Ekibinizi Büyütmeden Müşteri Oryantasyonunu Ölçeklendirin

Ürün eğitimleri, özellik tanıtımları, onboarding rehberleri—müşteri destek taleplerini azaltan ve ürün benimsenmesini artıran eğitim içeriklerini, tek bir video çekmeden veya ürün ekiplerini beklemeden oluşturun.

129.158.675Oluşturulan videolar
103.408.112Oluşturulan avatarlar
17.753.207Çevrilen videolar
Müşteri eğitimi sorunu

Müşteri eğitim ekiplerinin karmaşık ürünleri benimsemeyi hızlandıran ve büyümeyi destekleyen, net ve ölçeklenebilir içeriklere nasıl dönüştürdüğünü görün.

HeyGen olmadan

Müşteri eğitimi darboğazı

Ürününüz sürekli gelişiyor. Her hafta yeni özellikler yayına alınıyor. Ama yardım dokümanlarınız güncel değil, onboarding videolarınız geçen yılın arayüzüne atıfta bulunuyor ve müşterileriniz, içeriğinizin yanıtlaması gereken aynı soruları sormaya devam ediyor. Geleneksel video prodüksiyonu bu tempoya ayak uyduramıyor — siz üründen onay alana, çekim planlayıp kayıt yapana ve videoyu kurgulayana kadar arayüz yine değişmiş oluyor. Bu sırada destek ekibiniz, daha iyi self-servis içerikle önlenebilecek destek talepleri içinde boğuluyor. Peki ya küresel müşterileriniz? Onlar da yalnızca İngilizce kaynaklara ya da hiç kaynağa sahip olmamaya mahkûm kalıyor.

HeyGen çözümü

HeyGen, müşteri başarı ekibinizi ürün hızında çalışan bir içerik motoruna dönüştürür. Bir senaryo yazın — ya da yardım dokümanlarınızdan yapay zeka ile otomatik oluşturun — bir YZ avatarı seçin ve dakikalar içinde profesyonel eğitim videoları oluşturun. Ürün arayüzü mü değişti? Senaryoyu güncelleyin, yeniden oluşturun ve içeriğiniz her zaman güncel kalsın. Küresel bir müşteri tabanınız mı var? 175+ dile çevirin ve her müşterinizin kendi dilinde öğrenmesini sağlayın. Destek ekibinizi ölçeklendiren, ürün benimsemesini artıran ve ekibinizi stratejik olmak yerine sürekli yangın söndürmeye iten destek taleplerini azaltan, self-servis bir içerik kütüphanesi oluşturun.

Müşteri başarı ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey

Hızlı eğitim içeriği oluşturma

Ürün yol haritanızla aynı hızda ilerleyin. Dakikalar içinde ürün eğitimleri ve özellik tanıtım videoları oluşturun; geleneksel prodüksiyonun gerektirdiği haftaları beklemeyin. Arayüz değiştiğinde, metninizi güncelleyin ve yeniden oluşturun—yeniden çekim yapmadan her zaman güncel kalan içerik elde edin.

• Dakikalar içinde eğitimler oluşturun

• Ürünler değiştiğinde anında güncelleyin

• Üretim bağımlılıkları yok

Yardım dokümantasyonu videoları

Metin ağırlıklı yardım dokümanlarını ilgi çekici video içeriklerine dönüştürün. Açıklayıcı videolar müşterilere görevleri tam olarak nasıl tamamlayacaklarını göstererek kafa karışıklığını, destek taleplerini ve değere ulaşma süresini azaltır.

• Yardım makalelerini videoya dönüştürün

• Görsel adım adım anlatımlar metinden daha etkilidir

• Doğrudan bilgi bankasına yerleştirin

Çok dilli müşteri eğitimi

Her müşterinize kendi dilinde hizmet verin. YZ video çevirisi ile onboarding içeriğinizi ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile yerelleştirir. Japon müşterileriniz, İngilizce konuşan kullanıcılarınızla aynı kalitede deneyim yaşar.

