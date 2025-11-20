Ekibinizi Büyütmeden Müşteri Video Üretimini Ölçeklendirin
Reklam kreatifleri, yerelleştirme, kişiselleştirilmiş kampanyalar, UGC içerikleri—daha fazla editör işe almadan daha fazla müşteriye, daha fazla dilde daha çok video sunun. Video prodüksiyonunu bir darboğaz olmaktan çıkarıp kârlı bir merkeze dönüştürün.
Ajans ölçeklenebilirliği sorunu
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi metinden YZ video platformuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
İçerik takviminiz durmak bilmiyor. Ürün lansmanları için videolara ihtiyacınız var. Sosyal kanallar her gün yeni içerik talep ediyor. Kampanyalar, her pazar için yerelleştirilmiş yaratıcı içerik gerektiriyor. Ancak geleneksel video prodüksiyonu; stüdyo ayarlamayı, oyuncu ve konuşmacıları koordine etmeyi, montaj için haftalarca beklemeyi ve bütçenizi tek bir çekime harcamayı gerektiriyor. İçerik hazır olduğunda ise o an çoktan geçmiş oluyor. Rakipleriniz her gün video yayınlarken siz hâlâ ön prodüksiyon aşamasındasınız. Bir de yöneticilerden kamera karşısına geçmelerini istemek var… O program karmaşasını çözmek için bol şans.
HeyGen çözümü
HeyGen her satış temsilcisini en iyi performans gösteren çalışanınıza dönüştürür. Tek bir video şablonu oluşturun, ardından her birinde adayın adı, şirketi ve özel sorunları yer alan binlerce kişiselleştirilmiş versiyon üretin—ek bir video kaydetmenize gerek kalmadan. Otomasyon ölçeğinde, 1:1 bağlantı etkileşimiyle kişiselleştirilmiş satış iletişimi. Oluşturun satış etkinleştirme kütüphaneleri ve ürünler geliştikçe bunları güncel tutun. Yeni temsilcileri tutarlı mesajlarla eğitin. Global potansiyel müşterilere kendi dillerinde ulaşın. Tüm ekibinize, en iyi satışçınız gibi satış yapmalarını sağlayacak araçları verin.
Ajansların müşteri çalışmalarını ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğu her şey
Hızlı içerik üretimi
Video üretmek için saatlerinizi harcamayı bırakın. Dakikalar içinde profesyonel müşteri içerikleri oluşturun—reklam kreatifleri, açıklayıcı videolar, sosyal medya içerikleri, ürün videoları. Ekibiniz stratejiye ve müşteri ilişkilerine odaklanırken, üretim hacmini HeyGen yönetir.
• Günler değil, dakikalar içinde video oluşturun
• Ekip üyesi başına daha fazla müşteri yönetin
• Ekip sayısını artırmadan çıktı ölçeğini büyütün
Çoklu müşteri iş akışı
Birden fazla markayı tek bir platformdan yönetin. Her müşteri, onaylı renkler, yazı tipleri, logolar ve avatar seçimlerinden oluşan kendi Marka Seti'ne sahip olur. Varlıkları karıştırmadan veya marka karmaşası riski olmadan müşteri projeleri arasında geçiş yapın.
• Her müşteri için ayrı marka kitleri
• Düzenli proje yönetimi
• Varlıkların net şekilde ayrılması
Ölçeklenebilir yaratıcı testler
Müşteriler çeşitlilik ister. Onlara çeşitlilik sunun. A/B testleri için reklam kreatifinin birden fazla versiyonunu oluşturun—farklı açılış cümleleri, farklı avatarlar, farklı mesajlar—her bir varyant için ayrı prodüksiyonlara gerek kalmadan.
• Anında birden fazla yaratıcı varyasyon
• Daha çok test edin, daha hızlı öğrenin
• Varyasyonlar için yeniden çekime gerek yok
Küresel yerelleştirme
Müşterileriniz uluslararası ölçekte büyüyor mu? İçeriklerini 175'ten fazla dile ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile yerelleştirin. Tek bir kaynak video, her pazar için ayrı prodüksiyonlara gerek kalmadan küresel bir kampanyaya dönüşür.
