Ürününüzü otuzuncu günde değil, ilk günde lansman videolarıyla sunun
Özellik duyuruları, ürün demoları, satış etkinleştirme içerikleri, rekabetçi konumlandırma—ürünle birlikte sunulan, ürün değiştikçe güncellenen ve her pazara kendi dilinde ulaşan go-to-market içerikleri oluşturun.
- Ürünler değiştiğinde içeriği anında güncelleyin
Ürün pazarlaması sorunu
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Ürün pazarlama içeriği açığı
Ürününüz gelecek hafta piyasaya çıkıyor. Satış ekibinin enablement materyallerine ihtiyacı var. Pazarlama ekibinin lansman videolarına ihtiyacı var. Destek ekibinin dokümantasyona ihtiyacı var. Ve siz hâlâ geçen ay talep ettiğiniz demonun prodüksiyonunun bitmesini bekliyorsunuz. Geleneksel video, ürün hızına ayak uyduramıyor — içerik hazır olduğunda, özellik çoktan değişmiş oluyor. Sürekli olarak, videonuz olmadan zamanında çıkmak ile eski içerikle geç kalmak arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu arada, küresel ekipleriniz yalnızca İngilizce materyallerle lansman yapıyor, çünkü yerelleştirme zaman çizelgesine bir ay daha ekliyor. Ürün pazarlama, hızlandırıcı olmak yerine darboğaza dönüşüyor.
HeyGen çözümü
HeyGen, ürün pazarlama ekibinizi ürün hızında çalışan bir içerik motoruna dönüştürür. Mesajınızı yazın — ya da konumlandırma dokümanlarınızdan YZ'nin oluşturmasına izin verin — bir YZ avatarı seçin ve dakikalar içinde profesyonel ürün videoları oluşturun. Lansman günü içeriği, lansman gününde yayında olur. Özellik betada mı değişti? Metni güncelleyin ve yeniden oluşturun. Küresel lansman mı? 175+ dile çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanın. Duyurular, demolar, satış etkinleştirme, rekabetçi içerikler dahil eksiksiz go-to-market içerik kütüphanesini, yol haritanızı yavaşlatan prodüksiyon bağımlılıkları olmadan oluşturun.
Ürün pazarlama ekiplerinin daha hızlı lansman yapması için gereken her şey
Planlama, uygulama ve lansman aşamalarındaki sürtünmeyi ortadan kaldıran uçtan uca araçlar, iş akışları ve içgörüler sayesinde ekipler daha az el değiştirme ile daha hızlı ürün çıkarır.
Hızlı lansman içeriği
Ürününüzü piyasaya sürdüğünüz gün video içeriğini de yayınlayın. ürün duyuruları, özellik tanıtımları ve lansman videolarını dakikalar içinde oluşturun; geleneksel prodüksiyonun gerektirdiği haftaları beklemeyin. Pazara çıkış zaman çizelgeniz artık video prodüksiyonu tarafından kısıtlanmıyor.
• Dakikalar içinde lansman videoları oluşturun
• Prodüksiyon bağımlılığı yok
• İçeriği ürünle birlikte sunun
Anında içerik güncellemeleri
Ürünler gelişir. İçeriğiniz de gelişmeli. Özellikler değiştiğinde, fiyatlandırma güncellendiğinde veya mesajınız farklılaştığında, metninizi güncelleyin ve yeniden oluşturun. Yeniden çekim yok, prodüksiyon koordinasyonu yok—ürününüzle birlikte güncel kalan içerik.
• Metinleri güncelleyin ve yeniden oluşturun
• Yeniden çekim gerekmez
• Her zaman güncel mesajlaşma
Satış etkinleştirme kitaplığı
Satış ekibinizi kazanmaları için ihtiyaç duydukları içerikle donatın. Ürün demoları, özelliklere derinlemesine incelemeler, rekabetçi konumlandırma, itiraz yanıtlama—ürününüz kadar hızlı güncellenen eksiksiz bir yetkilendirme kütüphanesi.