• Ses klonlama özgünlüğü korur

• Lip-sync yüz hareketleriyle uyum sağlar

• Tek kaynak, küresel müşteri tabanı

Kişiselleştirilmiş müşteri iletişimi

Tek bir videoyu binlerce kişiselleştirilmiş versiyona dönüştürün. Dinamik değişkenler, isimleri, şirket bilgilerini ve kişiselleştirilmiş müşteri iletişimlerini etkileşimi ve yenilemeleri artıracak şekilde özelleştirmenize olanak tanır.

• Dinamik kişiselleştirme alanları

• Ölçeklenebilir toplu oluşturma

• Bireysel müşteri hedefleme

Tutarlı marka deneyimi

Tüm müşteri içeriklerinizde görsel kimliğinizi koruyun. Brand Kit, her eğitici içerik, her onboarding videosu ve her yardım kaynağının rastgele ekran kayıtları değil, şirketinizden çıkmış gibi görünmesini ve duyulmasını sağlar.

• Merkezi marka varlıkları

• Tutarlı sunucu ve ses

• Ölçeklenebilir profesyonel kalite

Self servis içerik kitaplığı

Müşterilerinizin gerçekten kullandığı bir kaynak kütüphanesi oluşturun. Sorular bilet haline gelmeden yanıtlayan, özellikleri telefon görüşmesi gerektirmeden açıklayan ve müşteriler ayrılmadan önce ürün benimsemesini artıran video içerikler hazırlayın.

• Destek talebi hacmini azaltın

• Değer elde etme süresini hızlandırın

• 1:1 bilgi aktarımını ölçeklendirin

Yardım dokümanından müşteri videosuna 3 adımda

Adım 1

Kendi bilginizle başlayın

Yardım makalenizi yapıştırın, ürün dokümantasyonunu yükleyin veya YZ senaryo oluşturucunun özellik açıklamanızdan bir eğitim senaryosu oluşturmasına izin verin. Ekibinizin hâlihazırda bildiklerinden yola çıkarak başlayın.

Adım 2

Sunucunuzu seçin

Markanızı temsil eden bir YZ avatarı seçin veya tüm müşteri içerikleri için tutarlı bir müşteri temsilcisi oluşturun. Ses ve üslubu, müşteri iletişimi standartlarınıza uyacak şekilde ayarlayın.

3. adım

Oluşturun ve yayına alın

Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde profesyonel bir müşteri eğitim videosuna sahip olun. Müşterilerinizin konuştuğu herhangi bir dile çevirin. Yardım merkezinizde, bilgi bankanızda, onboarding süreçlerinizde veya müşteri iletişimlerinizde gömülü olarak kullanın.

Her müşteri başarı ihtiyacı için tasarlandı

Yeni müşteri onboarding'i

Müşterilerinizin daha hızlı değer elde etmesini sağlayın; onboarding videoları ile CSM uygunluğuna bağlı kalmayın. Tüm müşteri tabanınızda ölçeklenebilen karşılama serileri, kurulum rehberleri ve ilk başarıya yönelik eğitimler sunun.

Kullanım alanı: Her yeni müşteriyi ilk kurulum ve ilk temel adımlar boyunca yönlendiren otomatik onboarding akışları oluşturun.

Ürün özelliği eğitimi

Her özellik lansmanı için müşteri eğitimi gerekir. Eğitici videolar yeni yetenekleri açıklayan, iş akışlarını gösteren ve benimsemeyi artıran içerikler olarak özelliğin kendisiyle birlikte sunulmalı; aylar sonra değil.

Kullanım alanı: Her sürüm için, sürüm notlarına ve uygulama içi mesajlara doğrudan yerleştirilen özellik duyuru videoları oluşturun.

Yardım merkezi içeriği

Video, metnin açıklamakta zorlandığı soruları yanıtlar. En çok görüntülenen yardım makalelerinizi, kafa karışıklığını ve destek talebi hacmini azaltan görsel adım adım anlatımlara dönüştürün.

Kullanım örneği: En çok gelen 20 destek talebi konusunu video eğitimlere dönüştürerek bu konulardaki talep hacmini azaltın.