• Ses klonlama, marka ses tonunu korur
• Lip-sync yüz hareketleriyle eşleşir
• Tek prodüksiyonla sınırsız pazar
UGC tarzı içerik
Influencer zahmetleri olmadan gerçekçi görünen içerikler oluşturun.UGC tarzı videolar ile sosyal medyada gerçekten sonuç alın—referans formatları, ürün tepkileri, samimi konuşma videolarını yüksek hacimde ve tam zamanında üretin.
• Çeşitli avatar seçenekleri
• Doğal, samimi anlatım
• İçerik üreticileriyle koordinasyona gerek kalmadan ölçekleyin
Kişiselleştirilmiş kampanyalar
Tek bir videoyu müşteri kampanyaları için binlerce kişiselleştirilmiş versiyona dönüştürün. Dinamik değişkenler isimleri, şirketleri ve özel detayları otomatik olarak ekler. Kişiselleştirilmiş video müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu ölçekte etkileşim sağlar.
• Dinamik kişiselleştirme
• Toplu oluşturma
• Kampanyaya hazır çıktı
Müşteri brifinden teslim edilen içeriğe 3 adımda
İstemciyi ayarlayın
Her müşteri için onaylı varlıklarını içeren bir Marka Kiti oluşturun — renkler, yazı tipleri, logolar, ses tonu yönergeleri. Bir kez yapılandırdıktan sonra, her video otomatik olarak marka tutarlılığını korur.
Hızla oluşturun
Metinleri kendiniz yazın veya müşteri briflerinden yapay zekanın oluşturmasına izin verin. Müşterinizin markasına uygun avatarlar seçin. Videoları dakikalar içinde oluşturun. Farklı versiyonlar mı gerekiyor? Birden fazla sürüm oluşturun. Lokalizasyon mu lazım? Tek tıkla çeviri yapın.
Teslim et ve faturalandır
Her formatta dışa aktarın—16:9, 9:16, 1:1—her platform için hazır. Müşterilerinize beklediklerinden daha hızlı teslim edin. Harcadığınız saatler için değil, oluşturduğunuz değer için fatura kesin.
Her ajans modeli için tasarlandı
Dijital pazarlama ajansları
Ekibinizi büyütmeden sosyal içeriklerinizi, reklam kreatiflerinizi ve kampanya videolarınızı ölçeklendirin. Her bir müşterinize daha fazlasını sunun, daha fazla müşteriyle çalışın ve kârlılığınızı artırın.
Kullanım örneği: Daha önce üretebildiğiniz 5-10 video yerine, her bir müşteri için ayda 50+ sosyal video oluşturun.
Doğrulanmış sonuç: Vision Creative Labs, müşterilerinin HeyGen ile yılda 1-2 videodan günde 50-60 videoya çıkmasına yardımcı oldu.
Yaratıcı ajanslar
Fikir üretme hızında konsept varyasyonları, sunum videoları ve kampanya içerikleri oluşturun. Üretim kısıtlamalarının keşfi sınırlamadığı daha fazla yaratıcı yönü test edin.
Kullanım örneği: Daha önce 2 video üretmek için harcadığınız sürede, müşteri onayı için 20 yaratıcı varyasyon oluşturun.
Yerelleştirme ajansları
Yerelleştirmeyi bir maliyet merkezinden kâr merkezine dönüştürün. Müşteri video içeriklerini 175'ten fazla dile ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile, geleneksel dublajdan daha hızlı ve daha uygun maliyetli şekilde çevirin.
Kullanım örneği: Müşteri kampanyalarınızı haftalar yerine saatler içinde 15 dile yerelleştirin.
Doğrulanmış sonuç: Attention Grabbing Media, 3 günlük prodüksiyon süresini saatlere indirirken 10'dan fazla yeni dile açıldı.
Video prodüksiyon şirketleri
Hizmet portföyünüze YZ destekli prodüksiyonu ekleyin. Müşterilerinize geleneksel prodüksiyon yeteneklerinizin yanında daha hızlı teslim süreleri, daha fazla varyasyon ve küresel yerelleştirme sunun.
