıyor ki izleyiciler aradaki farkı bile anlayamıyor. Yalnızca bu esneklik bile, prodüksiyon takvimlerinden günleri, hatta bazen haftaları götürdü. Steve, “HeyGen’in ses özellikleri yeteneklerimizin sesini o kadar doğru eşleştiriyor ki, stüdyoya hiç geri dönmemize gerek kalmadan repliklerini ihtiyaç oldukça güncelleyebiliyoruz,” diye ekliyor.

Hızın ötesinde, HeyGen’in çeviri araçları bambaşka kapılar açtı. Steve şöyle hatırlıyor: “HeyGen’den önce, altyazı eklemek dışında farklı diller konuşan farklı ülkelere ulaşmayı mümkün kılmak için süreç fazlasıyla karmaşıktı.” Artık Miro, videolarını doğru dudak senkronizasyonu ve doğal ses tonlamalarıyla birlikte 7 farklı dile kolayca çevirebiliyor. Bu araçlar dahili olarak da kullanılıyor. Steve, dahili test videolarından birini Felemenkçeye çevirdikleri ve çalışanların, sunumu yapan çalışanın ana dilinin Felemenkçe olduğuna ikna oldukları bir zamanı hatırlıyor.

Miro kadar hızlı hareket eden videolar oluşturmak

HeyGen yalnızca prodüksiyonu iyileştirmekle kalmadı; Miro’nun ürün büyümesiyle uyumlu şekilde nasıl eğitim verdiğini, yerelleştirdiğini ve içeriği ölçeklendirdiğini de yeniden şekillendirmeye yardımcı oldu. Eskiden kapsamlı koordinasyon ve haftalar süren teslim süreleri gerektiren projeler artık sürenin çok küçük bir kısmında tamamlanabiliyor. Takvimler sıkışık olduğunda veya son dakikada değişiklikler olduğunda, Steve’in ekibi tek bir ritmi bile kaçırmadan içeriği güncelleyebiliyor ve Miro’nun 90 milyon kullanıcısı arasında özellik benimsenmesini destekleyen, net ve yüksek kaliteli videolar sunabiliyor.

“Teknoloji dünyasında her şey her zaman çok hızlı ilerliyor. Biz post prodüksiyona geçtiğimizde genellikle bir şeyler değişmiş oluyor—bir buton, bir ikon, bir logo. HeyGen’den önce bu, yeniden çekim yapmak demekti—şimdi ise sadece senaryoyu prodüksiyon ortasında güncelliyoruz; bu da bize prodüksiyon süresinden günler, hatta haftalar kazandırdı.” –Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı, Miro

Bu yeni kazanılan çeviklik, içerik oluşturma sürecine kimlerin katılabileceğini de genişletti. Daha önce yalnızca senaryolara odaklanan metin yazarları artık kendi başlarına tam video taslakları oluşturuyor; bu değişim, geleneksel iş sınırlarını bulanıklaştırdı ve ek personel ihtiyacı olmadan ekibin üretim kapasitesini katladı.

HeyGen’in avatarlarının gerçekçiliği ve doğruluğu, kalite standardını düşürmek yerine yükseltti. Steve, ses motorlarını ve ince ayarları kullanarak ton ve vurguyu sürekli olarak geliştiriyor; böylece ortaya çıkan son ürün, canlı kayıtlardan neredeyse ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi oluyor. Onun kişisel ölçütü basit: izleyici bunun bir avatar olduğunu fark etmiyorsa, iş doğru yapılmış demektir.

Daha üst düzeyde HeyGen, Miro’nun kurumsal benimsenme, küresel erişilebilirlik ve daha hızlı işe alım gibi daha geniş hedeflerini destekleyerek, ölçeklenebilir şekilde tutarlı, yerelleştirilmiş ve profesyonel videolar sunmasını sağlıyor.