Küresel müşteri desteği

Müşterileriniz onlarca farklı dil konuşuyor. Destek içerikleriniz de öyle olmalı. Her pazar için ayrı prodüksiyon yapmadan, tüm bilgi bankanızı küresel müşterileriniz için yerelleştirin.

Kullanım örneği: Tüm onboarding kütüphanenizi 10 dile çevirerek, ek müşteri başarı (CS) personeli olmadan uluslararası müşteri segmentlerine hizmet verin.

Doğrulanmış yaklaşım: AI Smart Ventures, ölçeklenebilir video içerikleri kullanarak 170'ten fazla dilde 10.000'den fazla kişiyi eğitti.

Kişiselleştirilmiş müşteri temas noktaları

Ölçeklenebilir bire bir etkileşim. Yenilemeler, QBR’ler, özellik önerileri ve durum kontrolleri için kişiselleştirilmiş video mesajları; her müşteri için tek tek video kaydetmeye gerek kalmadan.

Kullanım örneği: Her bir müşterinin özel kullanım ve başarı metriklerine hitap eden kişiselleştirilmiş yenileme iletişim videoları oluşturun.

Doğrulanmış sonuç: Videoimagem, kurumsal müşterileri için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üreterek, kişiselleştirilmiş videolarla etkileşimi 3 kat artırdı.

Müşteri başarı etkinleştirme

CS ekibinizi tutarlı mesajlar ve konuşma akışlarıyla güçlendirin. Kıdeme bakılmaksızın her CSM'in aynı kalitede yönlendirme sunmasını sağlayan eğitim içerikleri.

Kullanım alanı: İtiraz yönetimi, özellik konumlandırma ve genişleme görüşmelerini kapsayan bir CSM yetkinleştirme kütüphanesi oluşturun.

G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var

Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:

10 Katvideo üretim hızında artış
5Xvideo oluşturma artışı
%40 video izlenme süresinde artış
5Xreklam harcaması getirisi
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır

Müşteri işe alım videoları nedir?

Müşteri işe alım videoları, yeni müşterilerin ürününüzle hızlı ve doğru şekilde başlamasına yardımcı olan eğitici içeriklerdir. Hoş geldiniz mesajları, kurulum eğitimleri, özellik tanıtım turları ve en iyi uygulama rehberlerini içerirler. HeyGen, müşteri başarı ekiplerinin kamera, stüdyo veya prodüksiyon gecikmeleri olmadan YZ avatarları ve ses sentezi kullanarak profesyonel onboarding videoları oluşturmasını sağlar; böylece müşteri eğitimini, müşteri büyümesiyle birlikte ölçeklendirebilirsiniz.

Ekran kaydı olmadan ürün eğitim videolarını nasıl oluşturabilirim?

Öğretici metninizi kendiniz yazın veya HeyGen'in YZ metin oluşturucusunun özellik açıklamanızdan bir metin oluşturmasına izin verin. Sunucunuz olarak bir YZ avatar seçin, görsel öğeler veya vurgular ekleyin ve videonuzu oluşturun. Ürün arayüzü demoları için, avatar sunucunuzun yanında ekran görüntüleri veya ekran kayıtlarını da kullanabilirsiniz. Sonuç, elle ekran kaydı alma ve düzenleme süreci olmadan, özenle hazırlanmış öğretici içerik olur.

Ürün arayüzümüz değiştiğinde videoları güncelleyebilir miyim?

Evet — bu, müşteri başarı ekipleri için HeyGen'in en önemli avantajlarından biridir. Ürün arayüzünüz değiştiğinde, yalnızca senaryonuzu yeni arayüze göre güncelleyin ve videoyu yeniden oluşturun. Yeniden çekim yok, prodüksiyon ekipleriyle koordinasyon yok. Müşteri eğitim içerikleriniz, ürün yol haritanızla eşzamanlı güncel kalır; aylarca geriden gelmez.

Çok dilli müşteri desteği nasıl çalışır?

Müşteri içeriklerinizi bir kez ana dilinizde oluşturun. Ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlamayı (böylece sunucunuz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (ağız hareketleriyle uyumlu olur) içerir. Japon, Alman ve İspanyol müşterilerinizin tümü aynı kalitede bir onboarding deneyimi yaşar.