• Merkezi içerik kitaplığı
• Tutarlı satış mesajları
• Ürün değişiklikleriyle güncelleyin
Küresel lansman desteği
Her yerde, eş zamanlı olarak yayına alın.YZ video çevirisi pazara giriş içeriklerinizi ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile yerelleştirir. EMEA lansmanınızın, NA lansmanınızın bitmesini beklemesine gerek kalmaz.
• Ses klonlama, marka ses tonunuzu korur
• Lip-sync yüz hareketleriyle eşleşir
• Tek kaynaktan, küresel dağıtım
Özellik duyuru videoları
Her özellik doğru bir tanıtımı hak eder. duyuru videoları oluşturun; yenilikleri, neden önemli olduklarını ve nasıl kullanılacaklarını anlatsın—özellik yayınıyla birlikte sunulsun, sürüm notlarına gömülsün ve tüm kanallara dağıtılsın.
• Her sürüm için duyuru videoları
• Sürüm notlarına yerleştirin
• Çok kanallı dağıtım
Rekabetçi Konumlandırma İçeriği
Ekibinizi, rakiplerinize karşı konumlandıran video içeriklerle donatın. Satış ekiplerinin paylaşabileceği ve müşterilerin kolayca anlayabileceği video açıklamalarla battle card’lar adeta canlanır.
• Rakip karşılaştırma videoları
• Satış battle card içeriği
• Müşteri odaklı konumlandırma
Konumlandırma dokümanından lansman videosuna 3 adımda
Mesajlarınızla başlayın
Konumlandırma dokümanınızı, özellik özetinizi veya lansman duyurunuzu buraya yapıştırın. Ya da YZ senaryo oluşturucunun ürün açıklamanızdan bir video senaryosu oluşturmasına izin verin. Ürün pazarlama ekibinizin hâlihazırda ürettiği içerikten yola çıkın.
Sunucunuzu seçin
Markanızı temsil eden bir YZ avatarı seçin veya tüm ürün içerikleriniz için tutarlı bir ürün sözcüsü oluşturun. Ses ve görsel stili marka yönergelerinize uyumlu hale getirin.
Oluşturun ve dağıtın
Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde elinizde profesyonel ürün videosu olsun. Tek tıkla küresel lansmanlar için çevirin. Web siteniz, sosyal medya, e-posta, satış etkinleştirme platformları ve sürüm notları genelinde dağıtın.
Tüm ürün pazarlama ihtiyaçlarınız için tasarlandı
Ürün lansman videoları
Lansman gününde lansman içeriklerini yayınlayın. Ürün duyuru videoları yenilikleri açıklayan, değeri gösteren ve benimsenmeyi artıran — aylar değil, saatler içinde hazırlanan videolar.
Kullanım örneği: Ürün lansmanından haftalar sonra değil, tam zamanında yayınlanmak üzere eksiksiz bir lansman video paketi (duyuru, demo, SSS) oluşturun.
Doğrulanmış sonuç: Attention Grabbing Media, prodüksiyon süresini 3 günden saatlere indirirken 10'dan fazla yeni dile genişledi.
Özellik duyuruları
Her sürüm bir videoyu hak eder. Ürünle birlikte sunulan, sürüm notlarına gömülü, sosyal medyada paylaşılan ve müşterilere ulaştırılan özellik duyuru içeriklerini oluşturun.
Kullanım alanı: Her sprint yayını için özellik duyuru videoları oluşturarak müşterileri sürekli iyileştirmeler hakkında bilgilendirin.
Satış etkinleştirme içeriği
Satış ekiplerinizi güncel ve etkileyici içeriklerle donatın. Ürün demoları, kullanım senaryosu açıklamaları, rekabetçi konumlandırma—satış ekiplerinin anlaşma kapatmasına yardımcı olan içerikler.
Kullanım örneği: Tüm ürünleri, personayı ve rekabet senaryolarını kapsayan eksiksiz bir satış etkinleştirme video kütüphanesi oluşturun.
