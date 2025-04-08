Pazarlama çalışmalarını ölçeklendirmek için bir YZ yığınına güvenmek

Tomorrow.io’nun pazarlama ekibi, yalnızca beş kişiden oluşan yalın bir yapıyla, geniş bir sorumluluk alanında faaliyet gösteriyor. Sınırsız pazarlama kaynağına sahip daha büyük organizasyonlarla rekabet edebilmek için Pazarlama Direktörü Kelly Peters, yapay zeka (YZ) odaklı stratejilerden ve teknoloji yığınlarından yararlanıyor.

“Birçok farklı iş birimine hizmet veriyoruz. Her pazarlama ekibinin yaptığı gibi öne çıkmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda ekibimizin büyüklüğünü de düşününce, özellikle yaratıcı ve atak olmamız şart,” dedi Peters. “Bu yüzden yapay zekayı yalnızca tepkisel bir şekilde kullanmak yerine, ona güçlü biçimde yöneldik ve benimsedik.”

Tomorrow.io’daki pazarlama ekibi videoya büyük ölçüde odaklanıyor. Video, hem SEO hem de etkileşim açısından pazarlama stratejilerinin kritik bir parçası. Ancak geleneksel video prodüksiyonu zaman alıcıdır; yöneticiler, görüntü yönetmenleri ile koordinasyon ve kapsamlı post prodüksiyon gerektirir.

“Videonun insanları daha iyi etkileyeceğini ve marka açısından daha büyük bir etki yaratacağını biliyoruz,” dedi Peters. “Pazarlamanın geleceği için kritik olacağını düşünüyoruz.”

Daha çok ABM tarzı bir yaklaşım benimsemek için ekip, kişiselleştirilmiş içeriği hesap ve birey düzeyinde ölçeklendirebileceği ve giderek artan sayıda çıktı arasında tutarlılığı koruyabileceği bir yönteme ihtiyaç duyuyordu. İşte bu da onları HeyGen’e yönlendirdi.

İçerik makinesi için doğru platformu bulmak

Synthesia’yı bir süre kullandıktan sonra ekip, avatar kalitesi açısından ihtiyaçlarını karşılamadığını fark etti. Tomorrow.io, son derece gerçekçi YZ avatarları ve yöneticilere özel kişiselleştirilmiş videolar oluşturup gönderebilme imkânı nedeniyle HeyGen’i tercih etti.

“HeyGen’i kullanmadan önce karşılaştığımız zorluklardan biri kesinlikle zamandı. Gerçekten güzel, profesyonel görünümlü bir reklam veya video hazırlamak haftalar sürüyor. Ve biz de bu süreyi kısaltmanın yollarını arıyorduk,” dedi Tomorrow.io’da Yapay Zeka İçerik Stratejisi ve Video Oluşturma’dan sorumlu Madison Sofield.

Artık HeyGen, Tomorrow.io’nun günlük içerik makinesini güçlendiriyor ve içerik iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre oluyor. Ekip, platformu ürün tanıtım videoları ve yönetici videolarından sosyal medya gönderileri ve e-posta kampanyalarına kadar farklı formatlara uyarlanabilen video içerikleri oluşturmak için kullanıyor.

“Çoğu pazarlama ekibi önce yazılı içeriklerini planlıyor ve onlardan video üretiyor. Oysa biz video içeriği planlıyor ve bunları yazılı parçalara dönüştürüyoruz,” dedi YZ Pazarlama Müdürü Ruth Favela. “Sonra fark ettik ki, neden doğrudan bir videoyla başlayıp onu birden fazla içerik parçasına dönüştürmeyelim?”

Örneğin Tomorrow.io, yöneticilerin — CMO'su da dahil — YZ avatarlarını oluşturmak ve yüksek değerli potansiyel müşteriler için kişiselleştirilmiş video içerikler üretmek amacıyla HeyGen kullanıyor. Ekibin yapması gereken tek şey, hedefleri belirlemek için bir paydaşla görüşmek, ChatGPT veya Claude ile bir senaryo yazmak, bunu HeyGen'e ekleyerek bir avatar videosu oluşturmak ve videoyu kurgu sonrası işlemler için dışa aktarmak — tümü yapay zeka ile. Son olarak bu videolar dağıtım kanallarına entegre ediliyor.

“İlk HeyGen videomu izlediğimde hem gerçekten çok havalı hem de çok tuhaf hissettirdi, çünkü aslında patronumun bir videosunu oluşturmuştum. Sanki elimde çok büyük bir güç varmış gibi hissettim ama aynı zamanda çok havalıydı çünkü hemen reklamlarımız için bir şey hazırlayabildim,” dedi Madison.

Pazarlamanın ötesinde, HeyGen YZ avatarları eğitim modülleri veya müşteri destek videoları gibi potansiyel kullanım alanlarıyla farklı departmanlarda da kendine yer buldu. “Pazarlama ekibimiz artık hem şirket içinde hem de dışında YZ pazarlama alanında liderliğin bir sembolü hâline geldi,” dedi Peters.

YZ videosunu üst düzey pazarlamaya dönüştürmek