Videoları tek tek müşteriler için kişiselleştirebilir miyim?

Evet. HeyGen, müşteri adları, şirket adları, kullanım verileri ve özel detaylar için değişken alanlarla dinamik kişiselleştirmeyi destekler. Tek bir şablon oluşturun, ardından müşteri kazanımı, yenileme iletişimi, QBR'lar veya başarı kilometre taşları için binlerce kişiselleştirilmiş versiyon oluşturun. Videoimagem bu yaklaşımla 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üretti ve etkileşim oranlarında 3 kat artış sağladı.

Videoları yardım merkezimize veya bilgi bankamıza nasıl yerleştirebilirim?

HeyGen, standart MP4 video dosyaları dışa aktarır ve Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion veya özel bilgi bankanız dahil tüm yardım merkezi platformlarıyla uyumlu yerleştirme (embed) kodları sunar. Videoları doğrudan yükleyin veya bağlantı ile yerleştirin. Müşteri eğitim içerikleriniz, müşterilerinizin zaten yardım aradığı yerde bulunur.

Video içerikleri gerçekten destek taleplerini azaltır mı?

Karmaşık ürün yönlendirmelerinde video açıklamalar, metne kıyasla her zaman daha iyi performans gösterir. Müşteriler daha fazla bilgi aklında tutar, görevleri daha hızlı tamamlar ve daha az ek soru sorar. Buradaki kritik nokta içeriği güncel tutmaktır—HeyGen, tam yeniden prodüksiyon gerektirmek yerine güncellemeleri anlık hâle getirerek bunu mümkün kılar. Ekipler, video eğitimlerle ele alınan konularda destek taleplerinde anlamlı bir azalma bildirmektedir.

Tüm müşteri içeriklerinde tutarlı kaliteyi nasıl sağlayabilirim?

HeyGen'in Marka Kiti, görsel kimliğinizi — onaylı renkler, yazı tipleri, logolar ve avatar seçimleriyle — tek bir yerde toplar. Tüm müşteriyle yüz yüze içerikleriniz için tutarlı bir sunucu avatarı ve ses seçin. İster onboarding serileri, ister özellik eğitimleri, ister yardım dokümantasyonu oluşturun, her video profesyonel marka standartlarınızı otomatik olarak korur.

CS ekibimdeki birden fazla kişi içerik oluşturabilir mi?

Evet. HeyGen for Business müşteri başarı yöneticileri, yetkinlik uzmanları ve destek operasyon ekiplerinin birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları sunar. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı marka öğelerini ve şablonları herkes için erişilebilir kılar. Yönetici kontrolleri, ekibinizin ölçekli şekilde içerik oluşturmasını sağlarken tutarlılığı güvence altına alır.

Müşteri eğitim videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?

Çoğu eğitim ve ürün tanıtım videosu birkaç dakika içinde oluşturulur. Advantive, içerik oluşturma süresinde %50 azalma bildirdi; seslendirme üretimi ise günler sürerken 2-3 saate indi. Geleneksel prodüksiyon takvimlerinden (haftalar) aynı gün teslimata geçiş, müşteri içeriklerinizi ürün lansmanlarıyla eş zamanlı olarak yayınlayabilmeniz anlamına gelir.

Hangi tür müşteri başarı içeriklerini oluşturabilirim?

HeyGen, müşteriyle yüz yüze olan neredeyse tüm video formatlarını destekler: onboarding serileri, özellik eğitimleri, ürün tanıtım videoları, yardım dokümantasyonu, sürüm duyuruları, kişiselleştirilmiş erişim kampanyaları, QBR özetleri, yenileme iletişimleri, başarı kilometre taşı kutlamaları ve müşteri eğitim kursları. Senaryoyu yazabiliyorsanız, HeyGen videoyu — üstelik herhangi bir dilde — oluşturabilir.

Müşteri içeriklerim güvende mi?

HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas ürün bilgileri veya kişisel videolardaki müşteri verilerini yöneten müşteri başarı ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonu ve merkezi erişim yönetimi de dahil olmak üzere kurumsal güvenlik özellikleri sunar.