Doğrulanmış sonuç: Advantive, içerik oluşturma süresinde %50 azalma sağladı; seslendirme üretimi ise günler sürerken 2-3 saate indi.
Ürün tanıtım videoları
Müşterilerin ürününüzün ne yaptığını ve neden önemli olduğunu anlamasını sağlayın. Açıklayıcı videolar web sitesi, onboarding ve müşteri eğitimi için.
Kullanım alanı: Her müşteri segmenti için, onların özel sorun noktalarına ve kullanım senaryolarına hitap eden ürün tanıtım videoları oluşturun.
Küresel ürün lansmanları
Tüm pazarlarda eşzamanlı olarak yayına alın. Uluslararası lansmanlar için tüm pazara çıkış içeriklerinizi, her bölge için ayrı prodüksiyon yapmadan yerelleştirin.
Kullanım örneği: Küresel ürün lansmanı için eksiksiz lansman paketini 15 dile çevirin.
Doğrulanmış sonuç: Workday, yerelleştirme süresini haftalardan dakikalara indirdi ve video başına 10-15 dilde içerik üretti.
Rekabetçi konumlandırma
Ürününüzü alternatiflere karşı konumlandıran video içeriklerle daha fazla anlaşma kazanın. Satış ekiplerinin gerçekten kullanabileceği battle card’lar, karşılaştırma içerikleri ve rekabetçi mesajlar oluşturun.
Kullanım örneği: En önemli 5 rakibiniz için, rekabet ortamı değiştikçe üç ayda bir güncellenen video battle card'lar oluşturun.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Ürün pazarlama videoları nedir?
YZ video oluşturma, geleneksel prodüksiyon gereksinimleri olmadan profesyonel pazarlama videoları oluşturmak için yapay zekadan yararlanır. HeyGen, senaryoları cilalı video içeriklerine dönüştürmek için YZ avatarları, ses sentezi ve otomatik düzenlemeyi bir araya getirir—kamera, stüdyo veya çekim ekibine gerek yoktur. Pazarlama ekipleri ürün videolarını, sosyal medya içeriklerini ve reklam kreatiflerini haftalar yerine dakikalar içinde üretebilir.
Ürün lansman videolarını hızlıca nasıl oluşturabilirim?
Lansman mesajınızı yazın veya konumlandırma dokümanınızı yapıştırın. Sunucunuz olarak bir YZ avatarı seçin, görsel stilinizi belirleyin ve oluşturun. Çoğu lansman videosu birkaç dakika içinde üretilir. Ürün lansmandan önce değiştiğinde (her zaman olur), metni güncelleyin ve yeniden oluşturun. Yeniden çekim yok, prodüksiyon koordinasyonu yok—ürün yayına girdiği anda yayına hazır içerik.
Ürün değiştiğinde videoları güncelleyebilir miyim?
Evet — bu, ürün pazarlaması için HeyGen'in en önemli avantajlarından biridir. Özellikler geliştiğinde, fiyatlandırma değiştiğinde veya mesajınız farklılaştığında, yalnızca metninizi güncelleyin ve videoyu yeniden oluşturun. İçeriğiniz, yeni prodüksiyon süreçlerine gerek kalmadan ürününüzle birlikte güncel kalır. Ekipler, geleneksel videoya kıyasla güncelleme döngülerinin dramatik biçimde hızlandığını bildiriyor.
HeyGen ile satış etkinleştirme içeriğini nasıl oluşturabilirim?
Her ürün, persona, rekabet senaryosu ve satış aşaması için videolar oluşturarak satış etkinleştirme kütüphanenizi oluşturun. Ürün demoları, özellik açıklamaları, itiraz karşılama ve rekabetçi konumlandırma—hepsi ürün pazarlama ekibinizin zaten hazırladığı metinlerden. Ürünler veya mesajlar değiştiğinde, güncelleyin ve yeniden oluşturun; böylece satış etkinleştirme içeriğiniz her zaman güncel kalsın.
Küresel lansmanlar için ürün içeriğini yerelleştirebilir miyim?