Kullanım alanı: Premium geleneksel prodüksiyonun yanında sosyal ve dijital kanallar için “hızlı içerik” paketleri sunun.
Performans pazarlama ajansları
Yaratıcı testler için yüksek hacimde yaratıcı içerik gerekir. Daha fazla test yapabilmek, daha hızlı öğrenmek ve müşteri kampanyalarını gerçek performans verilerine göre optimize etmek için reklam varyasyonlarını ölçekli şekilde oluşturun.
Kullanım örneği: Farklı platformlar, hedef kitleler ve mesajlar için yaratıcı testlerde kullanmak üzere 100 reklam varyasyonu oluşturun.
Doğrulanmış sonuç: Videoimagem, AB InBev için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üretti ve etkileşimi 3 kat artırdı.
Kişiselleştirme ajansları
Kişiselleştirilmiş video kampanyalarını ölçekli olarak sunun. İsimler, şirketler ve özel detaylarla dinamik kişiselleştirme—tekil şablonlardan binlerce benzersiz video.
Kullanım alanı: Binlerce hedef içeren müşteri ABM programları için kişiselleştirilmiş video kampanyaları oluşturun.
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
Ajanslar video prodüksiyonunu ölçeklendirmek için HeyGen'i nasıl kullanıyor?
Ajanslar, ekiblerini büyütmeden üretim kapasitelerini katlamak için HeyGen kullanıyor. Saatlerinizi videolarla takas etmek yerine, ekipler dakikalar içinde içerik oluşturuyor: reklam kreatifleri, sosyal medya videoları, yerelleştirme, kişiselleştirilmiş kampanyalar. Vision Creative Labs, müşteri başına yılda 1-2 video teslim etmekten günde 50-60 video teslim etmeye geçti. Üretim süresi günlerden dakikalara indiğinde, ajans video prodüksiyonunun ekonomisi kökten değişiyor.
HeyGen'de birden fazla müşteri markasını yönetebilir miyim?
Evet. HeyGen for Business birden fazla Marka Kiti destekler; her birinin kendi onaylı varlıkları vardır: renkler, yazı tipleri, logolar ve avatar seçimleri. Varlıkları karıştırmadan müşteri projeleri arasında geçiş yapın. Her müşterinin içeriği, marka standartlarını otomatik olarak korur; böylece kalite kontrol süresi azalır ve marka karışıklığı riski ortadan kalkar.
HeyGen, müşteriler için yaratıcı test süreçlerine nasıl yardımcı olur?
Birden fazla yaratıcı varyasyonu anında oluşturun. Farklı açılış cümleleri, farklı avatarlar, farklı mesajlar, farklı formatlar—her bir varyasyon için ayrı prodüksiyonlara gerek kalmadan. Ajanslar, geleneksel prodüksiyon yöntemlerine kıyasla 10-20 kat daha fazla yaratıcı konsepti test ettiklerini ve bunun da daha iyi performans gösteren kampanyalara ve daha veriye dayalı optimizasyona yol açtığını bildiriyor.
Müşteri içeriğini birden fazla dile yerelleştirebilir miyim?
Evet — bu, ajanslar için başlıca kullanım alanlarından biridir. İçeriği önce birincil dilde oluşturun, ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin herhangi birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlama ve dudak senkronizasyonunu içerir. Attention Grabbing Media, prodüksiyon süresini 3 günden saatlere indirirken 10'dan fazla yeni dil pazarına açıldı.
Müşterilerim için UGC tarzı içerikleri nasıl oluşturabilirim?
Evet. Potansiyel müşteri bulmanın ötesinde, HeyGen uçtan uca satış etkinleştirme içerik kütüphaneleri sunar. ürün demoları, rakip konumlandırma videoları, itiraz karşılama rehberleri ve müşteri hikâyesi özetleri oluşturun. Ürünler veya mesajlar değiştiğinde, metni güncelleyin ve yeniden oluşturun—kütüphaneniz yeniden çekim yapmadan güncel kalır. Ekipler, geleneksel video prodüksiyonuna kıyasla içerik güncellemelerinin belirgin şekilde daha hızlı olduğunu bildiriyor.