Evet. Ürün içeriklerinizi önce birincil dilinizde oluşturun, ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlamayı (marka sesinizin her dilde doğal duyulmasını) ve dudak senkronizasyonunu içerir. EMEA, APAC ve LATAM bölgelerinde sırayla değil, aynı anda lansman yapın.
Ürün pazarlama videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?
Çoğu ürün videosu birkaç dakika içinde oluşturulur. Advantive, içerik oluşturma süresinde %50 azalma bildirdi. Attention Grabbing Media, prodüksiyon süresini 3 günden sadece birkaç saate indirdi. Geleneksel prodüksiyon takvimlerinden (haftalar ila aylar) aynı gün teslimata geçiş, içeriğinizin ürününüzle birlikte yayına girebilmesi anlamına gelir.
Her sürüm için özellik duyuru videoları oluşturabilir miyim?
Evet. HeyGen, isimler, şirketler ve özel detaylar için değişken alanlarla dinamik kişiselleştirmeyi destekler. Tek bir şablon oluşturun, ardından binlerce kişiselleştirilmiş versiyon üretin; hesap bazlı pazarlama, satış erişimi veya müşteri etkileşimi kampanyaları için kullanın. Videoimagem, bu yaklaşımla AB InBev için 50.000'den fazla kişiselleştirilmiş video oluşturdu.
Tüm ürün içeriklerinizde marka tutarlılığını nasıl koruyabilirsiniz?
HeyGen'in Marka Kiti, onaylı renkler, yazı tipleri, logolar ve avatar seçimleri gibi görsel kimliğinizi tek bir yerde toplar. Marka Sözlüğü, ürün adlarının, özellik terimlerinin ve teknik kelime dağarcığının telaffuzunu kontrol eder. Lansman videoları, satış etkinleştirme içerikleri veya rekabetçi konumlandırma videoları oluşturuyor olun, her video tutarlı marka standartlarını korur.
PMM ekibimdeki birden fazla kişi içerik oluşturabilir mi?
Evet. HeyGen for Business ürün pazarlamacılarının, yetkinlik yöneticilerinin ve içerik üreticilerinin birlikte çalışabildiği ekip çalışma alanları sunar. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı marka öğelerini ve şablonları herkes için erişilebilir tutar. Yönetici kontrolleri, ekibinizin ölçekli şekilde içerik oluşturmasını sağlarken mesaj tutarlılığını güvence altına alır.
Hangi tür ürün pazarlama içeriklerini oluşturabilirim?
HeyGen, neredeyse tüm ürün pazarlama video formatlarını destekler: lansman duyuruları, özellik demoları, ürün açıklama videoları, satış etkinleştirme içerikleri, rekabetçi konumlandırma videoları, müşteri vaka çalışmaları, kullanım senaryosu videoları, entegrasyon rehberleri, fiyatlandırma açıklamaları ve çok daha fazlası. Ürün pazarlama ekibinizin video içeriğe ihtiyacı varsa, HeyGen bunu ürün yol haritanızın gerektirdiği hızda oluşturabilir.
Bu, geleneksel video prodüksiyonu ile nasıl karşılaştırılır?
Geleneksel ürün videosu prodüksiyonu; senaryo yazımı, storyboard hazırlığı, oyuncu ve ekip koordinasyonu, çekim ve kurgu gerektirir — genellikle en az 4–8 hafta sürer. Bunu, küresel lansmanlar için ihtiyaç duyduğunuz her dil ile çarpın. HeyGen, eşdeğer kalitede videoları dakikalar ila saatler içinde oluşturur ve anında herhangi bir dile çevirir. Ürün pazarlama ekipleri, içeriklerini ilk kez zamanında yayına alabildiklerini ve ürünler geliştikçe videoları kolayca güncelleyebildiklerini bildiriyor.
Ürün içeriklerim güvende mi?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Lansman öncesi bilgiler veya rekabetçi materyallerle çalışan ürün pazarlama ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonu ve merkezi erişim yönetimi de dahil olmak üzere kurumsal güvenlik özellikleri sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmiyoruz.