Müşterilere kişiselleştirilmiş video kampanyaları sunabilir miyim?
Evet. HeyGen, isimler, şirketler ve özel bilgiler için değişken alanlarla dinamik kişiselleştirmeyi destekler. Tek bir şablon oluşturun, müşteri ABM kampanyaları, doğrudan posta programları veya satış iletişimi için binlerce kişiselleştirilmiş versiyon oluşturun. Videoimagem, AB InBev için 50.000’den fazla kişiselleştirilmiş video üreterek etkileşimde 3 kat artış sağladı.
Ajans kullanımı için fiyatlandırma ve kâr marjları nasıl çalışır?
HeyGen'in kredi tabanlı modeli, geleneksel prodüksiyon maliyetlerinden daha ucuza daha fazla içerik üretmenizi sağlar. Çoğu ajans, harcanan zamandan ziyade sağlanan değere (üretilen videolar, başlatılan kampanyalar, elde edilen sonuçlar) göre müşterilerine fatura keser. HeyGen maliyetleriniz ile müşteri faturalandırmanız arasındaki fark, kâr marjınız olur. Ajanslar, geleneksel prodüksiyon modellerine kıyasla ekonomilerinde belirgin ölçüde iyileşme bildirmektedir.
Müşteri içeriklerini ne kadar hızlı teslim edebilirim?
Çoğu video birkaç dakika içinde oluşturulur. Attention Grabbing Media, 3 günlük prodüksiyon döngülerinden saatlere indiğini bildirdi. Geleneksel zaman çizelgelerinden (haftalar) aynı gün teslimata geçiş, müşteri ilişkilerini kökten değiştirir—sürekli ek süre isteyen değil, gerçekten teslim eden ajans olursunuz.
Tüm ekibim HeyGen'e erişebilir mi?
Evet. HeyGen, hangi potansiyel müşterilerin videolarınızı izlediğini, ne kadar süre izlediklerini ve ne zaman izlediklerini bilmeniz için görüntüleme takibi ve etkileşim analitiği sunar. Bu niyet verilerini, takiplerinizi önceliklendirmek için kullanın — videonuzu tamamen izleyen potansiyel müşteriler, hiç açmayanlara kıyasla büyük olasılıkla daha ilgili olacaktır. CRM'inizle entegrasyon, bu verilerin fırsat kayıtlarınızla bağlantılı kalmasını sağlar.
Hangi türde müşteri içerikleri oluşturabilirim?
HeyGen, ajansların ürettiği neredeyse tüm video formatlarını destekler: reklam kreatifleri, sosyal medya içerikleri, ürün videoları, açıklayıcı videolar, referans videoları, UGC tarzı içerikler, kişiselleştirilmiş kampanyalar, yerelleştirilmiş versiyonlar, eğitim videoları ve çok daha fazlası. Müşterilerinizin video içeriğe ihtiyacı varsa, HeyGen bunu geleneksel yöntemlerden daha hızlı şekilde oluşturabilir.
Bu, geleneksel video prodüksiyonu ile nasıl karşılaştırılır?
Geleneksel prodüksiyon; senaryo yazımı, storyboard hazırlığı, oyuncu seçimi, ekipman, çekim ve kurgu gerektirir — proje başına günler hatta haftalar sürebilir. HeyGen ise benzer kalitede videoları dakikalar içinde oluşturur. Bir ajans için bu, aynı ekiple 10–50 kat daha fazla iş hacmi yönetmek, daha fazla müşteri almak ve kârlılığı artırmak anlamına gelir. Bugün kazanan ajanslar, ölçeklemeyi çözmüş olanlar. Bunu yapmalarını sağlayan ise HeyGen.
Müşteri içeriği güvende mi?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas anlaşma bilgileri veya rekabetçi materyallerle çalışan satış ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonu ve merkezi erişim yönetimi de dahil olmak üzere kurumsal güvenlik özellikleri sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmiyoruz.
